Jasmine aveva battuto Coco già a Stoccarda e Roma Copertina, WTA

Paolini Super! Rimonta un set e batte Gauff, è in semifinale a Cincinnati

16/08/2025 08:04 21 commenti
Jasmine Paolini nella foto
Jasmine Paolini nella foto

Gambe e cuore, ma anche intensità e lucidità delle scelte, questo il “segreto” di una tostissima Jasmine Paolini, capace di compiere l’impresa di battere Coco Gauff nella notte del WTA 1000 di Cincinnati, 2-6 6-4 6-3 lo score conclusivo. Non c’è due senza tre si potrebbe dire, visto che la campionessa azzurra ha battuto la fortissima statunitense (n.2 WTA) per la terza volta consecutiva, a conferma di come le qualità di gioco e fisiche della toscana siano perfette per anestetizzare la potenza ma a volte anche il caos della due volte campionessa Slam, incappata in fasi assai incerte al servizio e nella selezione dei colpi, con “Jas” al contrario più brava del giocare d’attesa, di sostanza, reggere la tempesta di colpi dell’avversaria e quindi infilarla al momento giusto. Una partita lottata, decisamente non bella per i tanti errori commessi, ma importantissima perché apre a Paolini le porte della semifinale dove la attende un’altra sfida difficile contro russa Veronika Kudermetova, avanti nei precedenti per 3 vittorie a 1. Dopo un primo set con Gauff troppo più incisiva nonostante parecchi errori in spinta e doppi falli, dal secondo set Paolini è stata brava a leggere meglio le situazioni di gioco, spingere la palla con discreta parabola per allontanare la rivale dalla riga di fondo e quindi entrare di forza in campo con una velocità di piedi notevolissima, a conferma di quanto stia bene fisicamente. Coco al contrario si è avvitata su se stessa, commettendo troppi errori e smarrendo il servizio, l’architrave che sorregge tutto il suo tennis (saranno 16 i doppi falli totali). Ben per Paolini che progressivamente ha preso fiducia e campo, rimontando il set di svantaggio e completando un’altra impresa stellare che diventa perla nella sua carriera.

L’incontro scatta con Gauff molto decisa, forse ha ancora in testa come era finita al Foro Italico lo scorso maggio e quindi serve a tutta e impone la legge del suo rovescio, un colpo che è difficile da contenere anche per due gambe super come quelle di Paolini. Jasmine va subito sotto di un break e quindi di un secondo per la spinta forsennata – ma anche con diversi errori – dell’americana, brava a salvare due palle del contro break nel secondo game. Paolini però c’è, è lì e nonostante l’impeto della rivale non si è affatto scomposta, tanto da non scoraggiarsi affatto anche se lo score segna 0-3 e andare a prendersi un contro break nel quarto game, alla quarta chance, in un gioco a dir poco combattuto con Gauff che commette ben tre doppi falli sotto la pressione in risposta dell’italiana (3-1). Si rifà sotto la lucchese, 3-2 ma Coco serve bene, la spinta è disordinata ma c’è, tanto che strappa un terzo break nel set all’italiana, per il 5-2, con un errore di volo di Paolini. Il set si chiude 6-2 per Coco.

Dall’avvio del secondo ser Paolini cambia marcia al servizio, mette molte più prime palle in campo e comanda, non solo contrattacco ma anche una spinta vigorosa dal centro del campo che la porta spesso a rete, dove a volte chiude bene, altre commette errori evitabili. Tensione, più che difetto di “mano”. Il parziale avanza sui game di servizio nella prima fase, poi sul 3-2 ecco lo strappo: Gauff si imballa di nuovo al servizio, doppi falli e incertezze che le costano un break, per il 4-2 Paolini. Il vantaggio dura poco: Coco reagisce con grinta, spinge a tutto braccio e Paolini non regge l’impeto, concedendo il contro break per il 4-3. Ma la serie dei break è solo iniziata… ne seguono altri due, fino al 5-4 Paolini. Gauff serve ma… è un disastro, sbaglia tutto e Paolini si prende il set per 6-4.

La bagarre è totale anche nel terzo set, sulla scia dell’otto volante che ha deciso il secondo. Paolini annulla due palle break nel game di apertura, poi seguono ben 4 break di fila, con la risposta a dominare contro le incertezze (e doppi falli) delle due giocatrici. Coco in particolare ne commette ben tre di fila nel secondo game, totalmente bloccata in quello che è un colpo cardine del suo tennis. Si gioca di nervi, con nessuna delle due tenniste capace di reggere per più di due punti di fila, e gli errori fioccano. Non è grande tennis, è bene essere onesti, c’è tanta tensione agonistica e si gioca sul momento, di nervi. Finalmente Gauff vince un game al servizio, per il 3 pari, e quindi anche Paolini tiene un suo turno, 4-3. Nell’ottavo gioco ecco che viene fuori la maggior tenuta mentale e lucidità di Jasmine: sfrutta altri due doppi falli dell’americana mettendo grande pressione e giocando solida, senza troppo rischio, ma aggressiva. Si prende il break che spacca definitivamente la partita, tanto che serve per chiudere, vola 40-0 e finalmente chiude a 30 un match a dir poco convulso. Per il bel tennis ci sarà tempo altrove, Paolini batte ancora Gauff ed è in semifinale in WTA 1000.

Marco Mazzoni

Jasmine Paolini ITA vs Coco Gauff USA

WTA Cincinnati
Jasmine Paolini [7]
2
6
6
Coco Gauff [2]
6
4
3
Vincitore: Paolini
21 commenti. Lasciane uno!

Koko (Guest) 16-08-2025 09:47

Non lo so la Gauff mi pare assai sciolta e disordinata anche come postura. È come se volesse imporre un tennis istintivo e ruspante ma non sempre senza ordine si va lontani. In questa confusione chi è minimamente impostata nei colpi e negli atteggiamenti può sfruttare il disordine della tennista USA.

 21
0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Rovescio al tramonto 16-08-2025 09:36

Jasmagica

 20
1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Paky 71
Sangalletto (Guest) 16-08-2025 09:21

@ COOPER (#4460358)

Nel tennis femminile nessun risultato è veramente scontato. La Swiatek era data per morta e ha vinto Wimbledon. La nr. 1 non bolla uno slam… E voi criticare Jasmine… ma fatemi il piacere…

 19
0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Jack (Guest) 16-08-2025 09:15

Chissà che quei falliti degli sponsor ritornano

 18
0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
COOPER (Guest) 16-08-2025 09:14

Scritto da Az67

Scritto da Pier no guest
E poi alcuni scrivono “è finita”.
Speriamo la finiscano.
Grande Jas!

Pensa un po,15 gg fa perdeva con una aoiito qualunque, e adesso è di nuovo in semifinale di un 1000 dopo aver battuto la n. 2 e una bi campionessa slam. Come si commenta? ‘Non doveva lasciare furlan, deve mollare la errani, basta col doppio’? Un po di equilibrio non guasterebbe. Forza jas!!!!

Per me, basterebbe:un po’ di obiettività, lodarla quando vince e sostenerla nei giorni difficili,,,ma, purtroppo,sembra impossibile,,,

 17
0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
silvano 16-08-2025 09:14

@ Pier no guest (#4460307)

Dai commenti si percepisce che molti non abbiano visto quest’incontro causa orario, Partita vinta con gli errori gratuiti di Coco, i breaks tutti regalati da errori dell’ americana. Praticamente non ha quasi mai vinto uno scambio. Non riusciva a reggere il palleggio di Coco. Comunque non si vince senza un po’di fortuna e restiamo felici per questa occasione

 16
0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Stefre Innoway (Guest) 16-08-2025 09:08

E brava Jasmine, davvero una grande vittoria del tutto figlia della sua maturità tennistica; in SF sarà però durissima contro una VerKuder che pare stia vivendo una delle sue (peraltro rarissime) settimane magiche.

 15
1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Paky 71
Jannik über Alles (Guest) 16-08-2025 09:07

Non ci posso credere!!!

 14
0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Az67 (Guest) 16-08-2025 09:01

Scritto da Pier no guest
E poi alcuni scrivono “è finita”.
Speriamo la finiscano.
Grande Jas!

Pensa un po,15 gg fa perdeva con una aoiito qualunque, e adesso è di nuovo in semifinale di un 1000 dopo aver battuto la n. 2 e una bi campionessa slam. Come si commenta? ‘Non doveva lasciare furlan, deve mollare la errani, basta col doppio’? Un po di equilibrio non guasterebbe. Forza jas!!!!

 13
1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Paky 71
Pier no guest 16-08-2025 08:19

E poi alcuni scrivono “è finita”.
Speriamo la finiscano.
Grande Jas!

 12
1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Detuqueridapresencia
giallu 16-08-2025 08:17

Terzo set sontuoso. Lucida, precisa, era in ogni dove alla fine

 11
2
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: giovanna, Paky 71
Inox 16-08-2025 08:15

Oramai è diventata lo spauracchio della Coco

 10
1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Caronte
Markus. (Guest) 16-08-2025 08:11

Questa vale doppio Jas, la Gauff aveva già vinto il torneo per i più …

 9
1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Jackk
Rennis (Guest) 16-08-2025 07:56

Immensa Jas bravissima !!!

 8
1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Jackk, Paky 71
-1: silvano
Mats 16-08-2025 07:54

Ma non ci credo!! Bravissima Jasmine.
In questo 2025 batte per la terza volta la Gauff e per la prima volta in assoluto riesce a farlo sul cemento. Bella svolta dopo la traumatica sconfitta con la Ito in Canada.

 7
4
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: MarcoP, giallu, Jackk, giovanna, Paky 71
-1: silvano
Adrien Ouilecoup (Guest) 16-08-2025 07:50

Brava…, davvero complimenti per la tenacia e la sagacia.

 6
0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Gaz (Guest) 16-08-2025 07:45

A fasi alterne non doveva lasciare Furlan.questa settimana va bene così, ormai le sue sconfitte sono ridotte sempre e solo a questo motivo,non esistono più altri motivi che contraddistinguono i momenti di tutte le tenniste.

 5
0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
tinapica 16-08-2025 07:44

Sempre al fianco di ‘sì bel sorriso: è un piacere ed un onore.
Brava Gelsomina.

 4
3
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: il capitano, Jackk, Paky 71
Roberto (Guest) 16-08-2025 07:43

Cit. “Jasmine ha pressato la Nitro”…

 3
1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: giallu
JOA20 (Guest) 16-08-2025 07:38

Brava Jas! Per fortuna sembra che non abbia niente alla caviglia. Arrivare in finale significherebbe essere tra le prime 8 tds per gli US Open. Forza!

 2
2
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: sarvuccio, Paky 71
Silvio74 (Guest) 16-08-2025 07:34

L’ha seccata ancora una volta in questo 2025, dopo Stoccarda e Roma.
Contro V.Kudermetova ha una ghiottissima opportunità per centrare un’altra finale 1000 e rientrare prepotentemente in corsa per le Wta Finals.
Forza Jas !

 1
7
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Marco M., sarvuccio, MarcoP, il capitano, giallu, Jackk, Paky 71