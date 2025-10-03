WTA 125 Copertina, WTA

WTA 125 Cosenza, Samsun e Suzhou: I risultati completi con il dettaglio dei Quarti di Finale (LIVE)

03/10/2025 08:48 1 commento
Nuria Brancaccio ITA, 24-06-2000
Nuria Brancaccio ITA, 24-06-2000

🇮🇹 WTA 125 Cosenza – Quarti di Finale (terra battuta)

Center Court – ore 14:00
Tamara Zidansek SLO vs Anastasia Abbagnato ITA
Il match deve ancora iniziare

(7) Oksana Selekhmeteva RUS vs Maja Chwalinska POL

Il match deve ancora iniziare

(3) Simona Waltert SUI vs Lola Radivojevic SRB Non prima 17:00

Il match deve ancora iniziare

Nuria Brancaccio ITA vs (4) Sara Bejlek CZE Non prima 20:00

Il match deve ancora iniziare



Court 3 – ore 14:00
Aliona Bolsova ESP / Guiomar Maristany Zuleta De Reales ESP vs Soumeya Anane GBR / Ekaterina Kazionova RUS

Il match deve ancora iniziare

Allura Zamarripa USA / Maribella Zamarripa USA vs Federica Urgesi ITA / Aurora Zantedeschi ITA

Il match deve ancora iniziare










🇹🇷 WTA 125 Samsun – Quarti di Finale (cemento)

Center Court – ore 09:00
(8) Sofia Costoulas BEL vs Linda Klimovicova POL
WTA Samsun 125
Sofia Costoulas [8]
0
3
4
0
Linda Klimovicova
0
6
6
0
Vincitore: Klimovicova
Mostra dettagli

(4) Eden Silva GBR / (4) Anastasia Tikhonova RUS vs Ayla Aksu TUR / Justina Mikulskyte LTU

WTA Samsun 125
Eden Silva / Anastasia Tikhonova [4]
0
0
Ayla Aksu / Justina Mikulskyte
30
0
Mostra dettagli

(7) Maria Timofeeva RUS vs (2) Kaja Juvan SLO

Il match deve ancora iniziare

it / it vs it / it

Il match deve ancora iniziare



Court 3 – ore 09:00
Amandine Hesse FRA vs (5) Darja Vidmanova CZE
WTA Samsun 125
Amandine Hesse
0
2
2
0
Darja Vidmanova [5]
0
6
6
0
Vincitore: Vidmanova
Mostra dettagli

(3) Nikola Bartunkova CZE vs (6) Kaitlin Quevedo ESP

WTA Samsun 125
Nikola Bartunkova [3]
30
3
Kaitlin Quevedo [6]
15
4
Mostra dettagli

(1) Harriet Dart GBR / (1) Maia Lumsden GBR vs Darja Vidmanova CZE / Ksenia Zaytseva RUS

Il match deve ancora iniziare

(3) Dalila Jakupovic SLO / (3) Nika Radisic SLO vs it / it

Il match deve ancora iniziare





🇨🇳 Suzhou, China – WTA 125 (Quarti di Finale – hard)

Centre Court – ore 03:00
(6) Viktorija Golubic SUI vs (4) Alexandra Eala PHI Inizio 03:00
WTA Suzhou 125
Viktorija Golubic [6]
2
6
7
Alexandra Eala [4]
6
2
6
Vincitore: Golubic
Mostra dettagli

Katie Volynets USA vs Caroline Dolehide USA

WTA Suzhou 125
Katie Volynets
3
6
7
Caroline Dolehide
6
2
5
Vincitore: Volynets
Mostra dettagli



Court 1 – ore 03:00
Victoria Jimenez Kasintseva AND vs Kyoka Okamura JPN Inizio 03:00
WTA Suzhou 125
Victoria Jimenez Kasintseva
0
6
6
0
Kyoka Okamura
0
3
1
0
Vincitore: Jimenez Kasintseva
Mostra dettagli

(1) Storm Hunter AUS / (1) Desirae Krawczyk USA vs Katarzyna Kawa POL / Makoto Ninomiya JPN

WTA Suzhou 125
Storm Hunter / Desirae Krawczyk [1]
0
5
3
0
Katarzyna Kawa / Makoto Ninomiya
0
7
6
0
Vincitore: Kawa / Ninomiya
Mostra dettagli

Linda Fruhvirtova CZE / Viktorija Golubic SUI vs (4) Aldila Sutjiadi INA / (4) Janice Tjen INA Non prima 07:15

WTA Suzhou 125
Linda Fruhvirtova / Viktorija Golubic
0
2
4
0
Aldila Sutjiadi / Janice Tjen [4]
0
6
6
0
Vincitore: Sutjiadi / Tjen
Mostra dettagli

TAG:

1 commento

Gaz (Guest) 03-10-2025 10:10

Linda Kilmovicova tra le più belle dell’intero panorama,che i risultati possono cominciare ad essere all’altezza del suo fascino.

 1
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!