Masters e WTA 1000 Cincinnati: Il programma completo di Giovedì 14 Agosto 2025. Tris di azzurri sul centrale alla caccia dei quarti e semifinali
P&G Center Court – ore 17:00
Lucia Bronzetti vs Coco Gauff
Jasmine Paolini vs Barbora Krejcikova (Non prima 19:00)
Jannik Sinner vs Felix Auger-Aliassime (Non prima 21:00)
Veronika Kudermetova vs Magda Linette (Non prima 01:00)
Terence Atmane vs Holger Rune (Non prima 02:30)
Grandstand – ore 17:00
Sadio Doumbia / Brandon Nakashima vs Joe Salisbury / Neal Skupski
Caty McNally / Linda Noskova vs Gabriela Dabrowski / Erin Routliffe
Ella Seidel vs Varvara Gracheva (Non prima 21:00)
Ben Shelton vs Jiri Lehecka (Non prima 22:30)
Sara Errani / Jasmine Paolini vs Peyton Stearns / Marketa Vondrousova
Court 3 – ore 17:00
Francisco Cabral / Lucas Miedler vs Hugo Nys / Edouard Roger-Vasselin
Lyudmyla Kichenok / Ellen Perez vs Nicole Melichar-Martinez / Liudmila Samsonova (Non prima 19:00)
Marcelo Arevalo / Mate Pavic vs Marcelo Melo / Alexander Zverev (Non prima 21:00)
Barbora Krejcikova / Jelena Ostapenko vs Hanyu Guo / Alexandra Panova
Nel maschile si stanno profilando dei quarti di alto livello, con molti giocatori che ci arrivano senza perdere un set. Il campo, le palle, il meteo, mischiano un poco le carte in tavola, non sempre i match sono belli, per vincere si tende a rischiare poco, ma è bello vedere come i singoli provino a far fronte alle difficoltà. Meno scontata del solito la vittoria finale di Sinner o di Alcaraz, ci sono invece molti altri pretendenti tra gli ultimi 8. Mi rendo conto che sto scrivendo frasi che potrebbero essere uscite dalla bocca di Jannik, ma davvero la penso come lui.
Che palle da un lato, mi tocca sperare che sia nuvoloso per vedere la pallina, uff
Titolo da correggere. Sinner e già ai QF. Andrà a caccia della semi