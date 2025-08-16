Sono in finale ATP, Copertina

Musetti e Sonego in finale a Cincinnati in doppio: prima volta in un Masters 1000

16/08/2025 21:01 14 commenti
Lorenzo Musetti e Lorenzo Sonego nella foto

Una battaglia infinita, una rimonta di cuore e talento, e alla fine l’urlo liberatorio: Lorenzo Musetti e Lorenzo Sonego giocheranno la loro prima finale in un Masters 1000 di doppio, al torneo di Cincinnati. La coppia azzurra ha superato in semifinale i britannici Salisbury/Skupski, quinta forza della Race, con il punteggio di 4-6, 6-3, 13-11, dopo un super tie-break da brividi.

Il match si era messo in salita per gli italiani, costretti a inseguire dopo aver ceduto il primo set. Ma nel secondo parziale è arrivata la reazione: solidi al servizio e aggressivi a rete, Musetti e Sonego hanno rimesso in equilibrio la sfida, trascinandola al decisivo super tie-break.
Lì si è consumato un vero e proprio thriller sportivo. Gli azzurri hanno avuto in mano più volte la possibilità di chiudere, sprecando match point e vedendosi annullare occasioni clamorose. Sul 9-5 sembrava fatta, ma i britannici hanno rimontato fino a invertire la situazione, guadagnandosi persino un match point sul 10-11. È stato allora che è salito in cattedra Lorenzo Musetti, lucido e ispirato nelle scelte, e il compagno Sonego, autore del colpo decisivo: un dritto nei piedi di Salisbury che ha scritto la parola fine alla battaglia sul 13-11.

Un abbraccio liberatorio ha suggellato la vittoria: per Musetti e Sonego è la prima finale in un Masters 1000, il risultato più importante della loro avventura di coppia. E ora li attende un’altra sfida di altissimo livello: in finale incroceranno le racchette con Rajeev Ram e Nikola Mektic, coppia di enorme esperienza e valore.
La favola dei “due Lorenzo” continua, e Cincinnati potrebbe diventare il palcoscenico della consacrazione definitiva di un altro bel doppio azzurro.

ATP Cincinnati
Joe Salisbury / Neal Skupski [5]
6
3
11
Lorenzo Musetti / Lorenzo Sonego
4
6
13
Vincitore: Musetti / Sonego
Mostra dettagli



Peccatore87 (Guest) 16-08-2025 23:30

Tutti a preoccuparsi della Davis,a me viene un dubbio. Dovessero vincere qui a Cinci, farebbero in tempo per provare a rientrare nelle 8 coppie delle Finals?

 14
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Koko (Guest) 16-08-2025 23:13

Tira una brutta aria in Davis per Bolelli-Vavassori se i singolaristi cominciano a fare meglio di loro nei tornei!

 13
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Mario Plus (Guest) 16-08-2025 23:05

Scritto da Detuqueridapresencia
Una vittoria totalmente insperata e che stava sfumando dopo 5 mp.
Sonego è doppista
Musetti no, ma non è detto non possa diventarlo giocandolo in modo non occasionale. Ovviamente senza sacrificio della carriera da singolarista di alto livello
Poco affiatati e si è visto. Ma hanno sopperito con personalità e professionalità e un pizzico di intuito
Un ottimo risultato

nel femminile si vede spesso una giocatrice andare forte sia in singolare che in doppio e lo abbiamo potuto vedere anche noi con Errani vinci Pennetta in passato e Paolini adesso ..,e lo stesso per altre nazionalitá, vedi le ceche, le russe molto forti in entrambe le specialita …

Ma nel maschile no. E molto molto raro che un top player decida di giocare a tempo pieno singolare e doppio …

 12
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
John McEnroe (Guest) 16-08-2025 22:56

Grande prestazione della coppia italica !!!
Adesso vogliamo il titolo !!!

 11
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Tennislover (Guest) 16-08-2025 22:54

E se avessimo trovato un doppio extra luxe per la Davis?

 10
Replica | Quota | 0
Replica | Quota | 0
Mauriz70 16-08-2025 22:26

Scritto da Detuqueridapresencia
Una vittoria totalmente insperata e che stava sfumando dopo 5 mp.
Sonego è doppista
Musetti no, ma non è detto non possa diventarlo giocandolo in modo non occasionale. Ovviamente senza sacrificio della carriera da singolarista di alto livello
Poco affiatati e si è visto. Ma hanno sopperito con personalità e professionalità e un pizzico di intuito
Un ottimo risultato

In ottica Davis Sonny prima o poi dovrà essere provato con Vavassori al posto di Bole. Si conoscono come nessun altro essendo cresciuti insieme, e Simo quest’anno ne ha fatti 40.

 9
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Marco60 (Guest) 16-08-2025 22:23

Grandissimi Lorenzi!!…ma…ma sono parenti di Paolo?

 8
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Italo (Guest) 16-08-2025 21:34

È nato un nuovo doppio per la davis
Un problema in meno x volandri

 7
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Detuqueridapresencia 16-08-2025 21:25

Una vittoria totalmente insperata e che stava sfumando dopo 5 mp.

Sonego è doppista
Musetti no, ma non è detto non possa diventarlo giocandolo in modo non occasionale. Ovviamente senza sacrificio della carriera da singolarista di alto livello

Poco affiatati e si è visto. Ma hanno sopperito con personalità e professionalità e un pizzico di intuito

Un ottimo risultato

 6
Replica | Quota | 3
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: il capitano, Marco M., DANCAS
Diè (Guest) 16-08-2025 21:15

Grandissimi!
Finale che dà fiducia a Sonego, e minuti/partita a Musetti.
Con la soddisfazione di giocarsi un trofeo importante che è benzina motivazionale soprattutto per il Muso post infortunio/virus del dopo Roland.

 5
Replica | Quota | 2
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Detuqueridapresencia, il capitano
Francesco Cancellotti (Guest) 16-08-2025 21:12

Lorenzi, siamo orgogliosissimi di voi due!

 4
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: il capitano
nicola 1984 (Guest) 16-08-2025 21:10

Bravissimi.
Fantastici.
ITALIANI.
Un motivo di orgoglio in più per tutti noi

 3
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: il capitano
Giambi (Guest) 16-08-2025 21:07

Una finale è una finale, complimenti!

 2
Replica | Quota | 2
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: il capitano, Marco M.
Rovescio al tramonto 16-08-2025 21:07

Grandiiiiii Lorenzi!

 1
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: il capitano