US Open 2025: forfait di Arthur Fils, Luciano Darderi diventa testa di serie n.32

19/08/2025 19:12 7 commenti
Arthur Fils FRA, 2004.06.12 - Foto Getty Images
Arthur Fils FRA, 2004.06.12 - Foto Getty Images

Brutta notizia alla vigilia del sorteggio del tabellone principale dello US Open 2025: Arthur Fils ha annunciato il forfait dal torneo per problemi fisici. Il talento francese, uno dei giocatori più attesi della nuova generazione, era rientrato per un breve periodo nella tournée nordamericana dopo aver saltato Wimbledon, ma ha deciso di fermarsi nuovamente. La sua assenza, pesante soprattutto in chiave top 20, costringerà a rivedere i seeding e lascia un vuoto importante in vista dell’ultimo Slam della stagione.

A beneficiarne sarà Luciano Darderi, che diventa così la testa di serie n.32 dello Slam newyorkese.



Francesco Paolo Villarico

7 commenti

Andrea (Guest) 19-08-2025 20:49

Ottimo rendimento di Fils negli slam quest'anno:ritiro 3°turno agli Australian Open,ritiro 3°turno Roland Garros,ritiro pre-torneo Wimbledon,ritiro pre-torneo Us Open

 7
Replica
robi01 (Guest) 19-08-2025 20:10

Scritto da enzo+
A quanto pare, questi giovani picchiatori si sfasciano facilmente enzo

Ma il francioso non aveva il fisico bestiale?? Hai opreso gli integratori?

 6
Replica
robi01 (Guest) 19-08-2025 20:09

Scritto da Massimo.bianco29@yahoo.it
One more time…

Da ricovero immediato!

 5
Replica
Massimo.bianco29@yahoo.it (Guest) 19-08-2025 19:55

One more time…

 4
Replica
enzo+ (Guest) 19-08-2025 19:51

A quanto pare, questi giovani picchiatori si sfasciano facilmente enzo

 3
Replica
no Sinner no Party (Guest) 19-08-2025 19:39

merci beaucoup!

 2
Replica
mattia saracino 19-08-2025 19:18

Forza italiani.

 1
Replica
