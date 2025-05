Tommy Paul sugli scudi: secondo americano dopo Sampras con semifinali consecutive a Roma

Paul in semifinale

Un anno dopo, Tommy Paul e Hubert Hurkacz si sono ritrovati ai quarti di finale del Masters 1000 di Roma. E un anno dopo, il numero 12 del mondo ha ripetuto l’impresa, assicurandosi il ritorno in semifinale degli Internazionali BNL d’Italia, un risultato raro nella storia del tennis statunitense. Ma andiamo con ordine e vediamo le statistiche.

Paul ha resistito a un primo set che è valso quasi un’intera partita e ha trionfato con il punteggio di 7-6(4), 6-3. Solo quel primo parziale è durato un’ora e 16 minuti e ha visto tre break di servizio per parte, sempre con l’americano che ha perso il break dove ha servito anche per il set sul 5 a 4. È certo che il tennista meglio classificato ha gestito bene la frustrazione, ha prevalso nel tie-break, ha salvato una palla break all’inizio del secondo set e si è poi liberato mentalmente per conquistare una vittoria che lo lascia a un solo successo dal ritorno nella top 10 mondiale.

Con questo risultato, Paul diventa il primo americano a raggiungere semifinali consecutive a Roma dai tempi di Pete Sampras (1993 e 1994) e solo il terzo in assoluto, unendosi a una lista che comprende anche Jim Courier (1992 e 1993). Inoltre, è il terzo del suo paese ad aver ottenuto multiple semifinali a Roma in questo secolo, imitando Andre Agassi e Andy Roddick, mentre si appresta a disputare la sua quarta semifinale in un Masters 1000, ancora alla ricerca della sua prima finale a questo livello.

Per cancellare questo obiettivo dalla lista, Paul dovrà superare una sfida durissima: il numero uno del mondo, Jannik Sinner, o Casper Ruud, campione del Masters 1000 di Madrid che sta attraversando un grande momento di forma.

La prestazione di Paul contro Hurkacz è stata caratterizzata da solidità nei momenti cruciali e capacità di elevare il proprio livello nei punti decisivi. Particolarmente impressionante è stata la sua risposta al servizio potente del polacco, riuscendo a neutralizzare una delle armi più efficaci dell’avversario.

ATP Rome Hubert Hurkacz [30] Hubert Hurkacz [30] 6 3 Tommy Paul [11] Tommy Paul [11] 7 6 Vincitore: Paul Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 T. Paul 15-0 30-15 40-15 40-30 3-5 → 3-6 H. Hurkacz 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 2-5 → 3-5 T. Paul 15-0 30-0 40-0 2-4 → 2-5 H. Hurkacz 15-0 15-15 30-15 1-4 → 2-4 T. Paul 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 1-3 → 1-4 H. Hurkacz 15-0 15-15 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 0-3 → 1-3 T. Paul 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 0-2 → 0-3 H. Hurkacz 15-0 15-15 30-30 30-40 0-1 → 0-2 T. Paul 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 1-0* 1-1* 1*-2 2*-2 3-2* 3-3* 3*-4 3*-5 df 4-5* 4-6* 6-6 → 6-7 T. Paul 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 6-5 → 6-6 H. Hurkacz 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 40-30 ace 5-5 → 6-5 T. Paul 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 4-5 → 5-5 H. Hurkacz 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 4-4 → 4-5 T. Paul 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 3-4 → 4-4 H. Hurkacz 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 30-40 3-3 → 3-4 T. Paul 30-0 30-15 40-15 3-2 → 3-3 H. Hurkacz 0-30 0-40 15-40 30-40 ace A-40 2-2 → 3-2 T. Paul 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A df 1-2 → 2-2 H. Hurkacz 15-0 ace 15-15 30-15 40-30 0-2 → 1-2 T. Paul 15-0 15-15 30-15 40-15 0-1 → 0-2 H. Hurkacz 0-15 df 0-30 0-40 15-40 0-0 → 0-1

Statistica Hurkacz 🇵🇱 Paul 🇺🇸 STATISTICHE DI SERVIZIO Valutazione del servizio 224 249 Ace 6 1 Doppi falli 2 1 Prima di servizio 44/71 (62%) 53/91 (58%) Punti vinti sulla prima 31/44 (70%) 39/53 (74%) Punti vinti sulla seconda 8/27 (30%) 17/38 (45%) Palle break salvate 5/9 (56%) 5/8 (63%) Giochi di servizio giocati 10 11 STATISTICHE DI RISPOSTA Valutazione della risposta 146 184 Punti vinti sulla prima di servizio 14/53 (26%) 13/44 (30%) Punti vinti sulla seconda di servizio 21/38 (55%) 19/27 (70%) Palle break convertite 3/8 (38%) 4/9 (44%) Giochi di risposta giocati 11 10 STATISTICHE DEI PUNTI Punti vinti a rete 14/15 (93%) 8/9 (89%) Vincenti 23 16 Errori non forzati 48 25 Punti vinti al servizio 39/71 (55%) 56/91 (62%) Punti vinti in risposta 35/91 (38%) 32/71 (45%) Totale punti vinti 74/162 (46%) 88/162 (54%) VELOCITÀ DI SERVIZIO Velocità massima 229 km/h (142 mph) 226 km/h (140 mph) Velocità media prima 203 km/h (126 mph) 182 km/h (113 mph) Velocità media seconda 167 km/h (103 mph) 155 km/h (96 mph)





Marco Rossi