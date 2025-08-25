Cocciaretto saluta US Open, troppi errori contro Putintseva

Termina mestamente all’esordio la corsa di Elisabetta Cocciaretto a US Open. La marchigiana disputa un match segnato da troppi errori e vantaggi sprecati, facendosi rimontare da Yulia Putintseva al termine di una partita non entusiasmante, col punteggio di 6-4 7-6(4). C’è molto rammarico per questa immediata battuta d’arresto perché l’azzurra, pur senza brillare, ha mostrato sprazzi di tennis superiore alla kazaka, con geometrie più efficaci e anche colpi più incisivi, ma purtroppo ha sprecato due importanti vantaggi crollando in errori per lei non usuali (in particolare col diritto, oggi lontano parente rispetto alle sue migliori giornate), senza che la rivale abbia fatto chissà cosa per rimontare e superarla. Infatti Elisabetta si era portata avanti 4-1 nel primo set, perdendo quindi ben 5 game di fila (con tre break subiti), e nel secondo set, più equilibrato, ha servito per il set sul 5-4, giocando forse il peggior game di tutto l’incontro e così dando il la alla rimonta dell’avversaria, tennista a dir poco ostica quando la partita diventa una lotta punto su punto. Altro passaggio chiave, in negativo, per Cocciaretto arriva proprio al tiebreak del secondo set, quando sotto 3-2 ha commesso un doppio fallo che ha rappresentato l’allungo decisivo per Putintseva. Una sconfitta dura da digerire, ma complessivamente Yulia è stata meno fallosa e pronta a prendersi punti in fasi decisive. Il tabellino di fine partita purtroppo è impietoso con l’azzurra: 42 errori a fronte di 25 vincenti, mentre Putintseva – più passiva nel match ma più precisa – ha chiuso con un bilancio di 7-26.

Cocciaretto era entrata benissimo nella partita: mette pressione in risposta e strappa subito un break a Putinseva, lo consolida e quindi scappa avanti col doppio allungo per il 4-1, in controllo del match con le sue geometrie sapienti. Purtroppo da lì in avanti tutto s’inceppa e diventa maledettamente complicato. La kazaka prende più fiducia, è più in campo e sposta l’azzurra, forzandone gli errori, e ma è anche Elisabetta a perdere precisione e sbagliare davvero tanto, in particolare col diritto su palle tutt’altro che irresistibili dell’avversaria. Da un solido vantaggio, perde cinque game di fila, con tre break, per il 6-4 Putintseva. Peccato perché sul 4-2 Elisabetta, in risposta, non ha sfruttato due palle break per andare a servire per il set. Altro momento favorevole non capitalizzato e purtroppo importante.

Nel secondo set si avanza sui game di servizio, con l’azzurra costretta a salvare due palle break nel quarto game. Sul 3-2 ecco che la bagarre si accende di nuovo: Cocciaretto subisce un break, per il 4-2 Putintseva, ma se lo riprende subito sfruttando la palla break sul 15-40. Sul 4 pari la kazaka è sotto i colpi dell’azzurra, brava a spingere e prendersi un bel break a zero, e così ha chance di servire per il set e portare la partita al terzo. Purtroppo Elisabetta incappa in un brutto game, incertezze ed errori, iniziato pure male col doppio fallo che evidentemente l’ha irrigidita. Cede il turno di servizio a zero e il set si decide al tiebreak. Quel doppio fallo sul 3-2 costa carissimo all’italiana, è il punto che decide il match.

Y. Putintseva vs E. Cocciaretto

