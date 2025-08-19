ATP 250 Winston Salem e WTA 500 Monterrey, WTA 250 Cleveland: I risultati completi con il dettaglio del Day 3. In campo diversi azzurri (LIVE)
ATP 250 Winston-Salem 🇺🇸 – 2° Turno, cemento
STADIUM – ore 20:00
Marton Fucsovics vs Tallon Griekspoor
Mackenzie McDonald vs Luciano Darderi (Non prima 22:00)
Stefanos Tsitsipas vs Yunchaokete Bu (Non prima 00:30)
Lorenzo Sonego vs Stefan Dostanic
COURT 2 – ore 20:00
Darwin Blanch vs Alexandre Muller
Gabriel Diallo vs Nishesh Basavareddy
Mariano Navone vs Marcos Giron
Mattia Bellucci vs Jaume Munar
COURT 3 – ore 20:00
Giovanni Mpetshi Perricard vs Pedro Martinez
Miomir Kecmanovic vs Aleksandar Kovacevic
Sebastian Baez vs Pablo Carreno Busta
COURT 4 – ore 20:00
Roberto Bautista Agut vs Christopher O’Connell
Hamad Medjedovic vs Jacob Fearnley (Non prima 22:00)
Botic van de Zandschulp vs Matteo Arnaldi
Joe Salisbury / Neal Skupski vs Luca Pow / Dhakshineswar Suresh
COURT 5 – ore 21:00
Vasil Kirkov / Sebastian Korda vs Fernando Romboli / John-Patrick Smith
Sadio Doumbia / Nathaniel Lammons vs Jackson Withrow / Jan Zielinski
WTA 250 Cleveland 🇺🇸 – 2° Turno, cemento
STADIUM – ore 17:00
Anastasia Zakharova vs (8) Hailey Baptiste
Eva Lys vs Polina Kudermetova
(1) Anna Danilina / (1) Aleksandra Krunic vs Saisai Zheng / Lin Zhu
Ann Li vs Iva Jovic Non prima 00:30
Suzan Lamens / Demi Schuurs vs Anna Bennett / Anna Frey
Court 1 – ore 18:00
Anastasia Detiuc / Miriam Skoch vs Shuko Aoyama / Yafan Wang
Solana Sierra vs Elsa Jacquemot Non prima 17:30
WTA 500 Monterrey 🇲🇽 – 1° Turno, cemento
Estadio – ore 23:00
Rebecca Sramkova vs Victoria Rodriguez
(8) Anastasia Pavlyuchenkova vs Antonia Ruzic Non prima 01:00
Renata Zarazua vs Ajla Tomljanovic Non prima 03:30
(6) Linda Noskova vs Lulu Sun
Grandstand – ore 23:30
Quinn Gleason / Ingrid Martins vs (2) Lyudmyla Kichenok / (2) Ellen Perez
Cristina Bucsa vs Alycia Parks
Leolia Jeanjean vs Elisabetta Cocciaretto
