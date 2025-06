Sinner e Sabalenka, i due numeri uno del mondo si allenano insieme a Wimbledon: è già una delle immagini del torneo (Video)

Non è così comune vedere i due numeri uno del mondo, maschile e femminile, condividere la stessa metà campo in allenamento, ma è esattamente ciò che è accaduto oggi sui campi verdi di Wimbledon. Jannik Sinner, fresco del suo primo allenamento in vista dell’attesissimo torneo londinese, ha incrociato racchette con Aryna Sabalenka, leader del ranking WTA.

I due si sono dedicati a diversi esercizi, tra cui uno dei più divertenti e spettacolari: colpire il barattolo di palline posizionato al centro del campo, una sfida di precisione e potenza che ha mostrato tutto il talento di entrambi. Sguardi determinati, colpi potenti e grande complicità, con il pubblico e gli addetti ai lavori che hanno immortalato una scena destinata a diventare una delle immagini simbolo di questa settimana a Wimbledon.

I numeri 1 del mondo a #Wimbledon pic.twitter.com/K0K2Q4DDkz — ℛ ¹⁶ #1 (@roserome1927) June 23, 2025

Due numeri uno, insieme, che danno spettacolo e trasmettono quanto questo sport sia capace di unire i migliori, anche al di fuori della competizione vera e propria. L’atmosfera era rilassata, tra sorrisi e concentrazione, con la sensazione che questo scambio sia stato solo l’assaggio di una grande edizione del torneo.





Francesco Paolo Villarico