Nitto ATP Finals 2025, montepremi da record: oltre 5 milioni di dollari per il campione imbattuto
Il prestigioso appuntamento di fine stagione del tennis maschile, le Nitto ATP Finals 2025 in programma dal 9 al 16 novembre all’Inalpi Arena di Torino, stabilirà un nuovo primato in termini di montepremi. L’ATP ha infatti annunciato che un campione imbattuto potrà incassare 5.071.000 dollari, la cifra più alta mai messa in palio nella storia del torneo.
Il montepremi complessivo raggiungerà i 15,5 milioni di dollari, altro record per la manifestazione. Nel 2024 Jannik Sinner aveva già fissato un nuovo standard conquistando il titolo senza perdere un set e portando a casa 4.881.100 dollari, allora la cifra più alta mai vinta alle Finals. Dodici mesi dopo, la soglia dei 5 milioni viene ufficialmente superata.
I premi nel dettaglio – singolare
Alternate: $155.000
Partecipazione: $331.000
Vittoria nel round robin: $396.500
Vittoria in semifinale: $1.183.500
Vittoria in finale: $2.367.000
Campione imbattuto: $5.071.000
A partire dalle semifinali ogni vittoria varrà più di un milione di dollari, con il successo nell’atto conclusivo che aggiungerà oltre 2,3 milioni al bottino finale.
I premi nel dettaglio – doppio (per team)
Alternate: $51.700
Partecipazione: $134.200
Vittoria nel round robin: $96.600
Vittoria in semifinale: $178.500
Vittoria in finale: $356.800
Campioni imbattuti: $959.300
Anche nel doppio i numeri crescono rispetto al passato, con quasi un milione di dollari destinato alla coppia in grado di trionfare senza sconfitte.
3 commenti
Dai Jannik che ti fai un undicino in 8 incontri
Beh montepremi da grande esibizione.
Questi a ventanni hanno tanti di quei milioni, da coprirci la distanza da qui alla Costellazione di Orione.
Quanta … extralusso li a Montecarlo