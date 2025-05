Masters 1000 Roma: Alcaraz stoppa Musetti, partita disturbata dal forte vento. Lo spagnolo attende in finale Sinner o Paul

L’attesa per la prima semifinale del Masters 1000 di Roma tra Musetti e Alcaraz era enorme, memori della recente finale che i due hanno giocato a Monte Carlo, ma purtroppo la partita non solo se l’è aggiudicata lo spagnolo, ma è stata anche abbastanza deludente sul piano dello spettacolo e della qualità. Un forte vento ha messo duramente alla prova i due giocatori, costretti a mediare le traiettorie con folate davvero forti a rendere le condizioni molto difficili. Alcaraz ha vinto per 6-4 7-6 e si è preso un posto in finale, dove attende Sinner o Paul, in campo stasera (non prima delle 20.30). Il rimpianto per Musetti viene da diverse chance sprecate, in particolare un break di vantaggio nel secondo set (fino al 4-2), quando è riuscito a gestire meglio le condizioni difficili e giocare con più ordine ed efficacia.

La partita è stata davvero caotica dal punto di vista tattico, con Alcaraz stranamente molto dietro e poco pronto ad aggredire il campo in anticipo e quando l’ha fatto ha commesso tanti errori, per lui inusuali, come scelte di gioco che sono parse totalmente casuali, come se non capisse la direzione della palla o non sapesse come gestirla nonostante la sua enorme velocità di piedi e di braccio. Musetti a sua volta è stato meno aggressivo rispetto i suoi nuovi standard che l’hanno portato in top10 grazie a eccellenti risultati, e le sue variazioni col back di rovescio sono state poco efficaci rispetto al magnifico set che ha vinto contro lo spagnolo a Monte Carlo. In questa partita così strana e confusa, dove i break e contro break sono stati continui, l’aver giocato meglio alcuni passaggi decisivi ha portato Alcaraz alla vittoria, come l’aver commesso complessivamente meno errori (nonostante siano stati tantissimi nel complesso). La sensazione è stata che, soprattutto nel primo set, il caos tattico di Alcaraz abbia fatto perdere riferimenti anche a Musetti.

Si capisce fin dai primi punti quanto sia decisivo tenere in mano l’iniziativa. Alcaraz in risposta gioca molto profondo e Musetti fa altrettanto dopo aver servito per non finire dietro in difesa. Lo spagnolo si prende subito il break forzando due errori in scambio dell’italiano. Il toscano cerca la reazione immediata azionando tutta la potenza del suo diritto e portandosi 15-40 in risposta, ma non riesce a sfruttare le palle break. Non sfrutta nemmeno una terza, dopo un brutto errore di volo dello spagnolo, tirando una risposta in rete. Soffre Carlos ma si aggrappa al diritto e si porta 2-0 avanti. Dessimo anche il terzo gioco, Musetti lotta e salva due delicatissime palle break, finalmente si sblocca (2-1). Tanti errori, i due si mettono pressione, e ne mette di più Alcaraz, col primo colpo dopo il servizio e con la risposta, tanto che lo spagnolo si ritrova avanti 3-1 15-40. Lorenzo è di nuovo spalle al muro, è difficile per lui prendersi il punto vincente contro la velocità del 4 volte campione Slam. Il secondo break arriva sul 30-40: Carlos spinge col diritto, si apre il campo e attacca prendendosi il punto con una volée ottima. 4-1. Anche lo spagnolo è tutt’altro che perfetto, prova ad improvvisare spingendo quando vede uno spiraglio ma non è molto preciso. Con un brutto errore con lo smash Alcaraz concede una palla break a Musetti, che il break va a prenderselo spingendo bene col rovescio ed attaccando col diritto. (4-2). La lotta e il “caos tattico” continua, con Musetti che salva tre palle break (ottimo un attacco a rete) e alla fine avvicina il rivale sul 4-3 dopo otto minuti di battaglia. Con un game finalmente liscio Alcaraz avanza sul 5-3, molto indietro in risposta Musetti, così è difficile incidere. L’ennesimo errore da fondo campo di Musetti gli costa il set point sul 30-40. Se lo gioca male Carlos, pallata con zero equilibrio tirata in rete. Lorenzo si lamenta del vento, non è facile colpire bene la palla. Con una smorzata spedita ai piedi della rete Lorenzo concede un altro set point, ma si salva ancora. Purtroppo il toscano sbaglia un diritto, spacca la racchetta per la frustrazione e stavolta il terzo set point gli è fatale, altro errore di diritto. Oltre 40 errori complessivi, in un set davvero deludente per qualità di gioco.

Il secondo set continua sulla falsariga del primo: tantissimi errori e lotta, su ogni punto e una serie di game vinti in risposta. Musetti si prende il break alla terza chance al termine di un game fiume; immediata la reazione di Alcaraz, contro break sul 30-40. Musetti torna di nuovo avanti con un diritto che pizzica la riga e salta male, terzo break consecutivo (2-1). Finalmente un buon turno di servizio per l’italiano, game a zero sostenuto dal servizio e allungo sul 3-1. La folate di vento continuano ad imperversare sul Foro Italico mentre Alcaraz resta a vicino all’italiano con un game abbastanza solido al servizio (3-2). All’inizio del sesto game arriva il punto più bello del match, un gran scambio concluso con una volée alta di rovescio di Musetti per niente facile. Meglio Lorenzo in questa fase del set, controlla maggiormente il gioco dopo il servizio e le sue traiettorie sono profonde (4-2). Alcaraz mima i rimbalzi falsi, con la palla che s’impenna, ma resta a contatto (4-3). Nell’ottavo gioco Carlos grazia Lorenzo con un tocco terribile sotto rete sullo 0-15, ma poi gioca tre fiammate di qualità assoluta a va a prendersi il contro break sul 30-40 con una risposta d’incontro imprendibile. 4 pari. Lorenzo è nervoso, tira una pallata in aria e gli costa un punto di penalità (aveva già preso warning spaccando la racchetta) e inizia il nono game già sotto 15-0. Il pubblico non capisce e fischia. Alcaraz non se ne cura e vola avanti 5-4 in un attimo. Ferrero urla al suo pupillo di entrare forte appena possibile per chiudere la partita, ci riesce a tratti e nemmeno il servizio lo sostiene a dovere, ma resta avanti (6-5). Nel dodicesimo game, Carlos corre avanti e si prende un punto importante con uno smash, 30 pari, è a due punti dalla vittoria. Carlos gioca per una volta con lucidità, attende e tira un rovescio lungo linea senza colpire con velocità esagerata, preciso e vincente. 30-40 e match point. Non entra la prima di servizio dell’italiano ma Alcaraz non se la sente di rischiare con un diritto da metà campo, mentre è bravo Musetti a spingere e forzare l’errore del rivale. Il set va al tiebreak. Alcaraz inizia con una bordata vincente di diritto, poi un ottimo cross che sorprende Musetti e ne forza l’errore (2-0). Lorenzo esalta il pubblico vincendo un duello di tocco nei pressi della rete, Alcaraz serve bene, 4 punti a 1. Un rovescio aggressivo dello spagnolo atterra sulla riga sospinto dal vento e l’italiano non riesce a controllarlo. 5-2 Alcaraz. Sembra finita, ma Musetti non molla, tira un gran passante di rovescio e poi una risposta di diritto che fulmina Carlos, 5 punti a 4 e serve l’italiano. Purtroppo qua Musetti sceglie male la palla corta, Alcaraz arriva e chiude. 6 punti a 4. Carlos chiude al primo match point, con un vincente di diritto. È in finale a Roma, per Musetti qualche rimpianto.

ATP Rome Carlos Alcaraz [3] Carlos Alcaraz [3] 6 7 Lorenzo Musetti [8] Lorenzo Musetti [8] 3 6 Vincitore: Alcaraz Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* 2-0* 2*-1 3*-1 4-1* 4-2* 5*-2 5*-3 5-4* 6-4* 6-6 → 7-6 L. Musetti 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 6-5 → 6-6 C. Alcaraz 0-15 df 15-15 30-15 40-15 40-30 df 5-5 → 6-5 L. Musetti 0-15 15-15 30-15 40-15 5-4 → 5-5 C. Alcaraz 15-0 30-0 40-0 4-4 → 5-4 L. Musetti 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 3-4 → 4-4 C. Alcaraz 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 df 40-30 2-4 → 3-4 L. Musetti 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-3 → 2-4 C. Alcaraz 15-0 40-0 40-15 1-3 → 2-3 L. Musetti 15-0 30-0 1-2 → 1-3 C. Alcaraz 15-0 15-15 15-30 15-40 df 1-1 → 1-2 L. Musetti 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 0-1 → 1-1 C. Alcaraz 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 df A-40 40-40 40-A 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 L. Musetti 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 5-3 → 6-3 C. Alcaraz 15-0 30-0 40-0 4-3 → 5-3 L. Musetti 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 4-2 → 4-3 C. Alcaraz 0-15 0-30 15-30 30-30 40-40 A-40 40-40 4-1 → 4-2 L. Musetti 15-0 15-15 15-30 df 15-40 30-40 3-1 → 4-1 C. Alcaraz 0-15 15-15 30-15 40-15 2-1 → 3-1 L. Musetti 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 2-0 → 2-1 C. Alcaraz 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-0 → 2-0 L. Musetti 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 0-0 → 1-0





Statistiche Alcaraz vs Musetti





Statistiche Partita C. ALCARAZ (3) vs L. MUSETTI (8) 86 Punti Totali Vinti 77 Punti per Lunghezza di Scambio 47 0-4 Colpi 45 29 5-8 Colpi 21 10 9+ Colpi 10 0 Lunghezza Sconosciuta 1





Statistica Alcaraz 🇪🇸 Musetti 🇮🇹 STATISTICHE DI SERVIZIO Valutazione del servizio 246 214 Ace 1 0 Doppi falli 5 1 Prima di servizio 47/71 (66%) 67/93 (72%) Punti vinti sulla prima 31/47 (66%) 41/67 (61%) Punti vinti sulla seconda 11/24 (46%) 7/26 (27%) Palle break salvate 5/8 (63%) 9/14 (64%) Giochi di servizio giocati 10 11 STATISTICHE DI RISPOSTA Valutazione della risposta 193 156 Punti vinti sulla prima di servizio 26/67 (39%) 16/47 (34%) Punti vinti sulla seconda di servizio 19/26 (73%) 13/24 (54%) Palle break convertite 5/14 (36%) 3/8 (38%) Giochi di risposta giocati 11 10 STATISTICHE DEI PUNTI Punti vinti a rete 6/9 (67%) 5/6 (83%) Vincenti 19 9 Errori non forzati 42 44 Punti vinti al servizio 42/71 (59%) 48/93 (52%) Punti vinti in risposta 45/93 (48%) 29/71 (41%) Totale punti vinti 87/164 (53%) 77/164 (47%) VELOCITÀ DI SERVIZIO Velocità massima 210 km/h (130 mph) 213 km/h (132 mph) Velocità media prima 185 km/h (114 mph) 188 km/h (116 mph) Velocità media seconda 160 km/h (99 mph) 164 km/h (101 mph)





Mario Cecchi