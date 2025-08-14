Il programma completo ATP, Copertina, WTA

Masters e WTA 1000 Cincinnati: Il programma completo di Giovedì 14 Agosto 2025. Tris di azzurri sul centrale alla caccia dei quarti e semifinali

14/08/2025 07:41 3 commenti
Jasmine Paolini nella foto - Foto Getty Images
P&G Center Court – ore 17:00
Lucia Bronzetti ITA vs Coco Gauff USA
Jasmine Paolini ITA vs Barbora Krejcikova CZE (Non prima 19:00)
Jannik Sinner ITA vs Felix Auger-Aliassime CAN (Non prima 21:00)
Veronika Kudermetova RUS vs Magda Linette POL (Non prima 01:00)
Terence Atmane FRA vs Holger Rune DEN (Non prima 02:30)

Grandstand – ore 17:00
Sadio Doumbia FRA / Brandon Nakashima USA vs Joe Salisbury GBR / Neal Skupski GBR
Caty McNally USA / Linda Noskova CZE vs Gabriela Dabrowski CAN / Erin Routliffe NZL
Ella Seidel GER vs Varvara Gracheva FRA (Non prima 21:00)
Ben Shelton USA vs Jiri Lehecka CZE (Non prima 22:30)
Sara Errani ITA / Jasmine Paolini ITA vs Peyton Stearns USA / Marketa Vondrousova CZE

Court 3 – ore 17:00
Francisco Cabral POR / Lucas Miedler AUT vs Hugo Nys MON / Edouard Roger-Vasselin FRA
Lyudmyla Kichenok UKR / Ellen Perez AUS vs Nicole Melichar-Martinez USA / Liudmila Samsonova RUS (Non prima 19:00)
Marcelo Arevalo ESA / Mate Pavic CRO vs Marcelo Melo BRA / Alexander Zverev GER (Non prima 21:00)
Barbora Krejcikova CZE / Jelena Ostapenko LAT vs Hanyu Guo CHN / Alexandra Panova RUS

3 commenti

Di Passaggio 14-08-2025 07:57

Nel maschile si stanno profilando dei quarti di alto livello, con molti giocatori che ci arrivano senza perdere un set. Il campo, le palle, il meteo, mischiano un poco le carte in tavola, non sempre i match sono belli, per vincere si tende a rischiare poco, ma è bello vedere come i singoli provino a far fronte alle difficoltà. Meno scontata del solito la vittoria finale di Sinner o di Alcaraz, ci sono invece molti altri pretendenti tra gli ultimi 8. Mi rendo conto che sto scrivendo frasi che potrebbero essere uscite dalla bocca di Jannik, ma davvero la penso come lui.

 3
Alex77 (Guest) 14-08-2025 07:52

Che palle da un lato, mi tocca sperare che sia nuvoloso per vedere la pallina, uff

 2
Nocematta (Guest) 14-08-2025 07:50

Titolo da correggere. Sinner e già ai QF. Andrà a caccia della semi

 1
