J30 ITF U18 “Lilium Cup” al Country Club Cuneo: finale italo-tedesca nel femminile, Pansecchi si ferma in semifinale

Sarà una sfida italo-tedesca a decidere domani chi alzerà il trofeo della 5.a edizione dell’International Country Club, quest’anno intitolata Lilium Cup in onore del main sponsor della manifestazione. Nel J30 ITF Under 18 sono infatti approdate al confronto per il titolo la toscana Anna Nerelli, primo anno under 16 e seconda testa di serie a Cuneo, e la tedesca Emma Pall, non compresa tra le teste di serie al via e ultimo anno under 16. La giocatrice toscana oggi in semifinale ha chiuso in proprio favore e senza particolari affanni la contesa con Agnese Stagni, come testimonia lo score di 6-2 6-2. Un solo set perso dalla Nerelli lungo il percorso che l’ha condotta in finale, il 1° al terzo turno contro Camilla Iannece. Poi un tragitto netto. La tedesca Pall, invece, ha dovuto lottare di più fin dal turno d’esordio contro Claudia Galietta. Anche oggi ha lasciato un set, il secondo, ad Aurora Piccinini, per poi risalire di tono e rendimento nel terzo e chiudere complessivamente 6-4 0-6 6-2.

Una tennista che batte le rivali in altezza, sfiora infatti i 185 cm, e ha nel diritto e nel servizio le sue armi migliori, anche se prevalentemente gioca e attacca da fondo campo. Il confronto per il titolo si annuncia interessante anche sotto il profilo tecnico. Dopo le semifinali del draw femminile si è passati alle finali dei doppi nei due tabelloni. Prima in campo le ragazze, poi i ragazzi. Nel settore “rosa” il successo è andato alla coppia formata dalla bosniaca Hena Cehajic e dalla francese Sasha Zhan Choulet per 1-6 6-2 10-5 contro il tandem azzurro composto da Sara Aber e Arianna Ovarelli. Le vincitrici erano anche le favorite della vigilia. In campo maschile il titolo di doppio è andato a Ghia/Ruffino che al termine di un’altra partita combattuta hanno avuto la meglio sulla coppia Fucile/Maniglia: 7-6 (3) 6-7 (5) 10-7 lo score. La prima semifinale maschile ad andare in archivio oggi è stata quella tra l’under 16 Francesco Pansecchi, giocatore di casa e testa di serie numero 9, e Lorenzo Elia, numero 5 del seeding, under 18 e 2.4 del TC Finale. E’ stato il ligure ad avere la meglio, sul punteggio di 7-5 6-3 con Pansecchi che ha cercato di mettere in campo le energie residue dopo le fatiche dei quarti, in singolare e doppio, ma ci è riuscito solo a tratti. Domani alle 14,30 la sfida per il titolo femminile e non prima delle 17 quella che assegnerà il titolo maschile. Elia troverà il numero 8 del draw, Mattia Logrippo, che ha sconfitto 7-5 7-6 Matteo Sabbatini.