Italiani e Italiane nei tornei ITF: I risultati di Venerdì 27 giugno 2025

M25 Monastir 30000 – 2nd Round

[4] Fabrizio Andaloro vs Viktor Frydrych 6-1 6-2

Filippo Moroni vs Luca Potenza 6-2 6-0

M15 Bergamo 15000 – 2nd Round

Lorenzo Angelini vs Giuseppe La vela 6-4 4-6 1-6

Manuel Mazza vs [4] Alessandro Pecci 0-6 6-1 3-6

Leonardo Malgaroli vs [7] Juan Pablo Paz 4-6 6-2 1-0 rit.

[8] Mees Rottgering vs Lorenzo Bocchi 6-2 6-3

Carlo Alberto Caniato vs Kasra Rahmani 6-7 6-7

Giorgio Tabacco vs Filippo Speziali 6-2 3-6 6-3

Matthew William Donald vs [2] Andrea Picchione 4-6 6-3 6-1

Niccolo Baroni vs [6] Gianmarco Ferrari 3-6 6-4 2-6

[1] Alexander Weisvs Reda Bennani[8] Rodrigo Alujasvs Luca FantiniMaximilian Figlvs [2] Stijn SlumpJuan Cruz Martin manzanovs [3] Mario Gonzalez fernandezGiannicola Misasivs [2] Stefan PopovicStella Kovacicovavs [5] Gloria Ceschi[5] Daniel Antonio Nunezvs Andrea Fiorentini

M15 Alkmaar 15000 – 2nd Round

[1] Gabriele Pennaforti vs Carl Emil Overbeck 4-6 5-7

W50+H Palma del Río 40000 – 2nd Round

Diletta Cherubini vs [8] Yasmine Mansouri Non prima delle 23:00

[4] Aneta Kucmovavs Deborah Chiesa[8] Gabriela Cevs [3] Silvia AmbrosioLisa Pigatovs Vittoria Paganetti

W15 Kamen 15000 – 2nd Round

Carolina Troiano vs [4] Anastasiya Lopata 7-6 3-0 rit.

Rose Marie Nijkampvs [2] Anastasia Abbagnato

W15 Kursumlijska Banja 15000 – 2nd Round

Stella Kovacicova vs [5] Gloria Ceschi 3-6 6-0 7-5

W15 Galati 15000 – 2nd Round

[4] Lavinia Tanasie vs Isabella Maria Serban 6-1 4-6 3-6