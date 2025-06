Pedro Martinez apre un canale su OnlyFans

OnlyFans è una piattaforma molto lontana dal mondo della racchetta, “paradiso” per chi cerca contenuti esclusivi e piccanti per adulti. Non sarà più così in assoluto: Pedro Martinez (n.52 ATP) ha appena annunciato di aver aperto un proprio canale sull’app OnlyFans. Niente panico, il 28enne spagnolo non cambia mestiere e nemmeno si lancia contenuti “hard”, tutt’altro, ha solo scelto questo notissimo portale web per creare uno spazio privato dove mostrerà il dietro le quinte della vita del tennista Pro. L’ha annunciato con un visto sul social Instagram, dove racconta qualche dettaglio della sua nuova avventura.

“Voglio darvi il benvenuto sul mio nuovo canale OnlyFans”, racconta Martinez, “Su questo canale potrete vedere il circuito dall’interno, come mi preparo ai tornei, la mia vita quotidiana… Non condividerò tutti questi contenuti esclusivi da nessun’altra parte. Ci vediamo su OnlyFans”.

Nel post che annuncia la novità, Martinez cita alcuni di quelli che saranno i contenuti riservati agli abbonati che lo seguiranno: allenamenti, i sorteggi dei tornei, immagini esclusive e anche live-streaming. Il valenciano produrrà e pubblicherà quindi spaccati di vita puramente sportivi, offrendo agli appassionati un nuovo modo di entrare nel mondo di chi il tennis lo vive ogni giorno in modo professionale. Il tutto mostrato “senza veli”, ma non esattamente in quel senso lì…

Mario Cecchi