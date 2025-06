Sinner parla da Wimbledon: “Ho deciso di cambiare dopo Halle, non è accaduto nulla di eclatante. Credo ci siano solo dei momenti in cui si deve fare qualcosa di diverso” (Video Conferenza stampa)

Il canonico Media Day ha dato l’opportunità a Jannik Sinner di parlare prima dell’avvio dei Championships di Wimbledon. Scontata la domanda sulle motivazioni che l’hanno spinto a cambiare parte del suo staff tecnico, con l’improvviso addio al preparatore Marco Panichi e al fisioterapista Ulises Badio. Riportiamo le parole del n.1 nel corso della conferenza, trasmessa da Sky Sport.

“Condizionato dai cambiamenti? No, era una cosa già decisa non tanto tempo fa. Mi sono sempre trovato bene e abbiamo fatto grandi cose, ma ho voluto fare qualcosa di differente. Sono curioso di sapere come andrà a Londra nelle prossime due settimane”.

Sinner non si apre sui motivi che hanno portato alla decisione di cambiare staff: “Non c’è una ragione specifica e vi posso assicurare che non è accaduto nulla di eclatante. Credo ci siano solo dei momenti in cui si deve fare qualcosa di diverso. Finora però mi ero trovato bene e la finale centrata al Roland Garros è stato un grande obiettivo al di là di come è andata. Il timing della decisione? Ho deciso di cambiare dopo Halle“.

“Al momento non abbiamo pensato a sostituti, non è il periodo per farlo. Di sicuro ci sono delle possibilità, capisco che il timing sia stato strano ma avendo lavorato molto prima non subirò le conseguenze di questa decisione”.

Così sull’approccio mentale ad Halle dopo la dura sconfitta di Roland Garros: “Mi sento in una condizione mentale ottimale e sono pronto a giocare. Non penso al passato, ormai quello che è successo è successo. Ad Halle non avevo avuto tempo per riposare, è andata come è andata ma il livello era alto, come lo sarà qui. Sono fiero di essere qui come il numero uno e sono pronto per giocare”.

Ecco cosa cercherà Jannik nei prossimi collaboratori: “InnanzituttoIo cerco persone adatte al resto del team, persone oneste e di cui mi posso fidare. Mi ispiro molto anche al lavoro di cuoco di mio padre, in cucina bisogna andare d’accordo con le persone per lavorare assieme. Ma ora devo affrontare un torneo importante. Qui a Londra ho altro a cui pensare”.

Erba: le difficoltà da adattamento: “Innanzitutto il movimento, è quello che mi condiziona di più. Poi anche lo stile di gioco e delle partite, sull’erba di sicuro c’è bisogno di un po’ più di improvvisazione”.



Poi due domande “leggere”, sulla canzone con Bocelli e anche sull’evento con Gucci, uno dei suoi main sponsor. “Nei mesi in cui non ho giocato ho pensato potessi fare un video con lui e ho avuto l’opportunità di conoscerlo. Far parte del video è stato qualcosa di speciale, lui è un artista straordinario e mi è piaciuto conoscere dinamiche diverse da quelle in cui sono di solito. Si tratta di una cosa molto bella che porterò ancora con me, sono onorato di aver fatto ciò. Con Gucci? Molto bene, io sono italiano, Gucci è un marchio italiano e sono felice che ci sia questa connessione. Ho un ottimo rapporto con la famiglia, sono orgoglioso anno dopo anno di far parte di questo brand. Mi piace fare domande, conoscere cose diverse rispetto al tennis, anche se magari non sono sempre un tipo alla moda”.

Così si è conclusa la conferenza stampa. Un Jannik Sinner per così dire “abbottonato”, non è entrato nel dettaglio della scelta di tagliare dal suo staff preparatore atletico e fisioterapista, ed era prevedibile che andasse così, ancor più visto quanto affermato che non è accaduto nulla di eclatante per arrivare a questa rottura. Adesso parlerà il campo, martedì esordio contro Luca Nardi.

Marco Mazzoni