Classifica ATP Italiani: -25 per Matteo Arnaldi. -4 per Flavio Cobolli. Best ranking per Mattia Bellucci. +15 per Luca Nardi
19/08/2025 15:59 1 commento
Classifica Atp Entry System Singolo (18-08-2025)
1
Best: 1
--
0
Jannik Sinner
ITA, 16-08-2001
11480
Punti
17
Tornei
10
Best: 6
--
0
Lorenzo Musetti
ITA, 03-03-2002
3205
Punti
20
Tornei
26
Best: 17
▼
-4
Flavio Cobolli
ITA, 06-05-2002
2040
Punti
28
Tornei
34
Best: 34
--
0
Luciano Darderi
ITA, 14-02-2002
1364
Punti
34
Tornei
35
Best: 35
▲
1
Lorenzo Sonego
ITA, 11-05-1995
1315
Punti
29
Tornei
52
Best: 6
▲
7
Matteo Berrettini
ITA, 12-04-1996
975
Punti
20
Tornei
62
Best: 29
▼
-25
Matteo Arnaldi
ITA, 22-02-2001
915
Punti
23
Tornei
63
Best: 63
▲
11
Mattia Bellucci
ITA, 01-06-2001
911
Punti
30
Tornei
83
Best: 67
▲
15
Luca Nardi
ITA, 06-08-2003
755
Punti
29
Tornei
121
Best: 118
▼
-3
Francesco Passaro
ITA, 01-01-1900
524
Punti
22
Tornei
131
Best: 125
▼
-5
Matteo Gigante
ITA, 04-01-2002
486
Punti
23
Tornei
142
Best: 128
▼
-3
Andrea Pellegrino
ITA, 23-03-1997
452
Punti
24
Tornei
155
Best: 149
▲
3
Francesco Maestrelli
ITA, 21-12-2002
364
Punti
28
Tornei
212
Best: 60
▲
21
Stefano Travaglia
ITA, 18-12-1991
259
Punti
21
Tornei
216
Best: 216
▲
14
Federico Cina
ITA, 30-03-2007
257
Punti
23
Tornei
260
Best: 260
▲
11
Giulio Zeppieri
ITA, 07-12-2001
209
Punti
16
Tornei
284
Best: 16
▲
9
Marco Cecchinato
ITA, 30-09-1992
184
Punti
17
Tornei
306
Best: 128
▲
3
Andrea Vavassori
ITA, 05-05-1995
163
Punti
5
Tornei
340
Best: 127
▼
-39
Lorenzo Giustino
ITA, 10-09-1991
147
Punti
33
Tornei
346
Best: 346
▲
65
Gabriele Piraino
ITA, 12-11-2003
143
Punti
24
Tornei
357
Best: 357
▲
105
Andrea Picchione
ITA, 01-01-1900
136
Punti
26
Tornei
361
Best: 183
▼
-22
Federico Arnaboldi
ITA, 18-06-2000
135
Punti
29
Tornei
365
Best: 309
▼
-50
Jacopo Berrettini
ITA, 27-11-1998
133
Punti
21
Tornei
373
Best: 332
▼
-7
Raul Brancaccio
ITA, 04-05-1997
132
Punti
24
Tornei
374
Best: 368
▼
-6
Alexandr Binda
ITA, 22-09-2001
132
Punti
38
Tornei
376
Best: 358
▼
-15
Fabrizio Andaloro
ITA, 31-01-2001
130
Punti
25
Tornei
399
Best: 372
▼
-2
Giovanni Fonio
ITA, 07-05-1998
119
Punti
24
Tornei
414
Best: 397
▼
-1
Federico Bondioli
ITA, 16-05-2005
114
Punti
29
Tornei
426
Best: 426
▲
15
Tommaso Compagnucci
ITA, 01-01-1900
107
Punti
25
Tornei
430
Best: 315
▼
-4
Enrico Dalla Valle
ITA, 21-03-1998
106
Punti
22
Tornei
433
Best: 108
▼
-18
Franco Agamenone
ITA, 15-04-1993
106
Punti
27
Tornei
470
Best: 402
▼
-7
Gabriele Pennaforti
ITA, 14-09-2000
90
Punti
26
Tornei
485
Best: 437
▼
-8
Luca Potenza
ITA, 28-07-2000
85
Punti
25
Tornei
489
Best: 489
▲
17
Carlo Alberto Caniato
ITA, 31-10-2005
84
Punti
23
Tornei
503
Best: 285
▲
26
Alexander Weis
ITA, 24-04-1997
80
Punti
27
Tornei
511
Best: 509
▼
-2
Manuel Mazza
ITA, 16-04-1999
76
Punti
17
Tornei
513
Best: 513
▲
48
Pietro Fellin
ITA, 02-08-2001
76
Punti
23
Tornei
526
Best: 439
▼
-3
Gianluca Cadenasso
ITA, 29-09-2004
73
Punti
19
Tornei
527
Best: 503
▲
23
Andrea Guerrieri
ITA, 03-12-1998
73
Punti
19
Tornei
528
Best: 456
▼
-39
Alessandro Pecci
ITA, 23-03-2001
73
Punti
21
Tornei
548
Best: 548
▲
20
Filippo Moroni
ITA, 01-02-2001
68
Punti
16
Tornei
549
Best: 443
▼
-10
Federico Iannaccone
ITA, 26-03-1999
68
Punti
24
Tornei
561
Best: 561
▲
31
Filippo Romano
ITA, 07-07-2005
66
Punti
20
Tornei
563
Best: 525
▼
-11
Lorenzo Carboni
ITA, 27-02-2006
66
Punti
23
Tornei
588
Best: 523
▼
-1
Facundo Juarez
ITA, 23-09-1997
61
Punti
19
Tornei
596
Best: 62
▼
-10
Gianluca Mager
ITA, 01-12-1994
59
Punti
11
Tornei
599
Best: 387
▼
-5
Gianmarco Ferrari
ITA, 04-10-2000
58
Punti
21
Tornei
617
Best: 562
▼
-55
Pierluigi Basile
ITA, 01-01-1900
54
Punti
8
Tornei
629
Best: 575
▼
-54
Luca Castagnola
ITA, 14-06-2002
53
Punti
27
Tornei
638
Best: 638
▲
44
Jacopo Vasami
ITA, 01-01-1900
51
Punti
10
Tornei
641
Best: 540
▲
17
Giovanni Oradini
ITA, 14-09-1997
51
Punti
23
Tornei
642
Best: 642
▲
114
Michele Ribecai
ITA, 04-02-2003
51
Punti
28
Tornei
711
Best: 605
▼
-1
Leonardo Rossi
ITA, 05-08-2002
42
Punti
27
Tornei
712
Best: 439
▼
-41
Samuel Vincent Ruggeri
ITA, 22-05-2002
41
Punti
17
Tornei
715
Best: 403
▼
-13
Lorenzo Rottoli
ITA, 19-02-2002
41
Punti
23
Tornei
739
Best: 709
▼
-30
Iannis Miletich
ITA, 27-08-2005
38
Punti
26
Tornei
746
Best: 746
▲
17
Fausto Tabacco
ITA, 01-01-1900
37
Punti
26
Tornei
753
Best: 739
▼
-9
Lorenzo Bocchi
ITA, 29-11-1997
35
Punti
11
Tornei
758
Best: 758
▲
139
Juan Cruz Martin Manzano
ITA, 15-12-2004
35
Punti
21
Tornei
761
Best: 732
▼
-14
Niccolo Catini
ITA, 09-12-1997
35
Punti
28
Tornei
764
Best: 764
▲
40
Francesco Forti
ITA, 26-07-1999
34
Punti
6
Tornei
766
Best: 121
▼
-15
Stefano Napolitano
ITA, 11-04-1995
34
Punti
12
Tornei
820
Best: 640
▼
-56
Massimo Giunta
ITA, 09-07-2004
28
Punti
24
Tornei
832
Best: 784
▼
-2
Stefano D\'Agostino
ITA, 03-11-2003
27
Punti
28
Tornei
848
Best: 834
▼
-9
Giuseppe La Vela
ITA, 16-10-2000
26
Punti
25
Tornei
884
Best: 815
▲
12
Samuele Pieri
ITA, 28-02-2002
23
Punti
21
Tornei
887
Best: 887
▲
31
Andrea Fiorentini
ITA, 02-02-2001
23
Punti
25
Tornei
896
Best: 896
▲
93
Lorenzo Sciahbasi
ITA, 04-11-2005
22
Punti
21
Tornei
900
Best: 827
▼
-8
Pietro Marino
ITA, 03-06-2001
22
Punti
23
Tornei
901
Best: 377
▼
-35
Marcello Serafini
ITA, 25-08-2002
22
Punti
24
Tornei
923
Best: 902
▲
51
Lorenzo Gagliardo
ITA, 27-06-2000
19
Punti
8
Tornei
927
Best: 913
▼
-14
Matteo Covato
ITA, 01-01-1900
19
Punti
21
Tornei
939
Best: 906
▼
-17
Alessandro Bellifemine
ITA, 24-06-2001
18
Punti
16
Tornei
945
Best: 906
--
0
Niccolò Ciavarella
ITA, 19-03-2004
18
Punti
23
Tornei
954
Best: 938
▼
-14
Alberto Bronzetti
ITA, 05-05-1998
17
Punti
14
Tornei
958
Best: 912
▲
37
Gabriele Maria Noce
ITA, 29-10-1995
17
Punti
26
Tornei
969
Best: 910
▼
-59
Filippo Speziali
ITA, 24-04-2000
16
Punti
10
Tornei
978
Best: 942
▼
-34
Gian Marco Ortenzi
ITA, 03-02-2000
16
Punti
16
Tornei
999
Best: 999
▲
9
Lorenzo Lorusso
ITA, 06-01-2000
15
Punti
17
Tornei
1005
Best: 739
▼
-79
Mariano Tammaro
ITA, 27-02-2004
15
Punti
20
Tornei
1012
Best: 987
▲
6
Giannicola Misasi
ITA, 12-09-2000
15
Punti
28
Tornei
1050
Best: 1038
▼
-12
Pietro Romeo Scomparin
ITA, 01-01-1900
12
Punti
7
Tornei
1060
Best: 1038
▲
2
Manuel Plunger
ITA, 13-07-2002
12
Punti
13
Tornei
1077
Best: 1040
▼
-37
Niccolo Baroni
ITA, 04-12-2003
11
Punti
5
Tornei
1094
Best: 599
▲
27
Giorgio Tabacco
ITA, 06-08-2003
11
Punti
15
Tornei
1104
Best: 1064
▲
62
Jacopo Bilardo
ITA, 04-11-2004
11
Punti
21
Tornei
1110
Best: 812
▼
-9
Noah Perfetti
ITA, 15-06-2001
11
Punti
25
Tornei
1111
Best: 1111
▲
524
Leonardo Primucci
ITA, 01-01-1900
10
Punti
3
Tornei
1133
Best: 1042
▲
111
Daniele Rapagnetta
ITA, 03-12-2006
10
Punti
17
Tornei
1144
Best: 1137
▼
-7
Andrea Meduri
ITA, 01-01-1900
9
Punti
7
Tornei
1185
Best: 1002
--
0
Matteo De Vincentis
ITA, 25-04-1998
8
Punti
7
Tornei
1207
Best: 1095
▲
142
Gabriele Bosio
ITA, 25-11-2000
8
Punti
16
Tornei
1209
Best: 1209
▲
34
Lorenzo Angelini
ITA, 01-01-1900
8
Punti
19
Tornei
1225
Best: 1220
▼
-5
Filippo Alberti
ITA, 01-01-1900
7
Punti
8
Tornei
1236
Best: 1236
▲
202
Andrea De Marchi
ITA, 01-01-1900
7
Punti
11
Tornei
1237
Best: 1237
▲
29
Leonardo Cattaneo
ITA, 01-01-1900
7
Punti
11
Tornei
1240
Best: 1090
▼
-79
Leonardo Malgaroli
ITA, 07-08-2002
7
Punti
15
Tornei
1245
Best: 1156
▼
-44
Andrea Paolini
ITA, 09-11-2002
7
Punti
16
Tornei
1250
Best: 1240
▼
-10
Samuele Seghetti
ITA, 01-01-1900
7
Punti
18
Tornei
1260
Best: 1260
▲
422
Edoardo cherie Ligniere
ITA, 01-01-1900
6
Punti
5
Tornei
1264
Best: 873
▲
257
Daniel Bagnolini
ITA, 13-02-2003
6
Punti
6
Tornei
1292
Best: 1231
▼
-13
Matteo Fondriest
ITA, 10-09-2004
6
Punti
14
Tornei
1299
Best: 1299
▲
54
Maximilian Figl
ITA, 01-01-1900
6
Punti
17
Tornei
1301
Best: 756
▼
-11
Luca Fantini
ITA, 20-07-2000
6
Punti
18
Tornei
1319
Best: 1292
▼
-22
Andres Gabriel Ciurletti
ITA, 01-01-1900
5
Punti
5
Tornei
1335
Best: 1320
▼
-15
Edoardo Zanada
ITA, 01-01-1900
5
Punti
7
Tornei
1360
Best: 1343
▼
-17
Gabriele Vulpitta
ITA, 01-01-1900
5
Punti
12
Tornei
1361
Best: 1343
▼
-18
Giacomo Crisostomo
ITA, 01-01-1900
5
Punti
12
Tornei
1368
Best: 1037
▼
-208
Francesco Ferrari
ITA, 22-06-1997
5
Punti
14
Tornei
1370
Best: 1071
▼
-18
Pietro Pampanin
ITA, 05-01-2003
5
Punti
15
Tornei
1398
Best: 1398
▲
76
Gilberto Ravasio
ITA, 01-01-1900
4
Punti
3
Tornei
1406
Best: 309
▼
-27
Julian Ocleppo
ITA, 01-08-1997
4
Punti
4
Tornei
1420
Best: 800
▼
-14
Luciano Carraro
ITA, 22-04-1998
4
Punti
5
Tornei
1422
Best: 223
▼
-28
Edoardo Lavagno
ITA, 27-07-1998
4
Punti
5
Tornei
1437
Best: 1409
▼
-28
Lorenzo Beraldo
ITA, 01-01-1900
4
Punti
7
Tornei
1470
Best: 1470
▲
107
Gabriele Volpi
ITA, 01-01-1900
4
Punti
11
Tornei
1478
Best: 1453
▼
-25
Filippo Mazzola
ITA, 01-01-1900
4
Punti
13
Tornei
1482
Best: 1456
▼
-26
Alessandro Battiston
ITA, 01-01-1900
4
Punti
15
Tornei
1485
Best: 934
▼
-24
Alessandro Giannessi
ITA, 30-05-1990
3
Punti
1
Tornei
1485
Best: 1458
▼
-24
Benito Massacri
ITA, 27-06-2003
3
Punti
1
Tornei
1509
Best: 1489
▼
-20
Luca Giacomini
ITA, 01-01-1900
3
Punti
3
Tornei
1541
Best: 1541
▲
141
Gabriele Crivellaro
ITA, 01-01-1900
3
Punti
5
Tornei
1553
Best: 854
▼
-23
Stefano Reitano
ITA, 21-07-1997
3
Punti
6
Tornei
1588
Best: 1215
▼
-22
Alessandro Spadola
ITA, 05-03-2003
3
Punti
9
Tornei
1599
Best: 1584
▼
-15
Simone Agostini
ITA, 01-01-1900
3
Punti
11
Tornei
1609
Best: 1449
▼
-14
Nicolo Toffanin
ITA, 01-01-1900
3
Punti
14
Tornei
1629
Best: 1048
▼
-7
Elio Jose Ribeiro Lago
ITA, 31-12-1997
2
Punti
2
Tornei
1662
Best: 1614
▼
-11
William Mirarchi
ITA, 01-01-1900
2
Punti
3
Tornei
1662
Best: 1651
▼
-11
Alberto Morolli
ITA, 01-01-1900
2
Punti
3
Tornei
1669
Best: 1669
▲
119
Leonardo Angeloni
ITA, 01-01-1900
2
Punti
3
Tornei
1669
Best: 1664
▼
-5
Federico Guarducci
ITA, 01-01-1900
2
Punti
3
Tornei
1692
Best: 1682
▼
-10
Antonio Caruso
ITA, 01-01-1900
2
Punti
4
Tornei
1699
Best: 1664
▼
-35
Sebastiano Cocola
ITA, 01-01-1900
2
Punti
4
Tornei
1699
Best: 1689
▼
-10
Edoardo De Filippo
ITA, 01-01-1900
2
Punti
4
Tornei
1724
Best: 1689
▼
-35
Lorenzo Comino
ITA, 01-01-1900
2
Punti
5
Tornei
1724
Best: 1214
▼
-13
Giulio Perego
ITA, 09-04-2003
2
Punti
5
Tornei
1739
Best: 1667
▼
-28
Andrea Colombo
ITA, 04-11-2002
2
Punti
6
Tornei
1739
Best: 1154
▼
-28
Denis Spiridon
ITA, 01-01-1900
2
Punti
6
Tornei
1739
Best: 1728
▼
-11
Federico Valle
ITA, 01-01-1900
2
Punti
6
Tornei
1749
Best: 1499
▼
-11
Marco Furlanetto
ITA, 02-03-2001
2
Punti
7
Tornei
1749
Best: 1725
▼
-24
Ludovico Vaccari
ITA, 01-01-1900
2
Punti
7
Tornei
1753
Best: 1453
▲
9
Rocco Piatti
ITA, 02-08-2004
2
Punti
7
Tornei
1765
Best: 1006
▼
-3
Giovanni Calvano
ITA, 29-01-1998
2
Punti
8
Tornei
1765
Best: 1728
▼
-37
Andrea Motta
ITA, 01-01-1900
2
Punti
8
Tornei
1765
Best: 1705
▲
387
Luca Parenti
ITA, 10-08-2003
2
Punti
8
Tornei
1802
Best: 1788
▼
-14
Cosimo Banti
ITA, 01-01-1900
1
Punti
1
Tornei
1802
Best: 1772
▼
-14
Omar Brigida
ITA, 01-01-1900
1
Punti
1
Tornei
1802
Best: 1764
▼
-14
Edoardo Santoni
ITA, 14-06-2005
1
Punti
1
Tornei
1802
Best: 1519
▲
80
Leonardo Taddia
ITA, 29-01-2000
1
Punti
1
Tornei
1802
Best: 1756
▼
-14
Nicola Vidal
ITA, 05-03-1999
1
Punti
1
Tornei
1890
Best: 76
▼
-8
Salvatore Caruso
ITA, 15-12-1992
1
Punti
2
Tornei
1890
Best: 522
▼
-102
Gianluca Di Nicola
ITA, 07-12-1995
1
Punti
2
Tornei
1890
Best: 1642
▼
-8
Giammarco Gandolfi
ITA, 24-01-2004
1
Punti
2
Tornei
1890
Best: 1882
▼
-8
Filippo Francesco Garbero
ITA, 01-01-1900
1
Punti
2
Tornei
1992
Best: 1986
▼
-6
Sergio Badini
ITA, 01-01-1900
1
Punti
3
Tornei
1992
Best: 1986
▼
-6
Filippo Callerio
ITA, 01-01-1900
1
Punti
3
Tornei
1992
Best: 1756
▼
-6
Cristian Campese
ITA, 19-06-2002
1
Punti
3
Tornei
1992
Best: 1694
▼
-110
Vito Dell\'Elba
ITA, 06-02-1999
1
Punti
3
Tornei
1992
Best: 1992
--
0
Michele Mecarelli
ITA, 0
1
Punti
3
Tornei
1992
Best: 1871
▼
-110
Mattia Nannelli
ITA, 01-01-1900
1
Punti
3
Tornei
2059
Best: 2053
▼
-6
Leonardo Borrelli
ITA, 01-01-1900
1
Punti
4
Tornei
2059
Best: 1342
▼
-348
Gian Matias Di Natale
ITA, 30-10-1997
1
Punti
4
Tornei
2059
Best: 2053
▼
-6
Matteo Mesaglio
ITA, 01-01-1900
1
Punti
4
Tornei
2059
Best: 2053
▼
-6
Fabrizio Karol Pio Osti
ITA, 01-01-1900
1
Punti
4
Tornei
2110
Best: 1170
▼
-12
Alessandro Coccioli
ITA, 05-08-2002
1
Punti
5
Tornei
2130
Best: 1845
▼
-7
Federico Garbero
ITA, 01-01-1900
1
Punti
6
Tornei
2130
Best: 2123
▼
-7
Silvio Mencaglia
ITA, 01-01-1900
1
Punti
6
Tornei
2160
Best: 2152
▼
-8
Nicola Rispoli
ITA, 01-01-1900
1
Punti
8
Tornei
2180
Best: 1588
▼
-8
Andrea Bacaloni
ITA, 03-04-2002
1
Punti
10
Tornei
TAG: Italiani, Mattia Bellucci
1 commento
Ovviamente fa piacere che Musetti sia ancora in top-10, ma ora, non so come (i tecnici siete voi), deve cambiare marcia se vuole giocarsi le atp finals… io resto fiducioso, anche solo perché, lo avrete capito, ho un debole per Lorenzo, che ha un potenziale enorme ancora inespresso