Paolini Super! Rimonta un set e batte Gauff, è in semifinale a Cincinnati
Gambe e cuore, ma anche intensità e lucidità delle scelte, questo il “segreto” di una tostissima Jasmine Paolini, capace di compiere l’impresa di battere Coco Gauff nella notte del WTA 1000 di Cincinnati, 2-6 6-4 6-3 lo score conclusivo. Non c’è due senza tre si potrebbe dire, visto che la campionessa azzurra ha battuto la fortissima statunitense (n.2 WTA) per la terza volta consecutiva, a conferma di come le qualità di gioco e fisiche della toscana siano perfette per anestetizzare la potenza ma a volte anche il caos della due volte campionessa Slam, incappata in fasi assai incerte al servizio e nella selezione dei colpi, con “Jas” al contrario più brava del giocare d’attesa, di sostanza, reggere la tempesta di colpi dell’avversaria e quindi infilarla al momento giusto. Una partita lottata, decisamente non bella per i tanti errori commessi, ma importantissima perché apre a Paolini le porte della semifinale dove la attende un’altra sfida difficile contro russa Veronika Kudermetova, avanti nei precedenti per 3 vittorie a 1. Dopo un primo set con Gauff troppo più incisiva nonostante parecchi errori in spinta e doppi falli, dal secondo set Paolini è stata brava a leggere meglio le situazioni di gioco, spingere la palla con discreta parabola per allontanare la rivale dalla riga di fondo e quindi entrare di forza in campo con una velocità di piedi notevolissima, a conferma di quanto stia bene fisicamente. Coco al contrario si è avvitata su se stessa, commettendo troppi errori e smarrendo il servizio, l’architrave che sorregge tutto il suo tennis (saranno 16 i doppi falli totali). Ben per Paolini che progressivamente ha preso fiducia e campo, rimontando il set di svantaggio e completando un’altra impresa stellare che diventa perla nella sua carriera.
L’incontro scatta con Gauff molto decisa, forse ha ancora in testa come era finita al Foro Italico lo scorso maggio e quindi serve a tutta e impone la legge del suo rovescio, un colpo che è difficile da contenere anche per due gambe super come quelle di Paolini. Jasmine va subito sotto di un break e quindi di un secondo per la spinta forsennata – ma anche con diversi errori – dell’americana, brava a salvare due palle del contro break nel secondo game. Paolini però c’è, è lì e nonostante l’impeto della rivale non si è affatto scomposta, tanto da non scoraggiarsi affatto anche se lo score segna 0-3 e andare a prendersi un contro break nel quarto game, alla quarta chance, in un gioco a dir poco combattuto con Gauff che commette ben tre doppi falli sotto la pressione in risposta dell’italiana (3-1). Si rifà sotto la lucchese, 3-2 ma Coco serve bene, la spinta è disordinata ma c’è, tanto che strappa un terzo break nel set all’italiana, per il 5-2, con un errore di volo di Paolini. Il set si chiude 6-2 per Coco.
Dall’avvio del secondo ser Paolini cambia marcia al servizio, mette molte più prime palle in campo e comanda, non solo contrattacco ma anche una spinta vigorosa dal centro del campo che la porta spesso a rete, dove a volte chiude bene, altre commette errori evitabili. Tensione, più che difetto di “mano”. Il parziale avanza sui game di servizio nella prima fase, poi sul 3-2 ecco lo strappo: Gauff si imballa di nuovo al servizio, doppi falli e incertezze che le costano un break, per il 4-2 Paolini. Il vantaggio dura poco: Coco reagisce con grinta, spinge a tutto braccio e Paolini non regge l’impeto, concedendo il contro break per il 4-3. Ma la serie dei break è solo iniziata… ne seguono altri due, fino al 5-4 Paolini. Gauff serve ma… è un disastro, sbaglia tutto e Paolini si prende il set per 6-4.
La bagarre è totale anche nel terzo set, sulla scia dell’otto volante che ha deciso il secondo. Paolini annulla due palle break nel game di apertura, poi seguono ben 4 break di fila, con la risposta a dominare contro le incertezze (e doppi falli) delle due giocatrici. Coco in particolare ne commette ben tre di fila nel secondo game, totalmente bloccata in quello che è un colpo cardine del suo tennis. Si gioca di nervi, con nessuna delle due tenniste capace di reggere per più di due punti di fila, e gli errori fioccano. Non è grande tennis, è bene essere onesti, c’è tanta tensione agonistica e si gioca sul momento, di nervi. Finalmente Gauff vince un game al servizio, per il 3 pari, e quindi anche Paolini tiene un suo turno, 4-3. Nell’ottavo gioco ecco che viene fuori la maggior tenuta mentale e lucidità di Jasmine: sfrutta altri due doppi falli dell’americana mettendo grande pressione e giocando solida, senza troppo rischio, ma aggressiva. Si prende il break che spacca definitivamente la partita, tanto che serve per chiudere, vola 40-0 e finalmente chiude a 30 un match a dir poco convulso. Per il bel tennis ci sarà tempo altrove, Paolini batte ancora Gauff ed è in semifinale in WTA 1000.
Marco Mazzoni
Jasmine Paolini vs Coco Gauff
TAG: Coco Gauff, Jasmine Paolini, WTA 1000 Cincinnati 2025
Non lo so la Gauff mi pare assai sciolta e disordinata anche come postura. È come se volesse imporre un tennis istintivo e ruspante ma non sempre senza ordine si va lontani. In questa confusione chi è minimamente impostata nei colpi e negli atteggiamenti può sfruttare il disordine della tennista USA.
Jasmagica
@ COOPER (#4460358)
Nel tennis femminile nessun risultato è veramente scontato. La Swiatek era data per morta e ha vinto Wimbledon. La nr. 1 non bolla uno slam… E voi criticare Jasmine… ma fatemi il piacere…
Chissà che quei falliti degli sponsor ritornano
Per me, basterebbe:un po’ di obiettività, lodarla quando vince e sostenerla nei giorni difficili,,,ma, purtroppo,sembra impossibile,,,
@ Pier no guest (#4460307)
Dai commenti si percepisce che molti non abbiano visto quest’incontro causa orario, Partita vinta con gli errori gratuiti di Coco, i breaks tutti regalati da errori dell’ americana. Praticamente non ha quasi mai vinto uno scambio. Non riusciva a reggere il palleggio di Coco. Comunque non si vince senza un po’di fortuna e restiamo felici per questa occasione
E brava Jasmine, davvero una grande vittoria del tutto figlia della sua maturità tennistica; in SF sarà però durissima contro una VerKuder che pare stia vivendo una delle sue (peraltro rarissime) settimane magiche.
Non ci posso credere!!!
Pensa un po,15 gg fa perdeva con una aoiito qualunque, e adesso è di nuovo in semifinale di un 1000 dopo aver battuto la n. 2 e una bi campionessa slam. Come si commenta? ‘Non doveva lasciare furlan, deve mollare la errani, basta col doppio’? Un po di equilibrio non guasterebbe. Forza jas!!!!
E poi alcuni scrivono “è finita”.
Speriamo la finiscano.
Grande Jas!
Terzo set sontuoso. Lucida, precisa, era in ogni dove alla fine
Oramai è diventata lo spauracchio della Coco
Questa vale doppio Jas, la Gauff aveva già vinto il torneo per i più …
Immensa Jas bravissima !!!
Ma non ci credo!! Bravissima Jasmine.
In questo 2025 batte per la terza volta la Gauff e per la prima volta in assoluto riesce a farlo sul cemento. Bella svolta dopo la traumatica sconfitta con la Ito in Canada.
Brava…, davvero complimenti per la tenacia e la sagacia.
A fasi alterne non doveva lasciare Furlan.questa settimana va bene così, ormai le sue sconfitte sono ridotte sempre e solo a questo motivo,non esistono più altri motivi che contraddistinguono i momenti di tutte le tenniste.
Sempre al fianco di ‘sì bel sorriso: è un piacere ed un onore.
Brava Gelsomina.
Cit. “Jasmine ha pressato la Nitro”…
Brava Jas! Per fortuna sembra che non abbia niente alla caviglia. Arrivare in finale significherebbe essere tra le prime 8 tds per gli US Open. Forza!
L’ha seccata ancora una volta in questo 2025, dopo Stoccarda e Roma.
Contro V.Kudermetova ha una ghiottissima opportunità per centrare un’altra finale 1000 e rientrare prepotentemente in corsa per le Wta Finals.
Forza Jas !