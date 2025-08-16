Zverev travolge Shelton: semifinale a Cincinnati contro Alcaraz (Video)

Alexander Zverev ha interrotto la serie positiva di Ben Shelton con una vittoria netta nei quarti di finale del Cincinnati Open. Il tedesco si è imposto con un doppio 6-2 in appena un’ora e 17 minuti, mettendo fine alla striscia di nove successi consecutivi dell’americano, fresco campione a Toronto, e conquistando la semifinale per la quarta volta consecutiva nel torneo dell’Ohio.

La partita ha mostrato un chiaro dominio da parte di Zverev, che ha neutralizzato gli scambi da fondo e sfruttato con efficacia la debolezza di Shelton sulla seconda di servizio. L’americano ha servito 12 ace ma ha raccolto soltanto 4 punti su 19 con la seconda. Zverev, invece, ha vinto l’81% dei punti con la prima e ha salvato l’unica palla break concessa.

Nonostante la prestazione brillante, il campione 2021 del torneo ha dovuto affrontare un momento di preoccupazione sul piano fisico. Sul 2-1 del secondo set ha chiesto l’intervento del medico, lamentando problemi di respirazione. “Non mi sento molto bene, non so cosa sia successo. Ero partito con ottime sensazioni, forse le migliori degli ultimi mesi, colpivo bene da entrambi i lati. Poi ho iniziato a sentirmi peggio man mano che il match andava avanti. Ma sono in semifinale e farò di tutto per essere al 100% domani”, ha dichiarato dopo il match.

Il bilancio di Zverev a Cincinnati negli ultimi anni è impressionante: dopo sei partecipazioni senza successi nelle prime uscite, ha vinto 16 delle ultime 18 partite disputate al Lindner Family Tennis Center. Le uniche due sconfitte sono arrivate contro i futuri campioni Novak Djokovic (2023) e Jannik Sinner (2024), entrambe in semifinale.

Shelton, dal canto suo, nonostante la sconfitta, si conferma in crescita. Con un ulteriore successo avrebbe potuto garantirsi l’ingresso in Top 5 del ranking mondiale, traguardo che rimane solo rimandato.

In semifinale Zverev troverà Carlos Alcaraz, in una rivalità che si preannuncia ancora una volta equilibrata. Il tedesco guida i precedenti 6-5 e ha vinto cinque dei sette confronti diretti sul cemento, compreso l’ultimo alle Nitto ATP Finals dello scorso novembre.

ATP Cincinnati Ben Shelton [5] Ben Shelton [5] 2 2 Alexander Zverev [3] Alexander Zverev [3] 6 6 Vincitore: Zverev Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 A. Zverev 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 2-5 → 2-6 B. Shelton 30-0 ace 30-15 30-30 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 1-5 → 2-5 A. Zverev 15-0 30-0 40-0 1-4 → 1-5 B. Shelton 0-15 0-30 15-30 ace 15-40 df 30-40 1-3 → 1-4 A. Zverev 0-15 15-15 30-15 40-15 1-2 → 1-3 B. Shelton 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 1-1 → 1-2 A. Zverev 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 df 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 1-0 → 1-1 B. Shelton 15-0 ace 30-0 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 A. Zverev 0-15 15-15 15-30 df 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 2-5 → 2-6 B. Shelton 15-0 30-0 ace 1-5 → 2-5 A. Zverev 0-15 15-15 30-15 40-15 1-4 → 1-5 B. Shelton 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 ace 40-40 40-A 40-40 40-A df 1-3 → 1-4 A. Zverev 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 ace 1-2 → 1-3 B. Shelton 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 ace 40-A 1-1 → 1-2 A. Zverev 0-15 15-15 ace 15-30 30-30 40-30 1-0 → 1-1 B. Shelton 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 ace 0-0 → 1-0





Francesco Paolo Villarico