Sabalenka e Gauff, che show a Wimbledon: niente rivalità, solo risate e balletti! (Video)

Chi pensava che tra Aryna Sabalenka e Coco Gauff potesse esserci della tensione dopo le dichiarazioni della bielorussa post-finale del Roland Garros, dovrà ricredersi. Le due regine del tennis mondiale, rispettivamente numero uno e due del ranking WTA, hanno dato spettacolo nel modo più simpatico possibile sul sacro prato di Wimbledon 2025.

Sabalenka e Gauff si sono infatti ritrovate sul Campo Centrale per il loro primo allenamento sull’erba di questa edizione. Ma la vera notizia non è stata solo la qualità delle loro sessioni, ma il clima che si respira tra le due campionesse. Alla fine dell’allenamento, si sono lasciate andare a balletti, video esilaranti e contenuti social tra TikTok e Instagram, mostrando a tutti quanto il loro rapporto sia all’insegna della leggerezza e del divertimento.

Tra risate, passi di danza e un’energia contagiosa, Sabalenka e Gauff hanno dimostrato che la rivalità sul campo non toglie nulla al rispetto e alla complicità fuori dal rettangolo di gioco. Un bel messaggio anche per i fan: le migliori del mondo possono competere con il sorriso, unite dalla passione per il tennis… e da qualche coreografia social tutta da ridere!

Insomma, a Wimbledon è già aria di festa: Sabalenka e Gauff hanno portato carisma, freschezza e la prova che, a volte, il tennis femminile può essere spettacolo anche fuori dal campo.





Marco Rossi