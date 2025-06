Combined Eastbourne, ATP 250 Maiorca e WTA 500 Bad Homburg: Fritz rivince ad Eastbourne. Griekspoor trionfa a Maiorca, Joint scrive la storia a Eastbourne. Jessica Pegula conquista Bad Homburg

Taylor Fritz conferma il suo feeling speciale con l’erba di Eastbourne, dove anche nel 2025 è riuscito a imporsi per la quarta volta in carriera. L’americano, ormai vero “re” di questo torneo, ha conquistato il trofeo superando in finale il connazionale Jenson Brooksby con il punteggio di 7-5 6-1. Una finale senza troppi problemi per Fritz, che ha alzato il livello nei momenti decisivi chiudendo la sfida in poco più di un’ora.

Il cammino di Fritz in questa settimana però non è stato sempre così lineare: nei turni precedenti ha dovuto sudare e lottare per imporsi al terzo set contro avversari giovani e in forma come Joao Fonseca (6-3 6-7 7-5), Marcos Giron (7-5 4-6 7-5) e Alejandro Davidovich Fokina (6-3 3-6 6-1). Proprio questa capacità di soffrire e non mollare nei momenti complicati ha permesso all’americano di arrivare in finale con la giusta carica.

Per Taylor Fritz si tratta del decimo titolo ATP in carriera, il secondo stagionale dopo il successo a Stoccarda qualche settimana fa, ulteriore segnale di una condizione in costante crescita. Grazie a questa vittoria, il numero uno statunitense arriva a Wimbledon con grande fiducia e una striscia positiva da non sottovalutare. Sull’erba inglese, Fritz si conferma un avversario temibile per chiunque.

A Maiorca, Tallon Griekspoor ha vissuto il suo torneo perfetto. Il tennista olandese si è imposto senza mai cedere un set, culminando una settimana impeccabile con il successo in finale sul francese Corentin Moutet (7-5 7-6). Nel suo cammino verso il titolo, Griekspoor ha superato Ethan Quinn, Gabriel Diallo e Felix Auger-Aliassime sempre in due set, confermandosi implacabile sull’erba spagnola. Dopo due anni senza alzare un trofeo ATP, Griekspoor ha espresso tutta la sua soddisfazione durante la premiazione, ringraziando squadra e pubblico per il supporto.

Per Moutet, invece, la finale si è chiusa con la commozione: “È dura, il mio sogno è sempre stato stare tra i migliori,” ha confessato con la voce rotta dall’emozione. Il francese, ancora in cerca del suo primo titolo ATP, ha mostrato tutta la sua sensibilità e il desiderio di arrivare in alto.

A Eastbourne, invece, si è scritta una pagina di storia del tennis femminile. La finale tra Maya Joint e Alexandra Eala è stata la più giovane del circuito WTA dal 1981, un vero manifesto per il futuro di questo sport. Joint, australiana classe 2005, ha conquistato il secondo titolo della sua giovane carriera – il primo sull’erba – superando la filippina Eala (nata nel 2004) in una battaglia intensa: 6-4 1-6 7-6(10) il punteggio dopo oltre due ore e mezza di partita.

Il match è stato drammatico, con Joint capace di annullare ben quattro match point a Eala, salvandosi sempre con colpi di classe e nervi d’acciaio. Eala, uscita dal campo tra le lacrime, può però consolarsi con l’ingresso per la prima volta in carriera nel top 60 mondiale. Joint, dal canto suo, sale fino alle porte della top 40 e si candida come uno dei nomi da seguire nella nuova generazione.

Jessica Pegula conferma ancora una volta il suo status di protagonista sull’erba: la statunitense ha vinto il titolo al WTA 500 di Bad Homburg 2025 superando in finale Iga Swiatek, con il punteggio di 6-4 7-5 in un’ora e 45 minuti di battaglia.

Favorita della vigilia proprio per la sua attitudine alla superficie, Pegula ha saputo interpretare il match nel modo migliore, respingendo le offensive della polacca nei momenti più delicati e mantenendo sempre il controllo degli scambi. Dopo aver chiuso il primo set con autorità, l’americana ha dovuto fronteggiare una Swiatek più aggressiva nel secondo parziale, ma la sua solidità nei punti decisivi ha fatto la differenza.

Per Jessica si tratta del nono titolo in carriera, il secondo del 2025 dopo il successo già ottenuto a inizio stagione. Un segnale chiaro in vista di Wimbledon: la Pegula vista a Bad Homburg ha dimostrato di essere in grande condizione e di potersi giocare le sue carte anche nel terzo Slam dell’anno.

La polacca, dal canto suo, si conferma competitiva su tutte le superfici, ma lascia alla rivale la gloria del titolo in Germania. Pegula ora sogna in grande, pronta a portare il suo ottimo stato di forma anche sui prati prestigiosi dell’All England Club.

🎾 🎾 🎾 🇬🇧 ATP 250 – WTA 250 Eastbourne Regno Unito





Erba 🌱 👨 🏆

ATP 250 Finale 👩 🏆

WTA 250 Finali 🌥️ Previsioni meteo Eastbourne 20°C min. 17°C

Centre Court – ore 14:30

Maya Joint vs Alexandra Eala



WTA Eastbourne Maya Joint Maya Joint 6 1 7 Alexandra Eala Alexandra Eala 4 6 6 Vincitore: Joint Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 0-1* 1*-1 2*-1 2-2* 2-3* 2*-4 2*-5 3-5* 4-5* 5*-5 5*-6 6-6* 7-6* 7*-7 7*-8 8-8* 8-9* 9*-9 9*-10 10-10* 11-10* 6-6 → 7-6 Maya Joint 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 5-6 → 6-6 Alexandra Eala 15-0 30-0 40-0 5-5 → 5-6 Maya Joint 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 4-5 → 5-5 Alexandra Eala 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 4-4 → 4-5 Maya Joint 0-15 0-30 0-40 4-3 → 4-4 Alexandra Eala 15-0 30-0 40-0 4-2 → 4-3 Maya Joint 15-0 15-15 30-15 40-15 3-2 → 4-2 Alexandra Eala 0-15 0-30 0-40 2-2 → 3-2 Maya Joint 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-2 → 2-2 Alexandra Eala 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 0-2 → 1-2 Maya Joint 0-15 0-30 0-40 15-40 0-1 → 0-2 Alexandra Eala 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 Maya Joint 0-15 0-30 1-5 → 1-6 Alexandra Eala 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 1-4 → 1-5 Maya Joint 0-15 15-15 15-30 15-40 1-3 → 1-4 Alexandra Eala 15-0 15-15 30-15 40-15 1-2 → 1-3 Maya Joint 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 0-2 → 1-2 Alexandra Eala 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-1 → 0-2 Maya Joint 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 Alexandra Eala 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 5-4 → 6-4 Maya Joint 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 5-3 → 5-4 Alexandra Eala 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 5-2 → 5-3 Maya Joint 15-0 30-0 40-0 4-2 → 5-2 Alexandra Eala 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 4-1 → 4-2 Maya Joint 15-0 15-15 30-15 40-15 3-1 → 4-1 Alexandra Eala 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 3-0 → 3-1 Maya Joint 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-0 → 3-0 Alexandra Eala 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 1-0 → 2-0 Maya Joint 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0

Taylor Fritz vs Jenson Brooksby (Non prima 17:00)



ATP Eastbourne Taylor Fritz [1] Taylor Fritz [1] 7 6 Jenson Brooksby Jenson Brooksby 5 1 Vincitore: Fritz Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-1 T. Fritz 15-0 ace 30-0 30-15 30-30 40-30 5-1 → 6-1 J. Brooksby 0-15 0-30 0-40 15-40 4-1 → 5-1 T. Fritz 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 40-30 3-1 → 4-1 J. Brooksby 0-15 0-30 15-30 15-40 2-1 → 3-1 T. Fritz 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 1-1 → 2-1 J. Brooksby 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-0 → 1-1 T. Fritz 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-5 J. Brooksby 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 6-5 → 7-5 T. Fritz 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 ace 5-5 → 6-5 J. Brooksby 15-0 30-0 40-0 40-15 5-4 → 5-5 T. Fritz 15-0 ace 30-0 ace 30-15 40-15 ace 4-4 → 5-4 J. Brooksby 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 4-3 → 4-4 T. Fritz 15-0 30-0 40-0 3-3 → 4-3 J. Brooksby 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 2-3 → 3-3 T. Fritz 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 2-2 → 2-3 J. Brooksby 15-0 30-0 40-0 40-15 2-1 → 2-2 T. Fritz 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 40-30 1-1 → 2-1 J. Brooksby 15-0 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 T. Fritz 0-15 df 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0

Il match deve ancora iniziare

Su-Wei Hsieh/ Maya Jointvs Marie Bouzkova/ Anna Danilina

🎾 🎾 🎾 🇪🇸 ATP 250 Mallorca Spagna





Erba 🌱 🏆

ATP 250 👨

Finali ☀️ Previsioni meteo Mallorca 34°C min. 20°C

Center Court – ore 12:00

Yuki Bhambri / Robert Galloway vs Santiago Gonzalez / Austin Krajicek



ATP Mallorca Yuki Bhambri / Robert Galloway [4] Yuki Bhambri / Robert Galloway [4] 1 6 13 Santiago Gonzalez / Austin Krajicek Santiago Gonzalez / Austin Krajicek 6 1 15 Vincitore: Gonzalez / Krajicek Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 13-15 S. Gonzalez / Krajicek 1-0 1-1 1-2 ace 2-2 3-2 3-3 ace 4-3 4-4 5-4 5-5 5-6 6-6 7-6 ace 7-7 7-8 8-8 9-8 9-9 9-10 10-10 10-11 11-11 11-12 12-12 13-12 13-13 14-13 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-1 Y. Bhambri / Galloway 15-0 30-0 30-15 df 40-15 ace 5-1 → 6-1 S. Gonzalez / Krajicek 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 4-1 → 5-1 Y. Bhambri / Galloway 0-15 df 0-30 15-30 30-30 40-30 3-1 → 4-1 S. Gonzalez / Krajicek 15-0 30-0 30-15 df 40-15 ace 3-0 → 3-1 Y. Bhambri / Galloway 15-0 30-0 30-15 40-15 2-0 → 3-0 S. Gonzalez / Krajicek 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 df 40-30 40-40 1-0 → 2-0 Y. Bhambri / Galloway 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 S. Gonzalez / Krajicek 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 1-5 → 1-6 Y. Bhambri / Galloway 15-0 15-15 15-30 15-40 df 1-4 → 1-5 S. Gonzalez / Krajicek 0-15 15-15 30-15 40-15 1-3 → 1-4 Y. Bhambri / Galloway 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 0-3 → 1-3 S. Gonzalez / Krajicek 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 0-2 → 0-3 Y. Bhambri / Galloway 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 40-40 0-1 → 0-2 S. Gonzalez / Krajicek 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 0-0 → 0-1

Corentin Moutet vs Tallon Griekspoor (Non prima 15:00)



ATP Mallorca Corentin Moutet Corentin Moutet 5 6 Tallon Griekspoor [4] Tallon Griekspoor [4] 7 7 Vincitore: Griekspoor Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 1*-1 1-2* 1-3* 2*-3 2*-4 3-4* 3-5* 3*-6 6-6 → 6-7 C. Moutet 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 5-6 → 6-6 T. Griekspoor 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 40-30 5-5 → 5-6 C. Moutet 15-0 30-0 40-0 40-15 4-5 → 5-5 T. Griekspoor 0-15 15-15 30-15 40-15 4-4 → 4-5 C. Moutet 15-0 30-0 ace 40-0 3-4 → 4-4 T. Griekspoor 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 ace 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 3-3 → 3-4 C. Moutet 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 2-3 → 3-3 T. Griekspoor 15-0 30-0 30-15 40-15 2-2 → 2-3 C. Moutet 15-0 30-0 40-0 40-15 df ace 1-2 → 2-2 T. Griekspoor 0-15 0-30 15-30 ace 30-30 40-30 1-1 → 1-2 C. Moutet 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-1 → 1-1 T. Griekspoor 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 C. Moutet 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 5-6 → 5-7 T. Griekspoor 15-0 15-15 30-15 40-15 5-5 → 5-6 C. Moutet 15-0 30-0 30-15 40-15 4-5 → 5-5 T. Griekspoor 15-0 30-0 40-0 4-4 → 4-5 C. Moutet 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 3-4 → 4-4 T. Griekspoor 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 3-3 → 3-4 C. Moutet 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 T. Griekspoor 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 2-2 → 2-3 C. Moutet 15-0 ace 30-0 40-0 1-2 → 2-2 T. Griekspoor 15-0 30-0 30-15 30-30 df 40-30 1-1 → 1-2 C. Moutet 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 0-1 → 1-1 T. Griekspoor 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1

🎾 🎾 🎾 🇩🇪 WTA 500 Bad Homburg Germania





Erba 🌱 🏆

WTA 250 👩

Finali 🌧️ Previsioni meteo Bad Homburg 29°C min. 17°C

Spielbank Bad Homburg Centre Court – ore 11:00

Hanyu Guo / Alexandra Panova vs (2) Lyudmyla Kichenok / (2) Ellen Perez



WTA Bad Homburg Hanyu Guo / Alexandra Panova Hanyu Guo / Alexandra Panova 4 7 10 Lyudmyla Kichenok / Ellen Perez [2] Lyudmyla Kichenok / Ellen Perez [2] 6 6 5 Vincitore: Guo / Panova Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 10-5 Hanyu Guo / Alexandra Panova 1-0 Hanyu Guo / Alexandra Panova 0-1 0-2 1-2 1-3 2-3 3-3 4-3 4-4 5-4 6-4 7-4 7-5 8-5 9-5 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 1*-0 1-1* 2-1* 3*-1 3*-2 3-3* 3-4* 4*-4 5*-4 6-4* 6-6 → 7-6 Lyudmyla Kichenok / Ellen Perez 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 6-5 → 6-6 Hanyu Guo / Alexandra Panova 15-0 30-0 30-15 40-15 5-5 → 6-5 Lyudmyla Kichenok / Ellen Perez 0-15 15-15 15-30 15-40 4-5 → 5-5 Hanyu Guo / Alexandra Panova 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 4-4 → 4-5 Lyudmyla Kichenok / Ellen Perez 15-0 30-0 40-0 4-3 → 4-4 Hanyu Guo / Alexandra Panova 15-0 30-0 40-0 3-3 → 4-3 Lyudmyla Kichenok / Ellen Perez 15-0 30-0 40-0 40-15 3-2 → 3-3 Hanyu Guo / Alexandra Panova 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 2-2 → 3-2 Lyudmyla Kichenok / Ellen Perez 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-1 → 2-2 Hanyu Guo / Alexandra Panova 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-1 → 2-1 Lyudmyla Kichenok / Ellen Perez 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 Hanyu Guo / Alexandra Panova 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 Lyudmyla Kichenok / Ellen Perez 0-15 15-15 30-15 40-15 4-5 → 4-6 Hanyu Guo / Alexandra Panova 15-0 15-15 30-15 40-15 3-5 → 4-5 Lyudmyla Kichenok / Ellen Perez 15-0 30-0 40-0 3-4 → 3-5 Hanyu Guo / Alexandra Panova 30-0 40-0 2-4 → 3-4 Lyudmyla Kichenok / Ellen Perez 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-3 → 2-4 Hanyu Guo / Alexandra Panova 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-3 → 2-3 Lyudmyla Kichenok / Ellen Perez 15-0 30-0 30-15 40-15 1-2 → 1-3 Hanyu Guo / Alexandra Panova 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 1-1 → 1-2 Lyudmyla Kichenok / Ellen Perez 0-15 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 Hanyu Guo / Alexandra Panova 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0

(1) Jessica Pegula vs (4) Iga Swiatek