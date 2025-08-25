US Open – Cocciaretto si arrende a Putintseva: “Devo uscire dalla mia comfort zone” (Video)

New York continua a essere una terra complicata per Elisabetta Cocciaretto. In quattro partecipazioni agli US Open, la marchigiana è riuscita a vincere un solo match (contro l’ucraina Baindl nel 2024). Stavolta a sbarrarle la strada al primo turno è stata la kazaka Yulia Putintseva, vittoriosa in due set dopo una rimonta nel primo parziale, quando l’azzurra conduceva 4-1 con doppio break di vantaggio.

“Sono calata di intensità”

In conferenza stampa, Cocciaretto ha analizzato con lucidità la sconfitta:

«Sono partita abbastanza bene, avanti 4-1, stavo giocando benissimo. Poi con il passare dei minuti sono scesa di intensità: non muovevo più i piedi, colpivo meno la palla. Yulia invece ha smesso di sbagliare e si muoveva benissimo. Lei è migliorata molto fisicamente e cercherò di fare lo stesso».

La tennista ha ammesso i propri limiti attuali: «Quello che è accaduto oggi è il frutto di un periodo di allenamenti con troppi alti e bassi. Devo prestare maggiore attenzione, tornare in campo già da domani con più focus e intensità. Non sono al mio top fisicamente, prima ero molto più brillante coi piedi. Domani mattina vado a Central Park a correre… devo correre come i criceti! Scherzi a parte, devo uscire dalla mia comfort zone e superare certi schemi e un po’ di pigrizia».

Verso la Billie Jean King Cup

Archiviato l’US Open, Cocciaretto guarda già ai prossimi impegni:

«Faccio il doppio qui e poi andrò in Cina: giocherò la Billie Jean King Cup a Shenzhen, poi Pechino. Tornare a vestire la maglia azzurra è fantastico: normalmente siamo soli nei tornei, ma vivere il gruppo e rappresentare il proprio Paese è la cosa più bella che possa capitare a un atleta».

Il trofeo conquistato con l’Italia nel 2024 è un ricordo sempre presente: «Lo tengo in soggiorno, davanti agli occhi. È stato un momento bellissimo della mia carriera e non vedo l’ora di riviverne altri».