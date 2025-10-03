Italiani e Italiane nei tornei iTF: I risultati di Venerdì 03 Ottobre 2025

Gabriele Piraino nella foto
M25 Sharm ElSheikh 30000 – Quarter-final
[8] Aleksandre Bakshi vs [2] Fabrizio Andaloro ore 10:00
ITF M25 Sharm ElSheikh - 2025-09-28T00:00:00Z
Fabrizio Andaloro
6
6
Aleksandre Bakshi
0
1
Vincitore: Fabrizio Andaloro
Servizio
Svolgimento
Set 2
Fabrizio Andaloro
5-1 → 6-1
Aleksandre Bakshi
4-1 → 5-1
Fabrizio Andaloro
3-1 → 4-1
Aleksandre Bakshi
3-0 → 3-1
Fabrizio Andaloro
2-0 → 3-0
Aleksandre Bakshi
1-0 → 2-0
Fabrizio Andaloro
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
A-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Aleksandre Bakshi
5-0 → 6-0
Fabrizio Andaloro
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
4-0 → 5-0
Aleksandre Bakshi
3-0 → 4-0
Fabrizio Andaloro
2-0 → 3-0
Aleksandre Bakshi
1-0 → 2-0
Fabrizio Andaloro
0-0 → 1-0
M25 Santa Margherita di Pula 30000 – Semi-final
[1] Daniel Michalski
vs Gianluca Cadenasso ore 10:00
ITF M25 Santa Margherita di Pula - 2025-09-28T00:00:00Z
Gianluca Cadenasso
0
3
0
Daniel Michalski•
0
6
0
Servizio
Svolgimento
Set 2
Servizio
Svolgimento
Set 1
Gianluca Cadenasso
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
3-5 → 3-6
Daniel Michalski
3-4 → 3-5
Gianluca Cadenasso
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
3-3 → 3-4
Daniel Michalski
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
3-2 → 3-3
Gianluca Cadenasso
2-2 → 3-2
Daniel Michalski
0-15
0-30
15-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
2-1 → 2-2
Gianluca Cadenasso
0-15
15-15
30-30
40-30
30-30
1-1 → 2-1
Daniel Michalski
1-0 → 1-1
Gianluca Cadenasso
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
0-0 → 1-0
[3] Gabriele Piraino vs Michele Ribecai ore 10:00
ITF M25 Santa Margherita di Pula - 2025-09-28T00:00:00Z
Michele Ribecai
0
2
Gabriele Piraino•
0
5
Servizio
Svolgimento
Set 1
Michele Ribecai
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
2-4 → 2-5
Gabriele Piraino
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
2-3 → 2-4
Gabriele Piraino
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
2-1 → 2-2
Michele Ribecai
0-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
1-1 → 2-1
Gabriele Piraino
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
1-0 → 1-1
Michele Ribecai
0-15
0-30
15-30
30-30
A-40
0-0 → 1-0
M25 Zaragoza 30000 – Quarter-final
[1] Lorenzo Giustino
vs Gerard Campana lee Non prima delle 17:30
Il match deve ancora iniziare
M15 Monastir 15000 – Quarter-final
[4] Massimo Giunta
vs Patrick Schoen 2 incontro dalle 11:00
Il match deve ancora iniziare
W75 Bucharest 60000 – 2nd Round
[7] Alice Rame
vs Lisa Pigato Non prima delle 15:00
Il match deve ancora iniziare
Katerina Tsygourova vs [8] Camilla Rosatello 2 incontro dalle 15:00
Il match deve ancora iniziare
W50 Baza 40000 – Quarter-final
Camilla Zanolini
vs Noelia Bouzo zanotti ore 12:00
Il match deve ancora iniziare
W35 San Rafael 30000 – Quarter-final
[1] Lea Ma
vs [8] Diletta Cherubini 2 incontro dalle 20:00
Il match deve ancora iniziare
W35 Sao Paulo 30000 – Quarter-final
[5] Miriana Tona vs [2] Carolina Alves Non prima delle 18:00
Il match deve ancora iniziare
W35 Santa Margherita di Pula 30000 – Quarter-final
Jennifer Ruggeri vs [3] Samira De stefano ore 10:00
ITF W35 Santa Margherita di Pula - 2025-09-29T00:00:00Z
Samira De Stefano
40
4
0
Jennifer Ruggeri•
15
6
1
Servizio
Svolgimento
Set 2
Samira De Stefano
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Jennifer Ruggeri
15-15
15-30
30-30
40-30
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
4-5 → 4-6
Samira De Stefano
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
3-5 → 4-5
Jennifer Ruggeri
3-4 → 3-5
Samira De Stefano
3-3 → 3-4
Jennifer Ruggeri
3-2 → 3-3
Samira De Stefano
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
2-2 → 3-2
Jennifer Ruggeri
1-2 → 2-2
Samira De Stefano
1-1 → 1-2
Jennifer Ruggeri
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
0-1 → 1-1
Samira De Stefano
0-0 → 0-1
[6] Antonia Schmidt vs [2] Giorgia Pedone ore 10:00
ITF W35 Santa Margherita di Pula - 2025-09-29T00:00:00Z
Antonia Schmidt•
0
6
1
Giorgia Pedone
0
4
0
Servizio
Svolgimento
Set 2
Servizio
Svolgimento
Set 1
Giorgia Pedone
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
4-2 → 4-3
Giorgia Pedone
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
3-1 → 3-2
Antonia Schmidt
15-0
15-15
30-15
30-40
40-40
A-40
2-1 → 3-1
Antonia Schmidt
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
1-0 → 2-0
2 commenti
Grande Fab Andaloro! Semifinali e altri punti importanti. Vincesse pure questo torneo entrerebbe nei 300.
Il siciliano Piraino pronto a brindare al 7° titolo della stagione? Pedone se gioca bene dovrebbe arrivare in fondo.