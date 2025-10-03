Masters 1000 Shanghai ATP, Copertina

Masters 1000 Shanghai: Il programma completo di Sabato 04 Ottobre 2025. Ritorna in campo Jannik Sinner. Giocano anche Musetti, Darderi e Arnaldi

03/10/2025 08:23 4 commenti
Jannik Sinner nella foto - Foto Getty Images
Jannik Sinner nella foto - Foto Getty Images

Stadium Court – ore 06:30
Camilo Ugo Carabelli ARG vs Alex de Minaur AUS
Alexander Zverev GER vs Valentin Royer FRA
Daniel Altmaier GER vs Jannik Sinner ITA (Non prima 12:30)
Karen Khachanov RUS vs Juncheng Shang CHN

Grandstand 2 – ore 06:30
Andrey Rublev RUS vs Yoshihito Nishioka JPN
Francisco Comesana ARG vs Lorenzo Musetti ITA
Luciano Darderi ITA vs Yunchaokete Bu CHN
Dalibor Svrcina CZE vs Daniil Medvedev RUS

Show Court 3 – ore 06:30
Felix Auger-Aliassime CAN vs Alejandro Tabilo CHI
Jesper de Jong NED vs Jakub Mensik CZE
Arthur Cazaux FRA vs Cameron Norrie GBR
Nuno Borges POR vs Stefanos Tsitsipas GRE

Court 4 – ore 06:30
Quentin Halys FRA vs Jiri Lehecka CZE
Denis Shapovalov CAN vs Christopher O’Connell AUS
Corentin Moutet FRA vs it
Simone Bolelli ITA / Andrea Vavassori ITA vs John Peers AUS / Jan Zielinski POL

Court 7 – ore 06:30
Brandon Nakashima USA vs Kamil Majchrzak POL
Arthur Rinderknech FRA vs Alex Michelsen USA
Alejandro Davidovich Fokina ESP vs Matteo Arnaldi ITA

Court 6 – ore 06:30
Austin Krajicek USA / Nikola Mektic CRO vs Alexander Erler AUT / Robert Galloway USA
Sander Arends NED / Luke Johnson GBR vs Harri Heliovaara FIN / Henry Patten GBR
Romain Arneodo MON / Zizou Bergs BEL vs Alexander Bublik KAZ / Ben Shelton USA

TAG: ,

4 commenti

JannikUberAlles 03-10-2025 11:16

Scritto da Sporadico
Forza ragazzi! Sono preoccupato solo per Musetti, dopo l’infortunio con Tien…

Chiedo anche alla REDAZIONE: ci sono aggiornamenti sulla condizione del Muso?

GRAZIE !

 4
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Marco Tullio Cicerone 03-10-2025 10:57

Musetti indicativamente potrebbe giocare verso le 8.30, a seguire Darderi che potrebbe giocare in contemporanea con Arnaldi. Sinner lo dovremmo poter guardare senza interferenze con altri italiani. Ma poi è un po’ un incognita, come sempre.

Favoriti Sinner ovviamente e Musetti ma dipende se risente dell’infortunio (al trollone non vale la pena di rispondere). Arnaldi e Darderi temo che siano contro pronostico. Forza Azzurri!

 3
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Sporadico (Guest) 03-10-2025 09:58

Forza ragazzi! Sono preoccupato solo per Musetti, dopo l’infortunio con Tien…

 2
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Rennis (Guest) 03-10-2025 09:23

Vai campione ♥️

E buona fortuna a tutti gli altri italiani presenti ♥️

Alè Italia

1
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!