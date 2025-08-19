Circuito ATP-WTA ATP, Copertina, WTA

ATP 250 Winston Salem e WTA 500 Monterrey, WTA 250 Cleveland: I risultati completi con il dettaglio del Day 3. In campo diversi azzurri (LIVE)

19/08/2025 16:26 1 commento
Lorenzo Sonego - Foto Getty Images
Lorenzo Sonego - Foto Getty Images

ATP 250 Winston-Salem 🇺🇸 – 2° Turno, cemento

STADIUM – ore 20:00
Marton Fucsovics HUN vs Tallon Griekspoor NED
Il match deve ancora iniziare

Mackenzie McDonald USA vs Luciano Darderi ITA (Non prima 22:00)

Il match deve ancora iniziare

Stefanos Tsitsipas GRE vs Yunchaokete Bu CHN (Non prima 00:30)

Il match deve ancora iniziare

Lorenzo Sonego ITA vs Stefan Dostanic USA

Il match deve ancora iniziare



COURT 2 – ore 20:00
Darwin Blanch USA vs Alexandre Muller FRA

Il match deve ancora iniziare

Gabriel Diallo CAN vs Nishesh Basavareddy USA

Il match deve ancora iniziare

Mariano Navone ARG vs Marcos Giron USA

Il match deve ancora iniziare

Mattia Bellucci ITA vs Jaume Munar ESP

Il match deve ancora iniziare



COURT 3 – ore 20:00
Giovanni Mpetshi Perricard FRA vs Pedro Martinez ESP

Il match deve ancora iniziare

Miomir Kecmanovic SRB vs Aleksandar Kovacevic USA

Il match deve ancora iniziare

Sebastian Baez ARG vs Pablo Carreno Busta ESP

Il match deve ancora iniziare



COURT 4 – ore 20:00
Roberto Bautista Agut ESP vs Christopher O’Connell AUS

Il match deve ancora iniziare

Hamad Medjedovic SRB vs Jacob Fearnley GBR (Non prima 22:00)

Il match deve ancora iniziare

Botic van de Zandschulp NED vs Matteo Arnaldi ITA

Il match deve ancora iniziare

Joe Salisbury GBR / Neal Skupski GBR vs Luca Pow GBR / Dhakshineswar Suresh IND

Il match deve ancora iniziare



COURT 5 – ore 21:00
Vasil Kirkov USA / Sebastian Korda USA vs Fernando Romboli BRA / John-Patrick Smith AUS

Il match deve ancora iniziare

Sadio Doumbia FRA / Nathaniel Lammons USA vs Jackson Withrow USA / Jan Zielinski POL

Il match deve ancora iniziare





WTA 250 Cleveland 🇺🇸 – 2° Turno, cemento

STADIUM – ore 17:00
Anastasia Zakharova RUS vs (8) Hailey Baptiste USA
WTA Cleveland
Anastasia Zakharova
30
2
Hailey Baptiste [8]
40
0
Mostra dettagli

Eva Lys GER vs Polina Kudermetova RUS

Il match deve ancora iniziare

(1) Anna Danilina KAZ / (1) Aleksandra Krunic SRB vs Saisai Zheng CHN / Lin Zhu CHN

Il match deve ancora iniziare

Ann Li USA vs Iva Jovic USA Non prima 00:30

Il match deve ancora iniziare

Suzan Lamens NED / Demi Schuurs NED vs Anna Bennett USA / Anna Frey USA

Il match deve ancora iniziare



Court 1 – ore 18:00
Anastasia Detiuc CZE / Miriam Skoch CZE vs Shuko Aoyama JPN / Yafan Wang CHN

Il match deve ancora iniziare

Solana Sierra ARG vs Elsa Jacquemot FRA Non prima 17:30

Il match deve ancora iniziare






WTA 500 Monterrey 🇲🇽 – 1° Turno, cemento

Estadio – ore 23:00
Rebecca Sramkova SVK vs Victoria Rodriguez MEX
Il match deve ancora iniziare

(8) Anastasia Pavlyuchenkova RUS vs Antonia Ruzic CRO Non prima 01:00

Il match deve ancora iniziare

Renata Zarazua MEX vs Ajla Tomljanovic AUS Non prima 03:30

Il match deve ancora iniziare

(6) Linda Noskova CZE vs Lulu Sun NZL

Il match deve ancora iniziare




Grandstand – ore 23:30
Quinn Gleason USA / Ingrid Martins BRA vs (2) Lyudmyla Kichenok UKR / (2) Ellen Perez AUS
Il match deve ancora iniziare

Cristina Bucsa ESP vs Alycia Parks USA

Il match deve ancora iniziare

Leolia Jeanjean FRA vs Elisabetta Cocciaretto ITA

Il match deve ancora iniziare

TAG: ,

1 commento

mattia saracino 19-08-2025 14:40

Forza sonego.

 1
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!