WTA 125 Jingshan e WTA 125 Suzhou: I risultati completi con il dettaglio delle Semifinali e del Primo Turno di Qualificazione (LIVE)

27/09/2025 09:39
Eala nella foto

WTA 125 Jingshan (🇨🇳 Cina) – Semifinali, cemento

🇨🇳 Y. Ma vs 🇦🇺 T. Gibson
Ye-Xin Ma
4
7
7
Talia Gibson [2]
6
5
5
Vincitore: Ma
07:35 🇵🇭 A. Eala – 🇦🇺 L. Sun

Alexandra Eala [1]
6
4
2
Lulu Sun [3]
3
6
6
Vincitore: Sun
🇨🇳 Jingshan, China – WTA 125 (FINALE doppio, cemento outdoor)
09:55 🇹🇼 Y-H. Lee / 🇭🇰 H. Y. C. Wong – 🇲🇾 E. Chong / 🇹🇼 E. S. Liang

🇨🇳 Suzhou, China – WTA 125 (1° Turno qualificazioni – hard)

A. Hartono b. 🇺🇸 W. Osuigwe b 🇳🇱 4-6 7-5 4-2 rit.
🇺🇸 C. Dolehide b 🇦🇺 D. Aiava 6-3 6-3
🇦🇩 V. Jimenez Kasintseva b 🇯🇵 M. Hontama 6-3 6-2
🇺🇸 V. Lepchenko b 🇷🇺 T. Prozorova 7-6 4-6 6-1
🇨🇿 L. Fruhvirtová b 🇺🇸 C. Ngounoue 6-1 6-3

⏳ In corso:
🇯🇵 K. Okamura vs 🇦🇺 M. Inglis (1° set)
🇮🇩 J. Tjen vs 🇨🇳 Y. Qu (2° set)
🇹🇼 J. Garland vs 🇨🇳 W. Zheng (2° set)

