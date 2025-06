Zeppieri, impresa a Wimbledon: supera Garin al quinto set e conquista il main draw per la prima volta nel torneo londinese

Grande impresa di Giulio Zeppieri, che conquista per la prima volta in carriera l’accesso al tabellone principale di Wimbledon! L’azzurro ha battuto il cileno Cristian Garin (che qui ha conquistato i quarti di finale nel 2022), in una battaglia al quinto set (1-6 6-2 6-4 5-7 7-5), al termine di un match pieno di ribaltamenti e tensione fino all’ultimo punto.

Zeppieri, partito male nel primo set, è stato bravo a reagire con personalità, alzando il livello nel secondo e terzo parziale dove ha trovato ottime soluzioni al servizio e con il rovescio, lasciando pochi margini al più esperto avversario. Quando però sembrava vicino al traguardo, avanti di un set, ecco il ritorno di Garin, che portava la partita al quinto set. Poi la pioggia.

Al rientro in campo Zeppieri ha mantenuto i nervi saldi, anche dopo aver sprecato un vantaggio di 4-2, vedendo Garin rimontare fino al 4 pari. Sul 4-5, l’azzurro si è trovato a due punti dalla sconfitta, ma ha resistito, tenendo il servizio in un momento di grande pressione. Nel gioco successivo Giulio ha piazzato il break decisivo con coraggio e determinazione, chiudendo poi la partita con autorità sul 7-5.

Grazie a questo successo, Zeppieri entra per la prima volta in carriera nel main draw dello Slam londinese, portando a 11 il numero totale di tennisti italiani presenti nel tabellone principale del terzo Slam della stagione.

Domani alle ore 11 italiane conoscerà il nome del suo avversario, con il sorteggio che svelerà il cammino dei protagonisti sui prati di Wimbledon.

Un traguardo storico per Zeppieri, che corona così una splendida cavalcata nelle qualificazioni: cuore, grinta e tanta voglia di sognare ancora sull’erba più prestigiosa del mondo.

Slam Wimbledon C. Garin [8] C. Garin [8] 6 2 4 7 5 G. Zeppieri G. Zeppieri 1 6 6 5 7 Vincitore: G. Zeppieri Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 5 Risultato 5-7 G. Zeppieri 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 5-6 → 5-7 C. Garin 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 5-5 → 5-6 G. Zeppieri 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 5-4 → 5-5 C. Garin 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 4-4 → 5-4 G. Zeppieri 0-15 0-30 0-40 df 15-40 3-4 → 4-4 C. Garin 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-4 → 3-4 G. Zeppieri 15-0 30-0 40-0 40-15 2-3 → 2-4 C. Garin 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 df A-40 40-40 df A-40 40-40 df A-40 40-40 df 40-A 2-2 → 2-3 G. Zeppieri 15-0 30-0 40-0 ace 2-1 → 2-2 C. Garin 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-1 → 2-1 G. Zeppieri 15-15 30-15 40-15 ace ace 1-0 → 1-1 C. Garin 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 4 Risultato 7-5 G. Zeppieri 0-15 df 0-30 15-30 15-40 6-5 → 7-5 C. Garin 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 5-5 → 6-5 G. Zeppieri 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 5-4 → 5-5 C. Garin 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 40-40 40-A 5-3 → 5-4 G. Zeppieri 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 ace 5-2 → 5-3 C. Garin 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 ace 4-2 → 5-2 G. Zeppieri 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 4-1 → 4-2 C. Garin 15-0 30-0 40-0 3-1 → 4-1 G. Zeppieri 15-15 ace 15-30 15-40 df 30-40 2-1 → 3-1 C. Garin 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 1-1 → 2-1 G. Zeppieri 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 1-0 → 1-1 C. Garin 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 4-6 G. Zeppieri 15-0 ace 15-15 30-15 ace 40-15 4-5 → 4-6 C. Garin 15-0 30-0 ace 30-15 30-30 30-40 4-4 → 4-5 G. Zeppieri 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 4-3 → 4-4 C. Garin 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 3-3 → 4-3 G. Zeppieri 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 3-2 → 3-3 C. Garin 15-0 ace 30-0 40-0 ace 2-2 → 3-2 G. Zeppieri 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 ace 2-1 → 2-2 C. Garin 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 1-1 → 2-1 G. Zeppieri 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 ace 1-0 → 1-1 C. Garin 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 G. Zeppieri 15-0 30-0 40-0 2-5 → 2-6 C. Garin 15-0 30-0 40-0 1-5 → 2-5 G. Zeppieri 15-0 15-15 30-15 40-15 1-4 → 1-5 C. Garin 0-15 15-15 ace 30-15 30-30 40-30 ace ace 0-4 → 1-4 G. Zeppieri 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 0-3 → 0-4 C. Garin 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 0-2 → 0-3 G. Zeppieri 15-0 30-0 40-0 40-15 0-1 → 0-2 C. Garin 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 G. Zeppieri 0-15 15-15 15-30 30-30 ace 30-40 40-40 40-A 5-1 → 6-1 C. Garin 15-0 ace 30-0 40-0 4-1 → 5-1 G. Zeppieri 15-0 30-0 30-15 40-15 4-0 → 4-1 C. Garin 15-0 15-15 30-15 40-15 3-0 → 4-0 G. Zeppieri 0-15 15-15 15-30 15-40 2-0 → 3-0 C. Garin 15-0 30-0 40-0 1-0 → 2-0 G. Zeppieri 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 0-0 → 1-0





Francesco Paolo Villarico