WTA 125 Jingshan e WTA 125 Suzhou: I risultati completi con il dettaglio delle Semifinali e del Primo Turno di Qualificazione (LIVE)

WTA 125 Jingshan (🇨🇳 Cina) – Semifinali, cemento
🇨🇳 Y. Ma vs 🇦🇺 T. Gibson
WTA Jingshan 125
Ye-Xin Ma
4
7
7
Talia Gibson [2]
6
5
5
Vincitore: Ma
Servizio
Svolgimento
Set 3
Ye-Xin Ma
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
6-5 → 7-5
Talia Gibson
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
5-5 → 6-5
Ye-Xin Ma
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
4-5 → 5-5
Talia Gibson
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
1-5 → 2-5
Ye-Xin Ma
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
1-4 → 1-5
Talia Gibson
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
1-3 → 1-4
Ye-Xin Ma
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
0-3 → 1-3
Ye-Xin Ma
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
0-1 → 0-2
Talia Gibson
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
Talia Gibson
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
5-5 → 6-5
Ye-Xin Ma
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
5-4 → 5-5
Talia Gibson
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
5-3 → 5-4
Talia Gibson
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
3-3 → 4-3
Ye-Xin Ma
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
3-2 → 3-3
Talia Gibson
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
2-0 → 3-0
Ye-Xin Ma
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
1-0 → 2-0
Talia Gibson
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Ye-Xin Ma
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
4-5 → 4-6
Ye-Xin Ma
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
2-5 → 3-5
Ye-Xin Ma
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
1-4 → 1-5
Talia Gibson
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
1-3 → 1-4
Ye-Xin Ma
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
1-2 → 1-3
Talia Gibson
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
1-1 → 1-2
07:35 🇵🇭 A. Eala – 🇦🇺 L. Sun
WTA Jingshan 125
Alexandra Eala [1]
6
4
2
Lulu Sun [3]
3
6
6
Vincitore: Sun
Servizio
Svolgimento
Set 3
Alexandra Eala
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
2-5 → 2-6
Alexandra Eala
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
1-4 → 1-5
Lulu Sun
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
0-4 → 1-4
Alexandra Eala
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
0-3 → 0-4
Lulu Sun
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
0-2 → 0-3
Alexandra Eala
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
0-1 → 0-2
Lulu Sun
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
Lulu Sun
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
A-40
4-4 → 4-5
Alexandra Eala
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
3-4 → 4-4
Alexandra Eala
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
2-1 → 2-2
Lulu Sun
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
2-0 → 2-1
Alexandra Eala
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
1-0 → 2-0
Lulu Sun
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Alexandra Eala
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
5-3 → 6-3
Lulu Sun
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
5-2 → 5-3
Alexandra Eala
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
4-2 → 5-2
Lulu Sun
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
3-2 → 4-2
Alexandra Eala
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
2-2 → 3-2
Alexandra Eala
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
2-0 → 2-1
Alexandra Eala
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
0-0 → 1-0
🇨🇳 Jingshan, China – WTA 125 (FINALE doppio, cemento outdoor)
09:55 🇹🇼 Y-H. Lee / 🇭🇰 H. Y. C. Wong – 🇲🇾 E. Chong / 🇹🇼 E. S. Liang
Il match deve ancora iniziare
🇨🇳 Suzhou, China – WTA 125 (1° Turno qualificazioni – hard)
A. Hartono b. 🇺🇸 W. Osuigwe b 🇳🇱 4-6 7-5 4-2 rit.
🇺🇸 C. Dolehide b 🇦🇺 D. Aiava 6-3 6-3
🇦🇩 V. Jimenez Kasintseva b 🇯🇵 M. Hontama 6-3 6-2
🇺🇸 V. Lepchenko b 🇷🇺 T. Prozorova 7-6 4-6 6-1
🇨🇿 L. Fruhvirtová b 🇺🇸 C. Ngounoue 6-1 6-3
⏳ In corso:
🇯🇵 K. Okamura vs 🇦🇺 M. Inglis (1° set)
🇮🇩 J. Tjen vs 🇨🇳 Y. Qu (2° set)
🇹🇼 J. Garland vs 🇨🇳 W. Zheng (2° set)
