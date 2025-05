WTA 250 Rabat e Strasburgo: Il Tabellone di Qualificazione con il programma di domani. Tre azzurre in Marocco

WTA 250 Rabat – Tabellone Qualificazione – terra

COURT CENTRAL – ore 12:00

(3) Carol Zhao vs Carolina Alves

Luca Udvardy vs (5) Sada Nahimana

Diae El Jardi vs (8) Nicole Fossa Huergo Non prima 15:00

COURT 1 – ore 12:00

(4) Maria Timofeeva vs Tereza Martincova

(1) Harmony Tan vs Tatiana Pieri Non prima 14:00

Ekaterina Yashina vs (6) Camilla Rosatello Non prima 15:00

COURT 2 – ore 12:00

Emily Appleton vs (7) Elizabeth Mandlik

(2) Kaitlin Quevedo vs Lian Tran Non prima 14:00

WTA 250 Strasburgo – Tabellone Qualificazione – terra

Court 1 – ore 11:00

(1) McCartney Kessler vs Jodie Burrage

(4) Anna Blinkova vs Elena Malygina

Elsa Jacquemot vs (6) Suzan Lamens

Court 2 – ore 11:00

Cristina Bucsa vs (5) Renata Zarazua

Valeriya Strakhova vs (8) Bernarda Pera