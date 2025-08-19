ATP 250 Winston Salem e WTA 500 Monterrey, WTA 250 Cleveland: I risultati completi con il dettaglio del Day 3. In campo diversi azzurri (LIVE)

ATP 250 Winston-Salem 🇺🇸 – 2° Turno, cemento

Il match deve ancora iniziare

Marton Fucsovicsvs Tallon Griekspoor

Mackenzie McDonald vs Luciano Darderi (Non prima 22:00)



Il match deve ancora iniziare

Stefanos Tsitsipas vs Yunchaokete Bu (Non prima 00:30)



Il match deve ancora iniziare

Lorenzo Sonego vs Stefan Dostanic



Il match deve ancora iniziare

COURT 2 – ore 20:00

Darwin Blanch vs Alexandre Muller



Il match deve ancora iniziare

Gabriel Diallo vs Nishesh Basavareddy



Il match deve ancora iniziare

Mariano Navone vs Marcos Giron



Il match deve ancora iniziare

Mattia Bellucci vs Jaume Munar



Il match deve ancora iniziare

COURT 3 – ore 20:00

Giovanni Mpetshi Perricard vs Pedro Martinez



Il match deve ancora iniziare

Miomir Kecmanovic vs Aleksandar Kovacevic



Il match deve ancora iniziare

Sebastian Baez vs Pablo Carreno Busta



Il match deve ancora iniziare

COURT 4 – ore 20:00

Roberto Bautista Agut vs Christopher O’Connell



Il match deve ancora iniziare

Hamad Medjedovic vs Jacob Fearnley (Non prima 22:00)



Il match deve ancora iniziare

Botic van de Zandschulp vs Matteo Arnaldi



Il match deve ancora iniziare

Joe Salisbury / Neal Skupski vs Luca Pow / Dhakshineswar Suresh



Il match deve ancora iniziare

COURT 5 – ore 21:00

Vasil Kirkov / Sebastian Korda vs Fernando Romboli / John-Patrick Smith



Il match deve ancora iniziare

Sadio Doumbia / Nathaniel Lammons vs Jackson Withrow / Jan Zielinski



Il match deve ancora iniziare

WTA 250 Cleveland 🇺🇸 – 2° Turno, cemento

Anastasia Zakharovavs (8) Hailey Baptiste

Eva Lys vs Polina Kudermetova



Il match deve ancora iniziare

(1) Anna Danilina / (1) Aleksandra Krunic vs Saisai Zheng / Lin Zhu



Il match deve ancora iniziare

Ann Li vs Iva Jovic Non prima 00:30



Il match deve ancora iniziare

Suzan Lamens / Demi Schuurs vs Anna Bennett / Anna Frey



Il match deve ancora iniziare

Court 1 – ore 18:00

Anastasia Detiuc / Miriam Skoch vs Shuko Aoyama / Yafan Wang



Il match deve ancora iniziare

Solana Sierra vs Elsa Jacquemot Non prima 17:30



Il match deve ancora iniziare

Il match deve ancora iniziare

Rebecca Sramkovavs Victoria Rodriguez

(8) Anastasia Pavlyuchenkova vs Antonia Ruzic Non prima 01:00



Il match deve ancora iniziare

Renata Zarazua vs Ajla Tomljanovic Non prima 03:30



Il match deve ancora iniziare

(6) Linda Noskova vs Lulu Sun



Il match deve ancora iniziare

Il match deve ancora iniziare

Quinn Gleason/ Ingrid Martinsvs (2) Lyudmyla Kichenok/ (2) Ellen Perez

Cristina Bucsa vs Alycia Parks



Il match deve ancora iniziare

Leolia Jeanjean vs Elisabetta Cocciaretto



Il match deve ancora iniziare