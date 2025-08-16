Musetti e Sonego in finale a Cincinnati in doppio: prima volta in un Masters 1000

Una battaglia infinita, una rimonta di cuore e talento, e alla fine l’urlo liberatorio: Lorenzo Musetti e Lorenzo Sonego giocheranno la loro prima finale in un Masters 1000 di doppio, al torneo di Cincinnati. La coppia azzurra ha superato in semifinale i britannici Salisbury/Skupski, quinta forza della Race, con il punteggio di 4-6, 6-3, 13-11, dopo un super tie-break da brividi.

Il match si era messo in salita per gli italiani, costretti a inseguire dopo aver ceduto il primo set. Ma nel secondo parziale è arrivata la reazione: solidi al servizio e aggressivi a rete, Musetti e Sonego hanno rimesso in equilibrio la sfida, trascinandola al decisivo super tie-break.

Lì si è consumato un vero e proprio thriller sportivo. Gli azzurri hanno avuto in mano più volte la possibilità di chiudere, sprecando match point e vedendosi annullare occasioni clamorose. Sul 9-5 sembrava fatta, ma i britannici hanno rimontato fino a invertire la situazione, guadagnandosi persino un match point sul 10-11. È stato allora che è salito in cattedra Lorenzo Musetti, lucido e ispirato nelle scelte, e il compagno Sonego, autore del colpo decisivo: un dritto nei piedi di Salisbury che ha scritto la parola fine alla battaglia sul 13-11.

Un abbraccio liberatorio ha suggellato la vittoria: per Musetti e Sonego è la prima finale in un Masters 1000, il risultato più importante della loro avventura di coppia. E ora li attende un’altra sfida di altissimo livello: in finale incroceranno le racchette con Rajeev Ram e Nikola Mektic, coppia di enorme esperienza e valore.

La favola dei “due Lorenzo” continua, e Cincinnati potrebbe diventare il palcoscenico della consacrazione definitiva di un altro bel doppio azzurro.

ATP Cincinnati Joe Salisbury / Neal Skupski [5] Joe Salisbury / Neal Skupski [5] 6 3 11 Lorenzo Musetti / Lorenzo Sonego Lorenzo Musetti / Lorenzo Sonego 4 6 13 Vincitore: Musetti / Sonego Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 11-13 J. Salisbury / Skupski 0-1 0-2 0-3 1-3 2-3 2-4 2-5 3-5 4-5 4-6 4-7 5-7 5-8 5-9 6-9 7-9 8-9 9-9 9-10 10-10 11-10 11-11 11-12 ace 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 L. Musetti / Sonego 15-0 30-0 40-0 40-15 3-5 → 3-6 J. Salisbury / Skupski 15-0 30-0 40-0 40-15 2-5 → 3-5 L. Musetti / Sonego 15-0 15-15 30-15 40-15 2-4 → 2-5 J. Salisbury / Skupski 0-15 df 0-30 0-40 df 15-40 2-3 → 2-4 L. Musetti / Sonego 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 2-2 → 2-3 J. Salisbury / Skupski 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 L. Musetti / Sonego 15-0 15-15 15-30 df 30-30 40-30 1-1 → 1-2 J. Salisbury / Skupski 30-0 30-15 40-15 0-1 → 1-1 L. Musetti / Sonego 15-0 30-0 40-0 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 J. Salisbury / Skupski 15-0 30-0 40-0 5-4 → 6-4 L. Musetti / Sonego 15-0 ace 30-0 30-15 df 40-15 5-3 → 5-4 J. Salisbury / Skupski 15-0 30-0 40-0 40-15 df 4-3 → 5-3 L. Musetti / Sonego 15-0 30-0 40-0 ace 4-2 → 4-3 J. Salisbury / Skupski 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 df 3-2 → 4-2 L. Musetti / Sonego 15-0 30-0 30-15 df 30-30 30-40 df 2-2 → 3-2 J. Salisbury / Skupski 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 L. Musetti / Sonego 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 1-2 J. Salisbury / Skupski 15-0 30-0 30-15 30-30 df 40-30 ace 0-1 → 1-1 L. Musetti / Sonego 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1





Marco Rossi