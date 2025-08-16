Cincinnati 1000 | Hard | $9193540 livescore | sito ufficiale | notizie relative
Italiani e Italiane nei tornei ITF: I risultati di Sabato 16 Agosto 2025
16/08/2025 08:58 1 commento
M25 Gijón 30000 – Final
[1] Lorenzo Giustino vs Pedro Vives marcos ore 11:30
ITF M25 Gijón - 2025-08-10T00:00:00Z
Lorenzo Giustino
0
6
5
Pedro Vives Marcos•
0
1
5
Servizio
Svolgimento
Set 2
Pedro Vives Marcos
5-5
Lorenzo Giustino
15-0
30-0
40-0
40-15
4-5 → 5-5
Pedro Vives Marcos
15-0
30-0
40-0
4-4 → 4-5
Lorenzo Giustino
15-0
15-15
30-15
40-30
15-0
3-4 → 4-4
Pedro Vives Marcos
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
3-3 → 3-4
Lorenzo Giustino
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
3-2 → 3-3
Pedro Vives Marcos
0-15
0-30
0-40
2-2 → 3-2
Lorenzo Giustino
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
2-1 → 2-2
Pedro Vives Marcos
15-0
15-15
30-30
40-40
A-40
40-40
A-40
2-0 → 2-1
Lorenzo Giustino
15-0
15-15
30-30
15-0
40-30
1-0 → 2-0
Pedro Vives Marcos
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Risultato
6-1
Lorenzo Giustino
0-15
15-30
30-30
40-40
A-40
5-1 → 6-1
Pedro Vives Marcos
0-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
4-1 → 5-1
Lorenzo Giustino
15-0
15-0
40-0
3-1 → 4-1
Pedro Vives Marcos
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
2-1 → 3-1
Lorenzo Giustino
15-0
30-0
40-15
40-30
40-40
A-40
1-1 → 2-1
Pedro Vives Marcos
15-0
30-0
40-0
1-0 → 1-1
Lorenzo Giustino
0-15
15-15
30-15
40-15
0-0 → 1-0
M15 Targu Jiu 15000 – Semi-final, Final
Samuele Pieri vs [2] Dan Alexandru Tomescu 2 incontro dalle 12:00
ITF M15 Targu Jiu - 2025-08-10T00:00:00Z
Dan Alexandru Tomescu
3
2
Samuele Pieri
6
6
Servizio
Svolgimento
Set 2
Risultato
2-6
Dan Alexandru Tomescu
15-0
15-15
15-30
2-5 → 2-6
Samuele Pieri
30-0
40-0
2-4 → 2-5
Dan Alexandru Tomescu
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
2-3 → 2-4
Samuele Pieri
0-15
0-30
0-40
0-30
15-40
1-3 → 2-3
Dan Alexandru Tomescu
0-15
0-30
0-40
1-2 → 1-3
Samuele Pieri
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
1-1 → 1-2
Dan Alexandru Tomescu
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
0-1 → 1-1
Samuele Pieri
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Risultato
3-6
Dan Alexandru Tomescu
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
3-5 → 3-6
Samuele Pieri
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
3-4 → 3-5
Dan Alexandru Tomescu
15-0
30-0
40-0
30-0
40-15
2-4 → 3-4
Samuele Pieri
15-0
30-0
40-0
2-3 → 2-4
Dan Alexandru Tomescu
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
2-2 → 2-3
Samuele Pieri
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
2-1 → 2-2
Dan Alexandru Tomescu
0-15
0-30
15-30
15-40
2-0 → 2-1
Samuele Pieri
0-15
0-30
0-15
0-40
1-0 → 2-0
Dan Alexandru Tomescu
0-15
15-15
30-15
40-15
0-0 → 1-0
M15 Ystad 15000 – Semi-final
[3] Alexander Weis vs Nikola Slavic ore 11:15
ITF M15 Ystad - 2025-08-11T00:00:00Z
Nikola Slavic
15
2
2
Alexander Weis•
30
6
5
Servizio
Svolgimento
Set 2
Alexander Weis
15-0
30-0
30-15
40-15
30-15
2-5
Nikola Slavic
15-0
30-0
30-15
40-15
1-5 → 2-5
Alexander Weis
15-0
15-15
40-15
1-4 → 1-5
Nikola Slavic
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
1-3 → 1-4
Alexander Weis
0-15
15-15
30-15
40-15
1-2 → 1-3
Nikola Slavic
0-15
15-15
0-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
0-2 → 1-2
Alexander Weis
15-0
30-15
40-15
0-1 → 0-2
Nikola Slavic
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Risultato
2-6
Alexander Weis
15-0
15-15
30-15
40-30
2-5 → 2-6
Nikola Slavic
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
2-4 → 2-5
Alexander Weis
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
30-40
A-40
2-3 → 2-4
Nikola Slavic
0-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
2-2 → 2-3
Alexander Weis
15-0
30-0
40-0
40-15
2-1 → 2-2
Nikola Slavic
0-15
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
1-1 → 2-1
Alexander Weis
15-0
30-0
40-0
1-0 → 1-1
Nikola Slavic
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
0-0 → 1-0
W35 Bydgoszcz 30000 – Semi-final
[1] Dalila Jakupovic vs [8] Tatiana Pieri Non prima delle 12:00
ITF W35 Bydgoszcz - 2025-08-10T00:00:00Z
Dalila Jakupovic•
15
5
Tatiana Pieri
15
4
Servizio
Svolgimento
Set 1
Dalila Jakupovic
15-15
5-4
Tatiana Pieri
15-0
30-0
40-0
40-15
5-3 → 5-4
Dalila Jakupovic
0-15
15-15
15-30
15-40
5-2 → 5-3
Tatiana Pieri
15-0
15-15
30-15
40-15
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
5-1 → 5-2
Dalila Jakupovic
15-0
30-15
40-15
40-30
4-1 → 5-1
Tatiana Pieri
0-15
0-40
15-40
3-1 → 4-1
Dalila Jakupovic
15-0
30-0
30-15
40-15
2-1 → 3-1
Tatiana Pieri
15-0
30-15
30-30
30-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
1-1 → 2-1
Dalila Jakupovic
0-15
0-30
15-30
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
A-40
40-40
40-A
40-40
0-1 → 1-1
Tatiana Pieri
15-0
15-15
15-30
30-30
15-30
40-30
40-A
40-40
A-40
0-0 → 0-1
W15 Otopeni 15000 – Semi-final
Angelica Raggi vs [7] Jessica Bertoldo Non prima delle 13:30
ITF W15 Otopeni - 2025-08-10T00:00:00Z
Angelica Raggi
40
7
1
Jessica Bertoldo•
30
5
1
Servizio
Svolgimento
Set 2
Jessica Bertoldo
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
1-1
Angelica Raggi
15-0
15-15
30-15
0-1 → 1-1
Jessica Bertoldo
15-0
15-15
30-15
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Risultato
7-5
Angelica Raggi
15-0
30-15
40-15
40-30
6-5 → 7-5
Jessica Bertoldo
15-0
15-15
15-30
40-30
40-A
5-5 → 6-5
Angelica Raggi
15-0
30-0
4-5 → 5-5
Jessica Bertoldo
0-15
15-15
30-15
30-30
40-40
A-40
4-4 → 4-5
Angelica Raggi
0-15
0-30
15-30
15-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
4-3 → 4-4
Jessica Bertoldo
0-15
0-30
15-30
15-40
3-3 → 4-3
Angelica Raggi
0-15
0-30
15-40
0-15
3-2 → 3-3
Jessica Bertoldo
30-0
30-15
30-30
40-30
3-1 → 3-2
Angelica Raggi
0-15
15-30
40-30
40-40
40-A
40-40
3-0 → 3-1
Jessica Bertoldo
15-0
15-15
30-15
40-30
40-40
40-A
40-40
2-0 → 3-0
Angelica Raggi
15-0
30-0
1-0 → 2-0
Jessica Bertoldo
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
0-0 → 1-0
TAG: Italiane nei tornei ITF, Italiani nei Future
1 commento
Azzarderei una finalista italica in Romania… 😆