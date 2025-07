Sinner, seconda servizio da record

Non è certo un segreto che Jannik Sinner abbia puntato molto sul servizio negli ultimi anni, lavorando sodo con il suo team per rendere questo fondamentale sempre più solido e incisivo. Ma a Wimbledon 2025 è emerso un dato che testimonia in maniera clamorosa i progressi dell’azzurro: Sinner ha giocato quattro partite in questa stagione in cui la percentuale di punti vinti con il secondo servizio è stata addirittura superiore a quella con la prima.

Due volte questo è accaduto agli Internazionali d’Italia, una volta al Roland Garros, e ora anche sull’erba di Wimbledon. Un dato raro, che conferma non solo la qualità ma anche la fiducia che il numero uno del mondo ha sviluppato nel suo secondo colpo di inizio gioco. Se il servizio è spesso considerato un’arma soprattutto su superfici veloci come l’erba londinese, la capacità di Sinner di essere efficace anche quando la prima non entra, gestendo pressione e scambi, lo rende ancor più temibile agli occhi degli avversari.

Non è un caso che l’azzurro, oltre al talento e al ritmo da fondo campo, stia costruendo proprio attorno al servizio (e soprattutto sulla seconda) una delle chiavi della sua crescita come top player. Numeri che certificano un’evoluzione mentale e tecnica: Sinner non solo serve meglio, ma lo fa con una personalità sempre più spiccata, capace di incidere anche nei momenti più delicati dei match.

Se questo trend dovesse proseguire, sarà difficile per chiunque arginare il cammino del campione altoatesino a Wimbledon 2025 e nei prossimi appuntamenti Slam.