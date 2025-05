Roland Garros: Il Tabellone di Qualificazione femminile con tutti gli spot. Sono tre le azzurre ai nastri di partenza

Roland Garros – Tabellone Qualificazione femminile – terra

(1) Yuliia Starodubtseva vs Hanne Vandewinkel

Dominika Salkova vs Tamara Zidansek

Mona Barthel vs Sara Bejlek

Jenny Lim vs (31) Ena Shibahara

(2) Dalma Galfi vs Ana Bogdan

Arina Rodionova vs Tereza Valentova

Raluka Serban vs Simona Waltert

Storm Hunter vs (30) Shuai Zhang

(3) Aliaksandra Sasnovich vs Tatiana Prozorova

Manon Leonard vs Lucrezia Stefanini

Arianne Hartono vs Nuria Brancaccio

Veronika Erjavec vs (21) Darja Semenistaja

(4) Aoi Ito vs Petra Marcinko

Celine Naef vs Joanna Garland

Ksenia Efremova vs Anna-Lena Friedsam

Sara Errani vs (19) Jule Niemeier

(5) Mananchaya Sawangkaew vs Lizette Cabrera

Linda Fruhvirtova vs Linda Klimovicova

Astra Sharma vs Emina Bektas

Darya Astakhova vs (27) Leyre Romero gormaz

(6) Taylor Townsend vs Sara Saito

Leonie Kung vs Hanna Chang

Daphnée Mpetshi perricard vs Gabriela Knutson

Heather Watson vs (26) Daria Saville

(7) Rebecca Marino vs Kathinka Von deichmann

Victoria Mboko vs Sinja Kraus

Lanlana Tararudee vs Kaja Juvan

Cindy Langlais vs (20) Maja Chwalinska

(8) Anastasia Zakharova vs Anouk Koevermans

Justina Mikulskyte vs Ekaterina Makarova

Tessah Andrianjafitrimo vs Katarzyna Kawa

Eleejah Inisan vs (18) Maria Lourdes Carle

(9) Solana Sierra vs Susan Bandecchi

Mariam Bolkvadze vs Daria Snigur

Guiomar Maristany zuleta vs Barbora Palicova

Selena Janicijevic vs (29) Xiyu Wang

(10) Rebeka Masarova vs Lina Glushko

Carson Branstine vs Whitney Osuigwe

Louisa Chirico vs Tamara Korpatsch

Lauren Davis vs (24) Marina Stakusic

(11) Petra Martic vs Carole Monnet

Laura Pigossi vs Fiona Ferro

Iryna Shymanovich vs Maddison Inglis

Kristina Dmitruk vs (25) Sijia Wei

(12) Ella Seidel vs Stefanie Voegele

Sayaka Ishii vs Panna Udvardy

Nao Hibino vs Andrea Lazaro garcia

Xinxin Yao vs (17) Bianca Andreescu

(13) Nuria Parrizas diaz vs Miriam Bulgaru

Patricia Maria Tig vs Kayla Cross

Julia Riera vs Valentina Ryser

Mihaela Buzarnescu vs (23) Talia Gibson

(14) Antonia Ruzic vs Hina Inoue

Oksana Selekhmeteva vs Kyoka Okamura

Sofia Costoulas vs Yara Bartashevich

Lola Radivojevic vs (32) Jessika Ponchet

(15) Harriet Dart vs Anastasiia Sobolieva

Han Shi vs Julie Belgraver

Elena Pridankina vs Mai Hontama

Lea Boskovic vs (22) Francesca Jones

(16) Varvara Lepchenko vs Taylah Preston

Jana Fett vs Priscilla Hon

Margaux Rouvroy vs Haruka Kaji

Nina Stojanovic vs (28) Victoria Jimenez kasintseva