Italiani e Italiane nei tornei ITF: I risultati di Sabato 16 Agosto 2025

16/08/2025 08:58 1 commento
Tatiana Pieri - Foto Antonio burruni
ESP M25 Gijón 30000 – Final
[1] Lorenzo Giustino ITA vs Pedro Vives marcos ESP ore 11:30

ITF M25 Gijón - 2025-08-10T00:00:00Z
Lorenzo Giustino
0
6
5
Pedro Vives Marcos
0
1
5
ROU M15 Targu Jiu 15000 – Semi-final, Final
Samuele Pieri ITA vs [2] Dan Alexandru Tomescu ROU 2 incontro dalle 12:00
ITF M15 Targu Jiu - 2025-08-10T00:00:00Z
Dan Alexandru Tomescu
3
2
Samuele Pieri
6
6
SWE M15 Ystad 15000 – Semi-final
[3] Alexander Weis ITA vs Nikola Slavic SWE ore 11:15
ITF M15 Ystad - 2025-08-11T00:00:00Z
Nikola Slavic
15
2
2
Alexander Weis
30
6
5
POL W35 Bydgoszcz 30000 – Semi-final
[1] Dalila Jakupovic SLO vs [8] Tatiana Pieri ITA Non prima delle 12:00
ITF W35 Bydgoszcz - 2025-08-10T00:00:00Z
Dalila Jakupovic
15
5
Tatiana Pieri
15
4
ROU W15 Otopeni 15000 – Semi-final
Angelica Raggi ITA vs [7] Jessica Bertoldo ITA Non prima delle 13:30
ITF W15 Otopeni - 2025-08-10T00:00:00Z
Angelica Raggi
40
7
1
Jessica Bertoldo
30
5
1
1 commento

Henry (Guest) 16-08-2025 09:35

Azzarderei una finalista italica in Romania… 😆

 1
