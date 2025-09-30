Gauff batte Bencic, ma non mancano le polemiche: accuse di “giochi mentali” al team della statunitense (Video)

Il match di ottavi di finale del WTA 1000 di Pechino 2025 tra Coco Gauff e Belinda Bencic non è stato soltanto un lungo braccio di ferro tennistico, ma anche un incontro segnato da momenti di tensione. La giovane americana si è imposta in rimonta con il punteggio di 4-6, 7-6 (4), 6-2, conquistando il pass per i quarti di finale, ma il risultato sportivo è stato accompagnato da discussioni a bordo campo.

La svolta della partita è arrivata sul finire del secondo set. Dopo aver ceduto il primo parziale e lottato punto a punto nel tie-break del secondo, la svizzera ha perso il controllo della situazione, lasciando spazio alla rimonta della sua avversaria. Secondo la stessa Bencic, il fattore decisivo non è stato soltanto la crescita nel gioco di Gauff, ma anche il comportamento della sua panchina.

Durante un acceso scambio di battute, Bencic ha accusato il team della statunitense di ricorrere a “giochi mentali” per destabilizzarla nei turni di servizio e favorire la propria giocatrice. “Stavano cercando di disturbarmi nei momenti chiave”, ha fatto capire la 28enne, convinta di aver individuato dinamiche poco corrette provenienti dal box americano.

Il nervosismo ha contribuito a un calo di rendimento da parte della svizzera, che nel set decisivo non è riuscita più a opporre resistenza al ritmo e alla freschezza atletica della numero 3 del mondo. Per Gauff, dunque, un’altra vittoria importante in una stagione che la vede sempre più protagonista, ma con l’ombra di un episodio che ha inevitabilmente spostato l’attenzione anche fuori dal campo di tennis.





Marco Rossi