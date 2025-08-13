Challenger di Sumter: Basilashvili vince… e rompe la racchetta come se avesse perso
Primo turno dell’ATP Challenger 125 di Sumter, in South Carolina, e in campo due ex top-30 oggi lontani dai primi cento del mondo: Nikoloz Basilashvili e Christopher Eubanks. Il georgiano, testa di serie numero 6, partiva con i favori del pronostico, ma ha dovuto sudare oltre due ore per portare a casa la vittoria.
Dopo un match altalenante, chiuso con il punteggio di 6-3, 3-6, 7-5, Basilashvili ha messo il sigillo decisivo con un ace di seconda, un colpo da grande occasione. Eppure, invece della classica esultanza, ha tirato fuori un gesto completamente inatteso: espressione seria, linguaggio del corpo teso, e poi un colpo secco per distruggere la racchetta contro il cemento.
A smashing win 😱
Nikoloz Basilashvili outlasts Eubanks 6-3, 3-6, 7-5 in Sumter#ATPChallenger pic.twitter.com/qQqdckm1yg
— ATP Challenger Tour (@ATPChallenger) August 12, 2025
A vederlo, chiunque avrebbe pensato a una sconfitta bruciante. Invece era il contrario: il georgiano aveva appena vinto. Una celebrazione al contrario, figlia forse della frustrazione accumulata durante l’incontro. Le “cose da Basilashvili”, verrebbe da dire, per un giocatore che non smette mai di sorprendere… in campo e fuori.
Federico Di Miele
Non conosco personalmente Basilashvili ma credo che sia rimasto molto segnato dalle accuse di percosse dell’ ex moglie.
Trovarsi in una simile situazione, sia da innocente che da colpevole, ti sconquassa dentro. È inevitabile!
Poi c’è chi reagisce meglio o peggio di altri.
Sascha Zverev è stato sicuramente più forte di lui. Il tedesco ha imparato a controllarsi in campo, sono tre anni e mezzo che non rompe più una racchetta e ha limitato tantissimo la sua arroganza!
Tuttavia è anche giusto dire che neanche Nikoloz si è pianto addosso. Al contrario, nonostante quella botta lo spinto fuori dal tennis di vertice, continua sempre a lottare per tornare ai livelli di un tempo!
@ MAURO (#4458310)
@ MAURO (#4458310)
