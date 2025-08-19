US Open 2025: Swiatek nuova testa di serie n.2, Sinner e Alcaraz attesi protagonisti a New York (con le teste di serie)

Con la conclusione del Cincinnati Open 2025, il circuito guarda già allo US Open, che scatterà domenica prossima a Flushing Meadows. Il torneo americano arriva con alcune novità importanti, soprattutto nel tabellone femminile: il titolo vinto da Iga Swiatek in Ohio porta infatti la polacca al numero 2 del ranking WTA, con la conseguenza che sarà lei la seconda testa di serie dello Slam. Una notizia che pesa soprattutto su Coco Gauff, “retrocessa” al terzo spot e dunque potenzialmente costretta ad affrontare sia Swiatek sia Aryna Sabalenka nel cammino verso un ipotetico titolo.

Più lineare, invece, la situazione al maschile, dove non ci sono state sorprese. Jannik Sinner si presenterà a New York da grande favorito e campione in carica, mentre Carlos Alcaraz, reduce dal suo sesto titolo stagionale a Cincinnati, sarà la principale insidia. I due, in quanto primi due del seeding, potranno incrociarsi solo in finale, lasciando al sorteggio la definizione dei rispettivi percorsi e delle possibili insidie nei turni precedenti.

Il sorteggio del main draw si terrà giovedì 21 agosto alle ore 12 locali (le 18 in Italia) e, come da regolamento, i primi due del seeding non potranno incontrarsi prima della finale, mentre le teste di serie 3 e 4 verranno sorteggiate in una delle due metà del tabellone. La logica dei sorteggi prevede poi possibili incroci tra i top 4 e i giocatori compresi tra il 5° e l’8° posto nei quarti di finale, e così via fino al terzo turno.

Tra gli uomini, i primi quattro del seeding saranno dunque Sinner, Alcaraz, Zverev e Fritz. Occhio a Novak Djokovic, che nonostante i 38 anni resta un avversario temibile e potrà incrociare uno dei big già ai quarti. Assente per infortunio Grigor Dimitrov, sostituito da Gabriel Diallo, mentre tra gli esclusi di lusso compaiono nomi pericolosi come Norrie, Popyrin, Mpetshi Perricard e il giovane brasiliano Joao Fonseca.

🇺🇸 Us Open – Teste di serie Maschili

1. 🇮🇹 Jannik Sinner

2. 🇪🇸 Carlos Alcaraz

3. 🇩🇪 Alexander Zverev

4. 🇺🇸 Taylor Fritz

5. 🇬🇧 Jack Draper

6. 🇺🇸 Ben Shelton

7. 🇷🇸 Novak Djokovic

8. 🇦🇺 Alex De Minaur

9. 🇷🇺 Karen Khachanov

10. 🇮🇹 Lorenzo Musetti

11. 🇩🇰 Holger Rune

12. 🇳🇴 Casper Ruud

13. 🇷🇺 Daniil Medvedev

14. 🇺🇸 Tommy Paul

15. 🇷🇺 Andrey Rublev

16. 🇨🇿 Jakub Mensik

17. 🇺🇸 Frances Tiafoe

18. 🇪🇸 Alejandro Davidovich

19. 🇦🇷 Francisco Cerúndolo

20. 🇫🇷 Arthur Fils

21. 🇨🇿 Jiri Lehecka

22. 🇨🇿 Tomas Machac

23. 🇫🇷 Ugo Humbert

24. 🇰🇿 Alexander Bublik

25. 🇮🇹 Flavio Cobolli

26. 🇨🇦 Félix Auger-Aliassime

27. 🇬🇷 Stefanos Tsitsipas

28. 🇨🇦 Denis Shapovalov

29. 🇺🇸 Alex Michelsen

30. 🇳🇱 Tallon Griekspoor

31. 🇺🇸 Brandon Nakashima

32. 🇨🇦 Gabriel Diallo

Nel tabellone femminile, Sabalenka sarà la numero 1, seguita da Swiatek, Gauff e Pegula. In top 10 anche Andreeva, Keys, Paolini e Rybakina. Le assenze di Qinwen Zheng e Paula Badosa hanno aperto la strada a Leylah Fernandez e McCartney Kessler, entrambe fortunate ad entrare tra le teste di serie. Emma Raducanu è rimasta fuori per un soffio (n.33), mentre tra le non teste di serie ci saranno mine vaganti come Danielle Collins – che ha annunciato che questo sarà il suo ultimo torneo della stagione, forse della carriera – oltre a Bouzas, Krejcikova e la stessa Raducanu.

Il titolo di Swiatek a Cincinnati ha dunque ridisegnato il panorama dello US Open, soprattutto in campo femminile. Se Gauff vorrà riportare a casa il trofeo vinto due anni fa, dovrà prepararsi a un cammino pieno di ostacoli, con la bielorussa e la polacca pronte a contenderle la gloria di New York.

🇺🇸 Us Open – Teste di serie Femminili

1. 🇧🇾 Aryna Sabalenka

2. 🇵🇱 Iga Swiatek

3. 🇺🇸 Coco Gauff

4. 🇺🇸 Jessica Pegula

5. 🇷🇺 Mirra Andreeva

6. 🇺🇸 Madison Keys

7. 🇮🇹 Jasmine Paolini

8. 🇺🇸 Amanda Anisimova

9. 🇰🇿 Elena Rybakina

10. 🇺🇸 Emma Navarro

11. 🇨🇿 Karolina Muchova

12. 🇺🇦 Elina Svitolina

13. 🇷🇺 Ekaterina Alexandrova

14. 🇩🇰 Clara Tauson

15. 🇷🇺 Daria Kasatkina

16. 🇨🇭 Belinda Bencic

17. 🇷🇺 Liudmila Samsonova

18. 🇧🇷 Beatriz Haddad Maia

19. 🇧🇪 Elise Mertens

20. 🇷🇺 Diana Shnaider

21. 🇨🇿 Linda Noskova

22. 🇨🇦 Victoria Mboko

23. 🇯🇵 Naomi Osaka

24. 🇷🇺 Veronika Kudermetova

25. 🇱🇻 Jelena Ostapenko

26. 🇺🇸 Sofia Kenin

27. 🇺🇦 Marta Kostyuk

28. 🇵🇱 Magdalena Frech

29. 🇷🇺 Anna Kalinskaya

30. 🇺🇦 Dayana Yastremska

31. 🇨🇦 Leylah Fernández

32. 🇺🇸 McCartney Kessler





Marco Rossi