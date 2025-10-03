Masters 1000 Shanghai: Il programma completo di Sabato 04 Ottobre 2025. Ritorna in campo Jannik Sinner. Giocano anche Musetti, Darderi e Arnaldi
Stadium Court – ore 06:30
Camilo Ugo Carabelli vs Alex de Minaur
Alexander Zverev vs Valentin Royer
Daniel Altmaier vs Jannik Sinner (Non prima 12:30)
Karen Khachanov vs Juncheng Shang
Grandstand 2 – ore 06:30
Andrey Rublev vs Yoshihito Nishioka
Francisco Comesana vs Lorenzo Musetti
Luciano Darderi vs Yunchaokete Bu
Dalibor Svrcina vs Daniil Medvedev
Show Court 3 – ore 06:30
Felix Auger-Aliassime vs Alejandro Tabilo
Jesper de Jong vs Jakub Mensik
Arthur Cazaux vs Cameron Norrie
Nuno Borges vs Stefanos Tsitsipas
Court 4 – ore 06:30
Quentin Halys vs Jiri Lehecka
Denis Shapovalov vs Christopher O’Connell
Corentin Moutet vs
Simone Bolelli / Andrea Vavassori vs John Peers / Jan Zielinski
Court 7 – ore 06:30
Brandon Nakashima vs Kamil Majchrzak
Arthur Rinderknech vs Alex Michelsen
Alejandro Davidovich Fokina vs Matteo Arnaldi
Court 6 – ore 06:30
Austin Krajicek / Nikola Mektic vs Alexander Erler / Robert Galloway
Sander Arends / Luke Johnson vs Harri Heliovaara / Henry Patten
Romain Arneodo / Zizou Bergs vs Alexander Bublik / Ben Shelton
Chiedo anche alla REDAZIONE: ci sono aggiornamenti sulla condizione del Muso?
GRAZIE !
Musetti indicativamente potrebbe giocare verso le 8.30, a seguire Darderi che potrebbe giocare in contemporanea con Arnaldi. Sinner lo dovremmo poter guardare senza interferenze con altri italiani. Ma poi è un po’ un incognita, come sempre.
Favoriti Sinner ovviamente e Musetti ma dipende se risente dell’infortunio (al trollone non vale la pena di rispondere). Arnaldi e Darderi temo che siano contro pronostico. Forza Azzurri!
Forza ragazzi! Sono preoccupato solo per Musetti, dopo l’infortunio con Tien…
Vai campione ♥️
E buona fortuna a tutti gli altri italiani presenti ♥️
Alè Italia