Sabalenka-Dimitrov, coppia “insistente” al via nel doppio misto dello US Open 2025

Aryna Sabalenka sarà protagonista in una delle novità più attese del prossimo US Open 2025: il torneo di doppio misto, che quest’anno vedrà ai nastri di partenza molte delle stelle più brillanti del tennis mondiale grazie a un format rinnovato e pensato per entusiasmare il pubblico.

Interpellata a Berlino su come sia nata la sua inedita coppia con Grigor Dimitrov, Sabalenka ha raccontato con ironia e sincerità la genesi di questa collaborazione: “Mi ha scritto messaggi senza sosta, continuava a supplicarmi di giocare insieme. Io all’inizio gli dicevo sempre di no, ma ha insistito così tanto che alla fine ho accettato. Non sapevo nulla di questa iniziativa, ma dopo l’Australian Open ci siamo detti che sarebbe stata una bella esperienza”. Così, quasi per gioco e grazie alla tenacia del bulgaro, la bielorussa si prepara a scendere in campo in una delle competizioni più attese dello Slam newyorchese.





Marco Rossi