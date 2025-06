Wimbledon 2025: Borna Coric dà forfait, entra Fucsovics come lucky loser

A poche ore dal sorteggio del tabellone principale di Wimbledon 2025, arriva una notizia inaspettata: Borna Coric, ex numero 12 del mondo e vincitore in carriera di un Masters 1000, ha annunciato il suo ritiro dallo Slam londinese a causa di problemi fisici.

A prendere il posto di Coric nel main draw sarà Marton Fucsovics, che entra così come lucky loser. Il tennista ungherese, già noto per le sue ottime prestazioni sui prati (quarti di finale a Wimbledon nel 2021), avrà quindi una nuova occasione di mettersi in mostra sui campi dell’All England Club.

Il sorteggio del tabellone di Wimbledon 2025 si terrà questa mattina alle 10:00 ora locale (11:00 in Italia).





Marco Rossi