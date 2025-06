Trofeo TNB Azimuti Investimenti / Pecci-Ferrari: quattro anni dopo, l’Italia si riprenderà Bergamo

Finale tutta azzurra al TC Città dei Mille: Gianmarco Ferrari ritrova il match clou dopo aver sfiorato il titolo nel 2022, mentre Alessandro Pecci conferma il fantastico momento di forma. L’ultimo azzurro a vincere era stato Federico Arnaboldi nel 2021. Bergamo ride: Leonardo Malgaroli si aggiudica il doppio.

Quattro anni dopo, l’Italia tornerà a vincere il torneo ITF di Bergamo. È il verdetto delle semifinali giocate al Tennis Club Città dei Mille, con i successi di Gianmarco Ferrari e Alessandro Pecci. Gianmarco Ferrari aveva proprio bisogno di una settimana come questa: non soltanto vincere, ma anche “soffrire” e meritarsi i successi. Dopo le dure battaglie contro Lorenzo Sciahbasi e Niccolò Baroni, il suo percorso al Trofeo TNB Azimut Investimenti (15.000, terra battuta) si è fatto in discesa. Dopo aver contenuto Rahmani nei quarti, ha superato con un facile 6-2 6-4 Giuseppe La Vela. Non è azzardato dire che la prima semifinale sia stata a senso unico: Ferrari possiede un gioco potente che l’avversario non è stato in grado di contenere. Per il toscano è la seconda finale al Tennis Club Città dei Mille: aveva già sfiorato il titolo nel 2022, quando si arrese all’ucraino Ovcharenko. Fu l’inizio del miglior momento della sua carriera, culminato in alcune presenze Challenger (con i quarti a Modena e Augsburg). Negli ultimi due anni ha avuto un calo, ma a Bergamo si sta vedendo un giocatore diverso, concentrato, che lotta su tutte le palle e non spreca le occasioni. Nel primo set non ha concesso nulla, mentre nel secondo è sempre stato in vantaggio. Il suo avversario in finale sarà Alessandro Pecci, probabilmente colui che ha espresso il miglior tennis della settimana.

MALGAROLI-SEGHETTI VINCONO IL DOPPIO

Reduce da uno spettacolare momento di forma, ha intascato l’ennesima vittoria del suo magico mese di giugno, superando il ceco Matthew Donald col punteggio di 6-1 7-5. Nel primo set, Pecci ha dato dimostrazione del perché il suo punto di riferimento è Matteo Berrettini. Un bombardamento con tutti i colpi (servizio, dritto e rovescio) ha impedito a Donald di essere competitivo. Più equilibrio nel secondo, nel quale Pecci ha avuto il merito di non mollare, restando sempre attaccato al suo avversario nonostante tre tentativi di fuga. Donald ha anche servito sul 5-4, ma nel momento decisivo Pecci ha raccolto tre game di fila che gli hanno regalato la terza finale ITF in carriera (ha vinto le precedenti due). La giornata era iniziata con la finale del doppio, chiusa con la vittoria del duo composto da Leonardo Malgaroli e Samuele Seghetti. Un risultato a suo modo storico: non era mai accaduto, almeno nella storia recente, che un bergamasco vincesse un torneo internazionale nella sua città. Ce l’ha fatta Leonardo Malgaroli, che durante la premiazione si è detto particolarmente felice di questo traguardo. “Ogni anno aspetto con passione questo torneo, mi trovo benissimo e mi piace giocare davanti al mio pubblico”. Il suo prossimo compito sarà cercare di fare altrettanto in singolare. A proposito di singolare, l’incontro scatterà alle 10.30 del mattino e tornerà a celebrare un vincitore italiano a quattro anni dal successo di Federico Arnalboldi. Chiunque vincerà, sarà il quinto italiano a mettere il suo nome nell’albo d’oro.