Sinner dopo la vittoria su Mannarino: «Avversario difficilissimo, ora voglio alzare il livello» (Video)

Nel cuore della notte italiana, Jannik Sinner ha superato Adrian Mannarino negli ottavi di finale dell’ATP Masters 1000 di Cincinnati, in un match segnato da un’interruzione di circa tre ore per pioggia. L’azzurro si è imposto con il punteggio di 6-4 7-6(4), conquistando l’accesso ai quarti di finale dove affronterà oggi stesso il vincente della sfida tra Felix Auger-Aliassime e Benjamin Bonzi.

A caldo, il numero uno del mondo ha analizzato la sfida riconoscendo la particolarità dell’avversario: «Mannarino è un avversario difficilissimo, diverso da tutti gli altri. Ha servito molto bene. Ho cercato di cambiare la posizione in risposta, ho fatto fatica a chiudere la partita ma succede nello sport. Sono contento di essere al prossimo turno».

Il calendario serrato non lascia spazio a pause: meno di 24 ore separano Sinner dal prossimo impegno. «Giocherò ancora domani, quindi non mi allenerò. Ho bisogno di tenere il corpo il più fresco possibile. Arrivare ai quarti in ogni torneo è molto importante, spero di alzare il livello», ha concluso l’altoatesino, determinato a proseguire il suo cammino in Ohio.