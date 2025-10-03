WTA 125 Cosenza, Samsun e Suzhou: I risultati completi con il dettaglio dei Quarti di Finale (LIVE)

Nuria Brancaccio ITA, 24-06-2000
🇮🇹 WTA 125 Cosenza – Quarti di Finale (terra battuta)
Center Court – ore 14:00
Tamara Zidansek
vs Anastasia Abbagnato
Il match deve ancora iniziare
(7) Oksana Selekhmeteva vs Maja Chwalinska
Il match deve ancora iniziare
(3) Simona Waltert vs Lola Radivojevic Non prima 17:00
Il match deve ancora iniziare
Nuria Brancaccio vs (4) Sara Bejlek Non prima 20:00
Il match deve ancora iniziare
Court 3 – ore 14:00
Aliona Bolsova / Guiomar Maristany Zuleta De Reales vs Soumeya Anane / Ekaterina Kazionova
Il match deve ancora iniziare
Allura Zamarripa / Maribella Zamarripa vs Federica Urgesi / Aurora Zantedeschi
Il match deve ancora iniziare
🇹🇷 WTA 125 Samsun – Quarti di Finale (cemento)
Center Court – ore 09:00
(8) Sofia Costoulas
vs Linda Klimovicova
WTA Samsun 125
Sofia Costoulas [8]
0
3
4
0
Linda Klimovicova•
0
6
6
0
Vincitore: Klimovicova
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Linda Klimovicova
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
4-5 → 4-6
Sofia Costoulas
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
3-5 → 4-5
Linda Klimovicova
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
2-5 → 3-5
Sofia Costoulas
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
1-5 → 2-5
Linda Klimovicova
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
1-4 → 1-5
Sofia Costoulas
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
1-3 → 1-4
Linda Klimovicova
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
1-2 → 1-3
Sofia Costoulas
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
1-1 → 1-2
Linda Klimovicova
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
1-0 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Linda Klimovicova
3-5 → 3-6
Linda Klimovicova
2-4 → 3-4
Sofia Costoulas
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
2-3 → 2-4
Linda Klimovicova
2-2 → 2-3
Sofia Costoulas
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
A-40
1-2 → 2-2
Linda Klimovicova
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
1-1 → 1-2
Linda Klimovicova
0-0 → 0-1
(4) Eden Silva / (4) Anastasia Tikhonova vs Ayla Aksu / Justina Mikulskyte
WTA Samsun 125
Eden Silva / Anastasia Tikhonova [4]
0
0
Ayla Aksu / Justina Mikulskyte•
30
0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Ayla Aksu / Justina Mikulskyte
(7) Maria Timofeeva vs (2) Kaja Juvan
Il match deve ancora iniziare
/ vs /
Il match deve ancora iniziare
Court 3 – ore 09:00
Amandine Hesse
vs (5) Darja Vidmanova
WTA Samsun 125
Amandine Hesse•
0
2
2
0
Darja Vidmanova [5]
0
6
6
0
Vincitore: Vidmanova
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Amandine Hesse
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
2-5 → 2-6
Darja Vidmanova
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
1-5 → 2-5
Amandine Hesse
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
1-2 → 1-3
Darja Vidmanova
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
0-2 → 1-2
Servizio
Svolgimento
Set 1
Amandine Hesse
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
2-5 → 2-6
Darja Vidmanova
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
2-4 → 2-5
Darja Vidmanova
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
2-2 → 2-3
Amandine Hesse
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
1-2 → 2-2
Darja Vidmanova
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
A-40
0-0 → 0-1
(3) Nikola Bartunkova vs (6) Kaitlin Quevedo
WTA Samsun 125
Nikola Bartunkova [3]•
30
3
Kaitlin Quevedo [6]
15
4
Servizio
Svolgimento
Set 1
Nikola Bartunkova
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
3-2 → 3-3
Nikola Bartunkova
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
2-1 → 3-1
Kaitlin Quevedo
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
1-1 → 2-1
Nikola Bartunkova
0-1 → 1-1
(1) Harriet Dart / (1) Maia Lumsden vs Darja Vidmanova / Ksenia Zaytseva
Il match deve ancora iniziare
(3) Dalila Jakupovic / (3) Nika Radisic vs /
Il match deve ancora iniziare
🇨🇳 Suzhou, China – WTA 125 (Quarti di Finale – hard)
Centre Court – ore 03:00
(6) Viktorija Golubic
vs (4) Alexandra Eala Inizio 03:00
WTA Suzhou 125
Viktorija Golubic [6]
2
6
7
Alexandra Eala [4]
6
2
6
Vincitore: Golubic
Servizio
Svolgimento
Set 3
Tiebreak
0*-0
1-0*
2*-0
3*-0
4-0*
5-0*
6*-0
6-6 → 7-6
Viktorija Golubic
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
5-6 → 6-6
Alexandra Eala
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
5-5 → 5-6
Viktorija Golubic
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
5-4 → 5-5
Viktorija Golubic
4-3 → 5-3
Alexandra Eala
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
3-3 → 4-3
Viktorija Golubic
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
3-2 → 3-3
Alexandra Eala
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
2-2 → 3-2
Viktorija Golubic
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
2-1 → 2-2
Viktorija Golubic
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
0-1 → 1-1
Alexandra Eala
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
Viktorija Golubic
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
5-2 → 6-2
Viktorija Golubic
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
4-1 → 5-1
Alexandra Eala
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
4-0 → 4-1
Viktorija Golubic
3-0 → 4-0
Alexandra Eala
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
2-0 → 3-0
Viktorija Golubic
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
1-0 → 2-0
Alexandra Eala
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Viktorija Golubic
2-5 → 2-6
Viktorija Golubic
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
2-3 → 2-4
Viktorija Golubic
2-1 → 2-2
Viktorija Golubic
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
1-0 → 2-0
Alexandra Eala
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
0-0 → 1-0
Katie Volynets vs Caroline Dolehide
WTA Suzhou 125
Katie Volynets
3
6
7
Caroline Dolehide
6
2
5
Vincitore: Volynets
Servizio
Svolgimento
Set 3
Caroline Dolehide
6-5 → 7-5
Katie Volynets
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
5-5 → 6-5
Caroline Dolehide
5-4 → 5-5
Katie Volynets
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
5-3 → 5-4
Caroline Dolehide
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
4-3 → 5-3
Katie Volynets
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
3-3 → 4-3
Caroline Dolehide
3-2 → 3-3
Caroline Dolehide
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
1-2 → 2-2
Katie Volynets
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
1-1 → 1-2
Caroline Dolehide
1-0 → 1-1
Katie Volynets
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 2
Caroline Dolehide
5-2 → 6-2
Katie Volynets
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
5-1 → 5-2
Caroline Dolehide
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
4-1 → 5-1
Caroline Dolehide
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
2-1 → 3-1
Caroline Dolehide
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
1-0 → 1-1
Katie Volynets
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Caroline Dolehide
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
3-5 → 3-6
Caroline Dolehide
2-4 → 2-5
Caroline Dolehide
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
1-3 → 2-3
Katie Volynets
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
1-2 → 1-3
Caroline Dolehide
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
0-2 → 1-2
Katie Volynets
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
0-1 → 0-2
Caroline Dolehide
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
0-0 → 0-1
Court 1 – ore 03:00
Victoria Jimenez Kasintseva
vs Kyoka Okamura Inizio 03:00
WTA Suzhou 125
Victoria Jimenez Kasintseva
0
6
6
0
Kyoka Okamura•
0
3
1
0
Vincitore: Jimenez Kasintseva
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Kyoka Okamura
15-0
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
5-1 → 6-1
Victoria Jimenez Kasintseva
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
4-1 → 5-1
Kyoka Okamura
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
3-1 → 4-1
Victoria Jimenez Kasintseva
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
2-1 → 3-1
Victoria Jimenez Kasintseva
1-0 → 1-1
Kyoka Okamura
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
40-A
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Victoria Jimenez Kasintseva
5-3 → 6-3
Kyoka Okamura
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
5-2 → 5-3
Victoria Jimenez Kasintseva
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
4-2 → 5-2
Kyoka Okamura
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
4-1 → 4-2
Victoria Jimenez Kasintseva
3-1 → 4-1
Kyoka Okamura
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
2-1 → 3-1
Victoria Jimenez Kasintseva
1-1 → 2-1
Kyoka Okamura
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
1-0 → 1-1
Victoria Jimenez Kasintseva
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
0-0 → 1-0
(1) Storm Hunter / (1) Desirae Krawczyk vs Katarzyna Kawa / Makoto Ninomiya
WTA Suzhou 125
Storm Hunter / Desirae Krawczyk [1]•
0
5
3
0
Katarzyna Kawa / Makoto Ninomiya
0
7
6
0
Vincitore: Kawa / Ninomiya
Servizio
Svolgimento
Set 3
Storm Hunter / Desirae Krawczyk
Servizio
Svolgimento
Set 2
Storm Hunter / Desirae Krawczyk
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
3-5 → 3-6
Katarzyna Kawa / Makoto Ninomiya
3-4 → 3-5
Storm Hunter / Desirae Krawczyk
3-3 → 3-4
Katarzyna Kawa / Makoto Ninomiya
3-2 → 3-3
Storm Hunter / Desirae Krawczyk
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
2-2 → 3-2
Katarzyna Kawa / Makoto Ninomiya
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
2-1 → 2-2
Storm Hunter / Desirae Krawczyk
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
2-0 → 2-1
Katarzyna Kawa / Makoto Ninomiya
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
1-0 → 2-0
Storm Hunter / Desirae Krawczyk
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Katarzyna Kawa / Makoto Ninomiya
5-6 → 5-7
Storm Hunter / Desirae Krawczyk
5-5 → 5-6
Katarzyna Kawa / Makoto Ninomiya
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
4-5 → 5-5
Storm Hunter / Desirae Krawczyk
4-4 → 4-5
Katarzyna Kawa / Makoto Ninomiya
3-4 → 4-4
Storm Hunter / Desirae Krawczyk
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
3-3 → 3-4
Katarzyna Kawa / Makoto Ninomiya
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
3-2 → 3-3
Storm Hunter / Desirae Krawczyk
2-2 → 3-2
Katarzyna Kawa / Makoto Ninomiya
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
2-1 → 2-2
Storm Hunter / Desirae Krawczyk
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
1-1 → 2-1
Katarzyna Kawa / Makoto Ninomiya
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
1-0 → 1-1
Storm Hunter / Desirae Krawczyk
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
0-0 → 1-0
Linda Fruhvirtova / Viktorija Golubic vs (4) Aldila Sutjiadi / (4) Janice Tjen Non prima 07:15
WTA Suzhou 125
Linda Fruhvirtova / Viktorija Golubic
0
2
4
0
Aldila Sutjiadi / Janice Tjen [4]•
0
6
6
0
Vincitore: Sutjiadi / Tjen
Servizio
Svolgimento
Set 3
Aldila Sutjiadi / Janice Tjen
Servizio
Svolgimento
Set 2
Aldila Sutjiadi / Janice Tjen
4-5 → 4-6
Linda Fruhvirtova / Viktorija Golubic
4-4 → 4-5
Aldila Sutjiadi / Janice Tjen
4-3 → 4-4
Linda Fruhvirtova / Viktorija Golubic
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
4-2 → 4-3
Aldila Sutjiadi / Janice Tjen
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
3-2 → 4-2
Linda Fruhvirtova / Viktorija Golubic
2-2 → 3-2
Aldila Sutjiadi / Janice Tjen
2-1 → 2-2
Linda Fruhvirtova / Viktorija Golubic
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
1-1 → 2-1
Aldila Sutjiadi / Janice Tjen
1-0 → 1-1
Linda Fruhvirtova / Viktorija Golubic
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Aldila Sutjiadi / Janice Tjen
2-5 → 2-6
Linda Fruhvirtova / Viktorija Golubic
2-4 → 2-5
Aldila Sutjiadi / Janice Tjen
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
1-4 → 2-4
Linda Fruhvirtova / Viktorija Golubic
1-3 → 1-4
Aldila Sutjiadi / Janice Tjen
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
1-2 → 1-3
Linda Fruhvirtova / Viktorija Golubic
1-1 → 1-2
Aldila Sutjiadi / Janice Tjen
1-0 → 1-1
Linda Fruhvirtova / Viktorija Golubic
0-0 → 1-0
1 commento
Linda Kilmovicova tra le più belle dell’intero panorama,che i risultati possono cominciare ad essere all’altezza del suo fascino.