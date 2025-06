Scene insolite a Halle e Berlino: Zverev scappa in bagno, Medvedev sanguina dal naso e Badosa si ritira per infortunio (Video)

Giornata movimentata nei tornei di Halle e Berlino, tra episodi curiosi e sfortunati che hanno coinvolto alcuni dei grandi protagonisti del tennis mondiale.

Il primo caso, non in ordine cronologico, è arrivato dai quarti di finale dell’ATP 500 di Halle, dove Alexander Zverev ha lasciato tutti di stucco, compreso il suo avversario Flavio Cobolli. Dopo appena pochi giochi dall’inizio del match, il tedesco ha iniziato a mostrare evidenti segni di disagio, toccandosi spesso la zona addominale. Improvvisamente, dando una spiegazione blanda, Zverev si è alzato, è corso verso gli spogliatoi e si è assentato per diversi minuti scappando in bagno, lasciando il campo e il pubblico. Dopo poco, il numero 4 del mondo è tornato regolarmente in campo e il match è ripreso come se nulla fosse accaduto, anche se la stranezza della scena è rimasta impressa a tutti i presenti.

not zverev running to toilet at the middle of the game pic.twitter.com/WU4oe6oAT2 — Lisa ‍♀️ (@lisa_talking_) June 20, 2025

Non sono mancate le brutte notizie anche dal circuito femminile. Paula Badosa, finalmente in ripresa e reduce da due belle vittorie sull’erba del WTA Berlino, si è dovuta arrendere nuovamente ai problemi fisici. La spagnola si è ritirata durante il suo match di quarti di finale contro Wang Xin, dopo aver perso il primo set per 6-1. La causa, con ogni probabilità, è ancora la schiena che da tempo la tormenta. Resta ora da capire se si sia trattato di una decisione precauzionale a una settimana da Wimbledon, oppure se Badosa dovrà fermarsi di nuovo. I tifosi sperano nel primo scenario, ma l’incertezza resta.

Infine in precedenza sempre ad Halle, attimi di apprensione durante la sfida tra Daniil Medvedev e Alex Michelsen. Il russo, mentre era in campo, ha improvvisamente iniziato a sanguinare dal naso. Per gestire l’emergenza, Medvedev ha raggiunto velocemente la sua panchina, si è sdraiato e ha aspettato l’arrivo del medico. La scena ha lasciato tutti interdetti: stavolta non si trattava di una delle solite “uscite” del moscovita, ma di un reale problema di salute. Dopo le cure, Medvedev ha potuto proseguire il match.