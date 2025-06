Da Bergamo – TC Mille sempre più azzurro: 12 italiani agli ottavi

Archiviate le eliminazioni eccellenti di Sakellaridis e Vincent Ruggeri, il Trofeo TNB Azimut Investimenti scopre nuove stelle: dopo Rahmani, desta un’ottima impressione l’ex n.1 junior Rottgering. Molto bene anche gli azzurri Caniato, Mazza e Pecci. Quest’ultimo ha eliminato l’altro bergamasco Borrelli.

Ci sarà soltanto un bergamasco negli ottavi di questa sorprendente edizione del Trofeo TNB Azimut Investimenti (15.000$, terra battuta). “Sorprendente” perché nella tarda serata di martedì è successo l’inimmaginabile, con due eliminazioni clamorose. Prima è uscito di scena il n.1 Stefanos Sakellaridis, battuto dal qualificato Lorenzo Angelini. Il greco ha sciupato un vantaggio enorme: era avanti 5-1 nel terzo set, ha sciupato la bellezza di sei matchpoint e ha finito col perdere col punteggio di 6-4 4-6 7-5. Era quasi l’una di notte quando Bergamo ha incassato la delusione peggiore: la grave crisi di Samuel Vincent Ruggeri è emersa nel severo 6-1 6-2 incassato da Carlo Alberto Caniato. Che fosse un match complicato si sapeva, ma il biondo di Albino ha confermato tutte le difficoltà del momento, poiché nel 2025 ha vinto soltanto cinque partite. Il suo miglior risultato al TC Mille, dunque, rimangono i quarti raggiunti quattro anni fa. A rappresentare la città negli ottavi ci sarà soltanto Leonardo Malgaroli (che cercherà la rivincita del match di un anno fa contro Juan Pablo Paz), poiché nel “pre-serale” di mercoledì è arrivata la sconfitta di Leonardo Borrelli. L’alfiere del club orobico ha ceduto con un doppio 6-2 ad Alessandro Pecci, testa di serie numero 4. Il risultato non sorprende: in questo momento, la palla di Pecci è decisamente più pesante, inoltre ha quattro anni in più e sta vivendo un ottimo momento di forma, con le semifinali raggiunte a Klagenfurt e Cattolica.

ROTTGERING SUBITO PROTAGONISTA

Borrelli ha fatto quello che ha potuto, onorando la wild card degli organizzatori: l’ingresso nel ranking ATP di singolare è rimandato. Negli ottavi, Pecci se la vedrà con lo stesso giocatore con cui ha perso pochi giorni fa a Cattolica: l’altro romagnolo Manuel Mazza, che ha destato una buonissima impressione nel suo match d’esordio. Bisognerà mettersi comodi, perché a Cattolica il match è terminato dopo 3 ore e 13 minuti, peraltro per ritiro di Pecci sul punteggio di 6-7 7-6 3-0 . Avanza anche Mees Rottgering, il giovane olandese che soltanto pochi mesi fa chiudeva il 2024 da numero 1 del mondo junior e si sta affacciando in palcoscenici importanti: ha partecipato all’ATP 500 di Rotterdam e alle qualificazioni del recente torneo erbivoro di ‘s-Hertogenbosch, nel quale ha anche passato un turno. Numero 648 ATP, ha avuto bisogno di un set per carburare contro Stefano d’Agostino e si è preso un posto negli ottavi, laddove troverà un giocatore molto solido a questi livelli, Lorenzo Bocchi. L’incontro si giocherà non prima delle 18, mentre in sessione serale ci sarà il super-clou: Carlo Alberto Caniato (reduce dalla finale a Cattolica) sfiderà Kasra Rahmani, l’iraniano che è diventato un po’ la mascotte del torneo. A livello di ottavi ci saranno ben 12 giocatori italiani: oltre a Rottgering e Rahmani, gli unici stranieri ancora in gara saranno l’argentino Juan Pablo Paz e il ceco Matthew Williams Donald, che nella tarda serata di mercoledì ha battuto Fausto Tabacco.