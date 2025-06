Italiani e Italiane nei tornei ITF: I risultati di Mercoledì 25 Giugno 2025

🇫🇷 M25 Montauban $30.000 – 1st Round

🇫🇷 Ferdinand Livet Novkirichka vs 🇮🇹 Gilberto Ravasio 6-1 6-2

🇷🇺 Kirill Kivattsev vs 🇮🇹 [5] Franco Agamenone 7-5 6-4🇮🇹 [4] Fabrizio Andaloro vs 🇩🇿 Nazim Makhlouf 2-6 6-4 6-3🇳🇱 [8] Mees Rottgering vs 🇮🇹 Stefano D’Agostino 7-5 6-3🇮🇹 Giorgio Tabacco vs 🇷🇺 [5] Nikolay Vylegzhanin 6-1 6-2🇮🇹 [4] Alessandro Pecci vs 🇮🇹 Leonardo Borrelli 6-2 6-2🇮🇹 [2] Andrea Picchione vs 🇮🇹 Gabriele Bosio 6-3 6-4🇮🇹 Silvio Mencaglia vs 🇮🇹 Filippo Speziali 6-4 0-6 6-4🇮🇹 Lorenzo Bocchi vs 🇮🇳 Chinmaya Dev Chauhan 6-1 6-4🇮🇹 Manuel Mazza vs 🇮🇹 Samuele Seghetti 7-5 6-3🇨🇿 Matthew William Donald vs 🇮🇹 Fausto Tabacco 6-3 6-7 6-4🇮🇹 Juan Cruz Martin Manzano vs 🇲🇦 Walid Ahouda 7-6 6-2🇲🇦 Amine Jamji vs 🇮🇹 Nicolo Toffanin 3-6 6-1 7-6🇮🇹 [1] Alexander Weis vs 🇫🇷 Pablo Trochu 6-4 6-4🇦🇷 Juan Bautista Otegui vs 🇮🇹 [5] Massimo Giunta 7-6 4-6 6-2🇮🇹 Maximilian Figl vs 🇲🇦 Othman Bezzaz 6-2 6-2🇮🇹 Luca Fantini vs 🇮🇹 Andrea Paolini 6-4 6-1🇫🇷 Valentin Lapalu vs 🇮🇹 [6] Mariano Tammaro 6-3 6-3🇪🇸 [3] Mario Gonzalez Fernandez vs 🇮🇹 Francesco Ferrari 6-1 6-2🇮🇹 Giannicola Misasi vs 🇷🇸 Ognjen Milic 3-6 6-3 6-4🇮🇹 [1] Gabriele Pennaforti vs 🇳🇱 Alec Deckers 6-1 4-6 6-2

🇮🇹 W35 Tarvisio $30.000 – 2nd Round

🇮🇹 Vittoria Paganetti vs 🇨🇿 Aneta Laboutkova 6-4 6-3

🇮🇹 Lisa Pigato vs 🇨🇿 [1] Laura Samson 6-2 3-6 6-1

🇮🇹 Deborah Chiesa vs 🇮🇹 Samira De Stefano 6-1 6-1

🇸🇮 Nika Radisic vs 🇮🇹 [9] Federica Urgesi 6-4 6-4

🇮🇹 [3] Silvia Ambrosio vs 🇷🇺 Ekaterina Ovcharenko 6-4 6-3 6-3

🇸🇮 [5] Dalila Jakupovic vs 🇮🇹 Alessandra Mazzola 6-4 rit.

🇮🇹 Carolina Troiano vs 🇵🇱 Xenia Bandurowska 6-4 6-0🇮🇹 [2] Anastasia Abbagnato vs 🇧🇪 Margaux Maquet 7-6 0-6 6-3🇧🇬 Julia Stamatova vs 🇮🇹 [5] Gloria Ceschi 7-5 4-4 rit.🇮🇹 Cristina Elena Tiglea vs 🇷🇴 Sara Victoria Balan 7-6 3-3 rit.🇮🇹 Isabella Maria Serban vs 🇬🇧 Ioana-Steliana Scripcariu 6-0 6-0🇪🇸 [3] Ruth Roura Llaverias vs 🇮🇹 Giuliana Bestetti 7-5 6-4🇯🇵 Noelani Sara Teso vs 🇮🇹 Giulia Alessia Monteleone 6-1 6-1🇺🇿 Diana Yakovleva vs 🇮🇹 Lucrezia Musetti 3-6 6-3 7-5