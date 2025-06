Trofeo TNB Azimut Investimenti / Pecci si prende la rivincita, nei quarti c’è Rottgering

Cinque giorni dopo averci perso a Cattolica, Alessandro Pecci supera Manuel Mazza e approda ai quarti, nonostante prediliga i campi veloci. È il giocatore di più alta classifica ancora in gara (è uscito il n.2 Picchione), ma nei quarti avrà un test molto complicato contro il rampante Rottgering. Proseguono le favole dell’iraniano Rahmani e del bergamasco Malgaroli.

Lui dice di ispirarsi a Matteo Berrettini, e di apprezzare di più le superfici veloci rispetto alla terra battuta. Tuttavia, uno dei giocatori più in vista sui campi rossi del Tennis Club Città dei Mille è proprio Alessandro Pecci, peraltro il meglio piazzato tra quelli rimasti in gara. Già, perché dopo lo shock di martedì notte (con le eliminazioni di Sakellaridis e Vincent Ruggeri), nel giovedì di ottavi è stato eliminato anche Andrea Picchione, testa di serie numero 2, battuto in rimonta dal ventenne ceco Matthew William Donald, che tra l’altro è favorito per un posto in semifinale: adesso sfiderà il lucky loser Giorgio Tabacco e punta a battere entrambi i fratelli messinesi, poiché al primo turno aveva superato Fausto. Il ceco ha dominato alla distanza (4-6 6-3 6-1 lo score) ed è diventato la mina vagante del torneo. Tuttavia, chi sta destando una grande impressione è proprio Pecci, 24enne riccionese che ha cambiato la sua carriera da quando si allena a Cattolica presso l’accademia gestita da Giorgio Galimberti. In due anni ha scalato oltre 700 posizioni: se nei primi mesi del 2025 la sua classifica è rimasta più o meno invariata, gli exploit bergamaschi fanno pensare che sia pronto al salto di qualità. Negli ottavi ha superato Manuel Mazza, prendendosi la rivincita della semifinale persa pochi giorni fa a Cattolica, proprio nella sede di allenamento. Proprio per questo, il ritiro sullo 0-3 al terzo deve essere stato particolarmente doloroso. Nessun problema: al Tennis Club Città dei Mille si è imposto 6-0 1-6 6-3 in poco più di due ore.

ROTTGERING – RAHMANI, MANCINI SUGLI SCUDI

Nei quarti ci sarà un match pop-corn contro Mees Rottgering, il giovanissimo olandese che ha confermato tutte le qualità già espresse al primo turno. Molto noto in patria (è già finito nel mirino del gossip per la liason con la giocatrice australiana Emerson Jones, una delle più forti junior al mondo, che peraltro ha appena sfiorato la qualificazione al main draw Wimbledon), ha superato 6-2 6-3 un avversario sempre ostico come Lorenzo Bocchi. L’olandese è sempre stato avanti, forte di un gioco brillante e con la caratteristica di tirare molto vicino alle righe. La sfida contro Pecci sarà un vero e proprio esame di maturità, ma intanto sta contendendo a Kasra Rahmani il ruolo di “stellina” del torneo. Per non essere da meno, il giovane iraniano ha strappato il pass per i quarti battendo Carlo Alberto Caniato in un match appassionante, chiuso dopo due tie-break. Per accedere alla Final Four se la vedrà con Gianmarco Ferrari. I quarti del Trofeo TNB Azimut Investimenti (15.000$, terra battuta) scatteranno alle 11 del mattino (sempre a ingresso gratuito) e si partirà con La Vela-Malgaroli: quest’ultimo ha approfittato del ritiro di Juan Pablo Paz in avvio di terzo set, prendendosi la rivincita dello scorso anno e centrando un prezioso quarto di finale. Sarà un venerdì di passione, in cui i cinque italiani ancora in gara saranno chiamati a respingere l’assalto dei tre stranieri, che però sembrano decisamente competitivi. Ci sarà da divertirsi.