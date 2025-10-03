Shanghai 1000 | Hard | $9193540 livescore | sito ufficiale | notizie relative
WTA 1000 Pechino: I risultati completi con il dettaglio dei Quarti di Finale. Noskova e Pegula in semifinale
03/10/2025 14:24 4 commenti
WTA 1000 – Beijing, China (cemento all’aperto) – Quarti di Finale
03/10/25 – 07:00
🇸🇰 T. Mihalikova / 🇬🇧 O. Nicholls vs 🇹🇼 S. Hsieh / 🇱🇻 J. Ostapenko
WTA Beijing
Tereza Mihalikova / Olivia Nicholls
0
4
3
0
Su-Wei Hsieh / Jelena Ostapenko [4]
0
6
6
0
Vincitore: Hsieh / Ostapenko
Servizio
Svolgimento
Set 3
Tiebreak
0-0
Servizio
Svolgimento
Set 2
Risultato
3-6
Tereza Mihalikova / Olivia Nicholls
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
3-5 → 3-6
Su-Wei Hsieh / Jelena Ostapenko
15-0
30-0
40-0
3-4 → 3-5
Tereza Mihalikova / Olivia Nicholls
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
3-3 → 3-4
Su-Wei Hsieh / Jelena Ostapenko
15-0
30-0
40-0
3-2 → 3-3
Tereza Mihalikova / Olivia Nicholls
15-0
30-0
40-0
2-2 → 3-2
Su-Wei Hsieh / Jelena Ostapenko
0-15
15-15
30-15
40-15
2-1 → 2-2
Tereza Mihalikova / Olivia Nicholls
15-0
30-0
30-15
40-15
1-1 → 2-1
Su-Wei Hsieh / Jelena Ostapenko
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
1-0 → 1-1
Tereza Mihalikova / Olivia Nicholls
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Risultato
4-6
Su-Wei Hsieh / Jelena Ostapenko
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
4-5 → 4-6
Tereza Mihalikova / Olivia Nicholls
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
4-4 → 4-5
Su-Wei Hsieh / Jelena Ostapenko
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
4-3 → 4-4
Tereza Mihalikova / Olivia Nicholls
15-0
30-0
40-0
3-3 → 4-3
Su-Wei Hsieh / Jelena Ostapenko
15-0
30-0
30-15
40-15
3-2 → 3-3
Tereza Mihalikova / Olivia Nicholls
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
3-1 → 3-2
Su-Wei Hsieh / Jelena Ostapenko
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
3-0 → 3-1
Tereza Mihalikova / Olivia Nicholls
0-15
15-15
30-15
40-15
2-0 → 3-0
Su-Wei Hsieh / Jelena Ostapenko
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
1-0 → 2-0
Tereza Mihalikova / Olivia Nicholls
15-0
30-0
40-0
0-0 → 1-0
03/10/25 – 09:00
🇬🇧 S. Kartal vs 🇨🇿 L. Noskova
WTA Beijing
Sonay Kartal•
0
3
4
0
Linda Noskova [26]
0
6
6
0
Vincitore: Noskova
Servizio
Svolgimento
Set 3
Sonay Kartal
0-0
Servizio
Svolgimento
Set 2
Risultato
4-6
Sonay Kartal
0-15
0-30
0-40
4-5 → 4-6
Linda Noskova
15-0
15-15
30-15
40-15
4-4 → 4-5
Sonay Kartal
15-0
30-0
40-0
3-4 → 4-4
Linda Noskova
15-0
30-0
40-0
3-3 → 3-4
Sonay Kartal
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
3-2 → 3-3
Linda Noskova
15-0
30-0
40-0
3-1 → 3-2
Sonay Kartal
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
2-1 → 3-1
Linda Noskova
15-0
30-0
40-0
40-15
2-0 → 2-1
Sonay Kartal
0-15
15-15
30-15
40-15
1-0 → 2-0
Linda Noskova
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Risultato
3-6
Sonay Kartal
0-15
15-15
15-30
15-40
3-5 → 3-6
Linda Noskova
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
3-4 → 3-5
Sonay Kartal
0-15
15-15
15-30
15-40
3-3 → 3-4
Linda Noskova
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
2-3 → 3-3
Sonay Kartal
15-0
30-0
40-0
1-3 → 2-3
Linda Noskova
15-0
30-0
40-0
1-2 → 1-3
Sonay Kartal
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
0-2 → 1-2
Linda Noskova
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
0-1 → 0-2
Sonay Kartal
0-15
15-15
15-30
15-40
0-0 → 0-1
03/10/25 – 12:00
🇺🇸 E. Navarro vs 🇺🇸 J. Pegula
WTA Beijing
Emma Navarro [16]
7
2
1
Jessica Pegula [5]
6
6
6
Vincitore: Pegula
Servizio
Svolgimento
Set 3
Risultato
1-6
Jessica Pegula
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
1-5 → 1-6
Emma Navarro
0-15
0-30
0-40
15-40
1-4 → 1-5
Jessica Pegula
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
1-3 → 1-4
Emma Navarro
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
1-2 → 1-3
Jessica Pegula
15-0
30-0
40-0
1-1 → 1-2
Emma Navarro
15-0
30-0
40-0
0-1 → 1-1
Jessica Pegula
15-0
30-0
40-0
40-15
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
Risultato
2-6
Emma Navarro
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
2-5 → 2-6
Jessica Pegula
15-0
30-0
40-0
2-4 → 2-5
Emma Navarro
15-0
30-0
40-0
40-15
1-4 → 2-4
Jessica Pegula
15-0
15-15
30-15
40-15
1-3 → 1-4
Emma Navarro
0-15
0-30
0-40
1-2 → 1-3
Jessica Pegula
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
1-1 → 1-2
Emma Navarro
0-15
15-15
30-15
40-15
0-1 → 1-1
Jessica Pegula
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Risultato
7-6
Tiebreak
0-0*
0*-1
1-1*
2-1*
3*-1
3*-2
4-2*
5-2*
6*-2
6-6 → 7-6
Jessica Pegula
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
5-6 → 6-6
Emma Navarro
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
5-5 → 5-6
Jessica Pegula
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
40-A
4-5 → 5-5
Emma Navarro
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
A-40
3-5 → 4-5
Jessica Pegula
15-0
30-0
40-0
3-4 → 3-5
Emma Navarro
15-0
30-0
40-0
2-4 → 3-4
Jessica Pegula
15-0
30-0
40-0
2-3 → 2-4
Emma Navarro
15-0
30-0
40-0
1-3 → 2-3
Jessica Pegula
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
1-2 → 1-3
Emma Navarro
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
1-1 → 1-2
Jessica Pegula
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
1-0 → 1-1
Emma Navarro
15-0
30-0
30-15
40-15
0-0 → 1-0
TAG: WTA 1000 Pechino, WTA 1000 Pechino 2025
4 commenti
Nel tennis non c’è una giustizia in base ad un filo logico.
Navarro ha battuto Swiatek, Pegula ha avuto molta fortuna contro Raducanu,ora non sarei sorpreso vincesse il titolo da sopravvissuta, è un classico.
Andreeva a parte (che però si è fermata negli ultimi 4/5 mesi) le più promettenti sono le due J 🙂
Lo squadrone americano presente,il miglior team di squadra al mondo,a parte Noskova al momento ancora impegnate per il titolo a Pechino Anisimova,Gauff, Pegula, Navarro e mancherebbe Keys.
Il miglior movimento tennistico dovrebbe essere premiato in una competizione a squadre con 5 singolari tra le prime 5 di ogni nazione,via il doppio che non centra nulla con il tennis e il movimento tennistico di un paese, è già una pensionata per il tennis la Errani.
Con questa semifinale 1000 Linda Noskova sarà 19 del ranking a 20 anni.
E allora a gran richiesta andiamo a vedere le top 100 under 21.
5 Andreeva 18 RUS
19 Noskova 20 R.C.
24 Mboko 19 CAN
35 Joint 19 AUS
39 Jovic 17 USA
54 Eala 20 FIL
76 Valentova 18 R.C.
86 Seidel 20 GER