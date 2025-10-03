Italiani e Italiane nei tornei ITF Copertina, Future

Italiani e Italiane nei tornei iTF: I risultati di Venerdì 03 Ottobre 2025

03/10/2025 09:08 2 commenti
Gabriele Piraino nella foto
Gabriele Piraino nella foto

EGY M25 Sharm ElSheikh 30000 – Quarter-final
[8] Aleksandre Bakshi GEO vs [2] Fabrizio Andaloro ITA ore 10:00

Fabrizio Andaloro
6
6
Aleksandre Bakshi
0
1
Vincitore: Fabrizio Andaloro
ITA M25 Santa Margherita di Pula 30000 – Semi-final
[1] Daniel Michalski POL vs Gianluca Cadenasso ITA ore 10:00
Gianluca Cadenasso
0
3
0
Daniel Michalski
0
6
0
[3] Gabriele Piraino ITA vs Michele Ribecai ITA ore 10:00

Michele Ribecai
0
2
Gabriele Piraino
0
5
ESP M25 Zaragoza 30000 – Quarter-final
[1] Lorenzo Giustino ITA vs Gerard Campana lee KOR Non prima delle 17:30
TUN M15 Monastir 15000 – Quarter-final
[4] Massimo Giunta ITA vs Patrick Schoen SUI 2 incontro dalle 11:00
ROU W75 Bucharest 60000 – 2nd Round
[7] Alice Rame FRA vs Lisa Pigato ITA Non prima delle 15:00
Katerina Tsygourova SUI vs [8] Camilla Rosatello ITA 2 incontro dalle 15:00

ESP W50 Baza 40000 – Quarter-final
Camilla Zanolini ITA vs Noelia Bouzo zanotti ESP ore 12:00
USA W35 San Rafael 30000 – Quarter-final
[1] Lea Ma USA vs [8] Diletta Cherubini ITA 2 incontro dalle 20:00
BRA W35 Sao Paulo 30000 – Quarter-final
[5] Miriana Tona ITA vs [2] Carolina Alves BRA Non prima delle 18:00

ITA W35 Santa Margherita di Pula 30000 – Quarter-final
Jennifer Ruggeri ITA vs [3] Samira De stefano ITA ore 10:00

Samira De Stefano
40
4
0
Jennifer Ruggeri
15
6
1
[6] Antonia Schmidt GER vs [2] Giorgia Pedone ITA ore 10:00

Antonia Schmidt
0
6
1
Giorgia Pedone
0
4
0
2 commenti

Andreas Seppi 03-10-2025 10:28

Grande Fab Andaloro! Semifinali e altri punti importanti. Vincesse pure questo torneo entrerebbe nei 300.

 2
salvatore00 (Guest) 03-10-2025 09:24

Il siciliano Piraino pronto a brindare al 7° titolo della stagione? Pedone se gioca bene dovrebbe arrivare in fondo.

 1
