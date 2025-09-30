Paula Badosa, ritiro a Pechino e annuncio del ritorno nel 2026

Il torneo WTA 1000 di Pechino ha segnato un nuovo capitolo difficile per Paula Badosa, costretta al ritiro durante il match di terzo turno contro Karolina Muchova. Un altro duro colpo sul piano fisico e soprattutto mentale per la spagnola, che non è riuscita a concludere la partita e ha lasciato il campo in lacrime.

Nonostante il momento complicato, Badosa non intende arrendersi. Attraverso un lungo messaggio pubblicato su Instagram, l’ex numero due del mondo ha voluto condividere riflessioni, emozioni e pensieri sul suo percorso, oltre a un chiaro annuncio per il futuro.

Queste le sue parole: “Ci sono momenti in cui mi chiedo come riesco a continuare ad andare avanti nei momenti più duri e dolorosi. E la verità è che è proprio in quei momenti che scopro la forza più profonda dentro di me. Ogni passo falso fa male, ma mi ricorda anche quanto voglio lottare, quanto voglio tornare più forte.

Non potrei fare tutto questo senza le persone che continuano a credere in me. Il vostro sostegno mi sostiene quando tutto diventa pesante e la vostra fiducia mi dà coraggio quando arriva il dubbio. Non c’è sensazione più grande che entrare in campo e vedervi lì, a sostenermi. Quell’energia, quell’amore… è qualcosa per cui non potrò mai ringraziarvi abbastanza.

Non importa quanti ostacoli si presenteranno sul mio cammino, vi prometto questo: continuerò a lottare, continuerò a spingere e continuerò a trovare il modo di tornare”.

Il messaggio si conclude con una promessa: “Ci vediamo nel 2026”, con cui la spagnola ha voluto allontanare subito ogni voce su un possibile ritiro definitivo dal tennis.





Marco Rossi