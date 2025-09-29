Nitto ATP Finals 2025, montepremi da record: oltre 5 milioni di dollari per il campione imbattuto

Il prestigioso appuntamento di fine stagione del tennis maschile, le Nitto ATP Finals 2025 in programma dal 9 al 16 novembre all’Inalpi Arena di Torino, stabilirà un nuovo primato in termini di montepremi. L’ATP ha infatti annunciato che un campione imbattuto potrà incassare 5.071.000 dollari, la cifra più alta mai messa in palio nella storia del torneo.

Il montepremi complessivo raggiungerà i 15,5 milioni di dollari, altro record per la manifestazione. Nel 2024 Jannik Sinner aveva già fissato un nuovo standard conquistando il titolo senza perdere un set e portando a casa 4.881.100 dollari, allora la cifra più alta mai vinta alle Finals. Dodici mesi dopo, la soglia dei 5 milioni viene ufficialmente superata.

I premi nel dettaglio – singolare

Alternate: $155.000

Partecipazione: $331.000

Vittoria nel round robin: $396.500

Vittoria in semifinale: $1.183.500

Vittoria in finale: $2.367.000

Campione imbattuto: $5.071.000

A partire dalle semifinali ogni vittoria varrà più di un milione di dollari, con il successo nell’atto conclusivo che aggiungerà oltre 2,3 milioni al bottino finale.

I premi nel dettaglio – doppio (per team)

Alternate: $51.700

Partecipazione: $134.200

Vittoria nel round robin: $96.600

Vittoria in semifinale: $178.500

Vittoria in finale: $356.800

Campioni imbattuti: $959.300

Anche nel doppio i numeri crescono rispetto al passato, con quasi un milione di dollari destinato alla coppia in grado di trionfare senza sconfitte.