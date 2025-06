Da Bergamo: Si rivede Malgaroli, l’ex “gemello” di Vincent Ruggeri

Leonardo Malgaroli approda agli ottavi superando Lorenzo Rottoli, che lo precede di oltre 500 posizioni in classifica. È cresciuto insieme a Vincent Ruggeri ma è rimasto indietro: il Trofeo TNB Azimut sarà l’occasione del rilancio? Piace Sciahbasi, ma passa Ferrari.

Nella settimana che dovrebbe segnare il rilancio di Samuel Vincent Ruggeri, un altro bergamasco sogna di dare una svolta alla sua carriera nella settimana del Trofeo TNB Azimut Investimenti (15.000$, terra battuta). In effetti c’è un filo sottile che lega le carriere di Ruggeri e Leonardo Malgaroli, anche se il primo ha avuto fino a oggi più successo. Sono nati entrambi nel 2002, si affrontano nelle competizioni giovanili sin da quando hanno nove anni e – incredibile – hanno conquistato il primo punto ATP quasi in contemporanea, nella primavera del 2021. Da allora la crescita di Vincent Ruggeri è stata maggiore, mentre Malgaroli non è ancora entrato tra i primi 1000 ATP. Wild card FITP al Tennis Club Città dei Mille, l’ha onorata nel migliore dei modi battendo il quotato Lorenzo Rottoli col punteggio di 4-6 6-2 6-3. Numero 1.173 ATP, giocatore brillante da fondocampo, ha eguagliato il secondo turno ottenuto dodici mesi fa. Per migliorare il suo ranking, dunque, dovrà battere l’argentino Juan Pablo Paz, che nella serata di martedì ha superato in rimonta il giovane Gabriele Crivellaro. Curiosità: Paz e Malgaroli si erano affrontati lo scorso anno sempre a livello di ottavi e si era imposto Paz con il punteggio di 6-4 6-2.

SCIAHBASI LOTTA, MA SI ARRENDE

Il match di giovedì sarà un ottimo test per valutare i progressi del 22enne di Brusaporto, ma tesserato per il Tennis Club Pavia. In una giornata piena di tennis e con match molto combattuti, l’altra sfida-clou ha premiato Gianmarco Ferrari. Opposto al giovane Lorenzo Sciahbasi, ha dovuto dare fondo a tutte le sue energie per battere un ragazzo che ha vissuto una bella carriera junior e sta incontrando qualche difficoltà nel passaggio tra i professionisti, ma si è confermato un buon prospetto e ha destato un’ottima impressione. L’avventura di Sciahbasi (che si allena presso il Piatti Tennis Center di Bordighera) proseguirà con il doppio: è iscritto insieme a Kasra Rahmani, che è sempre più protagonista della settimana bergamasca in virtù del facile successo contro Gabriele Maria Noce (che lo precede di oltre 300 posizioni). Nella giornata di mercoledì sarà il turno di altri giocatori particolarmente attesi: non prima delle 18 scenderà in campo Leonardo Borrelli, punta di diamante del TC Mille, mentre il programma (non prima delle 20) sarà chiuso dal numero 2 del draw Andrea Picchione. L’ingresso nella struttura di Via Martinella sarà gratuito per tutta la settimana.