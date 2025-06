ITF Palma Del Rio e Tarvisio: I Main Draw

ITF PALMA DEL RIO (Spa 50k terra)

[1] Clervie Ngounoue vs TBD

Melisa Ercan vs TBD

Lorena Solar donoso vs Ankita Raina

Anastasia Kulikova vs [6] En Shuo Liang

[4] Zarina Diyas vs TBD

Martyna Kubka vs TBD

Diletta Cherubini vs TBD

Lian Tran vs [8] Yasmine Mansouri

[7] Caroline Werner vs Ekaterina Yashina

Elena Micic vs Victoria Rodriguez

Sandra Samir vs Isabella Shinikova

[3] Francisca Jorge vs TBD

[5] Eva Vedder vs Alba Rey garcia

Candela Yecora vs TBD

Yuliya Hatouka vs TBD

Noelia Bouzo zanotti vs [2] Anna-Lena Friedsam

ITF TARVISIO (Ita 35k terra)

[1] Laura Samson vs Jennifer Ruggeri

Alja Senica vs Lisa Pigato

Ilinca Dalina Amariei vs Vittoria Paganetti

Sofia Rocchetti vs [7] Sapfo Sakellaridi

[4] Aneta Kucmova vs Paula Ormaechea

Luca Udvardy vs Daria Kuczer

Arianna Zucchini vs Deborah Chiesa

Samira De stefano vs [6] Ariana Geerlings

[8] Gabriela Ce vs Verena Meliss

Lara Smejkal vs Eszter Meri

Dalila Spiteri vs Ekaterina Ovcharenko

Alexandra Vasilyeva vs [3] Silvia Ambrosio

[5] Dalila Jakupovic vs Kristina Novak

Alessandra Mazzola vs Eleonora Alvisi

Beatrice Ricci vs Nika Radisic

Chiara Fornasieri vs [9] Federica Urgesi