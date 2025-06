Italiani e Italiane nei tornei ITF: I risultati di Martedì 24 Giugno 2025

M25 Montauban 30000 – 1st Round

Matteo Fondriest vs [6] Miguel Damas 5-7 4-6

W15 Monastir 15000 – 1st Round

Luca Potenza vs [3] Kris Van wyk 6-0 6-1

Pavlos Tsitsipas vs Filippo Moroni 3-6 1-6

M15 Grodzisk Mazowiecki 15000 – 1st Round

[8] Matteo Covato vs Valentin Basel 4-6 1-6

Niccolo Ciavarellavs [2] Dusan ObradovicLorenzo Sciahbasivs [6] Gianmarco FerrariLeonardo Malgarolivs Lorenzo RottoliGabriele Crivellarovs [7] Juan Pablo Paz[1] Stefanos Sakellaridisvs Lorenzo Angelini[3] Samuel Vincent ruggerivs Carlo Alberto CaniatoPietro Marinovs Niccolo BaroniKasra Rahmanivs Gabriele Maria NoceGiuseppe La velavs Giacomo Crisostomo

M15 Casablanca 15000 – 3rd Round Q

[1] Andrea Paolini vs [12] Louis Larue 6-3 6-2

[7] Maximilian Figl vs Matthieu Chambonniere 6-3 6-2

[6] Nicolo Toffanin vs [15] Jordi Garcia mestre 6-4 6-7 10-5

Andrea M’chich vs Lorenzo Ferri 6-2 7-5

W15 Kursumlijska Banja 15000 – 1st Round

Nikola Jovic vs Andrea Fiorentini 4-6 4-6

[3] Tessa Johanna Brockmannvs Gaia Squarcialupi[2] Emma Slavikovavs Carolina Troiano

W50+H Palma del Río 40000 – 1st Round

Diletta Cherubini vs Elena Giovanna Giessler 6-4 6-3

[8] Gabriela Cevs Verena MelissChiara Fornasierivs [9] Federica UrgesiIlinca Dalina Amarieivs Vittoria PaganettiArianna Zucchinivs Deborah ChiesaSofia Rocchettivs Aneta LaboutkovaAlessandra Mazzolavs Eleonora AlvisiAlja Senicavs Lisa PigatoAlexandra Vasilyevavs [3] Silvia Ambrosio

W15 Kamen 15000 – 2nd Round Q

[3] Tessa Johanna Brockmann vs Gaia Squarcialupi 6-3 6-1

[2] Emma Slavikova vs Carolina Troiano 6-2 3-6 8-10

[7] Draginja Vukovicvs Federica Sacco

W15 Galati 15000 – 2nd Round Q

[5] Giuliana Bestetti vs [13] Chrystal Lopez 5-1

Chiara Girellivs [8] Judith Perello saavedra