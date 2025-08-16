Qualificazioni ATP-WTA ATP, Copertina, WTA

ATP 250 Winston Salem e WTA 500 Monterrey, WTA 250 Cleveland: I risultati completi con il dettaglio del Primo Turno di Qualificazione (LIVE)

16/08/2025 13:29 Nessun commento
ATP 250 Winston-Salem 🇺🇸 – 1° Turno Qualificazione, cemento

STADIUM – ore 17:00
Aleksandar Vukic AUS vs Luca Pow GBR
Il match deve ancora iniziare

Darwin Blanch USA vs Tristan Boyer USA

Il match deve ancora iniziare

Dhakshineswar Suresh IND vs Aidan Mayo USA

Il match deve ancora iniziare



COURT 2 – ore 17:00
Thai-Son Kwiatkowski USA vs Emilio Nava USA

Il match deve ancora iniziare

Alex Rybakov USA vs Nishesh Basavareddy USA

Il match deve ancora iniziare

Alejandro Tabilo CHI vs Kyle Seelig USA

Il match deve ancora iniziare




COURT 3 – ore 19:00
Valentin Royer FRA vs Kenta Miyoshi JPN
Il match deve ancora iniziare

Tristan Schoolkate AUS vs Cannon Kingsley USA

Il match deve ancora iniziare





WTA 250 Cleveland 🇺🇸 – 1° Turno Qualificazione, cemento

STADIUM – ore 16:00
Emily Appleton GBR vs (8) Anna Rogers USA
Il match deve ancora iniziare

Anna Frey USA vs (6) Sorana Cirstea ROU

Il match deve ancora iniziare

(4) Nuria Parrizas Diaz ESP vs Anna Danilina KAZ

Il match deve ancora iniziare

(1) Elsa Jacquemot FRA vs Saisai Zheng CHN

Il match deve ancora iniziare



Court 1 – ore 16:00
(3) Talia Gibson AUS vs Vivian Wolff GER

Il match deve ancora iniziare

(2) Rebeka Masarova SUI vs Daphnee Mpetshi Perricard FRA

Il match deve ancora iniziare

Aleksandra Krunic SRB vs (7) Yafan Wang CHN

Il match deve ancora iniziare

Jessica Failla USA vs (5) Aliaksandra Sasnovich BLR

Il match deve ancora iniziare






WTA 500 Monterrey 🇲🇽 – 1° Turno Qualificazione, cemento

Estadio – ore 22:00
(1) Antonia Ruzic CRO vs Bianca Fernandez CAN
Il match deve ancora iniziare

Julia Garcia Ruiz MEX vs (6) Kayla Cross CAN

Il match deve ancora iniziare

(2) Lulu Sun NZL vs Lea Ma USA

Il match deve ancora iniziare



Grandstand – ore 22:00
(4) Leolia Jeanjean FRA vs Anna Siskova CZE

Il match deve ancora iniziare

(3) Cristina Bucsa ESP vs Lia Karatancheva BUL

Il match deve ancora iniziare

Amandine Hesse FRA vs (5) Diane Parry FRA

Il match deve ancora iniziare




Cancha 4 – ore 22:00
Nicole Fossa Huergo ITA vs (7) Elvina Kalieva USA
Il match deve ancora iniziare

Xiaodi You CHN vs (8) Mei Yamaguchi JPN

Il match deve ancora iniziare

