WTA 1000 Pechino Copertina, WTA

WTA 1000 Pechino: I risultati completi con il dettaglio dei Quarti di Finale. Noskova e Pegula in semifinale

03/10/2025 14:24 4 commenti
Jessica Pegula nella foto - Foto Getty Images
CHN WTA 1000 – Beijing, China (cemento all’aperto) – Quarti di Finale

03/10/25 – 07:00
🇸🇰 T. Mihalikova / 🇬🇧 O. Nicholls vs 🇹🇼 S. Hsieh / 🇱🇻 J. Ostapenko
WTA Beijing
Tereza Mihalikova / Olivia Nicholls
0
4
3
0
Su-Wei Hsieh / Jelena Ostapenko [4]
0
6
6
0
Vincitore: Hsieh / Ostapenko
03/10/25 – 09:00
🇬🇧 S. Kartal vs 🇨🇿 L. Noskova

WTA Beijing
Sonay Kartal
0
3
4
0
Linda Noskova [26]
0
6
6
0
Vincitore: Noskova
03/10/25 – 12:00
🇺🇸 E. Navarro vs 🇺🇸 J. Pegula

WTA Beijing
Emma Navarro [16]
7
2
1
Jessica Pegula [5]
6
6
6
Vincitore: Pegula
4 commenti

Gaz (Guest) 03-10-2025 14:46

Nel tennis non c’è una giustizia in base ad un filo logico.
Navarro ha battuto Swiatek, Pegula ha avuto molta fortuna contro Raducanu,ora non sarei sorpreso vincesse il titolo da sopravvissuta, è un classico.

 4
Dr House (Guest) 03-10-2025 11:43

Scritto da Gaz
Con questa semifinale 1000 Linda Noskova sarà 19 del ranking a 20 anni.
E allora a gran richiesta andiamo a vedere le top 100 under 21.
5 Andreeva 18 RUS
19 Noskova 20 R.C.
24 Mboko 19 CAN
35 Joint 19 AUS
39 Jovic 17 USA
54 Eala 20 FIL
76 Valentova 18 R.C.
86 Seidel 20 GER

Andreeva a parte (che però si è fermata negli ultimi 4/5 mesi) le più promettenti sono le due J 🙂

 3
Gaz (Guest) 03-10-2025 11:35

Lo squadrone americano presente,il miglior team di squadra al mondo,a parte Noskova al momento ancora impegnate per il titolo a Pechino Anisimova,Gauff, Pegula, Navarro e mancherebbe Keys.
Il miglior movimento tennistico dovrebbe essere premiato in una competizione a squadre con 5 singolari tra le prime 5 di ogni nazione,via il doppio che non centra nulla con il tennis e il movimento tennistico di un paese, è già una pensionata per il tennis la Errani.

 2
Gaz (Guest) 03-10-2025 10:31

 1
+1: Alain