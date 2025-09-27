WTA 125 Jingshan e WTA 125 Suzhou: I risultati completi con il dettaglio delle Semifinali e del Primo Turno di Qualificazione (LIVE)

WTA 125 Jingshan (🇨🇳 Cina) – Semifinali, cemento

WTA Jingshan 125 Ye-Xin Ma Ye-Xin Ma 4 7 7 Talia Gibson [2] Talia Gibson [2] 6 5 5 Vincitore: Ma Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 7-5 Ye-Xin Ma 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 6-5 → 7-5 Talia Gibson 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 5-5 → 6-5 Ye-Xin Ma 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 4-5 → 5-5 Talia Gibson 15-0 15-15 15-30 15-40 3-5 → 4-5 Ye-Xin Ma 15-0 30-0 30-15 40-15 2-5 → 3-5 Talia Gibson 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 1-5 → 2-5 Ye-Xin Ma 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 1-4 → 1-5 Talia Gibson 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-3 → 1-4 Ye-Xin Ma 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-3 → 1-3 Talia Gibson 15-0 30-0 30-15 40-15 0-2 → 0-3 Ye-Xin Ma 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 0-1 → 0-2 Talia Gibson 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-5 Ye-Xin Ma 15-0 30-0 30-15 40-15 6-5 → 7-5 Talia Gibson 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 5-5 → 6-5 Ye-Xin Ma 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 5-4 → 5-5 Talia Gibson 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 5-3 → 5-4 Ye-Xin Ma 15-0 30-0 40-0 40-15 4-3 → 5-3 Talia Gibson 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 3-3 → 4-3 Ye-Xin Ma 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 3-2 → 3-3 Talia Gibson 15-0 15-15 30-15 40-15 3-1 → 3-2 Ye-Xin Ma 0-15 0-30 15-30 15-40 3-0 → 3-1 Talia Gibson 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 2-0 → 3-0 Ye-Xin Ma 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 1-0 → 2-0 Talia Gibson 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 Ye-Xin Ma 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 4-5 → 4-6 Talia Gibson 0-15 0-30 15-30 15-40 3-5 → 4-5 Ye-Xin Ma 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-5 → 3-5 Talia Gibson 0-15 0-30 15-30 15-40 1-5 → 2-5 Ye-Xin Ma 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 1-4 → 1-5 Talia Gibson 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 1-3 → 1-4 Ye-Xin Ma 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 1-2 → 1-3 Talia Gibson 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-1 → 1-2 Ye-Xin Ma 15-0 30-0 30-15 40-15 0-1 → 1-1 Talia Gibson 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1

🇨🇳 Y. Ma vs 🇦🇺 T. Gibson

07:35 🇵🇭 A. Eala – 🇦🇺 L. Sun



WTA Jingshan 125 Alexandra Eala [1] Alexandra Eala [1] 6 4 2 Lulu Sun [3] Lulu Sun [3] 3 6 6 Vincitore: Sun Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 2-6 Alexandra Eala 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 2-5 → 2-6 Lulu Sun 0-15 0-30 0-40 1-5 → 2-5 Alexandra Eala 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 1-4 → 1-5 Lulu Sun 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 0-4 → 1-4 Alexandra Eala 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 0-3 → 0-4 Lulu Sun 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-2 → 0-3 Alexandra Eala 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 0-1 → 0-2 Lulu Sun 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 Alexandra Eala 0-15 0-30 15-30 15-40 4-5 → 4-6 Lulu Sun 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 4-4 → 4-5 Alexandra Eala 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 3-4 → 4-4 Lulu Sun 0-15 0-30 0-40 15-40 2-4 → 3-4 Alexandra Eala 0-15 0-30 0-40 15-40 2-3 → 2-4 Lulu Sun 15-0 30-0 30-15 40-15 2-2 → 2-3 Alexandra Eala 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 2-1 → 2-2 Lulu Sun 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-0 → 2-1 Alexandra Eala 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-0 → 2-0 Lulu Sun 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 Alexandra Eala 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 5-3 → 6-3 Lulu Sun 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 5-2 → 5-3 Alexandra Eala 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 4-2 → 5-2 Lulu Sun 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 3-2 → 4-2 Alexandra Eala 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-2 → 3-2 Lulu Sun 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 Alexandra Eala 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 2-0 → 2-1 Lulu Sun 0-15 0-30 15-30 15-40 1-0 → 2-0 Alexandra Eala 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0

🇨🇳 Jingshan, China – WTA 125 (FINALE doppio, cemento outdoor)

09:55 🇹🇼 Y-H. Lee / 🇭🇰 H. Y. C. Wong – 🇲🇾 E. Chong / 🇹🇼 E. S. Liang



Il match deve ancora iniziare

🇨🇳 Suzhou, China – WTA 125 (1° Turno qualificazioni – hard)

A. Hartono b. 🇺🇸 W. Osuigwe b 🇳🇱 4-6 7-5 4-2 rit.🇺🇸 C. Dolehide b 🇦🇺 D. Aiava 6-3 6-3🇦🇩 V. Jimenez Kasintseva b 🇯🇵 M. Hontama 6-3 6-2🇺🇸 V. Lepchenko b 🇷🇺 T. Prozorova 7-6 4-6 6-1🇨🇿 L. Fruhvirtová b 🇺🇸 C. Ngounoue 6-1 6-3

⏳ In corso:

🇯🇵 K. Okamura vs 🇦🇺 M. Inglis (1° set)

🇮🇩 J. Tjen vs 🇨🇳 Y. Qu (2° set)

🇹🇼 J. Garland vs 🇨🇳 W. Zheng (2° set)