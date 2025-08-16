Paolini, tris a Gauff: “Ora mi sento in fiducia” (Video)

Jasmine Paolini continua a vivere un 2025 di buon livello. La tennista toscana ha centrato la semifinale del WTA 1000 di Cincinnati battendo per la terza volta consecutiva Coco Gauff, numero 2 del mondo, confermandosi una vera spina nel fianco per l’americana.

La vittoria è arrivata al termine di una sfida altalenante, chiusa con il punteggio di 2-6 6-4 6-3. Entrambe hanno faticato al servizio, ma Gauff ha pagato a caro prezzo ben 16 doppi falli, un dato sorprendente per una giocatrice della sua caratura. Paolini, dal canto suo, è riuscita a mantenere lucidità nei momenti decisivi, ribaltando un avvio difficile con una seconda parte di match solida e coraggiosa.

Per l’azzurra è la terza semifinale stagionale in un WTA 1000 dopo Miami e Roma, la prima in assoluto in Ohio. Un risultato che assume ancora più valore dopo settimane non semplici, segnate dalla separazione dal coach Marc Lopez e dall’ingresso nel team di Federico Gaio con il supporto della FITP. Una fase di transizione che Paolini sta affrontando con carattere e autonomia, ritrovando fiducia proprio in un momento chiave della stagione, alla vigilia degli US Open.

Ai microfoni, Jasmine ha raccontato le sue sensazioni dopo la vittoria:

“All’inizio, Coco mi ha costretto a correre tanto, giocando in maniera incredibile. Poi ho cominciato a sentire benissimo la palla. Kudermetova è una giocatrice potente, ma io mi sento in fiducia, vedremo cosa succederà”.

Ha poi voluto ringraziare il pubblico americano, consapevole di giocare contro l’idolo di casa:

“Ho cercato di lottare su ogni punto ed è servito. Sono davvero felice. Grazie per aver fatto il tifo per me… perché siamo negli Stati Uniti e Coco è di qui. Grazie davvero per il sostegno”.

Jasmine Paolini after beating Coco Gauff to reach 1st Cincinnati SF “I tried to fight every point & it worked. I’m really happy. Thank you for cheering for me.. because we are in the States.. Coco is from here. Thank you as well for cheering for me.” ❤️ pic.twitter.com/pBDk77sIN3 — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) August 16, 2025

Sarà infatti Veronika Kudermetova l’avversaria in semifinale. La russa, reduce dal successo netto su Varvara Gracheva (6-1 6-2), conduce 3-1 nei precedenti, sebbene si tratti di sfide non recenti.

Per Paolini, Cincinnati rappresenta un’altra tappa di crescita, con la possibilità di spingersi ancora più avanti e arrivare a New York con rinnovata fiducia.





Marco Rossi