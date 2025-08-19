US Open 2025: Swiatek nuova testa di serie n.2, Sinner e Alcaraz attesi protagonisti a New York (con le teste di serie)
Con la conclusione del Cincinnati Open 2025, il circuito guarda già allo US Open, che scatterà domenica prossima a Flushing Meadows. Il torneo americano arriva con alcune novità importanti, soprattutto nel tabellone femminile: il titolo vinto da Iga Swiatek in Ohio porta infatti la polacca al numero 2 del ranking WTA, con la conseguenza che sarà lei la seconda testa di serie dello Slam. Una notizia che pesa soprattutto su Coco Gauff, “retrocessa” al terzo spot e dunque potenzialmente costretta ad affrontare sia Swiatek sia Aryna Sabalenka nel cammino verso un ipotetico titolo.
Più lineare, invece, la situazione al maschile, dove non ci sono state sorprese. Jannik Sinner si presenterà a New York da grande favorito e campione in carica, mentre Carlos Alcaraz, reduce dal suo sesto titolo stagionale a Cincinnati, sarà la principale insidia. I due, in quanto primi due del seeding, potranno incrociarsi solo in finale, lasciando al sorteggio la definizione dei rispettivi percorsi e delle possibili insidie nei turni precedenti.
Il sorteggio del main draw si terrà giovedì 21 agosto alle ore 12 locali (le 18 in Italia) e, come da regolamento, i primi due del seeding non potranno incontrarsi prima della finale, mentre le teste di serie 3 e 4 verranno sorteggiate in una delle due metà del tabellone. La logica dei sorteggi prevede poi possibili incroci tra i top 4 e i giocatori compresi tra il 5° e l’8° posto nei quarti di finale, e così via fino al terzo turno.
Tra gli uomini, i primi quattro del seeding saranno dunque Sinner, Alcaraz, Zverev e Fritz. Occhio a Novak Djokovic, che nonostante i 38 anni resta un avversario temibile e potrà incrociare uno dei big già ai quarti. Assente per infortunio Grigor Dimitrov, sostituito da Gabriel Diallo, mentre tra gli esclusi di lusso compaiono nomi pericolosi come Norrie, Popyrin, Mpetshi Perricard e il giovane brasiliano Joao Fonseca.
🇺🇸 Us Open – Teste di serie Maschili
1. 🇮🇹 Jannik Sinner
2. 🇪🇸 Carlos Alcaraz
3. 🇩🇪 Alexander Zverev
4. 🇺🇸 Taylor Fritz
5. 🇬🇧 Jack Draper
6. 🇺🇸 Ben Shelton
7. 🇷🇸 Novak Djokovic
8. 🇦🇺 Alex De Minaur
9. 🇷🇺 Karen Khachanov
10. 🇮🇹 Lorenzo Musetti
11. 🇩🇰 Holger Rune
12. 🇳🇴 Casper Ruud
13. 🇷🇺 Daniil Medvedev
14. 🇺🇸 Tommy Paul
15. 🇷🇺 Andrey Rublev
16. 🇨🇿 Jakub Mensik
17. 🇺🇸 Frances Tiafoe
18. 🇪🇸 Alejandro Davidovich
19. 🇦🇷 Francisco Cerúndolo
20. 🇫🇷 Arthur Fils
21. 🇨🇿 Jiri Lehecka
22. 🇨🇿 Tomas Machac
23. 🇫🇷 Ugo Humbert
24. 🇰🇿 Alexander Bublik
25. 🇮🇹 Flavio Cobolli
26. 🇨🇦 Félix Auger-Aliassime
27. 🇬🇷 Stefanos Tsitsipas
28. 🇨🇦 Denis Shapovalov
29. 🇺🇸 Alex Michelsen
30. 🇳🇱 Tallon Griekspoor
31. 🇺🇸 Brandon Nakashima
32. 🇨🇦 Gabriel Diallo
Nel tabellone femminile, Sabalenka sarà la numero 1, seguita da Swiatek, Gauff e Pegula. In top 10 anche Andreeva, Keys, Paolini e Rybakina. Le assenze di Qinwen Zheng e Paula Badosa hanno aperto la strada a Leylah Fernandez e McCartney Kessler, entrambe fortunate ad entrare tra le teste di serie. Emma Raducanu è rimasta fuori per un soffio (n.33), mentre tra le non teste di serie ci saranno mine vaganti come Danielle Collins – che ha annunciato che questo sarà il suo ultimo torneo della stagione, forse della carriera – oltre a Bouzas, Krejcikova e la stessa Raducanu.
Il titolo di Swiatek a Cincinnati ha dunque ridisegnato il panorama dello US Open, soprattutto in campo femminile. Se Gauff vorrà riportare a casa il trofeo vinto due anni fa, dovrà prepararsi a un cammino pieno di ostacoli, con la bielorussa e la polacca pronte a contenderle la gloria di New York.
🇺🇸 Us Open – Teste di serie Femminili
1. 🇧🇾 Aryna Sabalenka
2. 🇵🇱 Iga Swiatek
3. 🇺🇸 Coco Gauff
4. 🇺🇸 Jessica Pegula
5. 🇷🇺 Mirra Andreeva
6. 🇺🇸 Madison Keys
7. 🇮🇹 Jasmine Paolini
8. 🇺🇸 Amanda Anisimova
9. 🇰🇿 Elena Rybakina
10. 🇺🇸 Emma Navarro
11. 🇨🇿 Karolina Muchova
12. 🇺🇦 Elina Svitolina
13. 🇷🇺 Ekaterina Alexandrova
14. 🇩🇰 Clara Tauson
15. 🇷🇺 Daria Kasatkina
16. 🇨🇭 Belinda Bencic
17. 🇷🇺 Liudmila Samsonova
18. 🇧🇷 Beatriz Haddad Maia
19. 🇧🇪 Elise Mertens
20. 🇷🇺 Diana Shnaider
21. 🇨🇿 Linda Noskova
22. 🇨🇦 Victoria Mboko
23. 🇯🇵 Naomi Osaka
24. 🇷🇺 Veronika Kudermetova
25. 🇱🇻 Jelena Ostapenko
26. 🇺🇸 Sofia Kenin
27. 🇺🇦 Marta Kostyuk
28. 🇵🇱 Magdalena Frech
29. 🇷🇺 Anna Kalinskaya
30. 🇺🇦 Dayana Yastremska
31. 🇨🇦 Leylah Fernández
32. 🇺🇸 McCartney Kessler
Marco Rossi
6 commenti
Caro Graucho: oramai con Cobolli hai realizzato il tuo capolavoro inverso
Fai così:
1) apri un profilo HARPO
2) scegli un giocatore italiano che il tuo ‘fiuto’ ti fa pensare scarso
3) perculalo come hai fatto per mesi con Flavietto e porta anche lui nella top 30, a braccetto…
Riquardo ai troll: posso mettere bello stesso calderone gli anti italiani e anti Sinner per il conformismo becero dei bastian contrari che si credono originali, assieme a quelli che definiscono un magnifico tennista come Alcaraz dopato o numero 1 eventualmente per puro caso?
Stssa faccia della stessa medaglia.
Concordo su tutto, adesso abbiamo us open, un passo falso di entrambi i protagonisti, deciderà probabilmente chi sarà il numero uno di fine anno, se entrambi arrivano ancora in finale, anche vincendo Sinner il torneo, il numero uno rimarrà in bilico fino alla fine
Chiedo ai più esperti: un tennista con testa di serie n.25 ha mai vinto prima gli US Open?
Cobolli 25ª tds verrà abbinato a uno dei primi 8 per i sedicesimi. Anche se dovesse guadagnare una posizione, con Musetti 10° il rischio derby al terzo turno non è nullo.
Darderi e Sonego sono subito fuori dalle tds.
Bene Jas che essendo tra le prime 8 tds evita Swiatek e Sabalenka almeno fino ai quarti.
Bilancio estivo molto negativo per il tennis.
L’accoppiata di 1000 nella fornace nordamericana proprio non funziona.
Canada snobbato da tutti i big, causa calendario troppo serrato.
Cincinnati torneo pessimo… pessimo il clima e pessima l’organizzazione, tra black out e orari demenziali.
La grande finale poteva risollevare la situazione, ma il match tanto atteso non c’è stato e comunque lo spettacolo sarebbe stato rovinato dalla scelta incomprensibile di fissare il match alle ore 15, in piena canicola.
A chiudere il cerchio i soliti disagiati che approfittano di un chiaro malessere fisico del miglior tennista italiano della storia per sfogare le loro frustrazione sul nostro forum.
L’unica cosa buona è che si volta subito pagina e possiamo già proiettarci verso l’imminente Slam newyorkese.