Combined Eastbourne, ATP 250 Maiorca e WTA 500 Bad Homburg: I risultati completi con il dettaglio del Day 2. Bronzetti travolta da Eala all’esordio. In campo altri due azzurri (Live)

Debutto amaro per Lucia Bronzetti sull’erba di Eastbourne. L’azzurra è stata sconfitta nettamente dalla giovane filippina Alexandra Eala, che si è imposta con un perentorio 6-0 6-1 in appena poco più di un’ora di gioco nel match di primo turno del torneo WTA 250 inglese.

Una prestazione senza storia, in cui Bronzetti ha faticato a entrare in partita, trovandosi costantemente in difficoltà sia al servizio che negli scambi da fondo. Eala, classe 2005 e tra le giovani più interessanti del circuito, ha imposto il suo ritmo dall’inizio alla fine, lasciando appena un game alla giocatrice italiana, che non è mai riuscita a trovare contromisure contro l’aggressività e la varietà di colpi dell’avversaria.

Per Bronzetti si tratta di un ko pesante che lascia poco spazio alle recriminazioni. L’azzurra cercherà ora di voltare pagina e di arrivare a Wimbledon con sensazioni migliori.

ATP 250 – WTA 250 Eastbourne Regno Unito





Erba

ATP 250 1° Turno

WTA 250 1° Turno

Centre Court – ore 12:00

Zizou Bergs vs Joao Fonseca



ATP Eastbourne Zizou Bergs Zizou Bergs 7 0 3 Joao Fonseca Joao Fonseca 6 6 6 Vincitore: Fonseca Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 3-6 J. Fonseca 15-0 30-0 40-0 ace 3-5 → 3-6 Z. Bergs 15-0 30-0 ace 40-0 ace 2-5 → 3-5 J. Fonseca 15-0 40-0 2-4 → 2-5 Z. Bergs 15-0 30-0 30-15 df 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 2-3 → 2-4 J. Fonseca 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A df 1-3 → 2-3 Z. Bergs 15-0 ace 30-0 40-0 0-3 → 1-3 J. Fonseca 15-0 30-0 40-0 0-2 → 0-3 Z. Bergs 15-0 15-15 df 30-15 40-15 ace 40-30 40-40 df 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 0-1 → 0-2 J. Fonseca 30-0 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 0-6 Z. Bergs 15-0 30-0 30-15 df 30-30 40-30 40-40 40-A 0-5 → 0-6 J. Fonseca 0-15 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 0-4 → 0-5 Z. Bergs 0-15 df 0-30 0-40 0-3 → 0-4 J. Fonseca 15-0 30-0 40-0 0-2 → 0-3 Z. Bergs 0-15 0-30 15-30 ace 15-40 0-1 → 0-2 J. Fonseca 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* 1-1* 2*-1 2*-2 df 2-3* 3-3* 3*-4 4*-4 4-5* 4-6* 5*-6 6*-6 7-6* ace 7-7* 7*-8 8*-8 9-8* 6-6 → 7-6 J. Fonseca 15-0 15-15 30-15 40-15 6-5 → 6-6 Z. Bergs 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 5-5 → 6-5 J. Fonseca 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 5-4 → 5-5 Z. Bergs 15-0 4-4 → 5-4 J. Fonseca 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 4-3 → 4-4 Z. Bergs 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 df 40-40 A-40 ace 40-40 40-A 40-40 ace A-40 3-3 → 4-3 J. Fonseca 15-0 30-0 30-15 40-15 3-2 → 3-3 Z. Bergs 15-0 15-15 df 30-15 40-15 ace 2-2 → 3-2 J. Fonseca 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 Z. Bergs 0-15 15-15 ace 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 ace 1-1 → 2-1 J. Fonseca 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 df 40-40 A-40 ace 1-0 → 1-1 Z. Bergs 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 0-0 → 1-0

Daniel Evans vs Miomir Kecmanovic



ATP Eastbourne Daniel Evans • Daniel Evans 0 3 6 1 Miomir Kecmanovic Miomir Kecmanovic 0 6 4 0 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 D. Evans 1-0 M. Kecmanovic 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 D. Evans 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 5-4 → 6-4 M. Kecmanovic 0-15 df 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 ace 5-3 → 5-4 D. Evans 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 40-30 4-3 → 5-3 M. Kecmanovic 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 4-2 → 4-3 D. Evans 15-0 30-0 40-0 ace ace 3-2 → 4-2 M. Kecmanovic 15-0 30-0 30-15 40-15 3-1 → 3-2 D. Evans 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 2-1 → 3-1 M. Kecmanovic 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 1-1 → 2-1 D. Evans 15-0 30-0 40-0 ace 0-1 → 1-1 M. Kecmanovic 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 D. Evans 0-15 15-15 30-15 30-30 df 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 3-5 → 3-6 M. Kecmanovic 0-15 15-15 15-30 df 30-30 40-30 3-4 → 3-5 D. Evans 15-0 15-15 30-15 30-30 df 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 3-3 → 3-4 M. Kecmanovic 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 D. Evans 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-2 → 3-2 M. Kecmanovic 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 2-1 → 2-2 D. Evans 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 M. Kecmanovic 15-15 30-15 ace 40-15 1-0 → 1-1 D. Evans 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0

Daria Kasatkina vs Lulu Sun (Non prima 15:30)



Il match deve ancora iniziare

Maya Joint vs Ons Jabeur



Il match deve ancora iniziare

Court 1 – ore 12:00

Anastasia Pavlyuchenkova vs Viktoriya Tomova



WTA Eastbourne Anastasia Pavlyuchenkova Anastasia Pavlyuchenkova 6 6 7 Viktoriya Tomova Viktoriya Tomova 1 7 6 Vincitore: Pavlyuchenkova Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 0*-1 0-2* 0-3* 0*-4 1*-4 1-5* 1-6* 2*-6 3*-6 4-6* 5-6* 6*-6 7*-6 7-7* 8-7* 6-6 → 7-6 Viktoriya Tomova 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 6-5 → 6-6 Anastasia Pavlyuchenkova 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 5-5 → 6-5 Viktoriya Tomova 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 4-5 → 5-5 Anastasia Pavlyuchenkova 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 3-5 → 4-5 Viktoriya Tomova 15-0 30-0 30-15 40-15 3-4 → 3-5 Anastasia Pavlyuchenkova 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 3-3 → 3-4 Viktoriya Tomova 0-15 15-15 30-15 40-15 3-2 → 3-3 Anastasia Pavlyuchenkova 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 Viktoriya Tomova 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-1 → 2-2 Anastasia Pavlyuchenkova 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 Viktoriya Tomova 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-0 → 1-1 Anastasia Pavlyuchenkova 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 1-0* 1*-1 1*-2 2-2* 2-3* 3*-3 4*-3 4-4* 4-5* 5*-5 5*-6 6-6 → 6-7 Anastasia Pavlyuchenkova 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 5-6 → 6-6 Viktoriya Tomova 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 5-5 → 5-6 Anastasia Pavlyuchenkova 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 5-4 → 5-5 Viktoriya Tomova 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 4-4 → 5-4 Anastasia Pavlyuchenkova 15-0 30-0 40-0 40-15 3-4 → 4-4 Viktoriya Tomova 0-15 0-30 0-40 2-4 → 3-4 Anastasia Pavlyuchenkova 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 2-3 → 2-4 Viktoriya Tomova 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 1-3 → 2-3 Anastasia Pavlyuchenkova 15-0 30-0 40-0 40-15 0-3 → 1-3 Viktoriya Tomova 0-15 15-15 15-30 0-2 → 0-3 Anastasia Pavlyuchenkova 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 0-1 → 0-2 Viktoriya Tomova 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 Anastasia Pavlyuchenkova 15-0 30-0 40-0 5-1 → 6-1 Viktoriya Tomova 0-15 0-30 0-40 4-1 → 5-1 Anastasia Pavlyuchenkova 15-0 30-0 40-0 40-15 3-1 → 4-1 Viktoriya Tomova 0-15 15-15 30-15 40-15 3-0 → 3-1 Anastasia Pavlyuchenkova 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-0 → 3-0 Viktoriya Tomova 0-15 0-30 0-40 1-0 → 2-0 Anastasia Pavlyuchenkova 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0

Francesca Jones vs Greet Minnen



WTA Eastbourne Francesca Jones Francesca Jones 15 6 2 Greet Minnen • Greet Minnen 40 4 2 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Greet Minnen 15-0 30-0 30-15 40-15 2-2 Francesca Jones 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-2 → 2-2 Greet Minnen 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 Francesca Jones 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 Greet Minnen 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 Francesca Jones 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 5-4 → 6-4 Greet Minnen 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 4-4 → 5-4 Francesca Jones 15-0 30-0 30-15 40-15 3-4 → 4-4 Greet Minnen 0-15 15-15 30-15 40-15 3-3 → 3-4 Francesca Jones 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 3-2 → 3-3 Greet Minnen 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 3-1 → 3-2 Francesca Jones 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 3-0 → 3-1 Greet Minnen 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 2-0 → 3-0 Francesca Jones 15-0 30-0 40-0 40-15 1-0 → 2-0 Greet Minnen 0-15 0-30 15-30 15-40 0-0 → 1-0

Fabian Marozsan vs Lorenzo Sonego (Non prima 15:30)



Il match deve ancora iniziare

Chun-Hsin Tseng vs Alejandro Davidovich Fokina



Il match deve ancora iniziare

Court 2 – ore 12:00

Lucia Bronzetti vs Alexandra Eala



WTA Eastbourne Lucia Bronzetti Lucia Bronzetti 0 0 1 0 Alexandra Eala • Alexandra Eala 0 6 6 0 Vincitore: Eala Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Alexandra Eala 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 Alexandra Eala 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 1-5 → 1-6 Lucia Bronzetti 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 1-4 → 1-5 Alexandra Eala 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 1-3 → 1-4 Lucia Bronzetti 15-0 15-15 1-2 → 1-3 Alexandra Eala 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 Lucia Bronzetti 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 Alexandra Eala 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 0-6 Lucia Bronzetti 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 0-5 → 0-6 Alexandra Eala 15-0 30-0 40-0 40-15 0-4 → 0-5 Lucia Bronzetti 0-15 15-15 15-30 15-40 0-3 → 0-4 Alexandra Eala 15-0 30-0 40-0 0-2 → 0-3 Lucia Bronzetti 0-15 0-30 0-40 15-40 0-1 → 0-2 Alexandra Eala 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1

Hailey Baptiste / Peyton Stearns vs Jodie Burrage / Sonay Kartal



WTA Eastbourne Hailey Baptiste / Peyton Stearns Hailey Baptiste / Peyton Stearns 3 6 6 Jodie Burrage / Sonay Kartal Jodie Burrage / Sonay Kartal 6 3 10 Vincitore: Burrage / Kartal Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-10 Hailey Baptiste / Peyton Stearns 6-10 0-1 Jodie Burrage / Sonay Kartal 0-1 1-1 1-2 2-2 2-3 2-4 2-5 3-5 4-5 5-5 5-6 6-6 7-6 8-6 9-6 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 Jodie Burrage / Sonay Kartal 15-0 15-15 15-30 15-40 5-3 → 6-3 Hailey Baptiste / Peyton Stearns 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 4-3 → 5-3 Jodie Burrage / Sonay Kartal 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 3-3 → 4-3 Hailey Baptiste / Peyton Stearns 15-0 15-15 15-30 15-40 3-2 → 3-3 Jodie Burrage / Sonay Kartal 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 2-2 → 3-2 Hailey Baptiste / Peyton Stearns 15-0 30-0 40-0 40-15 1-2 → 2-2 Jodie Burrage / Sonay Kartal 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 1-2 Hailey Baptiste / Peyton Stearns 15-0 30-0 30-15 40-15 0-1 → 1-1 Jodie Burrage / Sonay Kartal 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 Hailey Baptiste / Peyton Stearns 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 3-5 → 3-6 Jodie Burrage / Sonay Kartal 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 3-4 → 3-5 Hailey Baptiste / Peyton Stearns 15-0 30-0 40-0 2-4 → 3-4 Jodie Burrage / Sonay Kartal 15-0 30-0 40-0 2-3 → 2-4 Hailey Baptiste / Peyton Stearns 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 2-2 → 2-3 Jodie Burrage / Sonay Kartal 0-15 0-30 0-40 1-2 → 2-2 Hailey Baptiste / Peyton Stearns 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 1-1 → 1-2 Jodie Burrage / Sonay Kartal 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-0 → 1-1 Hailey Baptiste / Peyton Stearns 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 0-0 → 1-0

Mattia Bellucci vs Quentin Halys



ATP Eastbourne Mattia Bellucci • Mattia Bellucci 0 6 5 Quentin Halys Quentin Halys 0 4 2 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 M. Bellucci 5-2 Q. Halys 0-15 0-30 0-40 4-2 → 5-2 M. Bellucci 15-0 30-0 40-0 3-2 → 4-2 Q. Halys 15-0 30-0 40-0 3-1 → 3-2 M. Bellucci 15-0 30-0 30-15 30-30 df 40-30 2-1 → 3-1 Q. Halys 15-0 30-0 40-0 ace 2-0 → 2-1 M. Bellucci 15-0 30-0 40-0 1-0 → 2-0 Q. Halys 30-0 30-15 30-30 30-40 df 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 M. Bellucci 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 5-4 → 6-4 Q. Halys 0-15 15-15 ace 30-15 30-30 40-30 ace 40-40 A-40 5-3 → 5-4 M. Bellucci 15-0 30-0 40-0 4-3 → 5-3 Q. Halys 15-0 15-15 30-15 30-30 df 30-40 40-40 A-40 4-2 → 4-3 M. Bellucci 15-0 15-15 30-15 30-30 df 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 3-2 → 4-2 Q. Halys 0-15 df 15-15 15-30 15-40 2-2 → 3-2 M. Bellucci 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 Q. Halys 15-0 30-0 40-0 ace 1-1 → 1-2 M. Bellucci 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 0-1 → 1-1 Q. Halys 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1

Andre Goransson / Sem Verbeek vs Joe Salisbury / Neal Skupski



Il match deve ancora iniziare

Court 4 – ore 12:00

Angelica Moratelli / Sabrina Santamaria vs Harriet Dart / Maia Lumsden



WTA Eastbourne Angelica Moratelli / Sabrina Santamaria Angelica Moratelli / Sabrina Santamaria 0 3 2 0 Harriet Dart / Maia Lumsden • Harriet Dart / Maia Lumsden 0 6 6 0 Vincitore: Dart / Lumsden Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Harriet Dart / Maia Lumsden 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 Harriet Dart / Maia Lumsden 15-0 30-0 30-15 40-15 2-5 → 2-6 Angelica Moratelli / Sabrina Santamaria 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 1-5 → 2-5 Harriet Dart / Maia Lumsden 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-4 → 1-5 Angelica Moratelli / Sabrina Santamaria 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 1-3 → 1-4 Harriet Dart / Maia Lumsden 15-0 15-15 30-15 40-15 1-2 → 1-3 Angelica Moratelli / Sabrina Santamaria 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-2 → 1-2 Harriet Dart / Maia Lumsden 40-0 0-1 → 0-2 Angelica Moratelli / Sabrina Santamaria 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 Harriet Dart / Maia Lumsden 15-0 30-0 30-15 40-15 3-5 → 3-6 Angelica Moratelli / Sabrina Santamaria 0-15 15-15 15-30 15-40 3-4 → 3-5 Harriet Dart / Maia Lumsden 0-15 0-30 0-40 15-40 2-4 → 3-4 Angelica Moratelli / Sabrina Santamaria 15-0 30-0 40-0 40-15 1-4 → 2-4 Harriet Dart / Maia Lumsden 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 0-4 → 1-4 Angelica Moratelli / Sabrina Santamaria 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 0-3 → 0-4 Harriet Dart / Maia Lumsden 15-0 15-15 30-15 40-15 0-2 → 0-3 Angelica Moratelli / Sabrina Santamaria 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 0-1 → 0-2 Harriet Dart / Maia Lumsden 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 0-1

Barbora Krejcikova / Jelena Ostapenko vs Quinn Gleason / Oksana Kalashnikova



WTA Eastbourne Barbora Krejcikova / Jelena Ostapenko [4] Barbora Krejcikova / Jelena Ostapenko [4] 0 6 6 0 Quinn Gleason / Oksana Kalashnikova • Quinn Gleason / Oksana Kalashnikova 0 4 3 0 Vincitore: Krejcikova / Ostapenko Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Quinn Gleason / Oksana Kalashnikova 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 Quinn Gleason / Oksana Kalashnikova 0-15 15-15 15-30 15-40 5-3 → 6-3 Barbora Krejcikova / Jelena Ostapenko 0-15 0-30 0-40 5-2 → 5-3 Quinn Gleason / Oksana Kalashnikova 15-0 15-15 30-15 40-15 5-1 → 5-2 Barbora Krejcikova / Jelena Ostapenko 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 4-1 → 5-1 Quinn Gleason / Oksana Kalashnikova 0-15 0-30 15-30 15-40 3-1 → 4-1 Barbora Krejcikova / Jelena Ostapenko 15-0 30-0 40-0 2-1 → 3-1 Quinn Gleason / Oksana Kalashnikova 0-15 15-15 30-15 40-15 2-0 → 2-1 Barbora Krejcikova / Jelena Ostapenko 15-0 30-0 40-0 1-0 → 2-0 Quinn Gleason / Oksana Kalashnikova 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 Barbora Krejcikova / Jelena Ostapenko 15-0 30-0 40-0 5-4 → 6-4 Quinn Gleason / Oksana Kalashnikova 0-15 15-15 30-15 5-3 → 5-4 Barbora Krejcikova / Jelena Ostapenko 0-15 15-15 30-15 40-15 4-3 → 5-3 Quinn Gleason / Oksana Kalashnikova 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 4-2 → 4-3 Barbora Krejcikova / Jelena Ostapenko 15-0 30-0 40-0 3-2 → 4-2 Quinn Gleason / Oksana Kalashnikova 15-0 30-0 40-0 3-1 → 3-2 Barbora Krejcikova / Jelena Ostapenko 0-15 15-15 30-15 40-15 2-1 → 3-1 Quinn Gleason / Oksana Kalashnikova 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 1-1 → 2-1 Barbora Krejcikova / Jelena Ostapenko 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-1 → 1-1 Quinn Gleason / Oksana Kalashnikova 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1

Anna Blinkova vs Marie Bouzkova



WTA Eastbourne Anna Blinkova Anna Blinkova 0 6 2 0 Marie Bouzkova • Marie Bouzkova 0 4 6 0 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Marie Bouzkova 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 Marie Bouzkova 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-5 → 2-6 Anna Blinkova 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 2-4 → 2-5 Marie Bouzkova 15-0 30-0 40-0 2-3 → 2-4 Anna Blinkova 0-15 0-30 15-30 15-40 2-2 → 2-3 Marie Bouzkova 0-15 0-30 0-40 1-2 → 2-2 Anna Blinkova 0-15 0-30 0-40 1-1 → 1-2 Marie Bouzkova 15-0 30-0 30-15 40-15 1-0 → 1-1 Anna Blinkova 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 Marie Bouzkova 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 5-4 → 6-4 Anna Blinkova 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 4-4 → 5-4 Marie Bouzkova 0-15 15-15 15-30 15-40 3-4 → 4-4 Anna Blinkova 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 3-3 → 3-4 Marie Bouzkova 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 3-2 → 3-3 Anna Blinkova 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 Marie Bouzkova 15-0 30-0 30-15 40-15 2-1 → 2-2 Anna Blinkova 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-1 → 2-1 Marie Bouzkova 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 Anna Blinkova 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0

Hugo Nys / Edouard Roger-Vasselin vs Matthew Ebden / Albano Olivetti



Il match deve ancora iniziare

Court 5 – ore 12:00

Ariel Behar / Joran Vliegen vs Nuno Borges / Marcos Giron



ATP Eastbourne Ariel Behar / Joran Vliegen Ariel Behar / Joran Vliegen 6 6 Nuno Borges / Marcos Giron Nuno Borges / Marcos Giron 2 4 Vincitore: Behar / Vliegen Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 A. Behar / Vliegen 15-0 15-15 30-15 40-15 5-4 → 6-4 N. Borges / Giron 0-15 0-30 0-40 4-4 → 5-4 A. Behar / Vliegen 0-15 15-15 30-15 40-15 3-4 → 4-4 N. Borges / Giron 15-0 30-0 40-0 ace 3-3 → 3-4 A. Behar / Vliegen 15-0 15-15 30-15 40-15 2-3 → 3-3 N. Borges / Giron 15-0 30-0 30-15 40-15 2-2 → 2-3 A. Behar / Vliegen 0-15 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 N. Borges / Giron 30-0 ace 1-1 → 1-2 A. Behar / Vliegen 0-15 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 N. Borges / Giron 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 A. Behar / Vliegen 0-15 15-15 30-15 40-15 5-2 → 6-2 N. Borges / Giron 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 4-2 → 5-2 A. Behar / Vliegen 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 4-1 → 4-2 N. Borges / Giron 0-15 0-30 0-40 3-1 → 4-1 A. Behar / Vliegen 0-15 df 15-15 30-15 40-15 2-1 → 3-1 N. Borges / Giron 0-15 df 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 40-40 df 1-1 → 2-1 A. Behar / Vliegen 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-1 → 1-1 N. Borges / Giron 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1

Nathaniel Lammons / Jackson Withrow vs Francisco Comesana / Luciano Darderi



ATP Eastbourne Nathaniel Lammons / Jackson Withrow Nathaniel Lammons / Jackson Withrow 5 7 5 Francisco Comesana / Luciano Darderi Francisco Comesana / Luciano Darderi 7 6 10 Vincitore: Comesana / Darderi Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 5-10 F. Comesana / Darderi 0-1 1-1 2-1 2-2 3-2 4-2 5-2 5-3 5-4 6-4 6-5 7-5 df 8-5 9-5 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 0*-1 1*-1 1-2* 2-2* 2*-3 3*-3 4-3* 4-4* 5*-4 6*-4 6-5* df 6-6 → 7-6 N. Lammons / Withrow 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 5-6 → 6-6 F. Comesana / Darderi 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 5-5 → 5-6 N. Lammons / Withrow 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 4-5 → 5-5 F. Comesana / Darderi 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 4-4 → 4-5 N. Lammons / Withrow 15-0 30-0 40-0 3-4 → 4-4 F. Comesana / Darderi 15-0 30-0 40-0 3-3 → 3-4 N. Lammons / Withrow 15-0 30-0 40-0 40-15 df 2-3 → 3-3 F. Comesana / Darderi 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-2 → 2-3 N. Lammons / Withrow 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 F. Comesana / Darderi 15-0 30-0 40-0 ace 1-1 → 1-2 N. Lammons / Withrow 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-1 → 1-1 F. Comesana / Darderi 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 N. Lammons / Withrow 0-15 0-30 0-40 df 15-40 30-40 5-6 → 5-7 F. Comesana / Darderi 15-0 ace 30-0 40-0 5-5 → 5-6 N. Lammons / Withrow 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 4-5 → 5-5 F. Comesana / Darderi 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 4-4 → 4-5 N. Lammons / Withrow 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 3-4 → 4-4 F. Comesana / Darderi 15-0 30-0 40-0 3-3 → 3-4 N. Lammons / Withrow 0-15 15-15 30-15 40-15 2-3 → 3-3 F. Comesana / Darderi 15-0 15-15 30-15 40-15 2-2 → 2-3 N. Lammons / Withrow 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 F. Comesana / Darderi 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-1 → 1-2 N. Lammons / Withrow 15-0 30-0 40-0 40-15 df 0-1 → 1-1 F. Comesana / Darderi 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1

Kamilla Rakhimova / Anna Siskova vs Eri Hozumi / Aldila Sutjiadi



WTA Eastbourne Kamilla Rakhimova / Anna Siskova • Kamilla Rakhimova / Anna Siskova 40 5 0 Eri Hozumi / Aldila Sutjiadi [2] Eri Hozumi / Aldila Sutjiadi [2] 0 7 0 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Kamilla Rakhimova / Anna Siskova 15-0 30-0 40-0 0-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 Eri Hozumi / Aldila Sutjiadi 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 5-6 → 5-7 Kamilla Rakhimova / Anna Siskova 15-0 15-15 15-30 15-40 5-5 → 5-6 Eri Hozumi / Aldila Sutjiadi 0-15 0-30 0-40 4-5 → 5-5 Kamilla Rakhimova / Anna Siskova 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 4-4 → 4-5 Eri Hozumi / Aldila Sutjiadi 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 3-4 → 4-4 Kamilla Rakhimova / Anna Siskova 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 3-3 → 3-4 Eri Hozumi / Aldila Sutjiadi 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-2 → 3-3 Kamilla Rakhimova / Anna Siskova 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 Eri Hozumi / Aldila Sutjiadi 0-15 15-15 40-15 2-1 → 2-2 Kamilla Rakhimova / Anna Siskova 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 2-0 → 2-1 Eri Hozumi / Aldila Sutjiadi 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 1-0 → 2-0 Kamilla Rakhimova / Anna Siskova 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 1-0

Heather Watson / Mingge Xu vs Magali Kempen / Qianhui Tang



Il match deve ancora iniziare

ATP 250 Mallorca Spagna





Erba

ATP 250

1° Turno

Center Court – ore 13:00

Pedro Martinez vs Corentin Moutet



ATP Mallorca Pedro Martinez Pedro Martinez 6 3 0 Corentin Moutet Corentin Moutet 4 6 6 Vincitore: Moutet Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 0-6 C. Moutet 15-0 30-0 40-0 40-15 0-5 → 0-6 P. Martinez 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 0-4 → 0-5 C. Moutet 15-0 ace 30-0 ace 30-15 40-15 0-3 → 0-4 P. Martinez 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 df 0-2 → 0-3 C. Moutet 15-0 30-0 40-0 40-15 0-1 → 0-2 P. Martinez 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 C. Moutet 0-15 df 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 3-5 → 3-6 P. Martinez 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 2-5 → 3-5 C. Moutet 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 2-4 → 2-5 P. Martinez 0-15 0-30 0-40 15-40 2-3 → 2-4 C. Moutet 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 P. Martinez 0-15 0-30 15-30 15-40 df 30-40 40-40 40-A df 2-1 → 2-2 C. Moutet 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 ace 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 1-1 → 2-1 P. Martinez 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-1 → 1-1 C. Moutet 15-0 15-15 df 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A df 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 P. Martinez 0-15 15-15 30-15 40-15 5-4 → 6-4 C. Moutet 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 5-3 → 5-4 P. Martinez 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 4-3 → 5-3 C. Moutet 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 3-3 → 4-3 P. Martinez 15-0 30-0 40-0 40-15 2-3 → 3-3 C. Moutet 15-0 30-0 30-15 40-15 2-2 → 2-3 P. Martinez 15-0 15-15 df 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 1-2 → 2-2 C. Moutet 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 P. Martinez 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 C. Moutet 15-15 15-30 df 30-30 40-30 0-0 → 0-1

Gabriel Diallo vs Jaume Munar (Non prima 15:30)



ATP Mallorca Gabriel Diallo [6] Gabriel Diallo [6] 0 0 Jaume Munar Jaume Munar 0 0 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 Tiebreak 0-0

Learner Tien vs Justin Engel (Non prima 18:00)



Il match deve ancora iniziare

Grandstand – ore 12:00

Alexandre Muller vs Roman Safiullin



ATP Mallorca Alexandre Muller [5] Alexandre Muller [5] 6 5 Roman Safiullin Roman Safiullin 7 7 Vincitore: Safiullin Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 5-7 A. Muller 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 5-6 → 5-7 R. Safiullin 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 5-5 → 5-6 A. Muller 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 4-5 → 5-5 R. Safiullin 0-15 15-15 30-15 40-15 4-4 → 4-5 A. Muller 15-0 30-0 40-0 3-4 → 4-4 R. Safiullin 15-0 30-0 30-15 df 30-30 40-30 3-3 → 3-4 A. Muller 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-3 → 3-3 R. Safiullin 15-0 ace 30-0 ace 40-0 ace 40-15 2-2 → 2-3 A. Muller 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A df df 2-1 → 2-2 R. Safiullin 15-0 30-0 40-0 2-0 → 2-1 A. Muller 15-15 15-30 30-30 40-30 1-0 → 2-0 R. Safiullin 0-15 0-30 0-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 0-1* 1-1* 1*-2 2*-2 ace 3-2* 3-3* 3*-4 4*-4 5-4* 5-5* 5*-6 6-6 → 6-7 R. Safiullin 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 40-30 6-5 → 6-6 A. Muller 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 5-5 → 6-5 R. Safiullin 15-0 30-0 40-0 40-15 df 5-4 → 5-5 A. Muller 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 4-4 → 5-4 R. Safiullin 15-0 40-15 40-30 4-3 → 4-4 A. Muller 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 3-3 → 4-3 R. Safiullin 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 40-30 df 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 ace 40-A 2-3 → 3-3 A. Muller 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 1-3 → 2-3 R. Safiullin 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 40-40 A-40 1-2 → 1-3 A. Muller 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 df 40-30 0-2 → 1-2 R. Safiullin 15-0 30-0 ace 40-0 0-1 → 0-2 A. Muller 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 0-0 → 0-1

Damir Dzumhur vs Arthur Rinderknech (Non prima 13:00)



ATP Mallorca Damir Dzumhur Damir Dzumhur 0 4 6 1 Arthur Rinderknech • Arthur Rinderknech 30 6 4 0 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 A. Rinderknech 15-0 30-0 1-0 D. Dzumhur 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 df 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 A. Rinderknech 0-15 15-15 15-30 15-40 df 5-4 → 6-4 D. Dzumhur 15-0 15-15 30-15 40-15 4-4 → 5-4 A. Rinderknech 30-0 40-0 ace 4-3 → 4-4 D. Dzumhur 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 ace 3-3 → 4-3 A. Rinderknech 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 ace 3-2 → 3-3 D. Dzumhur 15-0 15-15 30-15 30-30 df 40-30 2-2 → 3-2 A. Rinderknech 15-0 15-15 df 30-15 30-30 40-30 2-1 → 2-2 D. Dzumhur 15-0 30-0 ace 40-0 ace 40-15 ace 1-1 → 2-1 A. Rinderknech 15-0 ace 30-0 40-0 ace 40-15 1-0 → 1-1 D. Dzumhur 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 A. Rinderknech 15-0 40-0 40-15 ace 4-5 → 4-6 D. Dzumhur 15-0 30-0 40-0 3-5 → 4-5 A. Rinderknech 0-15 15-15 30-15 40-15 3-4 → 3-5 D. Dzumhur 0-15 15-15 30-15 40-15 2-4 → 3-4 A. Rinderknech 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 2-3 → 2-4 D. Dzumhur 0-15 0-30 df 15-30 ace 30-30 40-30 1-3 → 2-3 A. Rinderknech 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 1-2 → 1-3 D. Dzumhur 15-0 30-0 40-0 0-2 → 1-2 A. Rinderknech 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 df 0-1 → 0-2 D. Dzumhur 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 0-0 → 0-1

Camilo Ugo Carabelli vs Ethan Quinn



Il match deve ancora iniziare

Court 1 – ore 12:00

Rafael Matos / Marcelo Melo vs Ivan Dodig / Orlando Luz



ATP Mallorca Rafael Matos / Marcelo Melo Rafael Matos / Marcelo Melo 6 7 Ivan Dodig / Orlando Luz Ivan Dodig / Orlando Luz 4 6 Vincitore: Matos / Melo Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 0*-1 1*-1 2-1* 2-2* 2*-3 3*-3 4-3* 5-3* 6*-3 6-6 → 7-6 R. Matos / Melo 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 6-5 → 6-6 I. Dodig / Luz 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 5-5 → 6-5 R. Matos / Melo 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 40-30 4-5 → 5-5 I. Dodig / Luz 15-0 30-0 40-0 40-15 4-4 → 4-5 R. Matos / Melo 0-15 df 15-15 30-15 3-4 → 4-4 I. Dodig / Luz 15-0 30-0 30-15 40-15 3-3 → 3-4 R. Matos / Melo 15-0 15-15 30-15 40-15 2-3 → 3-3 I. Dodig / Luz 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-2 → 2-3 R. Matos / Melo 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 I. Dodig / Luz 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 R. Matos / Melo 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 df 0-1 → 1-1 I. Dodig / Luz 15-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 R. Matos / Melo 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 5-4 → 6-4 I. Dodig / Luz 15-0 30-0 40-0 5-3 → 5-4 R. Matos / Melo 15-0 30-0 40-0 40-15 4-3 → 5-3 I. Dodig / Luz 15-0 15-15 df 15-30 30-30 30-40 40-40 3-3 → 4-3 R. Matos / Melo 15-0 30-0 40-0 40-15 2-3 → 3-3 I. Dodig / Luz 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 ace 2-2 → 2-3 R. Matos / Melo 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 I. Dodig / Luz 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 1-2 R. Matos / Melo 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 I. Dodig / Luz 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 0-0 → 0-1

Nishesh Basavareddy vs Hamad Medjedovic (Non prima 13:00)



ATP Mallorca Nishesh Basavareddy Nishesh Basavareddy 0 4 Hamad Medjedovic Hamad Medjedovic 6 6 Vincitore: Medjedovic Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 N. Basavareddy 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 4-5 → 4-6 H. Medjedovic 15-0 15-15 40-15 ace 4-4 → 4-5 N. Basavareddy 15-0 30-0 40-0 3-4 → 4-4 H. Medjedovic 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 40-30 ace 3-3 → 3-4 N. Basavareddy 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 2-3 → 3-3 H. Medjedovic 15-0 30-0 30-15 40-15 2-2 → 2-3 N. Basavareddy 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 H. Medjedovic 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 ace 1-1 → 1-2 N. Basavareddy 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-1 → 1-1 H. Medjedovic 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 0-6 N. Basavareddy 15-0 30-0 30-15 df 40-15 40-30 40-40 A-40 ace 40-40 40-A 0-5 → 0-6 H. Medjedovic 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 ace 0-4 → 0-5 N. Basavareddy 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 df 0-3 → 0-4 H. Medjedovic 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 df 40-30 df 0-2 → 0-3 N. Basavareddy 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 ace 0-1 → 0-2 H. Medjedovic 15-0 ace 30-0 40-0 ace 0-0 → 0-1

Romain Arneodo / Manuel Guinard vs Sadio Doumbia / Fabien Reboul



ATP Mallorca Romain Arneodo / Manuel Guinard • Romain Arneodo / Manuel Guinard 0 6 1 Sadio Doumbia / Fabien Reboul [2] Sadio Doumbia / Fabien Reboul [2] 15 3 4 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 R. Arneodo / Guinard 0-15 1-4 S. Doumbia / Reboul 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 1-3 → 1-4 R. Arneodo / Guinard 15-0 15-15 15-30 15-40 1-2 → 1-3 S. Doumbia / Reboul 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 1-2 R. Arneodo / Guinard 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 S. Doumbia / Reboul 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 R. Arneodo / Guinard 15-0 15-15 df 30-15 40-15 5-3 → 6-3 S. Doumbia / Reboul 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 4-3 → 5-3 R. Arneodo / Guinard 15-0 30-0 40-0 3-3 → 4-3 S. Doumbia / Reboul 15-0 15-15 30-15 40-15 3-2 → 3-3 R. Arneodo / Guinard 15-0 30-0 40-0 ace 2-2 → 3-2 S. Doumbia / Reboul 0-15 df 15-15 30-15 30-30 40-30 2-1 → 2-2 R. Arneodo / Guinard 0-15 15-15 15-30 df 30-30 40-30 1-1 → 2-1 S. Doumbia / Reboul 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 R. Arneodo / Guinard 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

Court 2 – ore 15:00

Yuki Bhambri / Robert Galloway vs Gregoire Jacq / Alexandre Muller



Il match deve ancora iniziare

WTA 500 Bad Homburg Germania





Erba

WTA 250

1° Turno

Centre Court – ore 11:30

(8) Ekaterina Alexandrova vs Belinda Bencic



WTA Bad Homburg Ekaterina Alexandrova [8] • Ekaterina Alexandrova [8] 0 6 6 0 Belinda Bencic Belinda Bencic 0 1 2 0 Vincitore: Alexandrova Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Ekaterina Alexandrova 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 Ekaterina Alexandrova 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 5-2 → 6-2 Belinda Bencic 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 4-2 → 5-2 Ekaterina Alexandrova 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 4-1 → 4-2 Belinda Bencic 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 4-0 → 4-1 Ekaterina Alexandrova 15-0 30-0 40-0 3-0 → 4-0 Belinda Bencic 0-15 0-30 15-30 15-40 2-0 → 3-0 Ekaterina Alexandrova 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-0 → 2-0 Belinda Bencic 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 Ekaterina Alexandrova 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 5-1 → 6-1 Belinda Bencic 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 4-1 → 5-1 Ekaterina Alexandrova 15-0 30-0 40-0 40-15 3-1 → 4-1 Belinda Bencic 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 3-0 → 3-1 Ekaterina Alexandrova 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 2-0 → 3-0 Belinda Bencic 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 1-0 → 2-0 Ekaterina Alexandrova 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0

Donna Vekic vs (6) Diana Shnaider



WTA Bad Homburg Donna Vekic Donna Vekic 0 6 6 0 Diana Shnaider [6] • Diana Shnaider [6] 0 3 3 0 Vincitore: Vekic Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Diana Shnaider 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 Diana Shnaider 0-15 0-30 0-40 5-3 → 6-3 Donna Vekic 15-0 30-0 30-15 40-15 4-3 → 5-3 Diana Shnaider 15-0 30-0 40-0 4-2 → 4-3 Donna Vekic 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-2 → 4-2 Diana Shnaider 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 3-1 → 3-2 Donna Vekic 15-0 15-15 30-15 40-15 2-1 → 3-1 Diana Shnaider 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-0 → 2-1 Donna Vekic 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-0 → 2-0 Diana Shnaider 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 Donna Vekic 30-0 40-0 40-15 40-30 5-3 → 6-3 Diana Shnaider 0-15 15-15 30-15 40-15 5-2 → 5-3 Donna Vekic 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 4-2 → 5-2 Diana Shnaider 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 3-2 → 4-2 Donna Vekic 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 Diana Shnaider 0-15 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 Donna Vekic 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 Diana Shnaider 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-0 → 1-1 Donna Vekic 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0

Naomi Osaka vs Olga Danilovic Non prima 16:00



WTA Bad Homburg Naomi Osaka Naomi Osaka 0 0 Olga Danilovic Olga Danilovic 0 0 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 Tiebreak 0-0

Court 1 – ore 11:30

Magdalena Frech vs Clara Tauson



WTA Bad Homburg Magdalena Frech Magdalena Frech 7 3 3 Clara Tauson Clara Tauson 6 6 6 Vincitore: Tauson Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 3-6 Magdalena Frech 0-15 0-30 0-40 3-5 → 3-6 Clara Tauson 15-0 30-0 40-0 3-4 → 3-5 Magdalena Frech 15-0 30-0 40-0 2-4 → 3-4 Clara Tauson 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 2-3 → 2-4 Magdalena Frech 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 1-3 → 2-3 Clara Tauson 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-2 → 1-3 Magdalena Frech 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 0-2 → 1-2 Clara Tauson 0-15 15-15 30-15 40-15 0-1 → 0-2 Magdalena Frech 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 Clara Tauson 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-5 → 3-6 Magdalena Frech 15-0 30-0 40-0 2-5 → 3-5 Clara Tauson 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 2-4 → 2-5 Magdalena Frech 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 2-3 → 2-4 Clara Tauson 0-15 0-30 0-40 15-40 1-3 → 2-3 Magdalena Frech 0-15 0-30 15-30 15-40 1-2 → 1-3 Clara Tauson 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 1-2 Magdalena Frech 15-0 30-0 30-15 40-15 0-1 → 1-1 Clara Tauson 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 1*-0 1-1* 1-2* 2*-2 3*-2 3-3* 3-4* 4*-4 5*-4 5-5* 5-6* 6*-6 7*-6 6-6 → 7-6 Clara Tauson 15-0 15-15 30-15 40-15 6-5 → 6-6 Magdalena Frech 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 5-5 → 6-5 Clara Tauson 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 5-4 → 5-5 Magdalena Frech 15-0 30-0 30-15 40-15 4-4 → 5-4 Clara Tauson 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 4-3 → 4-4 Magdalena Frech 15-0 30-0 40-0 3-3 → 4-3 Clara Tauson 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 3-2 → 3-3 Magdalena Frech 15-0 15-15 30-15 40-15 2-2 → 3-2 Clara Tauson 15-0 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 Magdalena Frech 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 Clara Tauson 15-0 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 Magdalena Frech 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 1-0

Liudmila Samsonova vs Katerina Siniakova



WTA Bad Homburg Veronika Kudermetova • Veronika Kudermetova 30 5 Katerina Siniakova Katerina Siniakova 0 5 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 Veronika Kudermetova 15-0 30-0 5-5 Katerina Siniakova 15-0 30-0 40-0 5-4 → 5-5 Veronika Kudermetova 15-0 30-0 30-15 40-15 4-4 → 5-4 Katerina Siniakova 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 4-3 → 4-4 Veronika Kudermetova 15-0 30-0 30-15 40-15 3-3 → 4-3 Katerina Siniakova 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 2-3 → 3-3 Veronika Kudermetova 15-0 30-0 40-0 1-3 → 2-3 Katerina Siniakova 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 1-2 → 1-3 Veronika Kudermetova 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 1-1 → 1-2 Katerina Siniakova 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 Veronika Kudermetova 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0

Victoria Azarenka vs Laura Siegemund Non prima 16:30



Il match deve ancora iniziare

Court 2 – ore 11:30

Ajla Tomljanovic vs Linda Noskova Inizio 10:30



WTA Bad Homburg Ajla Tomljanovic Ajla Tomljanovic 0 3 2 0 Linda Noskova • Linda Noskova 0 6 6 0 Vincitore: Noskova Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Linda Noskova 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 Linda Noskova 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 2-5 → 2-6 Ajla Tomljanovic 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 2-4 → 2-5 Linda Noskova 15-0 30-0 40-15 40-30 2-3 → 2-4 Ajla Tomljanovic 0-15 15-15 15-30 15-40 2-2 → 2-3 Linda Noskova 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 Ajla Tomljanovic 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-1 → 2-1 Linda Noskova 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-0 → 1-1 Ajla Tomljanovic 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 Linda Noskova 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 3-5 → 3-6 Ajla Tomljanovic 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-5 → 3-5 Linda Noskova 15-0 30-0 40-0 2-4 → 2-5 Ajla Tomljanovic 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 2-3 → 2-4 Linda Noskova 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 Ajla Tomljanovic 15-0 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 Linda Noskova 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-1 → 1-2 Ajla Tomljanovic 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-1 → 1-1 Linda Noskova 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 0-1

Isabelle Haverlag / Ingrid Martins vs (2) Lyudmyla Kichenok / (2) Ellen Perez



WTA Bad Homburg Isabelle Haverlag / Ingrid Martins Isabelle Haverlag / Ingrid Martins 6 7 8 Lyudmyla Kichenok / Ellen Perez [2] Lyudmyla Kichenok / Ellen Perez [2] 7 5 10 Vincitore: Kichenok / Perez Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 8-10 Isabelle Haverlag / Ingrid Martins 0-1 0-2 1-2 2-2 2-3 3-3 3-4 4-4 4-5 5-5 6-5 6-6 7-6 7-7 7-8 8-8 8-9 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-5 Lyudmyla Kichenok / Ellen Perez 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 6-5 → 7-5 Isabelle Haverlag / Ingrid Martins 0-15 15-15 30-15 40-15 5-5 → 6-5 Lyudmyla Kichenok / Ellen Perez 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 5-4 → 5-5 Isabelle Haverlag / Ingrid Martins 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 4-4 → 5-4 Lyudmyla Kichenok / Ellen Perez 15-0 30-0 30-15 40-15 4-3 → 4-4 Isabelle Haverlag / Ingrid Martins 15-0 30-0 40-0 3-3 → 4-3 Lyudmyla Kichenok / Ellen Perez 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 3-2 → 3-3 Isabelle Haverlag / Ingrid Martins 15-0 30-0 30-15 40-15 2-2 → 3-2 Lyudmyla Kichenok / Ellen Perez 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 Isabelle Haverlag / Ingrid Martins 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 Lyudmyla Kichenok / Ellen Perez 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 Isabelle Haverlag / Ingrid Martins 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 1-0* 1*-1 2*-1 2-2* 2-3* 2*-4 2*-5 3-5* 3-6* 6-6 → 6-7 Isabelle Haverlag / Ingrid Martins 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 5-6 → 6-6 Lyudmyla Kichenok / Ellen Perez 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 5-5 → 5-6 Isabelle Haverlag / Ingrid Martins 15-0 30-0 40-0 4-5 → 5-5 Lyudmyla Kichenok / Ellen Perez 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 4-4 → 4-5 Isabelle Haverlag / Ingrid Martins 0-15 15-15 30-15 40-15 3-4 → 4-4 Lyudmyla Kichenok / Ellen Perez 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 3-3 → 3-4 Isabelle Haverlag / Ingrid Martins 0-15 15-15 15-30 15-40 3-2 → 3-3 Lyudmyla Kichenok / Ellen Perez 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 3-1 → 3-2 Isabelle Haverlag / Ingrid Martins 15-0 30-0 40-0 2-1 → 3-1 Lyudmyla Kichenok / Ellen Perez 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-0 → 2-1 Isabelle Haverlag / Ingrid Martins 15-0 30-0 40-0 40-15 1-0 → 2-0 Lyudmyla Kichenok / Ellen Perez 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 0-0 → 1-0

(1) Gabriela Dabrowski / (1) Erin Routliffe vs Xinyu Jiang / Fang-Hsien Wu