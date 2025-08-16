ATP 250 Winston Salem e WTA 500 Monterrey, WTA 250 Cleveland: I risultati completi con il dettaglio del Primo Turno di Qualificazione (LIVE)
ATP 250 Winston-Salem 🇺🇸 – 1° Turno Qualificazione, cemento
STADIUM – ore 17:00
Aleksandar Vukic vs Luca Pow
Darwin Blanch vs Tristan Boyer
Dhakshineswar Suresh vs Aidan Mayo
COURT 2 – ore 17:00
Thai-Son Kwiatkowski vs Emilio Nava
Alex Rybakov vs Nishesh Basavareddy
Alejandro Tabilo vs Kyle Seelig
COURT 3 – ore 19:00
Valentin Royer vs Kenta Miyoshi
Tristan Schoolkate vs Cannon Kingsley
WTA 250 Cleveland 🇺🇸 – 1° Turno Qualificazione, cemento
STADIUM – ore 16:00
Emily Appleton vs (8) Anna Rogers
Anna Frey vs (6) Sorana Cirstea
(4) Nuria Parrizas Diaz vs Anna Danilina
(1) Elsa Jacquemot vs Saisai Zheng
Court 1 – ore 16:00
(3) Talia Gibson vs Vivian Wolff
(2) Rebeka Masarova vs Daphnee Mpetshi Perricard
Aleksandra Krunic vs (7) Yafan Wang
Jessica Failla vs (5) Aliaksandra Sasnovich
WTA 500 Monterrey 🇲🇽 – 1° Turno Qualificazione, cemento
Estadio – ore 22:00
(1) Antonia Ruzic vs Bianca Fernandez
Julia Garcia Ruiz vs (6) Kayla Cross
(2) Lulu Sun vs Lea Ma
Grandstand – ore 22:00
(4) Leolia Jeanjean vs Anna Siskova
(3) Cristina Bucsa vs Lia Karatancheva
Amandine Hesse vs (5) Diane Parry
Cancha 4 – ore 22:00
Nicole Fossa Huergo vs (7) Elvina Kalieva
Xiaodi You vs (8) Mei Yamaguchi
