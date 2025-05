Masters e WTA 1000 Roma: Il programma di Venerdì 16 Maggio 2025. Lorenzo Musetti nel pomeriggio, la semifinale di doppio Paolini-Errani ad inizio giornata e per finire Jannik Sinner

Campo Centrale – ore 13:30

Mirra Andreeva / Diana Shnaider vs Sara Errani / Jasmine Paolini

Carlos Alcaraz vs Lorenzo Musetti (Non prima 15:30)

Veronika Kudermetova / Elise Mertens vs Storm Hunter / Ellen Perez (Non prima 19:00)

Jannik Sinner vs Tommy Paul (Non prima 20:30)

Pietrangeli – ore 13:30

Guido Andreozzi / Theo Arribage vs Harri Heliovaara / Henry Patten

Sadio Doumbia / Fabien Reboul vs Kevin Krawietz / Tim Puetz