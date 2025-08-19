US Open 2025: forfait di Arthur Fils, Luciano Darderi diventa testa di serie n.32
Brutta notizia alla vigilia del sorteggio del tabellone principale dello US Open 2025: Arthur Fils ha annunciato il forfait dal torneo per problemi fisici. Il talento francese, uno dei giocatori più attesi della nuova generazione, era rientrato per un breve periodo nella tournée nordamericana dopo aver saltato Wimbledon, ma ha deciso di fermarsi nuovamente. La sua assenza, pesante soprattutto in chiave top 20, costringerà a rivedere i seeding e lascia un vuoto importante in vista dell’ultimo Slam della stagione.
A beneficiarne sarà Luciano Darderi, che diventa così la testa di serie n.32 dello Slam newyorkese.
Francesco Paolo Villarico
TAG: Arthur Fils, Luciano Darderi, Us Open, Us open 2025
7 commenti
Ottimo rendimento di Fils negli slam quest’anno:ritiro 3°turno agli Australian Open,ritiro 3°turno Roland Garros,ritiro pre-torneo Wimbledon,ritiro pre-torneo Us Open
Ma il francioso non aveva il fisico bestiale?? Hai opreso gli integratori?
Da ricovero immediato!
One more time…
A quanto pare, questi giovani picchiatori si sfasciano facilmente enzo
merci beaucoup!
Forza italiani.