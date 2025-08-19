Ranking WTA: La situazione di questa settimana. Iga Swiatek ritorna al n.2 del mondo
19/08/2025 15:30 Nessun commento
Classifica Wta Entry System Singolo (18-08-2025)
1
Best: 1
--
0
Aryna Sabalenka
BLR, 05-05-1998
11225
Punti
18
Tornei
2
Best: 1
▲
1
Iga Swiatek
POL, 31-05-2001
7933
Punti
16
Tornei
3
Best: 2
▼
-1
Coco Gauff
USA, 13-03-2004
7874
Punti
19
Tornei
4
Best: 3
--
0
Jessica Pegula
USA, 24-02-1994
4903
Punti
22
Tornei
5
Best: 5
--
0
Mirra Andreeva
RUS, 0
4733
Punti
19
Tornei
6
Best: 5
--
0
Madison Keys
USA, 17-02-1995
4699
Punti
19
Tornei
7
Best: 4
--
0
Qinwen Zheng
CHN, 08-10-2002
4433
Punti
18
Tornei
8
Best: 4
▲
1
Jasmine Paolini
ITA, 04-01-1996
4116
Punti
19
Tornei
9
Best: 7
▼
-1
Amanda Anisimova
USA, 31-08-2001
3869
Punti
21
Tornei
10
Best: 3
--
0
Elena Rybakina
KAZ, 17-06-1999
3663
Punti
21
Tornei
11
Best: 8
--
0
Emma Navarro
USA, 18-05-2001
3095
Punti
26
Tornei
12
Best: 8
▲
2
Karolina Muchova
CZE, 21-08-1996
2838
Punti
16
Tornei
13
Best: 3
--
0
Elina Svitolina
UKR, 12-09-1994
2834
Punti
16
Tornei
14
Best: 14
▲
2
Ekaterina Alexandrova
RUS, 15-11-1994
2786
Punti
25
Tornei
15
Best: 15
--
0
Clara Tauson
DEN, 21-12-2002
2781
Punti
25
Tornei
16
Best: 2
▼
-4
Paula Badosa
ESP, 15-11-1997
2564
Punti
21
Tornei
17
Best: 8
--
0
Daria Kasatkina
AUS, 07-05-1997
2361
Punti
25
Tornei
18
Best: 4
▲
1
Belinda Bencic
SUI, 10-03-1997
2265
Punti
18
Tornei
19
Best: 12
▼
-1
Liudmila Samsonova
RUS, 11-11-1998
2166
Punti
22
Tornei
20
Best: 10
▲
1
Beatriz Haddad Maia
BRA, 30-05-1996
2074
Punti
26
Tornei
21
Best: 12
▲
1
Elise Mertens
BEL, 17-11-1995
2051
Punti
22
Tornei
22
Best: 22
▼
-2
Diana Shnaider
RUS, 0
2036
Punti
26
Tornei
23
Best: 23
--
0
Linda Noskova
CZE, 17-11-2004
1942
Punti
21
Tornei
24
Best: 24
--
0
Victoria Mboko
CAN, 0
1834
Punti
23
Tornei
25
Best: 1
--
0
Naomi Osaka
JPN, 16-10-1997
1779
Punti
16
Tornei
26
Best: 9
▲
10
Veronika Kudermetova
RUS, 24-04-1997
1763
Punti
26
Tornei
27
Best: 5
▲
3
Jelena Ostapenko
LAT, 08-06-1997
1720
Punti
21
Tornei
28
Best: 4
▲
1
Sofia Kenin
USA, 14-11-1998
1708
Punti
26
Tornei
29
Best: 16
▼
-2
Marta Kostyuk
UKR, 28-06-2002
1656
Punti
21
Tornei
30
Best: 22
▼
-2
Magdalena Frech
POL, 15-12-1997
1626
Punti
27
Tornei
31
Best: 11
▲
3
Anna Kalinskaya
RUS, 02-12-1998
1582
Punti
22
Tornei
32
Best: 21
▼
-1
Dayana Yastremska
UKR, 15-05-2000
1559
Punti
23
Tornei
33
Best: 13
▼
-7
Leylah Fernandez
CAN, 06-09-2002
1558
Punti
26
Tornei
34
Best: 30
▼
-2
Mccartney Kessler
USA, 08-07-1999
1530
Punti
27
Tornei
35
Best: 35
▲
4
Emma Raducanu
GBR, 13-11-2002
1426
Punti
20
Tornei
36
Best: 19
▲
4
Magda Linette
POL, 12-02-1992
1404
Punti
25
Tornei
37
Best: 32
--
0
Xinyu Wang
CHN, 26-09-2001
1398
Punti
26
Tornei
38
Best: 33
--
0
Rebecca Sramkova
SVK, 19-10-1996
1392
Punti
27
Tornei
39
Best: 29
▼
-4
Ashlyn Krueger
USA, 07-05-2004
1374
Punti
23
Tornei
40
Best: 40
▲
2
Jessica Bouzas Maneiro
ESP, 0
1354
Punti
24
Tornei
41
Best: 32
▲
2
Olga Danilovic
SRB, 23-01-2001
1320
Punti
20
Tornei
42
Best: 42
▲
2
Maya Joint
AUS, 0
1301
Punti
30
Tornei
43
Best: 36
▼
-2
Tatjana Maria
GER, 08-08-1987
1274
Punti
36
Tornei
44
Best: 11
▼
-11
Anastasia Pavlyuchenkova
RUS, 03-07-1991
1244
Punti
15
Tornei
45
Best: 21
--
0
Anastasia Potapova
RUS, 30-03-2001
1221
Punti
22
Tornei
46
Best: 46
▲
1
Lois Boisson
FRA, 0
1218
Punti
14
Tornei
47
Best: 28
▲
6
Peyton Stearns
USA, 08-10-2001
1171
Punti
23
Tornei
48
Best: 23
▲
2
Katie Boulter
GBR, 01-08-1996
1168
Punti
22
Tornei
49
Best: 48
▲
2
Hailey Baptiste
USA, 03-11-2001
1166
Punti
26
Tornei
50
Best: 49
▼
-1
Jaqueline Cristian
ROU, 05-06-1998
1161
Punti
26
Tornei
51
Best: 44
▼
-3
Sonay Kartal
GBR, 28-10-2001
1157
Punti
21
Tornei
52
Best: 27
▲
2
Laura Siegemund
GER, 04-03-1988
1156
Punti
23
Tornei
53
Best: 24
▼
-1
Marie Bouzkova
CZE, 21-07-1998
1146
Punti
24
Tornei
54
Best: 20
▼
-8
Yulia Putintseva
KAZ, 07-01-1995
1125
Punti
26
Tornei
55
Best: 17
--
0
Donna Vekic
CRO, 28-06-1996
1103
Punti
21
Tornei
56
Best: 46
▲
5
Lucia Bronzetti
ITA, 10-12-1998
1068
Punti
28
Tornei
57
Best: 33
▼
-1
Camila Osorio
COL, 22-12-2001
1029
Punti
23
Tornei
58
Best: 6
▲
1
Marketa Vondrousova
CZE, 28-06-1999
1013
Punti
11
Tornei
59
Best: 7
▼
-2
Danielle Collins
USA, 13-12-1993
997
Punti
19
Tornei
60
Best: 55
▲
2
Eva Lys
GER, 12-01-2002
996
Punti
20
Tornei
61
Best: 2
▲
19
Barbora Krejcikova
CZE, 18-12-1995
984
Punti
13
Tornei
62
Best: 3
▲
3
Maria Sakkari
GRE, 25-07-1995
971
Punti
22
Tornei
63
Best: 58
▼
-5
Suzan Lamens
NED, 05-07-1999
966
Punti
30
Tornei
64
Best: 54
▼
-4
Polina Kudermetova
RUS, 04-06-2003
960
Punti
29
Tornei
65
Best: 27
▲
8
Katerina Siniakova
CZE, 10-05-1996
944
Punti
27
Tornei
66
Best: 63
▼
-3
Yuliia Starodubtseva
UKR, 17-02-2000
941
Punti
29
Tornei
67
Best: 51
▼
-1
Elena-Gabriela Ruse
ROU, 06-11-1997
939
Punti
20
Tornei
68
Best: 60
▼
-1
Kamilla Rakhimova
RUS, 28-08-2001
931
Punti
31
Tornei
69
Best: 44
▼
-5
Ann Li
USA, 26-06-2000
923
Punti
27
Tornei
70
Best: 70
▼
-2
Alexandra Eala
PHI, 0
904
Punti
28
Tornei
71
Best: 40
--
0
Alycia Parks
USA, 31-12-2000
900
Punti
33
Tornei
72
Best: 2
▲
2
Ons Jabeur
TUN, 28-08-1994
893
Punti
17
Tornei
73
Best: 51
▼
-3
Renata Zarazua
MEX, 30-09-1997
889
Punti
31
Tornei
74
Best: 41
▲
2
Caroline Dolehide
USA, 05-09-1998
887
Punti
24
Tornei
75
Best: 64
▼
-3
Solana Sierra
ARG, 17-06-2004
887
Punti
21
Tornei
76
Best: 76
▲
12
Iva Jovic
USA, 0
885
Punti
19
Tornei
77
Best: 35
▼
-2
Viktorija Golubic
SUI, 16-10-1992
879
Punti
23
Tornei
78
Best: 34
▼
-1
Anna Blinkova
RUS, 10-09-1998
878
Punti
30
Tornei
79
Best: 74
--
0
Zeynep Sonmez
TUR, 30-04-2002
874
Punti
25
Tornei
80
Best: 60
▲
2
Kimberly Birrell
AUS, 29-04-1998
871
Punti
29
Tornei
81
Best: 76
--
0
Emiliana Arango
COL, 28-11-2000
871
Punti
28
Tornei
82
Best: 82
▲
12
Aoi Ito
JPN, 0
864
Punti
30
Tornei
83
Best: 39
▲
20
Varvara Gracheva
FRA, 02-08-2000
861
Punti
27
Tornei
84
Best: 32
▲
2
Ajla Tomljanovic
AUS, 07-05-1993
851
Punti
26
Tornei
85
Best: 21
▼
-2
Jil Teichmann
SUI, 15-07-1997
845
Punti
24
Tornei
86
Best: 84
▼
-1
Francesca Jones
GBR, 19-09-2000
837
Punti
24
Tornei
87
Best: 29
▼
-9
Elisabetta Cocciaretto
ITA, 25-01-2001
825
Punti
26
Tornei
88
Best: 36
▲
10
Yue Yuan
CHN, 25-09-1998
823
Punti
27
Tornei
89
Best: 89
▼
-5
Antonia Ruzic
CRO, 0
822
Punti
28
Tornei
90
Best: 22
▼
-3
Irina-Camelia Begu
ROU, 26-08-1990
819
Punti
18
Tornei
91
Best: 91
▲
4
Leolia Jeanjean
FRA, 14-08-1995
809
Punti
34
Tornei
92
Best: 47
▼
-3
Moyuka Uchijima
JPN, 11-08-2001
807
Punti
30
Tornei
93
Best: 56
▼
-2
Cristina Bucsa
ESP, 01-01-1998
800
Punti
27
Tornei
94
Best: 94
▼
-2
Tereza Valentova
CZE, 0
793
Punti
16
Tornei
95
Best: 36
▼
-26
Elina Avanesyan
ARM, 17-09-2002
783
Punti
22
Tornei
96
Best: 50
▼
-3
Anna Bondar
HUN, 27-05-1997
779
Punti
31
Tornei
97
Best: 46
▲
5
Viktoriya Tomova
BUL, 25-02-1995
768
Punti
29
Tornei
98
Best: 95
▼
-2
Elsa Jacquemot
FRA, 03-05-2003
766
Punti
38
Tornei
99
Best: 59
▼
-2
Greet Minnen
BEL, 14-08-1997
743
Punti
23
Tornei
100
Best: 82
--
0
Anastasia Zakharova
RUS, 18-01-2002
742
Punti
32
Tornei
101
Best: 79
--
0
Dalma Galfi
HUN, 13-08-1998
736
Punti
28
Tornei
102
Best: 39
▼
-12
Lulu Sun
NZL, 14-04-2001
735
Punti
25
Tornei
103
Best: 54
▲
1
Caty Mcnally
USA, 20-11-2001
735
Punti
20
Tornei
104
Best: 31
▼
-5
Mayar Sherif
EGY, 05-05-1996
734
Punti
27
Tornei
105
Best: 105
▲
20
Ella Seidel
GER, 0
729
Punti
30
Tornei
106
Best: 48
--
0
Diane Parry
FRA, 01-09-2002
692
Punti
23
Tornei
107
Best: 107
--
0
Talia Gibson
AUS, 0
686
Punti
30
Tornei
108
Best: 56
--
0
Katie Volynets
USA, 31-12-2001
684
Punti
27
Tornei
109
Best: 62
▼
-4
Rebeka Masarova
SUI, 06-08-1999
675
Punti
24
Tornei
110
Best: 27
▲
1
Bernarda Pera
USA, 03-12-1994
665
Punti
25
Tornei
111
Best: 111
▼
-2
Sara Bejlek
CZE, 0
664
Punti
19
Tornei
112
Best: 21
▲
26
Sorana Cirstea
ROU, 07-04-1990
660
Punti
17
Tornei
113
Best: 113
▲
2
Anca Todoni
ROU, 0
660
Punti
23
Tornei
114
Best: 22
▼
-4
Shuai Zhang
CHN, 21-01-1989
652
Punti
19
Tornei
115
Best: 115
▼
-2
Petra Marcinko
CRO, 0
641
Punti
23
Tornei
116
Best: 106
▼
-2
Darja Semenistaja
LAT, 16-09-2002
630
Punti
35
Tornei
117
Best: 54
--
0
Julia Grabher
AUT, 02-07-1996
628
Punti
31
Tornei
118
Best: 71
--
0
Maria Lourdes Carle
ARG, 10-02-2000
627
Punti
31
Tornei
119
Best: 38
▲
2
Rebecca Marino
CAN, 16-12-1990
622
Punti
27
Tornei
120
Best: 112
--
0
Katarzyna Kawa
POL, 17-11-1992
622
Punti
28
Tornei
121
Best: 29
▼
-5
Aliaksandra Sasnovich
BLR, 22-03-1994
610
Punti
21
Tornei
122
Best: 41
--
0
Arantxa Rus
NED, 13-12-1990
605
Punti
32
Tornei
123
Best: 100
▼
-4
Mananchaya Sawangkaew
THA, 10-07-2002
602
Punti
22
Tornei
124
Best: 83
▼
-1
Olivia Gadecki
AUS, 24-04-2002
602
Punti
25
Tornei
125
Best: 19
▲
2
Varvara Lepchenko
USA, 21-05-1986
588
Punti
37
Tornei
126
Best: 126
▲
2
Leyre Romero Gormaz
ESP, 0
588
Punti
33
Tornei
127
Best: 107
▲
2
Simona Waltert
SUI, 13-12-2000
583
Punti
26
Tornei
128
Best: 118
▲
4
Priscilla Hon
AUS, 10-05-1998
578
Punti
28
Tornei
129
Best: 104
▲
1
Jessika Ponchet
FRA, 26-09-1996
577
Punti
25
Tornei
130
Best: 116
▼
-6
Ena Shibahara
JPN, 12-02-1998
576
Punti
24
Tornei
131
Best: 131
--
0
Sinja Kraus
AUT, 29-04-2002
575
Punti
35
Tornei
132
Best: 132
▲
1
Victoria Jimenez Kasintseva
AND, 0
561
Punti
29
Tornei
133
Best: 1
▲
1
Victoria Azarenka
BLR, 31-07-1989
556
Punti
13
Tornei
134
Best: 76
▲
2
Panna Udvardy
HUN, 28-09-1998
546
Punti
29
Tornei
135
Best: 45
▼
-23
Nuria Parrizas Diaz
ESP, 15-07-1991
545
Punti
28
Tornei
136
Best: 25
▼
-1
Anhelina Kalinina
UKR, 07-02-1997
542
Punti
20
Tornei
137
Best: 132
--
0
Joanna Garland
TPE, 16-07-2001
542
Punti
22
Tornei
138
Best: 49
▲
1
Xiyu Wang
CHN, 28-03-2001
539
Punti
21
Tornei
139
Best: 105
▲
5
Whitney Osuigwe
USA, 17-04-2002
522
Punti
30
Tornei
140
Best: 136
▲
1
Veronika Erjavec
SLO, 30-12-1999
517
Punti
27
Tornei
141
Best: 32
▲
1
Sara Sorribes Tormo
ESP, 08-10-1996
515
Punti
16
Tornei
142
Best: 142
▼
-2
Erika Andreeva
RUS, 0
514
Punti
24
Tornei
143
Best: 46
▼
-17
Taylor Townsend
USA, 16-04-1996
505
Punti
14
Tornei
144
Best: 84
▲
2
Astra Sharma
AUS, 11-09-1995
502
Punti
33
Tornei
145
Best: 112
▲
9
Maddison Inglis
AUS, 14-01-1998
497
Punti
26
Tornei
146
Best: 125
▼
-1
Xinyu Gao
CHN, 21-11-1997
490
Punti
24
Tornei
147
Best: 147
▲
1
Janice Tjen
INA, 0
490
Punti
21
Tornei
148
Best: 85
▲
1
Jodie Burrage
GBR, 28-05-1999
485
Punti
31
Tornei
149
Best: 99
▼
-6
Lucrezia Stefanini
ITA, 15-05-1998
484
Punti
29
Tornei
150
Best: 150
▼
-3
Tatiana Prozorova
RUS, 0
481
Punti
21
Tornei
151
Best: 22
▼
-1
Tamara Zidansek
SLO, 26-12-1997
480
Punti
22
Tornei
152
Best: 152
▼
-1
Linda Fruhvirtova
CZE, 0
479
Punti
24
Tornei
153
Best: 58
▼
-1
Louisa Chirico
USA, 16-05-1996
477
Punti
33
Tornei
154
Best: 97
▲
1
Jana Fett
CRO, 02-11-1996
465
Punti
22
Tornei
155
Best: 71
▲
2
Tamara Korpatsch
GER, 12-05-1995
460
Punti
32
Tornei
156
Best: 156
▲
2
Lanlana Tararudee
THA, 0
460
Punti
25
Tornei
157
Best: 20
▲
2
Daria Saville
AUS, 05-03-1994
458
Punti
19
Tornei
158
Best: 81
▲
2
Nina Stojanovic
SRB, 30-07-1996
457
Punti
21
Tornei
159
Best: 153
▲
2
Kathinka Von Deichmann
LIE, 16-05-1994
457
Punti
34
Tornei
160
Best: 114
▲
2
Marina Stakusic
CAN, 27-11-2004
457
Punti
24
Tornei
161
Best: 38
▼
-5
Heather Watson
GBR, 19-05-1992
449
Punti
22
Tornei
162
Best: 162
▲
2
Dominika Salkova
CZE, 0
449
Punti
20
Tornei
163
Best: 58
▲
3
Kaja Juvan
SLO, 25-11-2000
446
Punti
13
Tornei
164
Best: 164
▲
1
Hanne Vandewinkel
BEL, 0
445
Punti
28
Tornei
165
Best: 14
▲
2
Petra Martic
CRO, 19-01-1991
438
Punti
19
Tornei
166
Best: 138
▼
-3
Oksana Selekhmeteva
RUS, 13-01-2003
437
Punti
21
Tornei
167
Best: 167
▲
1
Nuria Brancaccio
ITA, 24-06-2000
433
Punti
23
Tornei
168
Best: 147
▲
2
Destanee Aiava
AUS, 10-05-2000
431
Punti
22
Tornei
169
Best: 169
--
0
Celine Naef
SUI, 0
431
Punti
24
Tornei
170
Best: 168
▲
2
Darja Vidmanova
CZE, 09-01-2003
424
Punti
15
Tornei
171
Best: 154
▲
5
Iryna Shymanovich
BLR, 30-06-1997
414
Punti
24
Tornei
172
Best: 105
▲
5
Daria Snigur
UKR, 27-03-2002
409
Punti
25
Tornei
173
Best: 4
▲
2
Bianca Andreescu
CAN, 16-06-2000
406
Punti
12
Tornei
174
Best: 4
▲
27
Caroline Garcia
FRA, 16-10-1993
406
Punti
10
Tornei
175
Best: 93
▲
4
Julia Riera
ARG, 29-05-2002
405
Punti
25
Tornei
176
Best: 176
▼
-23
Lola Radivojevic
SRB, 0
404
Punti
27
Tornei
177
Best: 121
▲
3
Maja Chwalinska
POL, 11-10-2001
402
Punti
22
Tornei
178
Best: 178
▲
11
Ana Sofia Sánchez
MEX, 13-04-1994
401
Punti
30
Tornei
179
Best: 179
▲
32
Clervie Ngounoue
USA, 0
399
Punti
21
Tornei
180
Best: 180
▲
1
Kaitlin Quevedo
ESP, 0
399
Punti
25
Tornei
181
Best: 105
▲
1
Mai Hontama
JPN, 30-08-1999
398
Punti
29
Tornei
182
Best: 182
▲
1
Sofia Costoulas
BEL, 0
397
Punti
25
Tornei
183
Best: 178
▲
2
Carson Branstine
CAN, 09-09-2000
395
Punti
24
Tornei
184
Best: 61
▲
3
Jule Niemeier
GER, 12-08-1999
391
Punti
21
Tornei
185
Best: 185
▼
-12
Robin Montgomery
USA, 0
391
Punti
15
Tornei
186
Best: 56
▲
10
Nao Hibino
JPN, 28-11-1994
390
Punti
29
Tornei
187
Best: 135
▼
-9
Arianne Hartono
NED, 21-04-1996
387
Punti
29
Tornei
188
Best: 188
--
0
Linda Klimovicova
POL, 0
387
Punti
17
Tornei
189
Best: 114
▼
-5
Sijia Wei
CHN, 05-12-2003
385
Punti
23
Tornei
190
Best: 190
--
0
Tiantsoa Rakotomanga Rajaonah
FRA, 0
385
Punti
26
Tornei
191
Best: 170
--
0
Oleksandra Oliynykova
UKR, 03-01-2001
385
Punti
24
Tornei
192
Best: 173
▲
1
Guiomar Maristany Zuleta De Reales
ESP, 19-02-1999
384
Punti
28
Tornei
193
Best: 93
▲
1
Maria Timofeeva
RUS, 18-11-2003
383
Punti
24
Tornei
194
Best: 172
▲
1
Anouk Koevermans
NED, 02-01-2004
382
Punti
27
Tornei
195
Best: 195
▲
2
Alina Korneeva
RUS, 0
381
Punti
15
Tornei
196
Best: 171
▼
-25
Alina Charaeva
RUS, 27-05-2002
380
Punti
31
Tornei
197
Best: 45
▲
2
Anna-Lena Friedsam
GER, 01-02-1994
374
Punti
19
Tornei
198
Best: 198
▼
-24
Barbora Palicova
CZE, 0
374
Punti
28
Tornei
199
Best: 199
▲
1
Emerson Jones
AUS, 0
374
Punti
16
Tornei
200
Best: 196
▼
-2
Justina Mikulskyte
LTU, 06-02-1996
371
Punti
34
Tornei
201
Best: 164
▲
26
Himeno Sakatsume
JPN, 03-08-2001
367
Punti
25
Tornei
202
Best: 47
▼
-10
Yafan Wang
CHN, 30-04-1994
364
Punti
8
Tornei
203
Best: 203
▲
5
Hanyu Guo
CHN, 18-05-1998
363
Punti
22
Tornei
204
Best: 178
▼
-2
Kyoka Okamura
JPN, 06-10-1995
361
Punti
31
Tornei
205
Best: 100
▼
-2
Laura Pigossi
BRA, 02-08-1994
358
Punti
32
Tornei
206
Best: 119
▼
-2
Lizette Cabrera
AUS, 19-12-1997
348
Punti
30
Tornei
207
Best: 26
▼
-1
Lauren Davis
USA, 09-10-1993
346
Punti
21
Tornei
208
Best: 152
▲
15
Raluka Serban
CYP, 17-06-1997
343
Punti
34
Tornei
209
Best: 176
▲
1
Manon Leonard
FRA, 20-01-2001
341
Punti
33
Tornei
210
Best: 23
▼
-1
Mona Barthel
GER, 11-07-1990
340
Punti
21
Tornei
211
Best: 176
▲
37
Miriam Bulgaru
ROU, 08-10-1998
339
Punti
30
Tornei
212
Best: 207
--
0
Irene Burillo
ESP, 23-07-1997
333
Punti
33
Tornei
213
Best: 97
▲
4
Arina Rodionova
AUS, 15-12-1989
329
Punti
27
Tornei
214
Best: 214
▼
-1
Sayaka Ishii
JPN, 0
329
Punti
23
Tornei
215
Best: 56
▲
3
Patricia Maria Tig
ROU, 27-07-1994
327
Punti
28
Tornei
216
Best: 139
▲
3
Tessah Andrianjafitrimo
FRA, 11-10-1998
327
Punti
24
Tornei
217
Best: 143
▲
3
Despina Papamichail
GRE, 09-02-1993
325
Punti
34
Tornei
218
Best: 218
▲
3
Hina Inoue
USA, 0
325
Punti
30
Tornei
219
Best: 219
▼
-3
Tara Wuerth
CRO, 0
324
Punti
23
Tornei
220
Best: 162
▲
2
Carole Monnet
FRA, 01-12-2001
323
Punti
24
Tornei
221
Best: 151
▼
-14
Mariam Bolkvadze
GEO, 01-01-1998
322
Punti
26
Tornei
222
Best: 222
▼
-36
Elena Pridankina
RUS, 0
322
Punti
24
Tornei
223
Best: 223
▲
3
Cadence Brace
CAN, 0
321
Punti
24
Tornei
224
Best: 222
▲
1
Sada Nahimana
BDI, 21-04-2001
320
Punti
22
Tornei
225
Best: 70
▼
-20
Harriet Dart
GBR, 28-07-1996
318
Punti
21
Tornei
226
Best: 108
▲
4
Ekaterine Gorgodze
GEO, 03-12-1991
316
Punti
26
Tornei
227
Best: 97
▼
-13
Elizabeth Mandlik
USA, 19-05-2001
315
Punti
27
Tornei
228
Best: 176
--
0
Francisca Jorge
POR, 21-04-2000
315
Punti
28
Tornei
229
Best: 203
▲
2
Carlota Martinez Cirez
ESP, 13-02-2001
314
Punti
32
Tornei
230
Best: 131
▲
2
Carol Zhao
CAN, 20-06-1995
314
Punti
31
Tornei
231
Best: 209
▼
-7
Eva Vedder
NED, 23-11-1999
310
Punti
24
Tornei
232
Best: 39
▲
2
Ana Bogdan
ROU, 25-11-1992
309
Punti
16
Tornei
233
Best: 177
▲
3
Ye-Xin Ma
CHN, 10-06-1999
309
Punti
30
Tornei
234
Best: 234
▲
3
Caroline Werner
GER, 08-04-1996
309
Punti
21
Tornei
235
Best: 169
▲
9
Hanna Chang
USA, 25-02-1998
308
Punti
33
Tornei
236
Best: 233
▲
2
Julie Belgraver
FRA, 04-07-2002
307
Punti
24
Tornei
237
Best: 237
▲
3
Kristina Dmitruk
BLR, 0
306
Punti
18
Tornei
238
Best: 11
▲
31
Anastasija Sevastova
LAT, 13-04-1990
305
Punti
9
Tornei
239
Best: 43
▼
-24
Viktoria Hruncakova
SVK, 11-05-1998
305
Punti
28
Tornei
240
Best: 96
▲
5
Chloe Paquet
FRA, 01-07-1994
303
Punti
36
Tornei
241
Best: 165
▼
-8
Carolina Alves
BRA, 23-04-1996
302
Punti
31
Tornei
242
Best: 240
▲
4
Wushuang Zheng
CHN, 29-11-1998
302
Punti
23
Tornei
243
Best: 174
--
0
Andrea Lazaro Garcia
ESP, 04-11-1994
300
Punti
27
Tornei
244
Best: 164
▲
6
Susan Bandecchi
SUI, 01-07-1998
298
Punti
27
Tornei
245
Best: 121
▲
6
Anastasia Gasanova
RUS, 15-05-1999
298
Punti
20
Tornei
246
Best: 31
▲
6
Zarina Diyas
KAZ, 18-10-1993
297
Punti
21
Tornei
247
Best: 213
▼
-6
Valentina Ryser
SUI, 22-03-2001
296
Punti
25
Tornei
248
Best: 246
▲
10
Matilde Jorge
POR, 07-04-2004
296
Punti
26
Tornei
249
Best: 249
▲
4
Tyra Caterina Grant
ITA, 0
295
Punti
17
Tornei
250
Best: 250
▲
4
Gabriela Knutson
CZE, 0
295
Punti
30
Tornei
251
Best: 251
▼
-16
Taylah Preston
AUS, 0
294
Punti
27
Tornei
252
Best: 252
▲
3
Giorgia Pedone
ITA, 0
293
Punti
26
Tornei
253
Best: 214
▼
-24
Angela Fita Boluda
ESP, 12-07-1999
291
Punti
30
Tornei
254
Best: 254
▲
3
Nikola Bartunkova
CZE, 0
291
Punti
15
Tornei
255
Best: 227
▲
1
Jazmin Ortenzi
ARG, 20-11-2001
286
Punti
22
Tornei
256
Best: 256
▲
4
Kayla Cross
CAN, 0
284
Punti
30
Tornei
257
Best: 168
▲
4
Elvina Kalieva
USA, 27-07-2003
283
Punti
30
Tornei
258
Best: 225
▲
4
Camilla Rosatello
ITA, 28-05-1995
282
Punti
23
Tornei
259
Best: 242
▲
4
Silvia Ambrosio
ITA, 24-01-1997
279
Punti
27
Tornei
260
Best: 88
▲
4
Aliona Bolsova
ESP, 06-11-1997
278
Punti
27
Tornei
261
Best: 104
▲
5
Irina Bara
ROU, 18-03-1995
277
Punti
26
Tornei
262
Best: 42
▼
-3
Clara Burel
FRA, 24-03-2001
274
Punti
11
Tornei
263
Best: 263
▲
4
Han Shi
CHN, 0
274
Punti
29
Tornei
264
Best: 251
▲
1
Anna Rogers
USA, 21-03-1998
273
Punti
29
Tornei
265
Best: 265
▲
56
Teodora Kostovic
SRB, 0
268
Punti
12
Tornei
266
Best: 254
▲
4
Mei Yamaguchi
JPN, 14-06-1999
268
Punti
37
Tornei
267
Best: 267
▲
13
Amarni Banks
GBR, 0
264
Punti
23
Tornei
268
Best: 268
▲
4
Amarissa Toth
HUN, 0
264
Punti
18
Tornei
269
Best: 269
▲
4
Sara Saito
JPN, 0
263
Punti
27
Tornei
270
Best: 270
▲
4
Nastasja Schunk
GER, 0
261
Punti
26
Tornei
271
Best: 271
▲
4
Wakana Sonobe
JPN, 0
261
Punti
13
Tornei
272
Best: 272
▼
-33
Anastasiia Sobolieva
UKR, 0
260
Punti
30
Tornei
273
Best: 271
▲
3
Alice Rame
FRA, 09-11-1997
260
Punti
25
Tornei
274
Best: 105
▲
3
Marina Bassols Ribera
ESP, 13-12-1999
259
Punti
27
Tornei
275
Best: 275
▲
3
Lia Karatancheva
BUL, 0
259
Punti
31
Tornei
276
Best: 132
▲
5
Yuriko Lily Miyazaki
GBR, 11-11-1995
256
Punti
23
Tornei
277
Best: 277
▲
2
Renata Jamrichova
SVK, 0
255
Punti
21
Tornei
278
Best: 256
▲
4
Nicole Fossa Huergo
ITA, 26-05-1995
252
Punti
32
Tornei
279
Best: 175
▲
4
Ayano Shimizu
JPN, 11-04-1998
250
Punti
23
Tornei
280
Best: 280
▲
4
Sohyun Park
KOR, 02-07-2002
248
Punti
23
Tornei
281
Best: 281
▲
7
Xinxin Yao
CHN, 0
247
Punti
28
Tornei
282
Best: 170
▲
73
Lina Gjorcheska
MKD, 03-08-1994
247
Punti
27
Tornei
283
Best: 18
▼
-12
Martina Trevisan
ITA, 03-11-1993
246
Punti
12
Tornei
284
Best: 284
▲
1
Ayana Akli
USA, 0
246
Punti
28
Tornei
285
Best: 158
▲
1
Ekaterina Makarova
RUS, 15-02-1996
245
Punti
37
Tornei
286
Best: 144
▲
1
Leonie Kung
SUI, 21-10-2000
245
Punti
33
Tornei
287
Best: 213
▼
-38
Haruka Kaji
JPN, 25-09-1994
245
Punti
29
Tornei
288
Best: 110
▲
1
Ylena In-Albon
SUI, 06-03-1999
243
Punti
27
Tornei
289
Best: 289
▲
3
Julia Avdeeva
RUS, 0
241
Punti
22
Tornei
290
Best: 1
▼
-48
Caroline Wozniacki
DEN, 11-07-1990
240
Punti
3
Tornei
291
Best: 5
▼
-1
Sara Errani
ITA, 29-04-1987
240
Punti
12
Tornei
292
Best: 136
▲
9
Katherine Sebov
CAN, 05-01-1999
240
Punti
24
Tornei
293
Best: 82
▲
12
Emina Bektas
USA, 30-03-1993
239
Punti
23
Tornei
294
Best: 294
▼
-1
Ariana Geerlings
ESP, 0
239
Punti
27
Tornei
295
Best: 136
--
0
Gabriela Lee
ROU, 23-08-1995
238
Punti
23
Tornei
296
Best: 90
▼
-2
Harmony Tan
FRA, 11-09-1997
237
Punti
27
Tornei
297
Best: 153
▲
17
Selena Janicijevic
FRA, 23-07-2002
235
Punti
34
Tornei
298
Best: 204
▼
-2
Sakura Hosogi
JPN, 25-03-2000
235
Punti
23
Tornei
299
Best: 292
▲
14
Aurora Zantedeschi
ITA, 02-11-2000
233
Punti
25
Tornei
300
Best: 293
▼
-3
Dayeon Back
KOR, 24-01-2002
233
Punti
20
Tornei
301
Best: 301
▼
-3
Alisa Oktiabreva
RUS, 0
232
Punti
11
Tornei
302
Best: 266
▼
-3
Mariia Tkacheva
RUS, 17-12-2001
232
Punti
18
Tornei
303
Best: 31
▲
5
Lin Zhu
CHN, 28-01-1994
231
Punti
11
Tornei
304
Best: 304
▲
16
Luisina Giovannini
ARG, 0
228
Punti
16
Tornei
305
Best: 297
▼
-3
Fiona Crawley
USA, 07-02-2002
228
Punti
13
Tornei
306
Best: 306
▼
-3
Polina Iatcenko
RUS, 0
227
Punti
20
Tornei
307
Best: 231
▼
-39
Valeriya Strakhova
UKR, 09-06-1995
225
Punti
33
Tornei
308
Best: 150
▼
-17
En-Shuo Liang
TPE, 02-10-2000
222
Punti
20
Tornei
309
Best: 309
--
0
Mary Stoiana
USA, 0
221
Punti
14
Tornei
310
Best: 310
▲
1
Carol Young Suh Lee
USA, 0
219
Punti
19
Tornei
311
Best: 311
▲
1
Priska Nugroho
INA, 0
218
Punti
26
Tornei
312
Best: 190
▼
-8
Maria Mateas
USA, 21-07-1999
216
Punti
33
Tornei
313
Best: 201
▼
-3
Lina Glushko
ISR, 12-01-2000
215
Punti
23
Tornei
314
Best: 158
▲
1
Lea Boskovic
CRO, 22-09-1999
213
Punti
25
Tornei
315
Best: 69
▲
1
Dalila Jakupovic
SLO, 24-03-1991
213
Punti
32
Tornei
316
Best: 163
▲
2
Ipek Oz
TUR, 08-07-1999
211
Punti
30
Tornei
317
Best: 189
▼
-10
Katharina Hobgarski
GER, 18-06-1997
211
Punti
19
Tornei
318
Best: 292
▼
-18
Zhibek Kulambayeva
KAZ, 26-03-2000
210
Punti
26
Tornei
319
Best: 154
--
0
Amandine Hesse
FRA, 16-01-1993
208
Punti
31
Tornei
320
Best: 168
▲
9
Xiaodi You
CHN, 12-05-1996
207
Punti
25
Tornei
321
Best: 211
▲
1
Margaux Rouvroy
FRA, 22-03-2001
205
Punti
30
Tornei
322
Best: 266
▲
1
Tina Smith
AUS, 12-06-2002
204
Punti
26
Tornei
323
Best: 323
▲
1
Karina Miller
USA, 0
203
Punti
18
Tornei
324
Best: 324
▲
2
Aliona Falei
BLR, 0
202
Punti
21
Tornei
325
Best: 236
▲
2
Anna Siskova
CZE, 01-07-2001
202
Punti
12
Tornei
326
Best: 326
▲
13
Mia Ristic
SRB, 0
202
Punti
29
Tornei
327
Best: 299
▲
1
Francesca Curmi
MLT, 07-07-2002
202
Punti
19
Tornei
328
Best: 328
▲
2
Laura Samson
CZE, 0
201
Punti
19
Tornei
329
Best: 329
▲
3
Mingge Xu
GBR, 0
200
Punti
16
Tornei
330
Best: 200
▼
-13
Tena Lukas
CRO, 10-05-1995
198
Punti
29
Tornei
331
Best: 331
▼
-25
Noma Noha Akugue
GER, 0
196
Punti
28
Tornei
332
Best: 320
▲
1
Jenny Duerst
SUI, 25-03-1999
195
Punti
21
Tornei
333
Best: 318
▲
1
Emeline Dartron
FRA, 12-04-2000
194
Punti
19
Tornei
334
Best: 205
▲
1
Jessica Pieri
ITA, 24-04-1997
194
Punti
21
Tornei
335
Best: 332
▲
3
Alana Smith
USA, 09-11-1999
192
Punti
23
Tornei
336
Best: 300
▲
4
Shrivalli Bhamidipaty
IND, 12-12-2001
190
Punti
21
Tornei
337
Best: 317
--
0
Rina Saigo
JPN, 17-10-2000
189
Punti
24
Tornei
338
Best: 338
▲
3
Julieta Pareja
USA, 0
188
Punti
6
Tornei
339
Best: 339
▲
10
Hiromi Abe
JPN, 02-05-2000
188
Punti
21
Tornei
340
Best: 162
▲
3
Jia-Jing Lu
CHN, 18-11-1989
187
Punti
27
Tornei
341
Best: 341
▲
12
Yeonwoo Ku
KOR, 15-03-2003
187
Punti
21
Tornei
342
Best: 339
▲
2
Lea Ma
USA, 01-02-2001
187
Punti
22
Tornei
343
Best: 151
▲
3
Anastasia Tikhonova
RUS, 21-01-2001
185
Punti
30
Tornei
344
Best: 331
▲
3
Georgia Craciun
ROU, 14-07-1999
185
Punti
21
Tornei
345
Best: 328
▼
-14
Lian Tran
NED, 19-07-2002
185
Punti
27
Tornei
346
Best: 214
▼
-10
Ayla Aksu
TUR, 15-07-1996
185
Punti
17
Tornei
347
Best: 60
▼
-5
Cagla Buyukakcay
TUR, 28-09-1989
185
Punti
25
Tornei
348
Best: 222
--
0
Stacey Fung
CAN, 06-02-1997
184
Punti
15
Tornei
349
Best: 39
▲
3
Aleksandra Krunic
SRB, 15-03-1993
180
Punti
15
Tornei
350
Best: 350
--
0
Sahaja Yamalapalli
IND, 0
180
Punti
24
Tornei
351
Best: 344
▲
5
Alicia Herrero Linana
ESP, 29-12-1998
179
Punti
20
Tornei
352
Best: 137
▲
2
Robin Anderson
USA, 12-04-1993
178
Punti
23
Tornei
353
Best: 353
▲
4
Monika Ekstrand
USA, 0
176
Punti
12
Tornei
354
Best: 36
▼
-107
Nadia Podoroska
ARG, 10-02-1997
174
Punti
8
Tornei
355
Best: 355
▼
-4
Ikumi Yamazaki
JPN, 24-08-2001
174
Punti
20
Tornei
356
Best: 10
▲
2
Kristina Mladenovic
FRA, 14-05-1993
173
Punti
16
Tornei
357
Best: 296
▲
2
Aneta Kucmova
CZE, 23-05-2000
173
Punti
23
Tornei
358
Best: 358
▲
7
Saki Imamura
JPN, 0
173
Punti
23
Tornei
359
Best: 288
▼
-34
Kajsa Rinaldo Persson
SWE, 11-11-1997
169
Punti
20
Tornei
360
Best: 46
▲
1
Oceane Dodin
FRA, 24-10-1996
168
Punti
9
Tornei
361
Best: 23
▼
-1
Lesia Tsurenko
UKR, 30-05-1989
167
Punti
7
Tornei
362
Best: 362
▲
2
Mayu Crossley
JPN, 0
167
Punti
17
Tornei
363
Best: 348
▲
3
Emily Appleton
GBR, 01-09-1999
166
Punti
20
Tornei
364
Best: 314
▲
3
Yasmine Mansouri
FRA, 15-05-2001
166
Punti
26
Tornei
365
Best: 365
▲
8
Haley Giavara
USA, 16-10-2000
165
Punti
25
Tornei
366
Best: 342
▲
4
Eunhye Lee
KOR, 10-05-2000
165
Punti
19
Tornei
367
Best: 317
▼
-4
Ilinca Amariei
ROU, 30-07-2002
163
Punti
26
Tornei
368
Best: 368
▲
4
Cristina Diaz Adrover
ESP, 0
163
Punti
26
Tornei
369
Best: 369
▲
11
Laura Hietaranta
FIN, 0
162
Punti
18
Tornei
370
Best: 133
▲
4
Isabella Shinikova
BUL, 25-10-1991
161
Punti
22
Tornei
371
Best: 226
▲
4
Momoko Kobori
JPN, 22-08-1998
160
Punti
18
Tornei
372
Best: 350
▼
-3
Vivian Wolff
USA, 08-10-1998
159
Punti
18
Tornei
373
Best: 179
▼
-11
Anastasia Kulikova
FIN, 15-02-2000
158
Punti
23
Tornei
374
Best: 52
▲
14
Claire Liu
USA, 25-05-2000
156
Punti
14
Tornei
375
Best: 375
▲
3
Tessa Johanna Brockmann
GER, 0
156
Punti
24
Tornei
376
Best: 221
▲
3
Eva Guerrero Alvarez
ESP, 04-09-1999
156
Punti
17
Tornei
377
Best: 26
▲
5
Anna Karolina Schmiedlova
SVK, 13-09-1994
154
Punti
13
Tornei
378
Best: 378
▲
5
Petra Hule
AUS, 0
154
Punti
20
Tornei
379
Best: 370
▲
5
Yidi Yang
CHN, 21-12-1999
154
Punti
25
Tornei
380
Best: 305
▼
-9
Martyna Kubka
POL, 19-04-2001
153
Punti
21
Tornei
381
Best: 253
▼
-13
Sapfo Sakellaridi
GRE, 01-04-2003
153
Punti
34
Tornei
382
Best: 382
▲
37
Denislava Glushkova
BUL, 0
153
Punti
26
Tornei
383
Best: 383
▲
3
Elena Micic
AUS, 0
152
Punti
20
Tornei
384
Best: 384
▼
-39
Alevtina Ibragimova
RUS, 0
152
Punti
26
Tornei
385
Best: 305
▼
-8
Dalila Spiteri
ITA, 24-04-1997
152
Punti
11
Tornei
386
Best: 386
▲
1
Miho Kuramochi
JPN, 0
152
Punti
27
Tornei
387
Best: 361
▼
-6
Stephanie Visscher
NED, 25-01-2000
151
Punti
22
Tornei
388
Best: 367
▲
2
Ayumi Koshiishi
JPN, 28-07-2000
149
Punti
25
Tornei
389
Best: 221
▲
2
Gabriela Ce
BRA, 03-03-1993
148
Punti
19
Tornei
390
Best: 280
▲
2
Ekaterina Kazionova
RUS, 13-01-1999
147
Punti
24
Tornei
391
Best: 319
▲
2
Hong Yi Cody Wong
HKG, 14-03-2002
147
Punti
18
Tornei
392
Best: 296
▼
-7
Eri Shimizu
JPN, 28-05-1998
146
Punti
24
Tornei
393
Best: 130
▲
5
Usue Maitane Arconada
USA, 28-10-1998
145
Punti
15
Tornei
394
Best: 394
▲
1
Nina Vargova
SVK, 0
145
Punti
23
Tornei
395
Best: 395
▼
-1
Samira De Stefano
ITA, 0
145
Punti
16
Tornei
396
Best: 396
--
0
Eryn Cayetano
USA, 0
145
Punti
19
Tornei
397
Best: 397
▲
2
Lilli Tagger
AUT, 0
143
Punti
13
Tornei
398
Best: 398
▲
3
Federica Urgesi
ITA, 0
142
Punti
25
Tornei
399
Best: 147
▲
3
Jaimee Fourlis
AUS, 17-09-1999
141
Punti
13
Tornei
400
Best: 320
▲
3
Meiling Wang
CHN, 22-02-2000
140
Punti
15
Tornei
401
Best: 310
▲
3
Miriana Tona
ITA, 09-01-1995
140
Punti
16
Tornei
402
Best: 402
▲
3
Anouck Vrancken Peeters
NED, 0
140
Punti
20
Tornei
403
Best: 377
▲
3
Iva Primorac
CRO, 10-04-1996
140
Punti
20
Tornei
404
Best: 404
▲
4
Lisa Zaar
SWE, 30-04-2000
139
Punti
19
Tornei
405
Best: 405
▲
4
Diletta Cherubini
ITA, 0
138
Punti
27
Tornei
406
Best: 39
▲
4
Fiona Ferro
FRA, 12-03-1997
137
Punti
8
Tornei
407
Best: 71
--
0
Vitalia Diatchenko
RUS, 02-08-1990
137
Punti
14
Tornei
408
Best: 408
▼
-19
Martha Matoula
GRE, 0
137
Punti
22
Tornei
409
Best: 160
▼
-33
Ankita Raina
IND, 11-01-1993
136
Punti
25
Tornei
410
Best: 406
▲
2
Tiphanie Lemaitre
FRA, 17-05-2000
136
Punti
24
Tornei
411
Best: 309
▲
33
Victoria Bosio
ARG, 03-10-1994
136
Punti
17
Tornei
412
Best: 412
▲
8
Amelia Rajecki
GBR, 0
135
Punti
23
Tornei
413
Best: 322
▼
-13
Tatiana Pieri
ITA, 29-03-1999
135
Punti
21
Tornei
414
Best: 351
--
0
Katarina Kuzmova
SVK, 07-08-2001
134
Punti
28
Tornei
415
Best: 362
--
0
Daria Kudashova
RUS, 28-03-2003
133
Punti
17
Tornei
416
Best: 243
▲
32
Anastasia Zolotareva
RUS, 18-01-2002
132
Punti
19
Tornei
417
Best: 226
▲
10
Ekaterina Reyngold
RUS, 07-04-2001
130
Punti
19
Tornei
418
Best: 418
▲
6
Vaidehee Chaudhari
IND, 0
130
Punti
19
Tornei
419
Best: 84
▲
97
Kayla Day
USA, 28-09-1999
129
Punti
15
Tornei
420
Best: 216
▲
35
Victoria Rodriguez
MEX, 22-04-1995
129
Punti
26
Tornei
421
Best: 421
▲
4
Astrid Lew Yan Foon
FRA, 0
129
Punti
20
Tornei
422
Best: 422
▲
4
Akasha Urhobo
USA, 0
128
Punti
18
Tornei
423
Best: 188
▲
5
Marie Benoit
BEL, 16-03-1995
127
Punti
11
Tornei
424
Best: 186
▲
6
Sofia Shapatava
GEO, 12-01-1989
127
Punti
28
Tornei
425
Best: 417
▲
6
Katarina Jokic
SRB, 19-04-1998
127
Punti
13
Tornei
426
Best: 426
▲
20
Hikaru Sato
JPN, 05-04-1999
127
Punti
17
Tornei
427
Best: 427
▲
5
Matilde Paoletti
ITA, 0
126
Punti
11
Tornei
428
Best: 427
▲
6
Ariana Arseneault
CAN, 15-06-2002
125
Punti
15
Tornei
429
Best: 429
▲
6
Ruth Roura Llaverias
ESP, 0
125
Punti
17
Tornei
430
Best: 430
▲
6
Mathilde Lollia
FRA, 0
125
Punti
22
Tornei
431
Best: 342
▲
6
Sandra Samir
EGY, 04-11-1997
125
Punti
23
Tornei
432
Best: 432
▲
6
Anastasia Abbagnato
ITA, 0
124
Punti
24
Tornei
433
Best: 284
▼
-17
Sara Cakarevic
FRA, 12-03-1997
124
Punti
16
Tornei
434
Best: 401
▲
6
Antonia Schmidt
GER, 23-06-2001
124
Punti
20
Tornei
435
Best: 435
▲
17
Madison Sieg
USA, 0
123
Punti
22
Tornei
436
Best: 436
▼
-39
Lucciana Perez Alarcon
PER, 0
123
Punti
10
Tornei
437
Best: 437
▲
4
Yasmine Kabbaj
MAR, 0
123
Punti
21
Tornei
438
Best: 438
▲
5
Olivia Lincer
POL, 0
122
Punti
15
Tornei
439
Best: 410
▼
-22
Ekaterina Ovcharenko
RUS, 31-12-2000
122
Punti
23
Tornei
440
Best: 440
▲
5
Kira Pavlova
RUS, 0
122
Punti
20
Tornei
441
Best: 441
▲
8
Meiqi Guo
CHN, 09-01-2000
122
Punti
22
Tornei
442
Best: 296
▼
-20
Daria Lodikova
RUS, 25-05-1996
121
Punti
13
Tornei
443
Best: 443
▲
4
Zongyu Li
CHN, 0
121
Punti
19
Tornei
444
Best: 322
▲
6
Elena Malygina
EST, 27-05-2000
119
Punti
15
Tornei
445
Best: 304
▼
-12
Andreea Prisacariu
ROU, 09-02-2000
119
Punti
24
Tornei
446
Best: 356
▲
5
Ying Zhang
CHN, 15-04-1996
119
Punti
19
Tornei
447
Best: 240
▼
-24
Weronika Falkowska
POL, 17-06-2000
118
Punti
15
Tornei
448
Best: 448
▲
39
Malaika Rapolu
USA, 0
118
Punti
11
Tornei
449
Best: 449
▼
-28
Natalija Senic
SRB, 0
118
Punti
16
Tornei
450
Best: 450
▲
3
Veronika Podrez
UKR, 0
118
Punti
20
Tornei
451
Best: 451
▼
-40
Martina Okalova
SVK, 0
117
Punti
21
Tornei
452
Best: 118
▲
21
Katie Swan
GBR, 24-03-1999
116
Punti
9
Tornei
453
Best: 180
▲
5
Yuliya Hatouka
BLR, 24-04-2000
115
Punti
15
Tornei
454
Best: 454
▲
5
Zuzanna Pawlikowska
POL, 0
115
Punti
20
Tornei
455
Best: 317
▼
-37
Malene Helgø
NOR, 26-08-1999
114
Punti
22
Tornei
456
Best: 456
▲
4
Camilla Zanolini
ITA, 0
114
Punti
18
Tornei
457
Best: 457
▲
27
Arina Bulatova
RUS, 0
114
Punti
23
Tornei
458
Best: 458
▼
-1
Victoria Hu
USA, 0
113
Punti
30
Tornei
459
Best: 297
▲
2
Julieta Estable
ARG, 15-07-1997
112
Punti
18
Tornei
460
Best: 460
▲
3
Mia Pohankova
SVK, 0
111
Punti
5
Tornei
461
Best: 461
▲
31
Luiza Fullana
BRA, 0
111
Punti
17
Tornei
462
Best: 462
▼
-20
Rositsa Dencheva
BUL, 0
111
Punti
14
Tornei
463
Best: 463
▲
52
Elena Ruxandra Bertea
ROU, 0
110
Punti
20
Tornei
464
Best: 464
▼
-25
Julie Struplova
CZE, 0
110
Punti
11
Tornei
465
Best: 377
▲
3
Ane Mintegi Del Olmo
ESP, 24-10-2003
109
Punti
9
Tornei
466
Best: 466
▲
4
Amandine Monnot
FRA, 0
109
Punti
17
Tornei
467
Best: 143
▲
4
Valentini Grammatikopoulou
GRE, 09-02-1997
109
Punti
19
Tornei
468
Best: 468
▲
4
Lucija Ciric Bagaric
CRO, 0
108
Punti
23
Tornei
469
Best: 210
▼
-2
Gergana Topalova
BUL, 22-02-2000
108
Punti
17
Tornei
470
Best: 199
▲
15
Naiktha Bains
GBR, 17-12-1997
108
Punti
15
Tornei
471
Best: 471
▲
27
Vittoria Paganetti
ITA, 0
108
Punti
16
Tornei
472
Best: 472
▼
-7
Yufei Ren
CHN, 0
107
Punti
21
Tornei
473
Best: 127
▲
2
Fangzhou Liu
CHN, 12-12-1995
107
Punti
11
Tornei
474
Best: 339
▲
2
Diana Martynov
FRA, 25-04-2001
107
Punti
16
Tornei
475
Best: 439
▲
3
Patcharin Cheapchandej
THA, 13-12-1994
107
Punti
10
Tornei
476
Best: 476
▲
3
Alexis Blokhina
USA, 0
107
Punti
12
Tornei
477
Best: 442
▼
-13
Jasmijn Gimbrere
NED, 06-03-2001
107
Punti
22
Tornei
478
Best: 478
▼
-16
Radka Zelnickova
SVK, 0
107
Punti
23
Tornei
479
Best: 114
▼
-5
Su Jeong Jang
KOR, 13-03-1995
106
Punti
12
Tornei
480
Best: 103
--
0
Katarina Zavatska
UKR, 05-02-2000
106
Punti
19
Tornei
481
Best: 379
▲
1
Thaisa Grana Pedretti
BRA, 15-05-1999
106
Punti
18
Tornei
482
Best: 482
▲
22
Hayu Kinoshita
JPN, 0
106
Punti
20
Tornei
483
Best: 405
▼
-29
Pia Lovric
SLO, 23-04-2002
105
Punti
17
Tornei
484
Best: 444
▲
2
Sara Daavettila
USA, 17-12-1997
105
Punti
18
Tornei
485
Best: 352
▲
47
Haruna Arakawa
JPN, 27-10-1999
105
Punti
22
Tornei
486
Best: 486
▲
20
Dasha Plekhanova
CAN, 0
104
Punti
13
Tornei
487
Best: 478
▲
1
Lamis Alhussein Abdel Aziz
EGY, 24-04-1998
104
Punti
21
Tornei
488
Best: 132
▲
2
Jamie Loeb
USA, 08-03-1995
103
Punti
19
Tornei
489
Best: 332
▲
2
Thasaporn Naklo
THA, 20-08-2001
103
Punti
18
Tornei
490
Best: 490
▲
76
Anja Stankovic
SRB, 0
103
Punti
17
Tornei
491
Best: 491
▼
-25
Ella Mcdonald
GBR, 0
102
Punti
19
Tornei
492
Best: 492
▲
1
Alessandra Mazzola
ITA, 0
102
Punti
17
Tornei
493
Best: 493
▲
1
Fernanda Labrana
CHI, 13-03-1999
102
Punti
23
Tornei
494
Best: 494
▲
1
Lavinia Tanasie
ROU, 0
102
Punti
18
Tornei
495
Best: 495
▲
1
Ranah Stoiber
GBR, 0
101
Punti
19
Tornei
496
Best: 368
▼
-40
Gabriella Da Silva Fick
AUS, 23-08-2000
101
Punti
17
Tornei
497
Best: 497
--
0
Luca Udvardy
HUN, 0
101
Punti
17
Tornei
498
Best: 230
▲
1
Shiho Akita
JPN, 18-01-1990
101
Punti
18
Tornei
499
Best: 338
▲
2
Riya Bhatia
IND, 24-09-1997
101
Punti
17
Tornei
500
Best: 254
▼
-19
Misaki Matsuda
JPN, 21-08-1998
100
Punti
11
Tornei
501
Best: 318
▲
1
Lisa Pigato
ITA, 21-06-2003
99
Punti
13
Tornei
502
Best: 29
▲
1
Urszula Radwanska
POL, 07-12-1990
99
Punti
17
Tornei
503
Best: 398
▲
2
Clara Vlasselaer
BEL, 03-03-2001
99
Punti
21
Tornei
504
Best: 190
▼
-75
Berfu Cengiz
TUR, 18-10-1999
98
Punti
12
Tornei
505
Best: 40
▲
2
Tereza Martincova
CZE, 24-10-1994
98
Punti
12
Tornei
506
Best: 404
▼
-37
Mina Hodzic
GER, 06-06-2002
98
Punti
19
Tornei
507
Best: 263
▼
-24
Stephanie Wagner
GER, 17-09-1994
98
Punti
20
Tornei
508
Best: 449
▲
2
Jada Robinson
USA, 29-01-1999
97
Punti
18
Tornei
509
Best: 509
▲
40
Ekaterina Maklakova
RUS, 0
96
Punti
16
Tornei
510
Best: 510
▲
2
Melisa Ercan
AUS, 0
95
Punti
17
Tornei
511
Best: 511
▲
6
Noemi Basiletti
ITA, 0
95
Punti
14
Tornei
512
Best: 512
▲
6
Beatrice Ricci
ITA, 0
95
Punti
15
Tornei
513
Best: 513
▲
6
Victoria Osuigwe
USA, 0
95
Punti
15
Tornei
514
Best: 205
▲
6
Chihiro Muramatsu
JPN, 22-05-1998
95
Punti
17
Tornei
515
Best: 515
▲
6
Luisa Meyer Auf Der Heide
GER, 0
95
Punti
21
Tornei
516
Best: 516
▲
6
Arianna Zucchini
ITA, 0
94
Punti
17
Tornei
517
Best: 429
▲
6
Daria Kuczer
POL, 26-02-1999
94
Punti
15
Tornei
518
Best: 114
▲
9
Erika Sema
JPN, 24-11-1988
94
Punti
17
Tornei
519
Best: 20
▼
-8
Ana Konjuh
CRO, 27-12-1997
93
Punti
24
Tornei
520
Best: 520
▲
4
Carolina Kuhl
GER, 0
93
Punti
15
Tornei
521
Best: 343
▲
51
Viktoria Morvayova
SVK, 10-03-2001
93
Punti
22
Tornei
522
Best: 466
▼
-45
Alice Gillan
GBR, 15-08-1998
92
Punti
15
Tornei
523
Best: 442
▲
3
Emily Seibold
GER, 01-01-2000
92
Punti
17
Tornei
524
Best: 524
▲
5
Nahia Berecoechea
FRA, 0
91
Punti
18
Tornei
525
Best: 470
▲
6
Punnin Kovapitukted
THA, 05-02-2003
91
Punti
19
Tornei
526
Best: 169
▲
7
Yuki Naito
JPN, 16-02-2001
91
Punti
20
Tornei
527
Best: 217
▲
7
Sophie Chang
USA, 28-05-1997
90
Punti
20
Tornei
528
Best: 528
▲
7
Isis Louise Van Den Broek
NED, 0
90
Punti
15
Tornei
529
Best: 529
▲
7
Weronika Ewald
POL, 0
90
Punti
13
Tornei
530
Best: 487
▼
-5
Verena Meliss
ITA, 21-07-1997
90
Punti
20
Tornei
531
Best: 531
▲
7
Makenna Jones
USA, 0
89
Punti
21
Tornei
532
Best: 532
▲
8
Amelia Honer
USA, 0
89
Punti
7
Tornei
533
Best: 533
▲
19
Alexandra Shubladze
RUS, 0
89
Punti
8
Tornei
534
Best: 534
▲
48
Jeline Vandromme
BEL, 0
89
Punti
9
Tornei
535
Best: 471
▲
6
Joelle Steur
GER, 30-03-2004
89
Punti
13
Tornei
536
Best: 536
▼
-28
Stefania Bojica
ROU, 0
89
Punti
19
Tornei
537
Best: 537
▲
5
Julia Adams
USA, 0
89
Punti
22
Tornei
538
Best: 538
▼
-10
Marie Vogt
GER, 0
89
Punti
22
Tornei
539
Best: 539
▲
4
Maria Urrutia
ARG, 09-03-2001
88
Punti
14
Tornei
540
Best: 2
▲
4
Petra Kvitova
CZE, 08-03-1990
87
Punti
8
Tornei
541
Best: 342
▲
4
Maria Kozyreva
RUS, 22-05-1999
87
Punti
20
Tornei
542
Best: 542
▲
4
Mariella Thamm
GER, 0
87
Punti
10
Tornei
543
Best: 380
▼
-43
Oana Georgeta Simion
ROU, 08-03-1996
87
Punti
21
Tornei
544
Best: 544
▼
-55
Jenny Lim
FRA, 0
86
Punti
20
Tornei
545
Best: 545
▲
3
Monika Stankiewicz
POL, 0
86
Punti
12
Tornei
546
Best: 546
▲
91
Dana Guzman
PER, 0
86
Punti
7
Tornei
547
Best: 149
▼
-10
Martina Capurro Taborda
ARG, 04-12-1997
85
Punti
16
Tornei
548
Best: 493
▲
5
Rasheeda Mcadoo
USA, 30-06-1995
85
Punti
16
Tornei
549
Best: 352
▲
5
Arlinda Rushiti
XKX, 27-03-1999
85
Punti
16
Tornei
550
Best: 550
▼
-41
Yara Bartashevich
FRA, 0
84
Punti
18
Tornei
551
Best: 504
▼
-1
Celia Cervino Ruiz
ESP, 14-12-1997
84
Punti
15
Tornei
552
Best: 377
▼
-1
Maria Portillo Ramirez
MEX, 08-05-1999
84
Punti
17
Tornei
553
Best: 547
▲
4
Jessica Bertoldo
ITA, 01-10-1992
84
Punti
14
Tornei
554
Best: 554
▲
4
Carolyn Ansari
USA, 0
84
Punti
15
Tornei
555
Best: 555
--
0
Dimitra Pavlou
GRE, 0
83
Punti
14
Tornei
556
Best: 556
▲
3
Monique Barry
NZL, 0
83
Punti
20
Tornei
557
Best: 557
▲
26
Ania Hertel
POL, 27-10-2000
83
Punti
17
Tornei
558
Best: 558
▲
3
Camila Romero
ECU, 05-10-1998
83
Punti
24
Tornei
559
Best: 73
▲
3
Sachia Vickery
USA, 11-05-1995
82
Punti
9
Tornei
560
Best: 213
▲
3
Eudice Chong
HKG, 22-04-1996
82
Punti
18
Tornei
561
Best: 335
▼
-47
Ekaterina Yashina
RUS, 06-08-1993
82
Punti
23
Tornei
562
Best: 380
▲
2
Sofia Rocchetti
ITA, 23-08-2002
82
Punti
17
Tornei
563
Best: 563
▼
-7
Yelyzaveta Kotliar
UKR, 0
82
Punti
20
Tornei
564
Best: 564
▲
1
Josy Daems
GER, 0
82
Punti
17
Tornei
565
Best: 149
▲
2
Katrina Scott
USA, 11-06-2004
81
Punti
12
Tornei
566
Best: 566
▲
2
Joy De Zeeuw
NED, 0
81
Punti
17
Tornei
567
Best: 567
▲
102
Hannah Klugman
GBR, 0
80
Punti
12
Tornei
568
Best: 568
▼
-29
Sarah Van Emst
NED, 0
80
Punti
16
Tornei
569
Best: 463
▼
-9
Ilay Yoruk
TUR, 05-11-2001
80
Punti
17
Tornei
570
Best: 348
--
0
Kamilla Bartone
LAT, 07-06-2002
80
Punti
12
Tornei
571
Best: 571
--
0
Johanne Svendsen
DEN, 0
80
Punti
15
Tornei
572
Best: 572
▲
3
Sarah Iliev
FRA, 0
79
Punti
19
Tornei
573
Best: 573
▲
62
Eva Voracek
GER, 26-03-1999
79
Punti
16
Tornei
574
Best: 504
▲
3
Adrienn Nagy
HUN, 24-03-2001
79
Punti
21
Tornei
575
Best: 190
▲
3
Alice Robbe
FRA, 10-05-2000
79
Punti
22
Tornei
576
Best: 200
▲
138
Sofya Lansere
RUS, 29-09-2000
78
Punti
13
Tornei
577
Best: 577
▲
3
Ana Candiotto
BRA, 0
78
Punti
20
Tornei
578
Best: 578
▲
1
Rinko Matsuda
JPN, 0
78
Punti
20
Tornei
579
Best: 579
▲
2
Alyssa Reguer
FRA, 0
78
Punti
21
Tornei
580
Best: 492
▼
-7
Amy Zhu
USA, 28-10-1994
77
Punti
23
Tornei
581
Best: 46
▲
4
Danka Kovinic
MNE, 18-11-1994
76
Punti
5
Tornei
582
Best: 278
▲
4
Amina Anshba
RUS, 09-09-1999
76
Punti
19
Tornei
583
Best: 319
▼
-9
Naho Sato
JPN, 23-01-2001
76
Punti
19
Tornei
584
Best: 584
▼
-54
Ziva Falkner
SLO, 0
76
Punti
20
Tornei
585
Best: 585
▲
2
Rachel Gailis
USA, 0
76
Punti
7
Tornei
586
Best: 577
▲
2
Alina Granwehr
SUI, 13-07-2003
76
Punti
11
Tornei
587
Best: 26
▼
-40
Tamira Paszek
AUT, 06-12-1990
76
Punti
13
Tornei
588
Best: 588
▲
1
Francesca Pace
ITA, 0
76
Punti
16
Tornei
589
Best: 586
▲
1
Jaeda Daniel
USA, 28-07-1999
76
Punti
19
Tornei
590
Best: 590
▲
1
Ena Koike
JPN, 0
75
Punti
18
Tornei
591
Best: 591
▲
1
Anastasiya Lopata
UKR, 0
75
Punti
5
Tornei
592
Best: 592
▼
-23
Vendula Valdmannova
CZE, 0
75
Punti
8
Tornei
593
Best: 593
--
0
Fangran Tian
CHN, 0
75
Punti
9
Tornei
594
Best: 594
--
0
Maria Golovina
RUS, 0
75
Punti
14
Tornei
595
Best: 440
--
0
Noelia Zeballos
BOL, 02-05-1994
74
Punti
19
Tornei
596
Best: 596
▲
22
Jennifer Ruggeri
ITA, 0
74
Punti
15
Tornei
597
Best: 219
▼
-84
Alice Tubello
FRA, 30-01-2001
73
Punti
8
Tornei
598
Best: 598
▼
-1
Adelina Lachinova
LAT, 0
73
Punti
13
Tornei
599
Best: 599
--
0
Gina Dittmann
GER, 0
73
Punti
15
Tornei
600
Best: 593
▲
2
Katerina Tsygourova
SUI, 11-05-2000
73
Punti
19
Tornei
601
Best: 191
▼
-5
Jesika Maleckova
CZE, 16-08-1994
72
Punti
11
Tornei
602
Best: 445
▲
1
Aneta Laboutkova
CZE, 10-05-2000
72
Punti
16
Tornei
603
Best: 150
▲
8
Hiroko Kuwata
JPN, 18-12-1990
72
Punti
22
Tornei
604
Best: 604
▲
1
Chenting Zhu
CHN, 0
71
Punti
12
Tornei
605
Best: 375
▼
-29
Olga Helmi
DEN, 27-03-2000
71
Punti
15
Tornei
606
Best: 606
▼
-6
Lidia Encheva
BUL, 0
71
Punti
15
Tornei
607
Best: 607
▼
-23
Kristiana Sidorova
RUS, 0
71
Punti
16
Tornei
608
Best: 1
▼
-195
Karolina Pliskova
CZE, 21-03-1992
70
Punti
2
Tornei
609
Best: 34
▼
-1
Saisai Zheng
CHN, 05-02-1994
70
Punti
11
Tornei
610
Best: 1
▲
44
Venus Williams
USA, 17-06-1980
70
Punti
2
Tornei
611
Best: 611
▼
-2
Valentina Steiner
GER, 0
70
Punti
15
Tornei
612
Best: 612
▲
3
Jiaqi Wang
CHN, 0
70
Punti
20
Tornei
613
Best: 548
▼
-7
Arabella Koller
AUT, 31-08-2000
70
Punti
17
Tornei
614
Best: 614
▲
2
Vaishnavi Adkar
IND, 0
69
Punti
14
Tornei
615
Best: 466
▼
-2
Ema Burgic
BIH, 22-08-1992
69
Punti
11
Tornei
616
Best: 601
▼
-15
Jiangxue Han
CHN, 28-11-2001
69
Punti
17
Tornei
617
Best: 617
▼
-10
Astrid Cirotte
FRA, 0
69
Punti
19
Tornei
618
Best: 618
▼
-1
Klaudija Bubelyte
LTU, 0
68
Punti
13
Tornei
619
Best: 557
▼
-5
Draginja Vukovic
SRB, 27-04-2000
68
Punti
16
Tornei
620
Best: 346
▲
9
Natsumi Kawaguchi
JPN, 28-06-2002
68
Punti
18
Tornei
621
Best: 621
▼
-23
Daria Egorova
RUS, 0
67
Punti
7
Tornei
622
Best: 143
▼
-2
Deborah Chiesa
ITA, 13-06-1996
67
Punti
12
Tornei
623
Best: 623
▼
-2
Evialina Laskevich
BLR, 0
66
Punti
12
Tornei
624
Best: 624
▼
-2
Esther Adeshina
GBR, 04-10-2001
66
Punti
18
Tornei
625
Best: 123
▼
-2
Mirjam Bjorklund
SWE, 29-07-1998
65
Punti
6
Tornei
626
Best: 605
▼
-1
Boyoung Jeong
KOR, 21-05-2003
65
Punti
16
Tornei
627
Best: 374
▼
-1
Valeriia Iushchenko
RUS, 26-06-1999
65
Punti
10
Tornei
628
Best: 628
▼
-1
Amelie Van Impe
BEL, 0
65
Punti
14
Tornei
629
Best: 620
▼
-1
Honoka Kobayashi
JPN, 23-04-2000
65
Punti
17
Tornei
630
Best: 179
▼
-6
Cristina Dinu
ROU, 18-01-1993
64
Punti
10
Tornei
631
Best: 464
▲
1
Daria Frayman
CYP, 22-03-2002
64
Punti
9
Tornei
632
Best: 497
▲
19
Valeria Bhunu
ZIM, 03-04-1995
64
Punti
12
Tornei
633
Best: 511
▲
1
Zeel Desai
IND, 18-02-1999
64
Punti
14
Tornei
634
Best: 634
▼
-4
Jenna Defalco
USA, 0
64
Punti
17
Tornei
635
Best: 627
▲
1
Milana Zhabrailova
RUS, 10-02-2003
64
Punti
25
Tornei
636
Best: 187
▼
-5
Dejana Radanovic
SRB, 14-05-1996
63
Punti
6
Tornei
637
Best: 637
▼
-25
Maria Martinez Vaquero
ESP, 0
63
Punti
9
Tornei
638
Best: 638
--
0
Kristina Kroitor
RUS, 0
63
Punti
9
Tornei
639
Best: 639
▲
88
Marcelina Podlinska
POL, 27-05-1999
63
Punti
12
Tornei
640
Best: 640
▲
35
Ksenia Zaytseva
RUS, 0
63
Punti
16
Tornei
641
Best: 593
--
0
Alba Rey Garcia
ESP, 29-06-2002
63
Punti
21
Tornei
642
Best: 330
▼
-38
Ksenia Laskutova
RUS, 29-08-1996
62
Punti
15
Tornei
643
Best: 643
▼
-1
Jana Kovackova
CZE, 0
62
Punti
7
Tornei
644
Best: 531
▼
-4
Arina Vasilescu
ROU, 06-03-1997
62
Punti
15
Tornei
645
Best: 11
--
0
Alizé Cornet
FRA, 22-01-1990
61
Punti
5
Tornei
646
Best: 646
--
0
Lucie Havlickova
CZE, 0
61
Punti
5
Tornei
647
Best: 309
▼
-28
Lucia Cortez Llorca
ESP, 05-06-2000
61
Punti
13
Tornei
648
Best: 410
--
0
Bunyawi Thamchaiwat
THA, 29-07-1998
61
Punti
14
Tornei
649
Best: 649
--
0
Angella Okutoyi
KEN, 0
61
Punti
9
Tornei
650
Best: 650
▲
2
Patricija Paukstyte
LTU, 0
61
Punti
13
Tornei
651
Best: 181
▲
147
Darya Astakhova
RUS, 26-01-2002
60
Punti
8
Tornei
652
Best: 652
▼
-5
Anastasiia Gureva
RUS, 0
60
Punti
17
Tornei
653
Best: 653
▼
-10
Loes Ebeling Koning
NED, 0
60
Punti
18
Tornei
654
Best: 654
▲
2
Elizara Yaneva
BUL, 0
60
Punti
9
Tornei
655
Best: 612
▼
-2
Diana Demidova
RUS, 26-09-1997
60
Punti
14
Tornei
656
Best: 656
▲
17
Sara Dols
ESP, 0
60
Punti
16
Tornei
657
Best: 657
▲
54
Bianca Barbulescu
ROU, 0
60
Punti
17
Tornei
658
Best: 356
▼
-1
Nagi Hanatani
JPN, 07-03-1995
60
Punti
20
Tornei
659
Best: 549
▼
-1
Chengyiyi Yuan
CHN, 24-08-2000
60
Punti
24
Tornei
660
Best: 660
▼
-1
Ruien Zhang
CHN, 0
59
Punti
13
Tornei
661
Best: 661
▼
-1
Maaya Rajeshwaran Revathi
IND, 0
59
Punti
3
Tornei
662
Best: 662
▼
-7
Antonia Vergara Rivera
CHI, 0
59
Punti
16
Tornei
663
Best: 317
▲
18
Ashley Lahey
USA, 26-10-1999
59
Punti
8
Tornei
664
Best: 523
▼
-2
Chantal Sauvant
GER, 08-05-2002
59
Punti
13
Tornei
665
Best: 603
▼
-2
Elina Nepliy
RUS, 23-10-1997
59
Punti
13
Tornei
666
Best: 666
▼
-2
Marie Weckerle
LUX, 0
59
Punti
15
Tornei
667
Best: 667
▲
28
Yuno Kitahara
JPN, 0
59
Punti
16
Tornei
668
Best: 668
▲
10
Rebecca Munk Mortensen
DEN, 0
59
Punti
17
Tornei
669
Best: 669
▼
-4
Angelina Voloshchuk
POR, 0
58
Punti
11
Tornei
670
Best: 488
▼
-4
Lara Schmidt
GER, 13-10-1999
58
Punti
9
Tornei
671
Best: 626
▼
-27
Vicky Van De Peer
BEL, 11-01-2001
58
Punti
17
Tornei
672
Best: 199
▼
-2
Kaylah Mcphee
AUS, 04-02-1998
57
Punti
13
Tornei
673
Best: 673
▼
-5
Rinon Okuwaki
JPN, 0
57
Punti
12
Tornei
674
Best: 674
▼
-35
Varvara Panshina
RUS, 0
57
Punti
12
Tornei
675
Best: 675
▼
-3
Berta Bonardi
ARG, 0
57
Punti
14
Tornei
676
Best: 387
▼
-5
Jacqueline Cabaj Awad
SWE, 28-01-1996
56
Punti
12
Tornei
677
Best: 677
▼
-3
Ellie Schoppe
USA, 0
56
Punti
11
Tornei
678
Best: 678
▼
-1
Mara Guth
GER, 0
56
Punti
16
Tornei
679
Best: 679
--
0
Marine Szostak
FRA, 0
56
Punti
17
Tornei
680
Best: 151
▼
-70
Victoria Kan
RUS, 03-08-1995
55
Punti
8
Tornei
681
Best: 681
▲
25
Sofia Cabezas Dominguez
VEN, 0
55
Punti
14
Tornei
682
Best: 671
▲
56
Victoria Allen
GBR, 26-02-2001
55
Punti
14
Tornei
683
Best: 145
▼
-1
Natalija Stevanovic
SRB, 25-07-1994
54
Punti
14
Tornei
684
Best: 547
▼
-1
Shuo Feng
CHN, 15-01-1998
54
Punti
11
Tornei
685
Best: 685
▲
30
Alena Kovackova
CZE, 0
54
Punti
7
Tornei
686
Best: 686
▼
-2
Gina Feistel
POL, 0
54
Punti
11
Tornei
687
Best: 687
▼
-1
Eliska Tichackova
CZE, 0
54
Punti
4
Tornei
688
Best: 688
▼
-1
Candela Vazquez
ARG, 0
54
Punti
8
Tornei
689
Best: 188
▼
-22
Akiko Omae
JPN, 29-01-1993
54
Punti
9
Tornei
690
Best: 690
▼
-57
Maria Sholokhova
RUS, 0
54
Punti
9
Tornei
691
Best: 691
▼
-3
Laura Mair
ITA, 0
54
Punti
12
Tornei
692
Best: 692
▼
-3
Ekaterina Perelygina
AUT, 0
54
Punti
12
Tornei
693
Best: 196
▼
-17
Diana Marcinkevica
LAT, 03-08-1992
54
Punti
15
Tornei
694
Best: 694
▲
11
Laura Svatikova
SVK, 29-04-1994
54
Punti
15
Tornei
695
Best: 317
▼
-5
Michaela Bayerlova
CZE, 14-12-1998
53
Punti
22
Tornei
696
Best: 696
▼
-5
Maria Fernanda Navarro Oliva
MEX, 0
53
Punti
12
Tornei
697
Best: 351
▼
-5
Emma Lene
FRA, 15-07-1999
53
Punti
11
Tornei
698
Best: 525
▼
-4
Ayumi Miyamoto
JPN, 18-12-2000
53
Punti
14
Tornei
699
Best: 699
▲
23
Eva Maria Ionescu
ROU, 0
53
Punti
16
Tornei
700
Best: 628
▼
-3
Romina Ccuno
PER, 01-09-2002
53
Punti
17
Tornei
701
Best: 701
▲
323
Alicia Dudeney
GBR, 0
52
Punti
5
Tornei
702
Best: 277
▼
-4
Sarah Beth Grey
GBR, 10-08-1995
52
Punti
7
Tornei
703
Best: 703
▼
-4
Alexis Nguyen
USA, 0
52
Punti
10
Tornei
704
Best: 652
▲
137
Salma Ewing
USA, 28-08-2000
52
Punti
12
Tornei
705
Best: 604
▼
-4
Marie Mettraux
SUI, 07-04-2000
51
Punti
12
Tornei
706
Best: 383
▼
-4
Dalayna Hewitt
USA, 16-12-2000
51
Punti
14
Tornei
707
Best: 707
▲
10
Rada Zolotareva
RUS, 0
51
Punti
7
Tornei
708
Best: 708
▲
13
Iva Ivanova
BUL, 0
51
Punti
15
Tornei
709
Best: 468
▼
-1
Mayuka Aikawa
JPN, 02-04-1998
51
Punti
15
Tornei
710
Best: 710
▲
41
Daria Yesypchuk
UKR, 0
51
Punti
17
Tornei
711
Best: 711
▼
-2
Linda Sevcikova
CZE, 09-06-1998
51
Punti
17
Tornei
712
Best: 433
▼
-2
Michika Ozeki
JPN, 17-03-1992
51
Punti
17
Tornei
713
Best: 546
▼
-1
Angelina Wirges
GER, 17-06-2002
51
Punti
19
Tornei
714
Best: 714
▼
-1
Ksenia Efremova
FRA, 0
50
Punti
12
Tornei
715
Best: 286
▲
1
Freya Christie
GBR, 08-11-1997
50
Punti
16
Tornei
716
Best: 283
▼
-36
Alexandra Bozovic
AUS, 15-02-1999
50
Punti
9
Tornei
717
Best: 717
▲
1
Alyssa Ahn
USA, 0
50
Punti
12
Tornei
718
Best: 718
▲
1
Nina Radovanovic
FRA, 0
50
Punti
13
Tornei
719
Best: 719
▼
-23
Camilla Gennaro
ITA, 0
50
Punti
14
Tornei
720
Best: 12
▲
3
Yanina Wickmayer
BEL, 20-10-1989
49
Punti
8
Tornei
721
Best: 721
▲
3
Maria Sara Popa
ROU, 0
49
Punti
20
Tornei
722
Best: 722
▲
63
Beatrise Zeltina
LAT, 0
49
Punti
8
Tornei
723
Best: 723
▲
21
Isabella Maria Serban
ITA, 0
49
Punti
10
Tornei
724
Best: 724
▲
1
Kateryna Lazarenko
UKR, 0
49
Punti
11
Tornei
725
Best: 468
▲
21
Merel Hoedt
NED, 20-08-1999
49
Punti
18
Tornei
726
Best: 726
▲
7
Alana Subasic
AUS, 0
48
Punti
11
Tornei
727
Best: 411
▼
-42
Jessica Failla
USA, 05-07-1997
48
Punti
13
Tornei
728
Best: 728
▲
25
Edda Mamedova
RUS, 0
48
Punti
8
Tornei
729
Best: 379
▼
-26
Ekaterina Shalimova
RUS, 01-06-2000
48
Punti
9
Tornei
730
Best: 590
▼
-37
Funa Kozaki
JPN, 27-06-2001
48
Punti
10
Tornei
731
Best: 731
▼
-3
Christasha Mcneil
USA, 0
48
Punti
11
Tornei
732
Best: 732
▼
-28
Chloe Noel
FRA, 0
48
Punti
11
Tornei
733
Best: 450
▼
-2
Dasha Ivanova
USA, 11-10-1996
48
Punti
17
Tornei
734
Best: 537
▼
-2
Mana Kawamura
JPN, 06-08-2001
48
Punti
17
Tornei
735
Best: 584
▼
-1
Nadiia Kolb
UKR, 19-01-1993
47
Punti
22
Tornei
736
Best: 736
--
0
Selina Dal
GER, 0
47
Punti
9
Tornei
737
Best: 737
--
0
Britt Du Pree
NED, 0
47
Punti
12
Tornei
738
Best: 476
▼
-31
Fabienne Gettwart
GER, 03-01-1996
47
Punti
13
Tornei
739
Best: 689
▼
-10
Zoziya Kardava
GEO, 15-07-2001
47
Punti
14
Tornei
740
Best: 487
▼
-1
Elena Milovanovic
SRB, 31-01-2001
47
Punti
14
Tornei
741
Best: 714
▼
-1
Solymar Colling
USA, 21-04-2000
47
Punti
14
Tornei
742
Best: 698
▼
-12
Enola Chiesa
ITA, 16-07-2000
47
Punti
15
Tornei
743
Best: 743
▼
-2
Tahlia Kokkinis
AUS, 0
46
Punti
11
Tornei
744
Best: 744
▼
-2
Ida Wobker
GER, 0
46
Punti
7
Tornei
745
Best: 456
▼
-2
Aunchisa Chanta
THA, 12-09-2002
46
Punti
8
Tornei
746
Best: 440
▼
-96
Eliessa Vanlangendonck
BEL, 07-04-1997
46
Punti
8
Tornei
747
Best: 747
▼
-2
Victoria Gomez
ESP, 0
46
Punti
10
Tornei
748
Best: 192
▼
-1
Federica Di Sarra
ITA, 16-05-1990
45
Punti
10
Tornei
749
Best: 749
▼
-1
Valentina Mediorreal Arias
COL, 0
45
Punti
8
Tornei
750
Best: 750
▼
-1
Sarah Melany Fajmonova
CZE, 0
45
Punti
6
Tornei
751
Best: 720
▲
3
Stefania Rogozinska Dzik
POL, 07-07-2001
45
Punti
10
Tornei
752
Best: 752
▼
-2
On Yu Choi
KOR, 0
45
Punti
11
Tornei
753
Best: 753
▼
-33
Jana Otzipka
BEL, 0
45
Punti
12
Tornei
754
Best: 754
▼
-28
Carla Markus
ARG, 0
45
Punti
13
Tornei
755
Best: 755
▼
-55
Salma Drugdova
SVK, 0
45
Punti
15
Tornei
756
Best: 756
▲
15
Madelief Hageman
NED, 0
45
Punti
16
Tornei
757
Best: 757
▼
-5
Mika Stojsavljevic
GBR, 0
44
Punti
10
Tornei
758
Best: 758
▼
-2
Mia Horvit
USA, 0
44
Punti
13
Tornei
759
Best: 759
▼
-1
Brenda Fruhvirtova
CZE, 0
43
Punti
5
Tornei
760
Best: 382
▼
-25
Anna Gabric
GER, 20-05-1998
43
Punti
6
Tornei
761
Best: 212
▼
-2
Jana Kolodynska
BLR, 10-08-2003
43
Punti
8
Tornei
762
Best: 762
▼
-2
Raquel Gonzalez Vilar
ESP, 0
43
Punti
8
Tornei
763
Best: 552
▼
-2
Sofia Milatova
SVK, 08-11-2000
43
Punti
10
Tornei
764
Best: 756
▲
5
Hibah Shaikh
USA, 25-09-2002
43
Punti
14
Tornei
765
Best: 660
▼
-2
Gloria Ceschi
ITA, 24-05-1998
43
Punti
15
Tornei
766
Best: 619
▼
-9
Demi Tran
NED, 26-11-2000
43
Punti
15
Tornei
767
Best: 674
▼
-3
Marie Villet
FRA, 17-11-1996
43
Punti
16
Tornei
768
Best: 566
▼
-2
Noelia Bouzo Zanotti
ESP, 06-09-1999
43
Punti
20
Tornei
769
Best: 769
▲
51
Jimar Gerald Gonzalez
CHI, 17-01-2002
42
Punti
11
Tornei
770
Best: 685
▼
-3
Laia Petretic
FRA, 07-04-2004
42
Punti
10
Tornei
771
Best: 771
▼
-3
Anita Sahdiieva
UKR, 0
42
Punti
10
Tornei
772
Best: 772
▲
42
Yujia Huang
CHN, 0
41
Punti
10
Tornei
773
Best: 773
▲
60
Justina Gonzalez Daniele
ARG, 0
41
Punti
12
Tornei
774
Best: 739
▼
-4
Franziska Sziedat
GER, 06-08-2000
41
Punti
12
Tornei
775
Best: 775
▼
-3
Liv Hovde
USA, 0
40
Punti
7
Tornei
776
Best: 776
▼
-3
Julia Garcia Ruiz
MEX, 0
40
Punti
5
Tornei
777
Best: 777
▼
-3
Anastasia Bertacchi
ITA, 0
40
Punti
11
Tornei
778
Best: 648
▼
-3
Kylie Collins
USA, 04-12-2002
40
Punti
7
Tornei
779
Best: 317
▲
13
Maria Herazo
COL, 22-03-1997
40
Punti
9
Tornei
780
Best: 780
▼
-18
Rose Marie Nijkamp
NED, 0
40
Punti
10
Tornei
781
Best: 654
▼
-4
Gabriella Price
USA, 11-06-2003
40
Punti
13
Tornei
782
Best: 782
▼
-4
Tilwith Di Girolami
BEL, 0
40
Punti
13
Tornei
783
Best: 693
▼
-18
Evgeniya Burdina
RUS, 17-01-2001
40
Punti
14
Tornei
784
Best: 500
▼
-5
Ivana Sebestova
CZE, 04-03-2001
40
Punti
15
Tornei
785
Best: 283
▼
-5
Caijsa Hennemann
SWE, 22-03-2001
39
Punti
4
Tornei
786
Best: 770
▼
-5
Akanksha Nitture
IND, 08-03-2003
39
Punti
12
Tornei
787
Best: 787
▼
-5
Natalia Szabanin
HUN, 0
39
Punti
2
Tornei
788
Best: 788
▼
-5
Mao Mushika
JPN, 0
39
Punti
6
Tornei
789
Best: 789
▼
-5
Natsuki Yoshimoto
JPN, 0
39
Punti
7
Tornei
790
Best: 790
▼
-4
Clarissa Blomqvist
FIN, 0
39
Punti
11
Tornei
791
Best: 359
▼
-3
Adriana Reami
USA, 13-11-1997
39
Punti
11
Tornei
792
Best: 269
▼
-16
Anna Kubareva
BLR, 06-02-2001
39
Punti
11
Tornei
793
Best: 758
▼
-4
Astrid Brune Olsen
NOR, 23-06-1999
39
Punti
14
Tornei
794
Best: 747
▲
16
Julia Konishi Camargo Silva
BRA, 26-01-2000
39
Punti
19
Tornei
795
Best: 795
▼
-5
Maria Kalyakina
RUS, 0
39
Punti
20
Tornei
796
Best: 343
▼
-5
Jessie Aney
USA, 19-04-1998
38
Punti
8
Tornei
797
Best: 159
▼
-4
Jing-Jing Lu
CHN, 05-05-1989
38
Punti
13
Tornei
798
Best: 200
▼
-4
Ashley Kratzer
USA, 08-02-1999
38
Punti
3
Tornei
799
Best: 799
▼
-4
Ya Yi Yang
TPE, 0
38
Punti
12
Tornei
800
Best: 800
▼
-1
Kristina Liutova
RUS, 0
37
Punti
6
Tornei
801
Best: 184
▼
-1
Polina Leykina
RUS, 20-09-1994
37
Punti
10
Tornei
802
Best: 802
▼
-1
Luciana Moyano
ARG, 0
37
Punti
11
Tornei
803
Best: 803
▼
-1
Suana Tucakovic
BIH, 0
37
Punti
12
Tornei
804
Best: 804
▲
4
Mio Mushika
JPN, 0
37
Punti
12
Tornei
805
Best: 497
▼
-2
Fiona Ganz
SUI, 16-09-2000
37
Punti
14
Tornei
806
Best: 627
▼
-2
Gaia Squarcialupi
ITA, 23-10-1997
37
Punti
14
Tornei
807
Best: 766
▼
-2
Kristina Novak
SLO, 03-08-2000
37
Punti
18
Tornei
808
Best: 5
▼
-2
Eugenie Bouchard
CAN, 25-02-1994
36
Punti
2
Tornei
809
Best: 384
▼
-148
Alexandra Vecic
GER, 07-01-2002
36
Punti
3
Tornei
810
Best: 756
▲
50
Mia Kupres
CAN, 12-01-2004
36
Punti
5
Tornei
811
Best: 728
▼
-4
Iveta Dapkute
LTU, 29-01-1993
36
Punti
9
Tornei
812
Best: 812
▲
18
Junhan Zhang
CHN, 0
36
Punti
10
Tornei
813
Best: 813
▲
85
Yingqun Sun
CHN, 0
36
Punti
10
Tornei
814
Best: 814
▼
-5
Lilian Poling
USA, 0
36
Punti
15
Tornei
815
Best: 658
▲
19
Anja Wildgruber
GER, 04-03-2002
36
Punti
17
Tornei
816
Best: 515
▲
19
Angelica Raggi
ITA, 14-11-1998
35
Punti
13
Tornei
817
Best: 207
▼
-6
Irina Fetecau
ROU, 17-04-1996
35
Punti
10
Tornei
818
Best: 818
▼
-6
Eva Bennemann
GER, 0
35
Punti
5
Tornei
819
Best: 330
▼
-6
Nika Radisic
SLO, 19-03-2000
35
Punti
7
Tornei
820
Best: 820
▲
3
Mary Lewis
USA, 0
35
Punti
9
Tornei
821
Best: 821
▲
41
Julie Pastikova
CZE, 0
35
Punti
10
Tornei
822
Best: 368
▼
-7
Kathleen Kanev
GER, 28-07-2000
35
Punti
10
Tornei
823
Best: 424
▼
-68
Sina Herrmann
GER, 24-10-2001
35
Punti
12
Tornei
824
Best: 699
▼
-8
Sabastiani Leon
MEX, 23-03-1992
35
Punti
14
Tornei
825
Best: 825
▼
-8
Daria Zelinskaya
RUS, 0
35
Punti
14
Tornei
826
Best: 12
▼
-8
Qiang Wang
CHN, 14-01-1992
34
Punti
6
Tornei
827
Best: 827
▲
19
Briana Szabo
ROU, 0
34
Punti
15
Tornei
828
Best: 828
▼
-6
Sofia Rojas
USA, 0
34
Punti
6
Tornei
829
Best: 190
▼
-5
Shilin Xu
CHN, 10-01-1998
34
Punti
9
Tornei
830
Best: 729
▲
129
Raphaelle Lacasse
CAN, 16-08-2000
34
Punti
11
Tornei
831
Best: 831
▼
-6
Yasmin Ezzat
EGY, 0
34
Punti
11
Tornei
831
Best: 806
▼
-6
Federica Sacco
ITA, 20-04-2002
34
Punti
11
Tornei
833
Best: 833
▼
-36
Ana Grubor
CAN, 0
34
Punti
17
Tornei
834
Best: 212
▼
-7
Katy Dunne
GBR, 16-02-1995
33
Punti
7
Tornei
835
Best: 175
▼
-7
Peangtarn Plipuech
THA, 15-11-1992
33
Punti
11
Tornei
836
Best: 836
▼
-7
Kristina Paskauskas
GBR, 0
33
Punti
6
Tornei
837
Best: 837
▼
-50
Lara Pfeifer
ITA, 0
33
Punti
10
Tornei
838
Best: 428
▼
-6
Alana Parnaby
AUS, 15-09-1994
33
Punti
10
Tornei
839
Best: 619
▼
-3
Yuliana Monroy
COL, 20-09-1998
32
Punti
10
Tornei
840
Best: 347
▼
-3
Martina Colmegna
ITA, 10-12-1996
32
Punti
11
Tornei
841
Best: 841
▼
-3
Kira Matushkina
RUS, 0
32
Punti
2
Tornei
842
Best: 842
▼
-3
Hephzibah Oluwadare
GBR, 0
32
Punti
7
Tornei
843
Best: 843
▲
57
Alexandra Vasilyeva
RUS, 0
32
Punti
14
Tornei
844
Best: 81
▼
-2
Ysaline Bonaventure
BEL, 29-08-1994
31
Punti
8
Tornei
845
Best: 845
▼
-1
Eleejah Inisan
FRA, 0
31
Punti
5
Tornei
846
Best: 679
▼
-1
Jessica Hinojosa Gomez
MEX, 18-09-1997
31
Punti
13
Tornei
847
Best: 847
--
0
Lexington Reed
USA, 0
31
Punti
4
Tornei
848
Best: 528
--
0
Katarina Stresnakova
SVK, 29-06-1997
31
Punti
8
Tornei
849
Best: 849
--
0
Julia Stusek
GER, 0
31
Punti
9
Tornei
850
Best: 850
▲
62
Tian Jialin
CHN, 0
31
Punti
11
Tornei
851
Best: 851
▲
27
Elena Korokozidi
GRE, 0
31
Punti
11
Tornei
852
Best: 852
▼
-2
Camilla Bossi
BRA, 0
31
Punti
12
Tornei
853
Best: 853
▼
-2
Tianmi Mi
CHN, 0
31
Punti
14
Tornei
854
Best: 854
▼
-2
Natalia Sousa Salazar
MEX, 0
31
Punti
20
Tornei
855
Best: 855
▼
-2
Celine Simunyu
IRL, 0
30
Punti
9
Tornei
856
Best: 856
▼
-13
Kristina Penickova
USA, 0
30
Punti
7
Tornei
857
Best: 857
▼
-3
Sonja Zhenikhova
GER, 0
30
Punti
7
Tornei
858
Best: 807
▼
-3
Maria Torres Murcia
COL, 10-11-2002
30
Punti
13
Tornei
859
Best: 170
▼
-40
Marina Melnikova
RUS, 05-02-1989
30
Punti
3
Tornei
860
Best: 313
▼
-4
Rutuja Bhosale
IND, 27-03-1996
30
Punti
6
Tornei
861
Best: 738
▼
-4
Valentina Ivanov
NZL, 27-03-2001
30
Punti
10
Tornei
862
Best: 644
▼
-3
Kylie Mckenzie
USA, 21-03-1999
30
Punti
3
Tornei
863
Best: 863
▼
-2
Nadia Lagaev
CAN, 0
30
Punti
6
Tornei
864
Best: 864
▲
18
Victoria Milovanova
RUS, 0
30
Punti
7
Tornei
865
Best: 865
▲
117
Lucie Urbanova
CZE, 0
30
Punti
8
Tornei
866
Best: 690
▼
-35
Elena Jamshidi
DEN, 16-03-2001
30
Punti
8
Tornei
867
Best: 867
▼
-27
Sylvie Zund
LIE, 0
30
Punti
9
Tornei
868
Best: 167
▼
-5
Fang Ying Xun
CHN, 14-01-1995
30
Punti
14
Tornei
869
Best: 869
▼
-5
Chia Yi Tsao
TPE, 0
29
Punti
5
Tornei
870
Best: 870
▼
-12
Viola Turini
ITA, 0
29
Punti
13
Tornei
871
Best: 442
▼
-6
Oana Gavrila
ROU, 19-04-1998
29
Punti
2
Tornei
872
Best: 872
▲
60
Ekaterina Khayrutdinova
RUS, 0
29
Punti
5
Tornei
873
Best: 873
▼
-7
Angelica Blake
GBR, 0
29
Punti
6
Tornei
874
Best: 874
--
0
Belle Thompson
AUS, 0
29
Punti
8
Tornei
875
Best: 875
▼
-8
Stefani Webb
AUS, 0
29
Punti
10
Tornei
876
Best: 876
▼
-8
Tanisha Kashyap
IND, 0
29
Punti
11
Tornei
877
Best: 877
▲
22
Fang An Lin
TPE, 0
29
Punti
11
Tornei
878
Best: 878
▼
-8
Jiayi Wang
CHN, 0
29
Punti
11
Tornei
879
Best: 35
▼
-8
Madison Brengle
USA, 03-04-1990
28
Punti
6
Tornei
880
Best: 635
--
0
Maria Kononova
RUS, 04-03-1997
28
Punti
12
Tornei
881
Best: 221
▼
-9
Audrey Albie
FRA, 24-10-1994
28
Punti
6
Tornei
882
Best: 882
▼
-9
Dj Bennett
USA, 0
28
Punti
4
Tornei
883
Best: 883
▼
-1
Lily Taylor
AUS, 0
28
Punti
7
Tornei
884
Best: 884
▼
-9
Carmen Andreea Herea
ROU, 0
28
Punti
9
Tornei
885
Best: 885
▼
-17
Mara Gae
ROU, 0
28
Punti
10
Tornei
886
Best: 886
▼
-10
Lan Mi
CHN, 0
28
Punti
10
Tornei
887
Best: 887
▲
27
Meng-Yi Chen
CHN, 0
28
Punti
14
Tornei
888
Best: 29
▼
-9
Kateryna Volodko
UKR, 08-08-1986
27
Punti
3
Tornei
889
Best: 519
▼
-8
Denisa Hindova
CZE, 17-07-2002
27
Punti
9
Tornei
890
Best: 890
▲
3
Yujin Kim
KOR, 0
27
Punti
12
Tornei
891
Best: 856
▲
135
Cherry Kim
KOR, 29-02-2000
27
Punti
7
Tornei
892
Best: 892
▼
-8
Alexia Iulia Marginean
ROU, 0
27
Punti
7
Tornei
893
Best: 480
▼
-7
Qiu Yu Ye
CHN, 29-11-1997
27
Punti
9
Tornei
894
Best: 840
▼
-7
Karolina Vlckova
CZE, 17-10-2000
27
Punti
9
Tornei
895
Best: 838
▲
27
Agustina Chlpac
ARG, 10-02-1997
27
Punti
10
Tornei
896
Best: 896
▼
-8
Chelsea Fontenel
SUI, 0
27
Punti
11
Tornei
897
Best: 897
▼
-8
Kayo Nishimura
JPN, 0
27
Punti
14
Tornei
898
Best: 898
▲
3
Noemi Maines
ITA, 0
27
Punti
14
Tornei
899
Best: 899
▼
-9
Valerie Glozman
USA, 0
26
Punti
3
Tornei
900
Best: 900
▼
-9
Daphnee Mpetshi Perricard
FRA, 0
26
Punti
5
Tornei
901
Best: 901
▼
-9
Giulia Safina Popa
ROU, 0
26
Punti
5
Tornei
902
Best: 902
▼
-8
Kate Fakih
USA, 0
26
Punti
3
Tornei
903
Best: 903
▼
-8
Tianmei Wang
USA, 0
26
Punti
5
Tornei
903
Best: 739
▼
-8
Yujin Ahn
KOR, 13-03-1997
26
Punti
5
Tornei
905
Best: 126
▼
-8
Allie Kiick
USA, 30-06-1995
26
Punti
5
Tornei
906
Best: 906
▼
-21
Daria Khomutsianskaya
BLR, 0
26
Punti
7
Tornei
907
Best: 662
▲
39
Alicia Smith
AUS, 27-09-1996
26
Punti
11
Tornei
908
Best: 3
▼
-6
Sloane Stephens
USA, 20-03-1993
25
Punti
8
Tornei
909
Best: 269
▼
-6
Anna Danilina
KAZ, 20-08-1995
25
Punti
1
Tornei
910
Best: 24
▼
-6
Christina Mchale
USA, 11-05-1992
25
Punti
9
Tornei
911
Best: 911
▼
-6
Sofia Da Cruz Mendonca
BRA, 0
25
Punti
8
Tornei
912
Best: 548
▼
-6
Ines Murta
POR, 31-05-1997
25
Punti
9
Tornei
913
Best: 913
▼
-5
Carolina Bohrer Martins
BRA, 0
25
Punti
13
Tornei
914
Best: 914
▲
1
Ela Milic
SLO, 0
25
Punti
17
Tornei
915
Best: 915
▼
-6
Bella Payne
USA, 0
25
Punti
3
Tornei
916
Best: 589
▼
-6
Allura Zamarripa
USA, 15-08-2002
25
Punti
3
Tornei
917
Best: 631
▼
-6
Anna Ureke
RUS, 02-11-1999
25
Punti
6
Tornei
918
Best: 720
▼
-1
Alexandra Vagramov
CAN, 01-06-2001
25
Punti
7
Tornei
919
Best: 135
▼
-6
Alizé Lim
FRA, 13-07-1990
25
Punti
11
Tornei
920
Best: 920
▲
43
Brooke Black
GBR, 0
24
Punti
7
Tornei
921
Best: 921
▼
-14
Carmen Lopez Martinez
ESP, 0
24
Punti
10
Tornei
922
Best: 922
▼
-101
Sonja Zhiyenbayeva
KAZ, 0
24
Punti
4
Tornei
923
Best: 757
▼
-7
Maribella Zamarripa
USA, 15-08-2002
24
Punti
5
Tornei
924
Best: 924
▼
-6
Alisa Baranovska
UKR, 0
24
Punti
6
Tornei
925
Best: 824
▼
-6
Anri Nagata
JPN, 03-05-2000
24
Punti
8
Tornei
926
Best: 926
▲
16
Zoe Hitt
USA, 0
24
Punti
8
Tornei
927
Best: 917
▼
-4
Mercedes Aristegui
ESP, 23-06-2000
24
Punti
10
Tornei
928
Best: 928
▼
-132
Alisa Kummel
RUS, 0
24
Punti
14
Tornei
929
Best: 144
▲
514
Eri Hozumi
JPN, 17-02-1994
23
Punti
4
Tornei
930
Best: 62
▼
-4
Kateryna Baindl
UKR, 20-02-1994
23
Punti
2
Tornei
931
Best: 35
▼
-4
Polona Hercog
SLO, 20-01-1991
23
Punti
3
Tornei
932
Best: 932
▼
-4
Sara Svetac
CRO, 0
23
Punti
4
Tornei
933
Best: 536
▼
-4
Ho Ching Wu
HKG, 30-08-1991
23
Punti
12
Tornei
934
Best: 934
▼
-4
Vivian Yang
NZL, 0
23
Punti
5
Tornei
935
Best: 576
▼
-4
Lea Tholey
FRA, 03-09-1995
23
Punti
3
Tornei
936
Best: 289
▼
-3
Veronika Miroshnichenko
RUS, 19-11-1997
23
Punti
4
Tornei
937
Best: 937
▼
-3
Carolyn Campana
USA, 0
23
Punti
4
Tornei
938
Best: 938
▼
-3
Jahnie Van Zyl
ZAF, 0
23
Punti
4
Tornei
939
Best: 939
▼
-3
Jamilah Snells
USA, 0
23
Punti
5
Tornei
940
Best: 940
▼
-3
Katherine Barnes
GBR, 0
23
Punti
5
Tornei
941
Best: 941
▼
-2
Eszter Meri
SVK, 0
23
Punti
6
Tornei
942
Best: 656
▼
-2
Eleni Christofi
GRE, 09-08-1998
23
Punti
6
Tornei
943
Best: 943
▼
-2
Tilde Stromquist
SWE, 0
23
Punti
7
Tornei
944
Best: 944
▼
-23
Denise Valente
ITA, 0
23
Punti
8
Tornei
945
Best: 945
▼
-2
Tiana Tian Deng
SWE, 0
23
Punti
8
Tornei
946
Best: 352
▼
-69
Vlada Ekshibarova
UZB, 14-03-1989
23
Punti
9
Tornei
947
Best: 947
▼
-3
Brandy Walker
USA, 0
23
Punti
9
Tornei
948
Best: 561
▼
-3
Lisa-Marie Rioux
JPN, 01-05-1997
23
Punti
10
Tornei
949
Best: 949
▲
9
Kallista Liu
USA, 0
23
Punti
10
Tornei
950
Best: 950
▼
-25
Maddalena Giordano
ITA, 0
23
Punti
12
Tornei
951
Best: 781
▼
-4
Maria Toma
ROU, 25-01-1999
23
Punti
14
Tornei
952
Best: 20
▲
18
Mihaela Buzarnescu
ROU, 04-05-1988
22
Punti
7
Tornei
953
Best: 953
▼
-5
Sae Noguchi
JPN, 0
22
Punti
6
Tornei
954
Best: 954
▼
-5
Aya El Aouni
MAR, 0
22
Punti
7
Tornei
955
Best: 955
▲
137
Francesca Mattioli
ITA, 0
22
Punti
3
Tornei
956
Best: 956
▼
-6
Aysegul Mert
TUR, 0
22
Punti
4
Tornei
956
Best: 820
▼
-6
Nikola Breckova
CZE, 14-07-2001
22
Punti
4
Tornei
958
Best: 577
▼
-6
Pauline Payet
FRA, 03-07-1994
22
Punti
4
Tornei
959
Best: 959
▼
-6
Indianna Spink
GBR, 0
22
Punti
4
Tornei
960
Best: 688
▼
-6
Rhiann Newborn
USA, 22-06-1994
22
Punti
5
Tornei
961
Best: 637
▼
-6
Kanako Morisaki
JPN, 05-09-1996
22
Punti
8
Tornei
962
Best: 962
▼
-6
Sofia Cohen Perovani
BRA, 0
22
Punti
8
Tornei
963
Best: 963
▼
-2