Zverev travolge Shelton: semifinale a Cincinnati contro Alcaraz (Video)
Alexander Zverev ha interrotto la serie positiva di Ben Shelton con una vittoria netta nei quarti di finale del Cincinnati Open. Il tedesco si è imposto con un doppio 6-2 in appena un’ora e 17 minuti, mettendo fine alla striscia di nove successi consecutivi dell’americano, fresco campione a Toronto, e conquistando la semifinale per la quarta volta consecutiva nel torneo dell’Ohio.
La partita ha mostrato un chiaro dominio da parte di Zverev, che ha neutralizzato gli scambi da fondo e sfruttato con efficacia la debolezza di Shelton sulla seconda di servizio. L’americano ha servito 12 ace ma ha raccolto soltanto 4 punti su 19 con la seconda. Zverev, invece, ha vinto l’81% dei punti con la prima e ha salvato l’unica palla break concessa.
Nonostante la prestazione brillante, il campione 2021 del torneo ha dovuto affrontare un momento di preoccupazione sul piano fisico. Sul 2-1 del secondo set ha chiesto l’intervento del medico, lamentando problemi di respirazione. “Non mi sento molto bene, non so cosa sia successo. Ero partito con ottime sensazioni, forse le migliori degli ultimi mesi, colpivo bene da entrambi i lati. Poi ho iniziato a sentirmi peggio man mano che il match andava avanti. Ma sono in semifinale e farò di tutto per essere al 100% domani”, ha dichiarato dopo il match.
Il bilancio di Zverev a Cincinnati negli ultimi anni è impressionante: dopo sei partecipazioni senza successi nelle prime uscite, ha vinto 16 delle ultime 18 partite disputate al Lindner Family Tennis Center. Le uniche due sconfitte sono arrivate contro i futuri campioni Novak Djokovic (2023) e Jannik Sinner (2024), entrambe in semifinale.
Shelton, dal canto suo, nonostante la sconfitta, si conferma in crescita. Con un ulteriore successo avrebbe potuto garantirsi l’ingresso in Top 5 del ranking mondiale, traguardo che rimane solo rimandato.
In semifinale Zverev troverà Carlos Alcaraz, in una rivalità che si preannuncia ancora una volta equilibrata. Il tedesco guida i precedenti 6-5 e ha vinto cinque dei sette confronti diretti sul cemento, compreso l’ultimo alle Nitto ATP Finals dello scorso novembre.
Francesco Paolo Villarico
TAG: Alexander Zverev, Masters 1000 Cincinnati, Masters 1000 Cincinnati 2025
Vinci un master 1000, il primo in carriera, e il giorno successivo ne inizi un altro arrivando ai quarti e perdendo solo da un top player. A parer mio ci stava tutta questa sconfitta, nemmeno i primi 2 al mondo tentano l’accoppiata Canada/Cincy. Sarei rimasto stupito avesse vinto e, comunque,sono altri 200 punti in saccoccia.
Shelton è forte ma il suo tennis manca di un rovescio serio: il becchetto non è da top player! Chiaro che uno completo e serio come Zverev gli trova i difetti e lo smonta. Le frivolezze di Shelton a rete vengono perdonate da un Cobolli o da non top tre ma non da Zverev.
Come quello sommato di due ministri del governo insomma
Gombloddo!!111!1!!!!
Il sito ATP dice 7–17 ma deve ancora contare la partita di stanotte
Noi ironizziamo ma intanto la Spagna si sta organizzando alla grande.
Per iniziare vuol fare suo il doppio misto agli US Open.
Chieste wild card per Xavi e Iniesta.
Sarà anche 136, ma dicono che il QI è 158 🙂
Shelton era reduce da una lunga cavalcata cominciata a Toronto, è normale che si spegnesse contro un giocatore solido (e Zverev solido lo è, soprattutto sul rovescio che è la diagonale su cui avrebbe dovuto avvantaggiarsi il mancino americano)
A qualche parte ho visto una statistica della “qualità del servizio” (nel torneo) e Sasha era il PRIMO, oltre 90 su 100, seguito da vicino da Shelton e Jannik solo 5° con quasi la metà dei punti…
Era la versione stanca, direi Sholton più che Shelton.
Bravo Sasha, evidentemente legge bene il gioco di Shelton che se poi non è in giornata paga l’incapacità di giocare sotto ritmo.Tipico dei giocatori “arrembanti”.
Credo stia già iniziando a lavorarci.
Male, molto male Shelton , avrà avuto l’attenuante che dopo 3 tornei di fila sentisse la stanchezza , ma il match è iniziato subito male.
Mai visto così nervoso.
Ha fatto 2 passi indietro rispetto all’ultima sfida.
Prima di poter parlare di terzo incomodo dovrà imparare a superare il tedesco che come un guardiano presidia la terza casa.
Vedremo se in USO la sconfitta di stanotte possa fargli bene.
Qualcuno conosce lo scopre di Shelton contro i primi 10?
Ma dimmi te MAURO, il nr.1 incontra il nr.136 e il nr.2 incontra il nr.3. Non c’è più religione!
Due bolliti in campo, Shelton era pure lesso…
Voglio vedere come arriveranno alla seconda settimana a NY
Ho appena visto la replica della partita.
Too good zverev per shelton che sarà anche stato più stanco ma non è ancora pronto per scambiare contro il tedesco.
Grande match di Zverev comunque
Cari Rune e Shelton, nemmeno in your wildest dreams arriverete ai livelli di Alcaraz e Sinner