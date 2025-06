Federer sceglie i tre match che più l’hanno emozionato in carriera

Scegliere i migliori match in carriera di Roger Federer è impresa molto ardua, viste le tantissime vittorie e la qualità eccezionale del suo tennis. C’ha pensato il campione di Basilea a selezionarne tre nel corso di un’intervista concessa alla versione spagnola di Eurosport, a latere del lancio di una racchetta per collezionisti creata dal suo storico sponsor e ovviamente griffata con l’iconico logo di Roger. Ecco le tre partite che più hanno emozionato Federer e che, se potesse, vorrebbe rivivere per sentire di nuovo quella felicità e soddisfazione provata in campo.

“Il primo match che vorrei ricordare è chiaro: Wimbledon 2001, la mia partita contro Pete Sampras“, racconta Federer. “Quell’incontro mi ha visto affrontare l’eroe di un’intera generazione, la mia prima volta sul campo centrale di Wimbledon, senza sapere tutto quello che quel torneo mi avrebbe portato nella mia carriera”. Fu una vittoria incredibile per Roger, al foto finish del quinto set contro il campionissimo dei Championships, partita decisiva al salto di qualità che da lì a due anni lo portò a diventare non solo campione nel torneo londinese (battendo Philippoussis) ma soprattutto dominante sul tour maschile.

“Secondo, sceglierei la finale del Roland Garros 2009. Ho inseguito quel torneo a lungo, fino a quella stagione, quando le porte si sono aperte con l’eliminazione di Rafa. Sentivo che tutti mi sostenevano, volevano davvero che vincessi; mi ha fatto sentire molto speciale”. Nadal in quell’edizione di Roland Garros uscì di scena per mano di uno strepitoso Robin Soderling, fu la prima sconfitta in carriera per lo spagnolo nel torneo del Bois di Boulogne e una delle più grandi imprese della disciplina. Lo svedese dopo quella vittoria incredibile continuò la sua corsa sino alla finale, dove il suo sogno di vincere uno Slam si infranse proprio contro la classe dello svizzero che, con quel sospirato successo, completò il proprio Career Grand Slam. Giocherà ancora una finale a Parigi, non difficile indovinare contro chi perse…

Questa la terza scelta di Roger: “Infine, direi la finale dell’Australian Open 2017, subito dopo i miei problemi al ginocchio. È stata una partita completa, c’era tutto. Vorrei rivivere tutte quelle emozioni.” Quella finale di Melbourne fu in effetti leggendaria: a fine 2016 sia Federer che Nadal erano stati nettamente superati dal duo Murray (nuovo n.1 del mondo) e Djokovic, con lo svizzero out dall’erba di Wimbledon per un intervento al ginocchio e lo spagnolo alle prese con uno dei suoi tanti infortuni che aveva nettamente deprezzato la qualità del suo gioco. Entrambi parevano avviati ad una fase nettamente calante della propria carriera e vista l’età (soprattutto dell’elvetico) molti pensavano che per il loro tempo fosse scaduto. Mai dare due super campioni per finiti: Roger e Rafa disputarono un Australian Open eccellente e la loro finale fu bellissima, 5 set di puro godimento tennistico con lo svizzero bravo a rimontare con un quinto di set di un livello mostruoso.

Quella finale fu fondamentale per i due, lo slancio a dominare totalmente il 2017: si spartirono non solo gli Slam (due a testa) ma di fatto tutti i maggior tornei, con Roger che addirittura tornò n.1 in quel di Rotterdam ad inizio 2018. Una delle partite più belle della loro rivalità quella sulla Rod Laver Arena. Forse una delle più belle di sempre ed entrata in modo indelebile nel cuore di Federer.

Marco Mazzoni